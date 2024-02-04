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Новости ПроисшествияТехнологии
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Евровидение (770) Федоров Михаил (433) Дія (358)

Руководитель Минцифры Федоров объяснил сбой в "Дії" при отборе на Евровидение: количество запросов выросло в 20 раз

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Технологии

дія,застосунок

Сбой в приложении "Дія" при отборе на конкурс Евровидения-2024 произошел в результате резкого роста запросов со стороны пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов. По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз, а запросов поступило больше в 20 раз). И потому возникла огромная очередь", - написал он.

Чиновник извинился за эту ситуацию, пообещав детальный разбор, анализ и организационные изменения, чтобы быть готовыми к похожим волнам трафика.

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"Мы вместе пишем историю самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире. Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", – заверил Федоров.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в приложении "Дія" произошел сбой в связи с большим наплывом желающих проголосовать за участника Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024".
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Топ комментарии
+40
Який ще в х..я відбір на Євробачення? Зовсім ібанулися? У нас кожен день люди гинуть в окопах.
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04.02.2024 00:58
+37
Хотел написать "идиоты",но вот хрен там они идиоты!*****,сволочи и подонки.Жадные ублюдки обворовывающие народ во время войны.Безпринципные *****,сотни матерей,жен,детей теряют своих сынов,мужей,отцов,а этим ******* танцюльки *****,да еще за охеренные деньги.Падлы,когда вы уже нажретесь?
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04.02.2024 01:19
+23
15000x60=900 000 в минуту 900000x30=27000000 зо пол часа 27 млн. Он просто ******!
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04.02.2024 01:16
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Мамкіни айтішники
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04.02.2024 00:53 Ответить
Зате брибарахлились за державний кошт. Такі програми студенти на залік пишуть за кілька днів
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04.02.2024 08:18 Ответить
Мабуть дуже корисна програма. 1+20=21
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04.02.2024 00:57 Ответить
Який ще в х..я відбір на Євробачення? Зовсім ібанулися? У нас кожен день люди гинуть в окопах.
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04.02.2024 00:58 Ответить
Вони будуть танцювати на кістках своїх співвітчизників.
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04.02.2024 03:56 Ответить
Е-бабусі дали просрацця мамкіним кодіровщикам
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04.02.2024 01:03 Ответить
15000x60=900 000 в минуту 900000x30=27000000 зо пол часа 27 млн. Он просто ******!
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04.02.2024 01:16 Ответить
Так може один ідіот може кожні 5с запрос повторювати?
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04.02.2024 03:54 Ответить
Хотел написать "идиоты",но вот хрен там они идиоты!*****,сволочи и подонки.Жадные ублюдки обворовывающие народ во время войны.Безпринципные *****,сотни матерей,жен,детей теряют своих сынов,мужей,отцов,а этим ******* танцюльки *****,да еще за охеренные деньги.Падлы,когда вы уже нажретесь?
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04.02.2024 01:19 Ответить
Горбатого могила виправить.
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04.02.2024 03:00 Ответить
Зато не Порошенко,хоть поржом. ********!
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04.02.2024 06:28 Ответить
Два чоботи - пара.
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04.02.2024 07:50 Ответить
73 відсотки не пара
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04.02.2024 08:20 Ответить
та що ви не кажете ??? маячню не несіть !!!



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04.02.2024 08:51 Ответить
Коля за Лєбіговіча?
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04.02.2024 12:20 Ответить
Performance testing не зробили, мабуть.
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04.02.2024 01:27 Ответить
Під словом performance зелебобікі розуміють не спроможність обробляти певні об'єми інформації а виступ насцені.
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04.02.2024 03:44 Ответить
Головний піаніст країни сидить в роздумах - кого послать, послати кого.
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04.02.2024 01:28 Ответить
Місцева жителька з котом на руках. Харків, 2 січня 2024 року
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04.02.2024 01:54 Ответить
Розрив мозку… Війна, вбиті, поранені, а ми все одно співаємо. То може таки спасемося?!
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04.02.2024 02:11 Ответить
І ця людинка ще й хоче в майбутньому люди голосували так на виборах..?!!!
Уявляю результат...☹️
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04.02.2024 02:51 Ответить
ФСБшна ДІЯ ГЛЮЧИТЬ

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04.02.2024 02:59 Ответить
Чому великої війни зараз не буде. Перед вами карта-страшилка, заснована на публікаціях газети Нью-Йорк Таймз та ще низки західних ЗМІ. (Бовсуновський)
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04.02.2024 07:43 Ответить
touche !!!
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04.02.2024 07:48 Ответить
Кому війна, а кому Євробачення!
Ну правильно - цирк повинен бути видовищним. Шоу повинно продовжуватись!
І ці генії ще хочуть прив'язати вибори до "Дії"??!
Це щоб кацапи влізли в систему і порахували голоси?
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04.02.2024 04:58 Ответить
Порахували ? Порахували то не страшно. Аби своїх не добавили.
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04.02.2024 11:43 Ответить
А я хочу звернути увагу на рахунок президентських виборів.Ще з початку впровадження сумнівної "Дії" гопота на чьолі з Фьодоровим навязувала проведення виборів в "дії".І цей збій не випадковий на фоні "звільнення" Залужного.
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04.02.2024 05:02 Ответить
А висер цього афериста про 15000 запитів за секунду-це шедевр.Шановні у вас ще є довіра до цьго шлаку(а там же усі ваши данні).Я нездивуюсь що вони скоро скажуть про хакерську атаку рашки щоб зірвати голосувалку по євробаченню.
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04.02.2024 05:26 Ответить
чому ні? то пікове навантаження, усі ломанілись голосувати
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04.02.2024 06:46 Ответить
Справа не втому.Можливо і був такий запит одномоментний.Справа в тому що що до "дії" підвязани усі персональні данні.Конкурс на євробачення-то таке шоу.Хто дає гарантіі що вона спрацює у відповідальний момент.В нас іде війна,а це не тікі бої на фронті,це і кібервійна(хакери,крадіжка данних).
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04.02.2024 07:35 Ответить
Федорову треба не наступний рівень виходти, а на*уй.
Аматор мамкин. Не тестував національну систему на 20тис. транзакцій за секунду, придурок. Вони що її, на Raspberry Pi 3b ганяють? Хоча я не здивуюсь, що на закупках обладняння вкрали 90% і в результаті воно (не-) працює на чиємусь старому пентіумі.
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04.02.2024 05:29 Ответить
справа може бути у поганому дизайні а не поганому обладнанні
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04.02.2024 06:48 Ответить
Те що там дізайн із ж0пи на Go і (прости Господи) MongoDB я майже не сумніваюсь. І що воно жере приблизно раз у 100 більше ресурсів ніж потрібно - я готовий закластися на тисячу вічнозелених.
Але ж і таке гуано можна і треба тестувати і горизонтально масштабувати.
Проблема не в дизайні і не в обладнанні - а в голові.
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04.02.2024 07:09 Ответить
я навіть про таке не чув
я з 97 з ораклом працюю
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04.02.2024 07:26 Ответить
ви не там вищу расу шукаєте, дивіться у ВР та ОПі
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04.02.2024 10:28 Ответить
Яке Raspberry, ти про що? У них використовується Z80!
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04.02.2024 06:53 Ответить
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04.02.2024 07:03 Ответить
33-річний (21 січня був день народження) - геній діджиталізації Міша Федоров провалив голосування Євробачення (!) і ДІЇ! Це фіаско!
Та нічого!.. Завтра новий день, чергове інтерв'ю і все - я знову красунчик!
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04.02.2024 06:51 Ответить
то ви єйджист? сором вам!
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04.02.2024 07:45 Ответить
єйджистикіня!
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04.02.2024 10:32 Ответить
Це хак.атака на дєтіщє Мишка Федріва.Срочно вводіть санкції...)
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04.02.2024 07:37 Ответить
Пир во время чумы..
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04.02.2024 07:52 Ответить
Це те, чим живуть українці під час війни...
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04.02.2024 08:44 Ответить
Конкурс для дебилов весьма посредственного разлива...это типа КВН Маслякова из советской помойки...🥳🙈ужОс нашего Городка,как говорил Юрий Стоянов 😁
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04.02.2024 08:46 Ответить
не зрозумів!
то що? вибори через дію відміняються?
як що дія не витягла голосування домогосподарок, в маргінальному шоу, то як дія буде тягнути 30 млн запитів на протязі двох п'яти годин?
а зе!поц так хотів, так хотів. йому не можна перечить.
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04.02.2024 09:19 Ответить
Чому 5 годин ? Малося на увазі пікове навантаження у хвилину (секунду). Якщо голосування буде розтягнуте на цілий день - 7-8 годин, то мо і буде працювати.
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04.02.2024 11:50 Ответить
існує статистика активності голосування.
дуже багато йдуть зранку.
захід україни, після обіду.
і ближче к закриттю починаються гойдалки та фальсіфікації.
тому, як що зранку все зависне, то до вечора переможе зе!поц з результатом 98%.
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04.02.2024 12:06 Ответить
Какое нафиг Евробачення? )
Опять пир во время чумы...
Похоже всё-таки необучаемые.
И эти люди когда-то опять пойдут выбирать президента...
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04.02.2024 10:06 Ответить
Гівно 200-го левелу. Якісь наївні: результат був не такий на який чекали,
от і "стався" збій у їхній гнилій програмі...ще хакерську атаку приплітіть.
Таке ж буде і при будь-якому серйозному голосуванні.
Раби не ми, Ми не раби - це з довоєнного совіцького букварика....
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04.02.2024 11:03 Ответить
Виходить що ні. Усе там норм, ніхто не бухикає і не схуд.
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04.02.2024 11:51 Ответить
Ну і що,а як ви хотіли проводити вибори через дію???
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04.02.2024 11:27 Ответить
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

Румунія відмовилася від участі у Євробаченні через брак коштів, а у нас просто казна ломиться. Ідіоти…

Отец Солдата

@uspenovka19632

·

6 мин

Румунія вкладає гроші в інфраструктуру, будуючи дороги та розв"язки,високої та середньої якості,шаленими темпами(4 рази спостерігав,проїздаючі туди-сюди),за помірні кошти.А ЗЕ&мародери і на цьому вкрали.
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04.02.2024 13:13 Ответить
 
 