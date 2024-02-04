Руководитель Минцифры Федоров объяснил сбой в "Дії" при отборе на Евровидение: количество запросов выросло в 20 раз
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Сбой в приложении "Дія" при отборе на конкурс Евровидения-2024 произошел в результате резкого роста запросов со стороны пользователей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов. По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз, а запросов поступило больше в 20 раз). И потому возникла огромная очередь", - написал он.
Чиновник извинился за эту ситуацию, пообещав детальный разбор, анализ и организационные изменения, чтобы быть готовыми к похожим волнам трафика.
"Мы вместе пишем историю самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире. Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", – заверил Федоров.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в приложении "Дія" произошел сбой в связи с большим наплывом желающих проголосовать за участника Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024".
Пожалуйста, подождите...
Уявляю результат...☹️
Ну правильно - цирк повинен бути видовищним. Шоу повинно продовжуватись!
І ці генії ще хочуть прив'язати вибори до "Дії"??!
Це щоб кацапи влізли в систему і порахували голоси?
Аматор мамкин. Не тестував національну систему на 20тис. транзакцій за секунду, придурок. Вони що її, на Raspberry Pi 3b ганяють? Хоча я не здивуюсь, що на закупках обладняння вкрали 90% і в результаті воно (не-) працює на чиємусь старому пентіумі.
Але ж і таке гуано можна і треба тестувати і горизонтально масштабувати.
Проблема не в дизайні і не в обладнанні - а в голові.
я з 97 з ораклом працюю
Та нічого!.. Завтра новий день, чергове інтерв'ю і все - я знову красунчик!
то що? вибори через дію відміняються?
як що дія не витягла голосування домогосподарок, в маргінальному шоу, то як дія буде тягнути 30 млн запитів на протязі двох п'яти годин?
а зе!поц так хотів, так хотів. йому не можна перечить.
дуже багато йдуть зранку.
захід україни, після обіду.
і ближче к закриттю починаються гойдалки та фальсіфікації.
тому, як що зранку все зависне, то до вечора переможе зе!поц з результатом 98%.
Опять пир во время чумы...
Похоже всё-таки необучаемые.
И эти люди когда-то опять пойдут выбирать президента...
от і "стався" збій у їхній гнилій програмі...ще хакерську атаку приплітіть.
Таке ж буде і при будь-якому серйозному голосуванні.
Раби не ми, Ми не раби - це з довоєнного совіцького букварика....
@HRskiy
Румунія відмовилася від участі у Євробаченні через брак коштів, а у нас просто казна ломиться. Ідіоти…
Отец Солдата
@uspenovka19632
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6 мин
Румунія вкладає гроші в інфраструктуру, будуючи дороги та розв"язки,високої та середньої якості,шаленими темпами(4 рази спостерігав,проїздаючі туди-сюди),за помірні кошти.А ЗЕ&мародери і на цьому вкрали.