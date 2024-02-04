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Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 3 февраля поразили 13 районов сосредоточения оккупантов и артиллерийское средство, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 3 февраля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника".

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