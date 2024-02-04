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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 388 750 человек (+810 за сутки), 6343 танка, 9331 артсистема, 11818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 388 750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 388750 (+810) человек,
- танков - 6343 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 11818 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 9331 (+31) ед,
- РСЗО - 979 (+0) ед,
- средства ПВО - 663 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12),
- крылатые ракеты – 1848 (+1),
- корабли/катера - 24 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед,
- специальная техника - 1479 (+6)
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"Артилерія Збройних сил України зараз відчуває сильний снарядний голод. Якщо влітку 2023 року йшлося про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз усе навпаки. Якщо українські батареї сьогодні випускають близько 2 тисяч снарядів на добу, то російські - 10 тисяч. касапські артилеристи тепер стають дедалі більш зухвалими. Вони не турбуються про ризик того, що українські артилеристи відкриють по них вогонь, і зосереджують свої найбільші гармати та пускові установки для нищівних ударів по українських позиціях у прифронтових містах. В умовах, коли доводиться економити **********, українські військові зберігають ті снаряди та ракети, які вони мають, на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема, для завдання ударів по російських військах та їхній техніці, коли вони намагаються прорвати оборону і захопити позиції ЗСУ. На жаль, ця ситуація дає Росії можливість застосувати добре відомий підхід. Це систематичне руйнування територій населених пунктів, що робить їх незахищеними", - зазначають аналітики Frontelligence Insight.