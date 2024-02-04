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Новости Война в Украине
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армия РФ (15464) Генштаб ВС (4361) ликвидация (1985) уничтожение (3967)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 388 750 человек (+810 за сутки), 6343 танка, 9331 артсистема, 11818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 388 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 388750 (+810) человек,
  • танков - 6343 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 11818 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 9331 (+31) ед,
  • РСЗО - 979 (+0) ед,
  • средства ПВО - 663 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12),
  • крылатые ракеты – 1848 (+1),
  • корабли/катера - 24 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед,
  • специальная техника - 1479 (+6)

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Втрати ворога за добу
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Топ комментарии
+16
Арта і логістика закрили першу сотню. З початку зими арта (ствольна) 1 400, неземна військова техніка 6 тис, а з початку війни 43 тисячі. Чумардоси в притул наблизились до мивулорічної зими (60 450) на разі 58 710
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04.02.2024 07:58
+16
"Броню"у бій не пускають - кацапські танки "грязи баяцца" Ну а погода ясна - тому працюють дрони Розвідувальні вишукують артилерію на позиціях, техніку в колонах (на марші), склади і скупчення піхоти А потім працюють - своєю артилерією та ударними дронами!

"Украинцы относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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04.02.2024 08:06
+15
за 710 дней - 547,53 свиноцабаки в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...
с нового года - 845,29 свиноцабак в сутки, закончило своё существование извращённым способом самоубийства...
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04.02.2024 08:01
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Правила форума Совет форумчан
Арта і логістика закрили першу сотню. З початку зими арта (ствольна) 1 400, неземна військова техніка 6 тис, а з початку війни 43 тисячі. Чумардоси в притул наблизились до мивулорічної зими (60 450) на разі 58 710
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04.02.2024 07:58 Ответить
"Броню"у бій не пускають - кацапські танки "грязи баяцца" Ну а погода ясна - тому працюють дрони Розвідувальні вишукують артилерію на позиціях, техніку в колонах (на марші), склади і скупчення піхоти А потім працюють - своєю артилерією та ударними дронами!

"Украинцы относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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04.02.2024 08:06 Ответить
за 710 дней - 547,53 свиноцабаки в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...
с нового года - 845,29 свиноцабак в сутки, закончило своё существование извращённым способом самоубийства...
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04.02.2024 08:01 Ответить
а что такое 0,29 орков? - руки-ноги?
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04.02.2024 09:32 Ответить
герасимофа покамест не показали..можливо здох...
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04.02.2024 08:09 Ответить
да и лошадь говорящую с алконафткой захеровой не слышно
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04.02.2024 09:34 Ответить
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04.02.2024 09:37 Ответить
Звідки лемінги кожного дня арту тягнуть?
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04.02.2024 10:01 Ответить
Сибір великий! А тягнуть уже те що ще при Сталіні робить почали!
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04.02.2024 10:06 Ответить
Так ім же ладу якогось дати тьреба... Чи як є тягнуть...
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04.02.2024 10:13 Ответить
З того, що "нутром чую" - наша арта рідко говорить через брак снарядів...

"Артилерія Збройних сил України зараз відчуває сильний снарядний голод. Якщо влітку 2023 року йшлося про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз усе навпаки. Якщо українські батареї сьогодні випускають близько 2 тисяч снарядів на добу, то російські - 10 тисяч. касапські артилеристи тепер стають дедалі більш зухвалими. Вони не турбуються про ризик того, що українські артилеристи відкриють по них вогонь, і зосереджують свої найбільші гармати та пускові установки для нищівних ударів по українських позиціях у прифронтових містах. В умовах, коли доводиться економити **********, українські військові зберігають ті снаряди та ракети, які вони мають, на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема, для завдання ударів по російських військах та їхній техніці, коли вони намагаються прорвати оборону і захопити позиції ЗСУ. На жаль, ця ситуація дає Росії можливість застосувати добре відомий підхід. Це систематичне руйнування територій населених пунктів, що робить їх незахищеними", - зазначають аналітики Frontelligence Insight.
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04.02.2024 10:31 Ответить
Перевага у тих хто точніше стріляє, а не у тих хто більше снарядів випускає. Якщо по площам вести загороджувальний вогонь, ніякої кількості не хватить.
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04.02.2024 11:28 Ответить
 
 