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Новости За рубежом
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митинг (2541) самолет (3349) Тегеран (17)

В Тегеране разогнали митинг родственников погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Ираном в 2020 году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

тегеран,мітинг

В столице Ирана Тегеране 3 февраля прошел митинг, организованный семьями погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Ираном в 2020 году. Но его разогнали силовики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Персидская служба Голоса Америки.

Отмечается, что ряд семей пассажиров самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 собрались перед офисом ООН с намерением добиться справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса, сбитого утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.

Участники акции попросили встретиться с заместителем Верховного комиссара по правам человека Недой Аль-Нашиф. Однако иранские агенты службы безопасности в гражданском и силы безопасности немедленно начали разгонять людей, используя угрозы и запугивания.

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"Силовики вели себя оскорбительно и жестоко, они были готовы на любую более жесткую реакцию", – говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752.

Напомним, ранее семьи пассажиров подписали заявление с требованием отменить поездку в Иран Неды Аль-Нашиф.
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Топ комментарии
+24
Це катастрофа часів ОМАНУ з Патрушевим на літачку Медведчука - лякали Вову , збили Бєніної компанії літак
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04.02.2024 08:19
+13
Вся ця коМАНДА клоунів розвалилася. Закордонна політика провалена на всіх векторах.
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04.02.2024 08:15
+13
Аятолла мусульманское ***** то же говно но типа не жрет водку и не ест сало..
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04.02.2024 08:35
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Наше мзс?Не царська це справа?
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04.02.2024 08:06 Ответить
Аятолла мусульманское ***** то же говно но типа не жрет водку и не ест сало..
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04.02.2024 08:35 Ответить
Та жеруть вони все, тільки вночі, коли Аллах не бачить...
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04.02.2024 10:38 Ответить
Найбільша проблема зараз - це Зеленський і його єрмачки....
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04.02.2024 11:31 Ответить
Може пуйло і його кацапи?
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04.02.2024 13:51 Ответить
найвища стадія фашизму - рашизм - це загроза для Європи а, можливо, і для всього світу....

а єрмачки з шефірами та арахаміями та іншими ЗЕмародерами.... це загроза для України.....
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04.02.2024 13:58 Ответить
Вся ця коМАНДА клоунів розвалилася. Закордонна політика провалена на всіх векторах.
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04.02.2024 08:15 Ответить
на жаль ще НЕ розвалилася команда ЗЕмародерів... і ще дригає ногами...

В Європі вже пишуть що боневтік зняв Генерала Залужного...
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04.02.2024 11:08 Ответить
Це катастрофа часів ОМАНУ з Патрушевим на літачку Медведчука - лякали Вову , збили Бєніної компанії літак
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04.02.2024 08:19 Ответить
Тут не тільки ця історія Омана-Єрмак а усі історії Козира зібрані ло кучі за царствованія вови

https://republic.com.ua/article/tag/ermak/page/3

BROWSING ЕРМАК
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04.02.2024 08:21 Ответить
...набираєте в пошуку Безугла- все зі кандалів про неї й т п й тп
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04.02.2024 08:49 Ответить
"Всенародные торжества скорбь и другие проявления общественного мнения должны быть чётко организованными... Скорбящие без соответствующего распоряжения - смутьяны и экстремисты...". (Путь Ин, "Цитатник. Избранные высказывания")
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04.02.2024 08:26 Ответить
Зеленський взагалі відразу сказав, що це була аварія.
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04.02.2024 08:44 Ответить
Іран це гімно
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04.02.2024 09:10 Ответить
я вважаю, що тегеран - законна ціль для майбутньої української зброї. режим аятол і їхніх стражів повинен бути знищений, як дуже небезпечний для майбутнього людства.
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04.02.2024 09:41 Ответить
Збиття цього літака - це також провина зепідра. Саме він полетів на таємну зустріч у Оман аби дагаварітся пасрєдінє з патрушевим. А гебня, збиттям літака, показала що буде з зепідром, якщо той не почне працювати на кремль. Тому після цього вояжу, обісраний від страху клоун, призначив на посади: дєрьмака, шаурма, татарова, смірнова, дємченко, сухачова, кулінича і тд
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04.02.2024 10:05 Ответить
Іран кончена террорестична країна, шо від неї щє очікувати?
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04.02.2024 11:45 Ответить
А что до сих пор разве нельзя было отсудить с замороженых иранских счетов полагающуюся сумму для компнсации???
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04.02.2024 14:00 Ответить
 
 