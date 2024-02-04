Оккупанты за прошедшие сутки 37 раз обстреляли Херсонщину, на Николаевщине нанесли удары по двум громадам и Очакову
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За прошедшие сутки российские захватчики выпустили 92 снаряда по Херсонской области. В Николаевской области под вражескими обстрелами оказались Куцурубская и Очаковская громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 92 снаряда, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, авиации и БпЛА. По городу Херсон враг направил 13 снарядов", - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области.
"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – добавил Прокудин.
По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в течение суток зафиксированы обстрелы Куцурубской, Очаковской громад и города Очаков.
"Вчера, 3 февраля, в 08:46, 10:51 и 11:00 артиллерийские обстрелы и активность вражеских FPV-дронов фиксировались по населенным пунктам Куцурубской громады. Вражеской артиллерией в с. Дмитровка повреждены частные дома. Пострадавших нет.
Также 3 февраля в 09:31, 12:36, 13:29, 15:47 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Вечером около 17:23 враг из артиллерии обстрелял Очаков.
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Миколаїв гарне місто,
Де зійшло зелене тісто:
На землі козак Мигія -
Виріс враз Арахамія.
Наче серед сонця грім,
У керма з'явився Кім.
А за ним маланці, риги,
Мародери та бариги.
Ще знайдете прокурора,
Що здавав кацапам вчора,
Ті будівлі де військові,
Школи та будинки нові…
Всю цю шантрапу до влади,
Тєлік Бенечки порадив…
Що нарід, себе «зробив»?
Все козацьке тут зганьбив!!!