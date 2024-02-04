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Новости Война в Украине
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Николаевская область (1882) обстрел (20434) Херсон (2125) Херсонщина (3580)

Оккупанты за прошедшие сутки 37 раз обстреляли Херсонщину, на Николаевщине нанесли удары по двум громадам и Очакову

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

За прошедшие сутки российские захватчики выпустили 92 снаряда по Херсонской области. В Николаевской области под вражескими обстрелами оказались Куцурубская и Очаковская громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 92 снаряда, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, авиации и БпЛА. По городу Херсон враг направил 13 снарядов", - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – добавил Прокудин.

По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в течение суток зафиксированы обстрелы Куцурубской, Очаковской громад и города Очаков.

"Вчера, 3 февраля, в 08:46, 10:51 и 11:00 артиллерийские обстрелы и активность вражеских FPV-дронов фиксировались по населенным пунктам Куцурубской громады. Вражеской артиллерией в с. Дмитровка повреждены частные дома. Пострадавших нет.

Также 3 февраля в 09:31, 12:36, 13:29, 15:47 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Вечером около 17:23 враг из артиллерии обстрелял Очаков.

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Кацапи потвори, це вже давно відомо світу і нам. Також всі знають, що вони будуть бити по тих містах Миколаївської області, до яких дістають РСЗВ та гарматами, мовчу про ракети. Також всім відомо хто по-дурості, а чи навмисно, але здав південь, що дозволило ворогу зайняти всю територію по ту сторону Дніпра. Крім потвор кацапів на мою думку в цьому є вина і миколаївців, бо голосувавши по приколу, отримали очікуваний результат.
Миколаїв гарне місто,
Де зійшло зелене тісто:
На землі козак Мигія -
Виріс враз Арахамія.
Наче серед сонця грім,
У керма з'явився Кім.
А за ним маланці, риги,
Мародери та бариги.
Ще знайдете прокурора,
Що здавав кацапам вчора,
Ті будівлі де військові,
Школи та будинки нові…
Всю цю шантрапу до влади,
Тєлік Бенечки порадив…
Що нарід, себе «зробив»?
Все козацьке тут зганьбив!!!
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04.02.2024 10:03 Ответить
 
 