Оккупанты за прошедшие сутки 37 раз обстреляли Херсонщину, на Николаевщине нанесли удары по двум громадам и Очакову

За прошедшие сутки российские захватчики выпустили 92 снаряда по Херсонской области. В Николаевской области под вражескими обстрелами оказались Куцурубская и Очаковская громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 92 снаряда, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, авиации и БпЛА. По городу Херсон враг направил 13 снарядов", - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – добавил Прокудин.

По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в течение суток зафиксированы обстрелы Куцурубской, Очаковской громад и города Очаков.

"Вчера, 3 февраля, в 08:46, 10:51 и 11:00 артиллерийские обстрелы и активность вражеских FPV-дронов фиксировались по населенным пунктам Куцурубской громады. Вражеской артиллерией в с. Дмитровка повреждены частные дома. Пострадавших нет.

Также 3 февраля в 09:31, 12:36, 13:29, 15:47 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Вечером около 17:23 враг из артиллерии обстрелял Очаков.

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