После ударов по "Бельбеку" россияне пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска, - ОК "Південь"

Оккупанты сохраняют преимущество в воздухе, однако после ударов по аэродрому в Крыму пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"Очевидно они пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. Они не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому - результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолета, - ред.) снова", - констатировала она.

В то же время Гуменюк отметила, что, несмотря на потерю самолетов, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но украинские силы обороны пытаются "это максимально выровнять".

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"В частности и как раз тот самый урок, о котором я говорила, что они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, они существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников. То есть они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет, потому что мы находим способы противодействия", - констатировала спикер.

31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

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Удар по оккупированному Крыму 31 января: Что известно

На оккупированном полуострове 31 января неоднократно звучали взрывы.

В сети публиковали фото и видео с работой ПВО, а также писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

В Минобороны РФ заявили, что оккупированный полуостров атаковали 20 ракет. Все, якобы, были уничтожены российской ПВО.

В то же время РосСМИ заявили, что был атакован аэродром "Бельбек". Информацию подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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