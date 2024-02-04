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Новости Война в Украине
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После ударов по "Бельбеку" россияне пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бельбек

Оккупанты сохраняют преимущество в воздухе, однако после ударов по аэродрому в Крыму пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"Очевидно они пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. Они не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому - результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолета, - ред.) снова", - констатировала она.

В то же время Гуменюк отметила, что, несмотря на потерю самолетов, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но украинские силы обороны пытаются "это максимально выровнять".

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"В частности и как раз тот самый урок, о котором я говорила, что они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, они существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников. То есть они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет, потому что мы находим способы противодействия", - констатировала спикер.

31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

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Удар по оккупированному Крыму 31 января: Что известно

На оккупированном полуострове 31 января неоднократно звучали взрывы.

В сети публиковали фото и видео с работой ПВО, а также писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

В Минобороны РФ заявили, что оккупированный полуостров атаковали 20 ракет. Все, якобы, были уничтожены российской ПВО.

В то же время РосСМИ заявили, что был атакован аэродром "Бельбек". Информацию подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Топ комментарии
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04.02.2024 09:57
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04.02.2024 10:38
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Ящик...
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04.02.2024 10:30
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Об'єднує одне стоящих...
Ящик...
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04.02.2024 10:30 Ответить
Возле крейсера масква безопасно
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04.02.2024 10:13 Ответить
Розширюється "демілітаризована зона" Вглиб окупованих земель та прикордонних російських регіонів!
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04.02.2024 10:20 Ответить
Байден казав: Якщо кацапи зроблять бяку, то флот РФ у Черному морі буде знищено. Занадто маленькі ціли . Українці його і так знищат
‼️А ось світові лидери мають ЗАБОРОНИТИ входити кацапським військовим кораблям у басейн Середиземного моря.ОСЬ ПРОФИЛАКТИКА ВІД ДИКУНІВ . Колись у програш кацапами східної війни туркам , дикунам ВЖЕ ЗАБОРОНЯЛИ МАТИ ФЛОТ У ЧЕРНОМУ МОРІ .
сьогодні кацапи закидали море мінами, роблять проблеми торговим судам, заважають туризму, круїзам і т п
І ще ньюанс - це дики гадениши ставили за ціль вигнати БРИТАНСЬКУ військови бази з Кипру і забратись туди самим. Для цього вони фінансували лівих киприотів щоб ті робили мітинги проти британців
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04.02.2024 10:32 Ответить
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04.02.2024 10:33 Ответить
Vinainochka
@Vinainochka
·
6 год
Просто 2 новини.
Україна витрачає 11 мільйонів на концерти Євробачення.
Румунія через фінансові питання забирає свою заявку з участі на Євробаченні 2024
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04.02.2024 10:36 Ответить
А Херпіду з учасником вже визначився ? Може саменький поїде ?
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04.02.2024 11:18 Ответить
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04.02.2024 10:38 Ответить
Так 3 СУшки накрили там, чи тільки пункт управління?
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04.02.2024 12:01 Ответить
Сьогоднішня "бавовна" на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді - результат успішної атаки безпілотників СБУ.

, Два українські безпілотники уразили установку первинного перероблення нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ й далі системно знищує інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, СБУ не лише перерізає логістику постачань пального для ворожої техніки, а й скорочує наповнення російського бюджету. "Бавовна" на російських НПЗ буде тривати", -
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04.02.2024 12:25 Ответить
Фестиваль Джаз Коктебель.
Відновимо.
З вогником!
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04.02.2024 18:55 Ответить
 
 