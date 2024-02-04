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Новости За рубежом
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Замороженные активы РФ: правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бельгія

Бельгия предлагает использовать замороженные российские активы как залог для выпуска долговых обязательств по восстановлению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

"Правительства западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств по финансированию Украины, используя российские активы как гаранта погашения долга, что заставит Москву начать платить за свое вторжение", – говорится в сообщении.

В частности, правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины. Российские активы будут использованы для погашения долга. Соответствующие планы уже распространены среди стран G7.

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Предполагается, что в случае отказа РФ платить долг, коалиция стран-союзников Украины начнет изымать замороженные активы. Утверждается, что это поможет обойти некоторые юридические препятствия конфискации российских средств.

"Среди прочего, это позволит отложить вопрос о том, что произойдет с суверенными российскими активами, хотя они будут использованы в качестве залога", – рассказал источник FT, осведомленный в переговорах по этому вопросу.

Чиновники из двух стран G7 заявили, что пока это является основным вариантом разблокирования замороженных средств для Украины.
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Хоч якось пішов цей потяг, але всі розуміють що цій владі гроші надавати дуже небезпечно ...маю на увазі небезпечно для грошей ...
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04.02.2024 11:29 Ответить
"Україна має мілітаризуватися. Ми маємо зрозуміти одну просту річ: ми вигребли вже з Європи все, на складах що лежало, по БК (боєкомплекту. - "ГОРДОН"). Абсолютно. Ми стоїмо в тих же чергах на виробництво, у яких стоять європейські країни, бо вони почали мілітаризуватися також. І нам треба зрозуміти, що ми маємо розвивати свій військово-промисловий комплекс. Ми маємо давати йому якісь преференції"каже радниця МО України Дана Ярова.
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04.02.2024 12:21 Ответить
Схема оригинальностью не блещет. Какая разница между "экспроприировать" или привлечь инвестиции под залог чужих денег. Легитимность абсолютно одинакова. Так зачем изощряться? Взяли и отдали Украине. Какой-то мутняк, как 60 млрд. в Конгрессе США с охраной границы и Израилем в одной упряжке. (Лишь бы реально не дать)
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04.02.2024 12:47 Ответить
У кого війна, в країні зермаків чи в Румунії ?

Vinainochka

Просто 2 новини.

Україна витрачає 11 мільйонів на концерти Євробачення.

Румунія через фінансові питання забирає свою заявку з участі на Євробаченні 2024.
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04.02.2024 13:02 Ответить
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04.02.2024 13:04 Ответить
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04.02.2024 13:05 Ответить
 
 