Замороженные активы РФ: правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины

Бельгия предлагает использовать замороженные российские активы как залог для выпуска долговых обязательств по восстановлению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

"Правительства западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств по финансированию Украины, используя российские активы как гаранта погашения долга, что заставит Москву начать платить за свое вторжение", – говорится в сообщении.

В частности, правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины. Российские активы будут использованы для погашения долга. Соответствующие планы уже распространены среди стран G7.

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Предполагается, что в случае отказа РФ платить долг, коалиция стран-союзников Украины начнет изымать замороженные активы. Утверждается, что это поможет обойти некоторые юридические препятствия конфискации российских средств.

"Среди прочего, это позволит отложить вопрос о том, что произойдет с суверенными российскими активами, хотя они будут использованы в качестве залога", – рассказал источник FT, осведомленный в переговорах по этому вопросу.

Чиновники из двух стран G7 заявили, что пока это является основным вариантом разблокирования замороженных средств для Украины.