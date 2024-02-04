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Новости За рубежом
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беженцы (1483) Эстония (1176) поддержка (517)

63% жителей Эстонии считают, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев, - опрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці

В Эстонии вырос уровень поддержки приема беженцев из Украины. В начале осени такие действия государства поддерживали 60% эстонцев, теперь – 63%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR со ссылкой на опрос Turu-uuringute.

В сентябре 60% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. В декабре количество приверженцев их приема возросло до 63%. Против приема беженцев в сентябре высказались 31%, в декабре – 30% опрошенных.

В декабре поддерживали прием украинских беженцев 65% граждан Эстонии, 49% граждан РФ и 45% лиц без гражданства.

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Среди этнических эстонцев доля приверженцев приема беженцев составила в декабре 72%, среди представителей других национальностей – 46%.

Опрос Turu-uuringute проводился с 6 по 12 декабря, в нем приняли участие 1252 человека в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.
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Естонці нас розуміють як ніхто.
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04.02.2024 11:31 Ответить
У них країна з якої більше виїхало народу за минулі 20 років, а ніж приїхало. Тому любі понаєхі, якщо це не нєгри і араби - для них за щастя.
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04.02.2024 15:34 Ответить
"Нєгри" - це ті, хто за мішок пельменів іде на вірну смерть за ніщо.
А темношкірі виховані краще за русню, і не будуть 5-ю колоною.
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04.02.2024 19:15 Ответить
Половина Естонії це кацапи пенсіонери армії расії і совок !
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04.02.2024 11:57 Ответить
"Проти прийому біженців у вересні висловилися 31%, у грудні - 30% опитаних",-

чому так толерантно?
Щоб не засмутити фанатів уZкава міра?
Пишить як є, не опитаних, а рашистів, у яких навіть у паспорті написано, що воно НЕгромадянин Естонії. На сасію цю мразоту не вижинеш і в ЄС воно тихо сидіти не може- страдаіть как насітєль ізика, яким навіть толком і не володіє.
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04.02.2024 12:55 Ответить
Естонська армія настільки маленька, що дотаткові 10-15 тис укр. ухилянтів складуть потужний кулак відсічі ворогу
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04.02.2024 15:31 Ответить
Эстонцы как Фины , тоже небольшая нация но очень упертые и отважные С Эстонцами большой риск для дикарей из москвобаа .! ! ! . Во время вторгнение ссср в Финляндию 1939 г. они собрали 60 .000 бойцов против 350.000 красноармейцев . И что вышло .За три раза ( вторгалась) ссср, потеряла в Финских болотах и трясинах 420.000 красноармейцев а Финляндия потеряла 57.000 граждан своей страны. Не в числе солдат состоит победа а в мотваций и национальной предданости к своей наций. Так стало и в Украине на первые сутки войны , так стало и в Израиле ,стали под ружьё около 500.000 доброволцев, после нападения дикарей.
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05.02.2024 04:32 Ответить
 
 