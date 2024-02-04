63% жителей Эстонии считают, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев, - опрос
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Эстонии вырос уровень поддержки приема беженцев из Украины. В начале осени такие действия государства поддерживали 60% эстонцев, теперь – 63%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR со ссылкой на опрос Turu-uuringute.
В сентябре 60% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. В декабре количество приверженцев их приема возросло до 63%. Против приема беженцев в сентябре высказались 31%, в декабре – 30% опрошенных.
В декабре поддерживали прием украинских беженцев 65% граждан Эстонии, 49% граждан РФ и 45% лиц без гражданства.
Среди этнических эстонцев доля приверженцев приема беженцев составила в декабре 72%, среди представителей других национальностей – 46%.
Опрос Turu-uuringute проводился с 6 по 12 декабря, в нем приняли участие 1252 человека в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.
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А темношкірі виховані краще за русню, і не будуть 5-ю колоною.
чому так толерантно?
Щоб не засмутити фанатів уZкава міра?
Пишить як є, не опитаних, а рашистів, у яких навіть у паспорті написано, що воно НЕгромадянин Естонії. На сасію цю мразоту не вижинеш і в ЄС воно тихо сидіти не може- страдаіть как насітєль ізика, яким навіть толком і не володіє.