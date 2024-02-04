Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, идут бои, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.
"Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая", - пишет Бутусов.
Он также отметил, что 110 механизированная бригада, а также несколько приданых подразделений, ведут бои с противником, который в несколько раз превосходит в силах и постоянно применяет свежее пополнение для своей пехоты.
"Авдеевка нуждается в немедленных свежих резервах и ротации подразделений героической 110 -- бригады, которая сохраняет управляемость несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе. Также необходимы боеприпасы - поставки крайне малы, враг имеет большое преимущество в средствах поражения", - говорится в сообщении.
"Слабым местом является, как всегда, взаимодействие и порядок применения всех сил и средств на уровне оперативно-тактического управления. Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать и себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому нет адекватного реагирования на изменения обстановки", - добавляет Бутусов.
По его данным, враг развернул настоящую охоту за украинскими операторами дронов в городе - любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами. Российская авиация бомбит практически беспрепятственно.
Вместе с тем, значительные потери несет враг, и продвижение дается противнику тяжелой ценой. Но резервы противник сосредотачивает под Авдеевкой гораздо быстрее украинского командования.
В понедельник мой фонд закупит партию станций управления для украинских операторов дронов 110 бригады в Авдеевке вместо уничтоженных в результате обстрелов и бомбардировок, будем создавать запасы антенн и станций управления, чтобы после поражения воины могли немедленно брать резервное оборудование.
Пожалуйста, подождите...
3тя Штурмова теж не має жодних проблем з поповненням - там конкурс і беруть одного з 4х.
А там, де до бійців ставляться як до розхідного матеріалу - там і бажаючих немає. Проблема саме у командирах.
У свій час через впертість ЗЄ та "фортецю Бахмут" було зірвано контрнаступ. Схоже, що зараз ця історія повторюється.
Скільки часу втратили на її оборону?
Скільки можливостей було втрачено поки йшла безсенсова оборона?
"фортеця Бахмут" - це сраний інформаційний піар-кейс ОПЗЄ і нічого більше.
Причому просраний піар-кейс.
Там з вином та коксом безпечніше та веселіше ніж на дивані.
У нас верховний говнокомандувач - дебіл без освіти, без досвіду але з амбіціями.
Один такий вискочка, котрий вважав, що він розумніший за своїх генералів, вже був - зганьбив свою армію і зруйнував Німеччину.
********* ЗЄ вирішив, що може теж в це пограти.
"Ні шагу назад!!!"
Результат був очікуваний - клоун-невіглас програє фсб-шнику бо грає за його правилами на його полі, не маючи в активі нічого, крім амбіцій.
А зараз ЗЄ треба ще знищити керівництво ЗСУ, щоб злити воду.
@uspenovka19632
Тотальне мінування та саморобні сюрпризи, хіба що,зможуть зупинити ,в умовах ,штучно створеного Зелепі....ми,снарядного голоду І ця мразота,ще намагається зняти Залужного.А хлопці ризикують життям,виймаючи вибухівку із підорськиз не розірваних РСЗВ та бомб.
треба бити по аеродромах, якщо немає чим збивати на разі їхню авіацію, щоб вони відвели авіацію подальше тим самим зменшити кількість авіанальотів і знижувати ресурс орківської авіації... інакше на разі не буде рішення...
орки розвернули оборонку, отримуючи рекордні доходи бюджету... ми ж втратили час надіючись на озброєння із заходу і не приділяючи достатньо уваги своєму виробництву....
а захід не хоче поразки раші а тільки її ослаблення щоб та не загрожувала Нато....
а поразки вони бояться тому що в раші ЯО і їм не зрозуміло хто прийде до влади при зміні після поразки...
Може кинути це все та відійти на нові позиції зберігши хоч кілька життів наших героїв.