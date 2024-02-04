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Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, идут бои, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

авдіївка

Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.

"Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая", - пишет Бутусов.

Он также отметил, что 110 механизированная бригада, а также несколько приданых подразделений, ведут бои с противником, который в несколько раз превосходит в силах и постоянно применяет свежее пополнение для своей пехоты.

Читайте также: Россияне перебрасывают в Авдеевку маршевые пополнения для штурмовых групп, создали значительное преимущество в резервах и пехотных подразделениях, - Бутусов

"Авдеевка нуждается в немедленных свежих резервах и ротации подразделений героической 110 -- бригады, которая сохраняет управляемость несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе. Также необходимы боеприпасы - поставки крайне малы, враг имеет большое преимущество в средствах поражения", - говорится в сообщении.

"Слабым местом является, как всегда, взаимодействие и порядок применения всех сил и средств на уровне оперативно-тактического управления. Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать и себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому нет адекватного реагирования на изменения обстановки", - добавляет Бутусов.

По его данным, враг развернул настоящую охоту за украинскими операторами дронов в городе - любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами. Российская авиация бомбит практически беспрепятственно.

Вместе с тем, значительные потери несет враг, и продвижение дается противнику тяжелой ценой. Но резервы противник сосредотачивает под Авдеевкой гораздо быстрее украинского командования.

В понедельник мой фонд закупит партию станций управления для украинских операторов дронов 110 бригады в Авдеевке вместо уничтоженных в результате обстрелов и бомбардировок, будем создавать запасы антенн и станций управления, чтобы после поражения воины могли немедленно брать резервное оборудование.
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Топ комментарии
+49
Пане Бутусов що ви тут про війну якусь там

ЗЕ треба

- звільнити Залужного бо в того рейтинг

- задавити будь-яку опозицію як в РФ

- впровадити такі ж норми мобілізації

- вигребсти із сіл остатки чоловіків і малих містечок

- кинути мясо проти мяса

- поклянчити ще бабла в кредит а зробити так шоб віддавати було нікому бо Україна перестане існувати

...а ви тут про війну. Бачите скільки справ не роблено
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04.02.2024 11:27
+36
Якщо це дає результат то без різниці. У нас тільки похіхікати з цього можуть,які типу кацапи потішні і недолугі. А то що в результаті чимала група ворога зайшла до нас у тил і до сих пір ця лазєйка не прикрита звідки кацапи можуть до нас заходити ці хохотуни не говорять. Дуже весело почитати,що кацапи десь там по вуха в гівні лазять по трубах і ще раз для себе відмітити які вони дурні,а по суті на фронті військовим не так уже і весело
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04.02.2024 11:32
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Страница 2 из 2
До чого тут вся армія? Я кажу - що це кількість бажаючих лишень до одного підрозділу.
3тя Штурмова теж не має жодних проблем з поповненням - там конкурс і беруть одного з 4х.
А там, де до бійців ставляться як до розхідного матеріалу - там і бажаючих немає. Проблема саме у командирах.
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04.02.2024 14:06 Ответить
"Лишень до одного підрозділу" - а наче таких розпіарених підрозділів є десятки чи сотні і у кожен стільки бажаючих. Їх дуже мало і навіть тисячі бажаючих в кожен з них - це трохи більше ніж статистична похибка в масштабах війни, де кількасот-тисячні чи мільйонні армії.
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04.02.2024 14:13 Ответить
Ще раз - проблема саме у командирах, які не бережуть людей. Через те, що через мобілізацію є високий ризик потрапити саме до таких м'ясників, якім місце за гратами, а не у командуванні, люди й не бежають туди йти. Біль того - ці горе-командири знищили найбільш мотивованих людей - тих, хто встав на захист країни одразу. І серед моїх знайомих я бачу, що ті, хто рвався на фронт, але не брали на початку 2022 зараз вже туди не хочуть саме через таких горе-командирів.
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04.02.2024 14:24 Ответить
І це теж. Але основна причина в тому, що населення не горить бажанням воювати.
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04.02.2024 14:33 Ответить
Населення не горить бажанням відчувати на себе скотське ставлення горе-командирів, військових чинуш і тд. І населення горіло бажанням захищати країну, а не бути м'ясом, яке чи не спеціально зливають - при чому командир, який винен у загибелі людей взагалі не несе за це відповідальності - пільш того - командир, у якого загинуло багато людей - у нас чомусь медальки отримує замість розслідування. Саме тому населення не горить бажанням йти до війська невідомо під якого командира.
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04.02.2024 21:52 Ответить
Вам відома загальна кількість чоловіків яких мобілізували за 2 роки? Чомусь це приховують від суспільства, хоча це не є держтаємницею як втрати ос.
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04.02.2024 14:18 Ответить
Мобілізацією треба було займатися з 2022 року, а краще з 2019 року, але пісюністи організовувати і управляти діяльністю не здатні, бо їх максимум це імітація діяльності. А імітація управлінської діяльності під час війни це гарантована поразка і цього вже змінити не можна. І розкол по лінії військові - населення це саме наслідок відсутності політичного управління, бо розуміння неминучості наслідків про_обу управління вже є і почався пошук крайніх.
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04.02.2024 12:43 Ответить
а чому не 2014 ? чому піськограй 4 повістки міг балотуватись в президенти ?
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04.02.2024 12:53 Ответить
Бо з 2014 по 2019 поступово розбудовувалося управління Україною і не було ні сил ні засобів для військового вирішення конфлікту. І головне Порошенко покладався більше на дипломатію, а не на військовий компонент. Розвиток ЗСУ був суттєвий з 2014 року, бо була створена команда управлінців здатних будувати. Але "Ємели" хотіли "по щучему велению, по моему хотению" і втягли в Україну москальського віслюка, як троянці коня затягли у місто. Наслідки будуть аналогічні.
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04.02.2024 13:03 Ответить
що розбудовувалось ? військомати розформували , мені в 2017 дали тимчасовий воєннік , за мої податки не спромоглись на друкувати квітків . де зараз ті управлінці на іспанських вилах ?
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04.02.2024 13:40 Ответить
так дійсно я й забув, клятий Порошенко навіть "воєннік" надрукувати не спромігся, зараза така. Йому від попередника дісталося сотні мульйонув у казні держави і все населення не доїдало навіть піввареника все віддавало у казну. Жахливі часи, не те що зараз красотіща.
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04.02.2024 13:58 Ответить
вчись відповідати на питання . так де управлінці ? один чорт в Італії вино робе . де інші ?може розбудова виявилась потемкинською ?
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04.02.2024 14:06 Ответить
А Ви з іншої казки, Вам володаркою морською кортить бути "Чтоб служила мне рыбка золотая. И была б у меня на посылках." Вам навряд щось допоможе, шукайте відповіді на свою питання в іншому місці це інтернет ресурс, а не лікарня.
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04.02.2024 14:13 Ответить
я зрозумів ти просто пернув і в кущі ! типовий розбудовщик !
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04.02.2024 14:19 Ответить
Причинами, що унеможливлюють адекватне сприйняття реальності, в основному являються вади зору або психіки. Можливі також комбіновані проблеми. Я не спеціалізуюсь на лікуванні даних розладів. Тому допомогти Вам знайти відповіді на Ваші питання не можу.
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04.02.2024 14:33 Ответить
тому ти просто пердун в калюжу ! твій рівень спілкування це як маленький піськограй розмовляв з ветеранами в Золотому .і запам'ятай над вадами здоров'я не сміються бо прилітає бумеранг .
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04.02.2024 14:44 Ответить
Ви плутаєте вади здоров'я з свідомим, чи не свідомим, вибором людини. Людина бачить рівно те що хоче бачити і це не пов'язано з вадами здоров'я. Це Ваш свідомий вибір, який дає Вам змогу виправдати, якісь свої вчинки, або комплекси. Бо не визнання зробленого іншими людьми це не вада здоров'я, а брехня одягнена в шати правди для виправдання себе. За зроблений вибір, або уникнення цього вибору.
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04.02.2024 14:55 Ответить
то ще раз запитую де можно побачити ту розбудову ? бо поки ти плутаєшся в показах . розбудова є тільки її не видно . в чому правда що за 5 років не запровадили з кацапами візовий режим теж грошей не вистачило ? може укріпили кордон ? я з Сумщини не бачив ! я не можу спитати з дурачка в кріслі президента бо він дурачок . тому запитаю розбудовників .
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04.02.2024 15:11 Ответить
Систему управління не можливо побачити, бо це система збалансованих відношень між гілками влади, бізнесменами, працівниками, населенням. Це якість управлінських рішень, здатність коригувати цілі в залежності від обстановки, здатність оптимально використовувати наявні ресурси. Її не видно і не чутно, коли вона ефективно працює, а ось коли відбувається збій тільки тоді стає видимою її частина, яка посприяла даному збою. оптимальність системи визначається здатністю оптимізації процесів без залучення верхнього рівня управління. Спробуйте оцінити існуючу систему управління і попередню, яку побудувала команда Порошенка. А перемагає завжди більш оптимальна система управління. Знаєте чому всі чекають розвалу мордору, бо підсвідомо розуміють, що ступінь деградації системи державного управління України значно більша і тому єдиний шанс перемоги це ще більша деградація державного управління в москалів. Які шанси я думаю Ви зможете порахувати і самі. Герої не допомогли Трої, навряд вони зможуть щось змінити в **********.
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04.02.2024 15:42 Ответить
та система була гнила і корумпована , а сьогоднішня просто дебільна . мене запрошували працювати в системі декілька разів з 2015 по 2018 я не пішов бо там сиділи ті самі регіанали що і при Віті зеку . я пішов з держслужби коли Ющенко призначив зека прем'єром .
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04.02.2024 16:18 Ответить
Ніхто там ніде не закріпився, всі атаки ворога були відбиті!
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04.02.2024 12:31 Ответить
Есть стойкая примета, если Зе посетил критичній участок фронта, то єтот участок через деякій час ВСУ оставит.
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04.02.2024 18:55 Ответить
Ну и пускай оставят там половину своего мяса и техники, а потом отойти на заранее укрепленные позиции. Пускай заселяют Авдеевку бурятами в юртах
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04.02.2024 12:40 Ответить
Питання у тому скільки часу та які наші сили сковані у цьому районі.

У свій час через впертість ЗЄ та "фортецю Бахмут" було зірвано контрнаступ. Схоже, що зараз ця історія повторюється.
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04.02.2024 12:44 Ответить
По-перше : фортеця Бахмут руками наших героїв перемолола неймовірну кількість орків. По-друге : контрнаступ не вдався через те, що Захід змусив перти ЗСУ на мінні поля кількома десятками свіжопереданних танків та бпм без підтримки, а саме без авіації, без сотень тисяч снарядів та дальних засобів ураження.
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04.02.2024 14:04 Ответить
Скільки людей ми поклали за цю вигорівшу пустелю?
Скільки часу втратили на її оборону?
Скільки можливостей було втрачено поки йшла безсенсова оборона?

"фортеця Бахмут" - це сраний інформаційний піар-кейс ОПЗЄ і нічого більше.
Причому просраний піар-кейс.
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04.02.2024 14:45 Ответить
Надо было за Днепр отходить? Или сразу уже в Карпаты? Оборона Бахмута дала возможность укрепить Часов Яр. За Часов Яром Краматорск, Константиновка, Славянск. Подсказать, что за Авдеевкой? Или сам увидишь?
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04.02.2024 15:51 Ответить
"Просраний піар-кейс", он воно як з дивану виглядає. А я особисто знаю хлопців, що воювали за Бахмут, які досі воюють на тому напрямку, і які пишаються, скільки вони там перемололи орків. Навіть не по зведеннях нашого ГШ, а за оцінками Заходу-втрати орків там можуть складати від 60 до 100 тисяч вбитими та пораненими. Плюс-купа втраченої техніки.
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04.02.2024 16:19 Ответить
Воно так з бункеру ОП виглядає.

Там з вином та коксом безпечніше та веселіше ніж на дивані.
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04.02.2024 16:35 Ответить
У розміні людей та часу Роіся завжди переможе.

У нас верховний говнокомандувач - дебіл без освіти, без досвіду але з амбіціями.
Один такий вискочка, котрий вважав, що він розумніший за своїх генералів, вже був - зганьбив свою армію і зруйнував Німеччину.
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04.02.2024 14:50 Ответить
Зеленський програв *****. Таки Авдіївка буде у ***** до виборів. І у Зеленського не буде жодної карти на руках до червня місяця. НАТО - це нездійснена мрія майбутнього. Це не песемізм. Це - реалії. Без снарядів, без літаків. без техніки, якої у касапів під зав'язку.
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04.02.2024 13:06 Ответить
Не програв, а підіграв. Це неголене чучело ніколи напсравді ***** й не опиралося, опирався український народ.
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04.02.2024 14:48 Ответить
***** зробило з Авдіївки піар.
********* ЗЄ вирішив, що може теж в це пограти.
"Ні шагу назад!!!"

Результат був очікуваний - клоун-невіглас програє фсб-шнику бо грає за його правилами на його полі, не маючи в активі нічого, крім амбіцій.

А зараз ЗЄ треба ще знищити керівництво ЗСУ, щоб злити воду.
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04.02.2024 16:45 Ответить
Отец Солдата

@uspenovka19632

Тотальне мінування та саморобні сюрпризи, хіба що,зможуть зупинити ,в умовах ,штучно створеного Зелепі....ми,снарядного голоду І ця мразота,ще намагається зняти Залужного.А хлопці ризикують життям,виймаючи вибухівку із підорськиз не розірваних РСЗВ та бомб.
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04.02.2024 13:14 Ответить
"Брехня у доповідях на генеральському рівні, немає адекватного реагування на зміну обстановки...". Журналіст Бутусов. А тут такий небожитель Залужний нічого не знає. Генерала Кривоноса на місце Залужного а пана Залужного йому в зами.
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04.02.2024 13:17 Ответить
Не військові будують заводи і мобілізують в армію населення. Військові тільки застосовують наявні в них сили та засоби. Можна скільки завгодно переставляти генералів від цього кількісні показники забезпеченості військовою технікою та особовим складом не зміняться. І військові не здатні закрити про_оби політичного керівництва країни, вони для цього не мають повноважень.
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04.02.2024 13:29 Ответить
До деяких командирів також є питання, як до того що влаштував нагородження в притул до лінії фронту, хто його поставив командувати, якщо він мав не дуже добру репутацію ще з АТО... і там є ще порядок таких історій...
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04.02.2024 14:23 Ответить
Щодо нагородження. Сьогодні Найвеличніший потрапив на передову. І теж медальками щедро кидався. І щодо історичних фактів з минулого відомих персон України. Про репутацію в АТО не чув, а ось про репутацію на Красній площі всім відомо; і про ухилянство, бо там дідовщина була чув з перших вуст - папулі з Кр. Рогу.
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04.02.2024 19:41 Ответить
ну може якщо захочеш !
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04.02.2024 15:13 Ответить
Ти маєш можливості доповіді військових генералів читати? Це ж не секретно чи секретно? І як ти їх перепровіряєш, що вони брешуть,в тебе ж більше можливостей і інформканалів,правда ж?
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04.02.2024 15:14 Ответить
оставить Авдеевку...
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04.02.2024 13:24 Ответить
не, перейти на подготовленные более выгодные позиции
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04.02.2024 13:31 Ответить
може залишити Україну і втекти в Німеччину ?
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04.02.2024 14:36 Ответить
Ідея непогана, але кордони закрили щоб всі бідні тут передохли.
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04.02.2024 16:37 Ответить
Отойти за Западный Буг?
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04.02.2024 15:54 Ответить
Тебе з Гамерики сюди в окоп відправити.
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04.02.2024 22:39 Ответить
питання недостачі ***********, дронів та перевагу ворога в повітрі стає критичним... наразі орки ******** авдіївку роблячи з неї пустку....

треба бити по аеродромах, якщо немає чим збивати на разі їхню авіацію, щоб вони відвели авіацію подальше тим самим зменшити кількість авіанальотів і знижувати ресурс орківської авіації... інакше на разі не буде рішення...

орки розвернули оборонку, отримуючи рекордні доходи бюджету... ми ж втратили час надіючись на озброєння із заходу і не приділяючи достатньо уваги своєму виробництву....

а захід не хоче поразки раші а тільки її ослаблення щоб та не загрожувала Нато....
а поразки вони бояться тому що в раші ЯО і їм не зрозуміло хто прийде до влади при зміні після поразки...
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04.02.2024 14:20 Ответить
Ви тут всі таки розумники )))
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04.02.2024 14:41 Ответить
Так хто винен?Чого Бутусов ніколи конкретно не називає прізвища тих хто з вищого військового керівництва не робить ефективних контрмір?
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04.02.2024 15:34 Ответить
Думаю тому, що Бутусов не генерал. Комбата може критикувати комбат, а не той, хто навіть не командував групою солдатів. Думки інших на передку не треба транслювати як свої.
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04.02.2024 19:45 Ответить
Очікувано. Враховуючи скорочення і так не великої західної підтримки, триматися так довго проти, постійно поповнюваного свіжого м'яса, це теж великий подвиг!
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04.02.2024 15:45 Ответить
За два года потеряв ~100500 взял Авдеевку, Вопрос: сколько Авдеевок надо для всей российской армии?
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04.02.2024 17:51 Ответить
они не спешат. Много авдеевок уже ихние
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04.02.2024 18:59 Ответить
херово це, вуличні бої це великі втрати, з обох сторін.
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04.02.2024 20:39 Ответить
Здається на те що крім Бутусова ця Авдіївка нафік нікому не потрібна.Або дійсно блокується постачання резервів і *********** для того щоб був привід для зняття Залужного коли Авдіївка впаде.Тоді Юрій докладає неймовірних зусиль щоб врятувати генерала Залужного.Але чи вистачить у нього сил. Щось купити та привезти він зможе, але де взяти свіже підкріплення.
Може кинути це все та відійти на нові позиції зберігши хоч кілька життів наших героїв.
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04.02.2024 20:46 Ответить
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