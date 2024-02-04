Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, идут бои, - Бутусов

Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.

"Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая", - пишет Бутусов.

Он также отметил, что 110 механизированная бригада, а также несколько приданых подразделений, ведут бои с противником, который в несколько раз превосходит в силах и постоянно применяет свежее пополнение для своей пехоты.

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"Авдеевка нуждается в немедленных свежих резервах и ротации подразделений героической 110 -- бригады, которая сохраняет управляемость несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе. Также необходимы боеприпасы - поставки крайне малы, враг имеет большое преимущество в средствах поражения", - говорится в сообщении.

"Слабым местом является, как всегда, взаимодействие и порядок применения всех сил и средств на уровне оперативно-тактического управления. Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать и себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому нет адекватного реагирования на изменения обстановки", - добавляет Бутусов.

По его данным, враг развернул настоящую охоту за украинскими операторами дронов в городе - любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами. Российская авиация бомбит практически беспрепятственно.

Вместе с тем, значительные потери несет враг, и продвижение дается противнику тяжелой ценой. Но резервы противник сосредотачивает под Авдеевкой гораздо быстрее украинского командования.

В понедельник мой фонд закупит партию станций управления для украинских операторов дронов 110 бригады в Авдеевке вместо уничтоженных в результате обстрелов и бомбардировок, будем создавать запасы антенн и станций управления, чтобы после поражения воины могли немедленно брать резервное оборудование.