Война за Украину - это борьба за мир во всем мире, - спикер Латвийского Сейма Миериня

Необходимо срочно оказать военную поддержку Украине, ведь пока страны медлят, на поле боя гибнут люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявила спикер Латвийского Сейма Дайга Миериня.

"Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, чтобы наши дети ходили в школу и учились там, чтобы мы ходили на работу и занимались своими делами. Украинцы платят высокую цену, чтобы мы имели эти возможности. И потому хочу подчеркнуть, что война за Украину – это борьба за мир во всем мире", - говорит политика.

1 февраля ЕС принял финансирование для Украины на 50 миллиардов евро, однако, по мнению Миерини, ЕС должен помогать Украине еще больше, особенно оказывая военную поддержку.

"Многие крупные европейские страны активизировались и изменили свое отношение. Если недавно мы видели определенные сомнения, стоит ли отправлять в Украину ракеты или другое оружие, то сейчас риторика изменилась. Понятно, что для достижения результата нам нужны решительные, быстрые действия", - говорит она.

Такими конкретными шагами со стороны Европейских стран Миериня называет развитие военной промышленности и производства оружия. В частности, увеличение производства боеприпасов 155 мм калибра, дефицит которых есть в Украине.

Кроме этого, по мнению спикера, необходимо ввести санкции, которые привлекут россиян к ответственности за военные преступления и конфисковать российские активы, чтобы помочь отстроить Украину. Она также отметила, что необходимо донести всем: угроза расширения российской агрессии реальна.

"Мы уже много лет предупреждаем страны Европы и другие страны мира, что Россия представляет угрозу агрессии. Путин всегда использовал силу для достижения своих целей", - объясняет спикер.

Она приводит пример войны в Чечне, вторжение в Грузию, незаконную аннексию Крыма и добавляет, что безнаказанность России приводит к тому, что страна почувствовала, что может диктовать мировой порядок.

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"С каждой последующей атакой популярность Путина росла. И Путин почувствовал, что он может добиться того, чего хочет, с помощью силы. Нам нужно привлечь Россию к ответственности за ее действия" - рассуждает должностное лицо.

Она рассказала, что во время встреч в Конгрессе делегаты из Латвии, Литвы и Эстонии делились с американцами своим историческим опытом оккупации, геноцида и русификации. Миериня говорит, что граждане их стран это хорошо помнят и будут продолжать напоминать миру об угрозах и поступках России.

"Россию сравнивают с раковой болезнью, но мы уверены, что Россия — хуже рака. Щупальца РФ распространяются по всему миру. Граждане России живут везде и распространяют хаос. Они пытаются бросать вызов демократии. Если мы не остановим Россию, она будет продолжать повторять эти вещи снова и снова, и не только в Балтии, но и где-то еще", — говорит Миериня.