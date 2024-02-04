Война за Украину - это борьба за мир во всем мире, - спикер Латвийского Сейма Миериня
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Необходимо срочно оказать военную поддержку Украине, ведь пока страны медлят, на поле боя гибнут люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявила спикер Латвийского Сейма Дайга Миериня.
"Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, чтобы наши дети ходили в школу и учились там, чтобы мы ходили на работу и занимались своими делами. Украинцы платят высокую цену, чтобы мы имели эти возможности. И потому хочу подчеркнуть, что война за Украину – это борьба за мир во всем мире", - говорит политика.
1 февраля ЕС принял финансирование для Украины на 50 миллиардов евро, однако, по мнению Миерини, ЕС должен помогать Украине еще больше, особенно оказывая военную поддержку.
"Многие крупные европейские страны активизировались и изменили свое отношение. Если недавно мы видели определенные сомнения, стоит ли отправлять в Украину ракеты или другое оружие, то сейчас риторика изменилась. Понятно, что для достижения результата нам нужны решительные, быстрые действия", - говорит она.
Такими конкретными шагами со стороны Европейских стран Миериня называет развитие военной промышленности и производства оружия. В частности, увеличение производства боеприпасов 155 мм калибра, дефицит которых есть в Украине.
Кроме этого, по мнению спикера, необходимо ввести санкции, которые привлекут россиян к ответственности за военные преступления и конфисковать российские активы, чтобы помочь отстроить Украину. Она также отметила, что необходимо донести всем: угроза расширения российской агрессии реальна.
"Мы уже много лет предупреждаем страны Европы и другие страны мира, что Россия представляет угрозу агрессии. Путин всегда использовал силу для достижения своих целей", - объясняет спикер.
Она приводит пример войны в Чечне, вторжение в Грузию, незаконную аннексию Крыма и добавляет, что безнаказанность России приводит к тому, что страна почувствовала, что может диктовать мировой порядок.
"С каждой последующей атакой популярность Путина росла. И Путин почувствовал, что он может добиться того, чего хочет, с помощью силы. Нам нужно привлечь Россию к ответственности за ее действия" - рассуждает должностное лицо.
Она рассказала, что во время встреч в Конгрессе делегаты из Латвии, Литвы и Эстонии делились с американцами своим историческим опытом оккупации, геноцида и русификации. Миериня говорит, что граждане их стран это хорошо помнят и будут продолжать напоминать миру об угрозах и поступках России.
"Россию сравнивают с раковой болезнью, но мы уверены, что Россия — хуже рака. Щупальца РФ распространяются по всему миру. Граждане России живут везде и распространяют хаос. Они пытаются бросать вызов демократии. Если мы не остановим Россию, она будет продолжать повторять эти вещи снова и снова, и не только в Балтии, но и где-то еще", — говорит Миериня.
Пожалуйста, подождите...
І в чому полягають зміни? Вся необхідна зброя та ракети пішли в Україну невпинним потоком? Ешелонами з Таурусами, танками, літаками та іншою ************* зброєю вже забиті всі запасні колії українських станцій, не встигають розвантажувати? Чи, як завжди, змінилась лише риторика порожніх балачок?
Мир - війною спеченнмй...
Речники вимовлюють речення..
Палкі слова, ніби з печі...
щось нейметься Боневтіку.... не встигає з виконанням оманських договорнячків.... а патрушеви в кремлі довго чекати не будуть....
бо , СЛУХАЙТЕ,
через тиждень-два зміниться географія в Єцвропі....про це говорив Herr Lindner....
звідки він це взяв?! цю всю маячню розносили патрушеви, лаврови, небензі та інші адепти руZZкого міра після Оманської подорожі преЗедента...
та і я щось також пригадав:
після Оманської подорожі преЗедента, Бабуїн арахамія та різні безуглі заговорили....що ТРЕБА срочно подавати воду до Криму....бо, СЛУХАЙТЕ; "там є наші люди"(вони мали на увазі руZZкіх окупантів)... хоча депутати Верховної Ради Муджабаєв та Чубаров попереджали, цього робити НЕ треба....
ще одне по оманським договорнячкам: віддали Терориста цемаха....злили вагнергейт...запитайте пана Бурбу та полковника Червінського.....
якщо подивитися на те що робила зе-влада 2,5 роки (з літa 2019 по 24.02.2024) то напрошується тільки один висновок: вофка зе усесь цей час виконував оманські договорняки і придовжує їх виконувати зараз !!!