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Новости Война в Украине
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Война за Украину - это борьба за мир во всем мире, - спикер Латвийского Сейма Миериня

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Дайга Міеріня

Необходимо срочно оказать военную поддержку Украине, ведь пока страны медлят, на поле боя гибнут люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявила спикер Латвийского Сейма Дайга Миериня.

"Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, чтобы наши дети ходили в школу и учились там, чтобы мы ходили на работу и занимались своими делами. Украинцы платят высокую цену, чтобы мы имели эти возможности. И потому хочу подчеркнуть, что война за Украину – это борьба за мир во всем мире", - говорит политика.

1 февраля ЕС принял финансирование для Украины на 50 миллиардов евро, однако, по мнению Миерини, ЕС должен помогать Украине еще больше, особенно оказывая военную поддержку.

"Многие крупные европейские страны активизировались и изменили свое отношение. Если недавно мы видели определенные сомнения, стоит ли отправлять в Украину ракеты или другое оружие, то сейчас риторика изменилась. Понятно, что для достижения результата нам нужны решительные, быстрые действия", - говорит она.

Такими конкретными шагами со стороны Европейских стран Миериня называет развитие военной промышленности и производства оружия. В частности, увеличение производства боеприпасов 155 мм калибра, дефицит которых есть в Украине.

Кроме этого, по мнению спикера, необходимо ввести санкции, которые привлекут россиян к ответственности за военные преступления и конфисковать российские активы, чтобы помочь отстроить Украину. Она также отметила, что необходимо донести всем: угроза расширения российской агрессии реальна.

"Мы уже много лет предупреждаем страны Европы и другие страны мира, что Россия представляет угрозу агрессии. Путин всегда использовал силу для достижения своих целей", - объясняет спикер.

Она приводит пример войны в Чечне, вторжение в Грузию, незаконную аннексию Крыма и добавляет, что безнаказанность России приводит к тому, что страна почувствовала, что может диктовать мировой порядок.

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"С каждой последующей атакой популярность Путина росла. И Путин почувствовал, что он может добиться того, чего хочет, с помощью силы. Нам нужно привлечь Россию к ответственности за ее действия" - рассуждает должностное лицо.

Она рассказала, что во время встреч в Конгрессе делегаты из Латвии, Литвы и Эстонии делились с американцами своим историческим опытом оккупации, геноцида и русификации. Миериня говорит, что граждане их стран это хорошо помнят и будут продолжать напоминать миру об угрозах и поступках России.

"Россию сравнивают с раковой болезнью, но мы уверены, что Россия — хуже рака. Щупальца РФ распространяются по всему миру. Граждане России живут везде и распространяют хаос. Они пытаются бросать вызов демократии. Если мы не остановим Россию, она будет продолжать повторять эти вещи снова и снова, и не только в Балтии, но и где-то еще", — говорит Миериня.
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Топ комментарии
+5
Та досить вже змагатися в пафосному ******* - це ми й без вас вміємо! Скоро третій рік повної війни - Захід ще не роздуплився ніх***. Зате палких речей кожен день - хоч греблю гати.
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04.02.2024 12:11
+2
Підтвердити це можуть і Азербайджанці, які 30 років боролися за звільнення окупованих територій від срускага міра!
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04.02.2024 11:58
+2
Найбільша проблема зараз - це Зеленський і його єрмачки....
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04.02.2024 12:41
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"Багато великих європейських країн активізувалися та змінили своє ставлення. Якщо нещодавно ми бачили певні сумніви, чи варто відправляти в Україну ракети чи іншу зброю, то зараз риторика змінилася."...

І в чому полягають зміни? Вся необхідна зброя та ракети пішли в Україну невпинним потоком? Ешелонами з Таурусами, танками, літаками та іншою ************* зброєю вже забиті всі запасні колії українських станцій, не встигають розвантажувати? Чи, як завжди, змінилась лише риторика порожніх балачок?
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04.02.2024 11:53 Ответить
безумовно, також готуйте свої армії для безпосередньої участі в анігіляції північних підарів з різних напрямків
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04.02.2024 11:55 Ответить
Підтвердити це можуть і Азербайджанці, які 30 років боролися за звільнення окупованих територій від срускага міра!
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04.02.2024 11:58 Ответить
Світ - приреченний-
Мир - війною спеченнмй...

Речники вимовлюють речення..
Палкі слова, ніби з печі...
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04.02.2024 12:06 Ответить
***...
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04.02.2024 12:08 Ответить
Та досить вже змагатися в пафосному ******* - це ми й без вас вміємо! Скоро третій рік повної війни - Захід ще не роздуплився ніх***. Зате палких речей кожен день - хоч греблю гати.
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04.02.2024 12:11 Ответить
Найбільша проблема зараз - це Зеленський і його єрмачки....
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04.02.2024 12:41 Ответить
Найбільша проблема - подібна маячня. Зброю дають ЗСУ, а не блазню і єрмачкам. І все, що дають, ЗСУ використовує максимально ефективно.
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04.02.2024 13:02 Ответить
а чому ж тоді Боневтік так намагається зняти Генерала Залужного??

щось нейметься Боневтіку.... не встигає з виконанням оманських договорнячків.... а патрушеви в кремлі довго чекати не будуть....
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04.02.2024 14:27 Ответить
Посилання на текст "оманських договорнячків" можна? Цікаво б ознайомитись.
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04.02.2024 17:11 Ответить
по-моєму я вже комусь писав....: що в лютому 2022 в Бундесканцлерамті послали Українського Посла пана Мельника.....шукату НОВУ роботу та "нового" роботодавця....

бо , СЛУХАЙТЕ,

через тиждень-два зміниться географія в Єцвропі....про це говорив Herr Lindner....

звідки він це взяв?! цю всю маячню розносили патрушеви, лаврови, небензі та інші адепти руZZкого міра після Оманської подорожі преЗедента...

та і я щось також пригадав:
після Оманської подорожі преЗедента, Бабуїн арахамія та різні безуглі заговорили....що ТРЕБА срочно подавати воду до Криму....бо, СЛУХАЙТЕ; "там є наші люди"(вони мали на увазі руZZкіх окупантів)... хоча депутати Верховної Ради Муджабаєв та Чубаров попереджали, цього робити НЕ треба....

ще одне по оманським договорнячкам: віддали Терориста цемаха....злили вагнергейт...запитайте пана Бурбу та полковника Червінського.....

якщо подивитися на те що робила зе-влада 2,5 роки (з літa 2019 по 24.02.2024) то напрошується тільки один висновок: вофка зе усесь цей час виконував оманські договорняки і придовжує їх виконувати зараз !!!
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04.02.2024 18:05 Ответить
Мені не цікаві чиїсь "висновки". Мене цікавить просте питання: де можна прочитати текст "оманських договорняків". Все.
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04.02.2024 19:16 Ответить
поцікавтеся у Щеневтіка або патрушева....
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04.02.2024 19:54 Ответить
Справжньому патріоту не потрібні докази. У його картині є лише дві фарби: чорна та біла. Є лиходій (одночасно дурний, продажний, підлий і боягузливий), від якого одна зрада. І є герой (супер-розумний, непідкупний, шляхетний та відважний), який несе порятунок. Все, що робить лиходій - жахливо, нічого гарного він зробити не може. Навіть якщо дія лиходія зовні виглядає як розумна, вона все одно жахлива і підла. Якщо дія героя виглядає не дуже героїчно, вона все одно нескінченно розумна і відважна. Тому що у героя не можна сумніватися, він герой. Складнішої картини світу первісний мозок винести не може і не хоче бачити нічого, що її ускладнює. Величезна більшість населення голову використовує, щоб у неї їсти. Воно не здатне зрозуміти, що в його інтересах і не повинні брати участь у ухваленні рішень. Тому демократії маніпулюють більшістю за допомогою простих технологій, а автократії його просто ігнорують.
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04.02.2024 18:27 Ответить
Люта маячня. Сьогоднішній герой завтра може виявитись зовсім не героєм.
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04.02.2024 19:21 Ответить
Надійшов новий пакет словесної-заявної допомоги, можна розвантажувати.
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04.02.2024 12:59 Ответить
Лозунг "За мир во всем мире !" чем-то совково-сссрным воняет
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04.02.2024 13:53 Ответить
А мізки раніше можно було включити, шоб працювали по дорослому всьому світу ,навіщо тягли за хобот цю зелену 🤡 потвору до президенства в Україні, на всесвітніх симпатіях ,спонтом 20 ...?от тепер готуйтеся до війни , ви ж знали шо зеленський малорос фсбешний ,доцяцькалися ...
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04.02.2024 14:05 Ответить
 
 