В Беларуси находятся менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", они обучают белорусских военных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас в Беларуси, скорее всего, находится менее тысячи "вагнеровцев", тогда как в период самого большого присутствия после июня 2023 года их там было около 8000.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.
"ЧВК "Вагнер" почти точно помогает обучать белорусских военных и силовиков", - отмечают в обзоре.
Аналитики считают маловероятным, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.
"Длительное присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью", – добавляют в обзоре.
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як гвалтувати товариша, та відбирати гроші.
чи як, угашеним бігти на кулемет, без зброї?
ну, то добре.
Щось в мене сумніви, що це буде атака на Польщу чи країни Балтії. Вірогідніше що план залучення цих військових проти України готується. І не впевнений, що цей напад не станеться з півночі.
Навчають азам атак русів-
М'ясним штурмам...
Розстріл - за дискусії-
Не користуватись розумом--
В кругозорі вузькому...
- Якщо народ почне бунтувать - "вагнера" його прикриють (до прибуття російських військ);
- Якщо сам Лука "забикує" та "піде впоперек" - вони його задавлять і захоплять владу - до прибуття російських військ
Треба ж якось "гріхи спокутувать" за пригожинський бунт!
Стільки людей їх проклинає - і ще живі, бісові діти!
" Первый признак революционной ситуации: "Низы" не хотят жить по старому а "верхи" не могут управлять по-старому!"(В І Ленін)
Ви ЦЕ в РОсії бачите? Я - ні!!! То про що тоді мова?
Олігархат теж не полізе.
Москальня. Що зробиш. Пруть як таракани. А, світло і все.