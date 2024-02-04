В Беларуси находятся менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", они обучают белорусских военных

Сейчас в Беларуси, скорее всего, находится менее тысячи "вагнеровцев", тогда как в период самого большого присутствия после июня 2023 года их там было около 8000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

"ЧВК "Вагнер" почти точно помогает обучать белорусских военных и силовиков", - отмечают в обзоре.

Аналитики считают маловероятным, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.

"Длительное присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью", – добавляют в обзоре.

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