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Новости Война в Украине
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Беларусь (7524) Великобритания (4277) внешняя разведка (232) ЧВК Вагнера (1283)

В Беларуси находятся менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", они обучают белорусских военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Сейчас в Беларуси, скорее всего, находится менее тысячи "вагнеровцев", тогда как в период самого большого присутствия после июня 2023 года их там было около 8000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

"ЧВК "Вагнер" почти точно помогает обучать белорусских военных и силовиков", - отмечают в обзоре.

Аналитики считают маловероятным, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.

"Длительное присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью", – добавляют в обзоре.

Читайте также: "Вагнеровцы" продолжают тренировать силовиков в Беларуси, - ISW
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Топ комментарии
+8
Неправилье формулювання: "Д"Єрмак і його ЗЕ-дебіли"! Зеленський там - "зицпредседатель"!
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04.02.2024 12:26
+4
Замість використання досвідчених найманців на фронті (а це саме досвідчені, явно не зеки працюють інструкторами), Путлєр направляє їх вусатому таргану вчити бл*доруських військових.
Щось в мене сумніви, що це буде атака на Польщу чи країни Балтії. Вірогідніше що план залучення цих військових проти України готується. І не впевнений, що цей напад не станеться з півночі.
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04.02.2024 12:18
+4
Головна причина "сидіння" там "вагнерівців" - ЛУКА!!! А тут уже дві причини:
- Якщо народ почне бунтувать - "вагнера" його прикриють (до прибуття російських військ);
- Якщо сам Лука "забикує" та "піде впоперек" - вони його задавлять і захоплять владу - до прибуття російських військ
Треба ж якось "гріхи спокутувать" за пригожинський бунт!
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04.02.2024 12:23
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Найбільша проблема зараз - це Зеленський і його єрмачки....
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04.02.2024 12:12 Ответить
Неправилье формулювання: "Д"Єрмак і його ЗЕ-дебіли"! Зеленський там - "зицпредседатель"!
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04.02.2024 12:26 Ответить
цікаве, чому саме навчають?
як гвалтувати товариша, та відбирати гроші.
чи як, угашеним бігти на кулемет, без зброї?
ну, то добре.
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04.02.2024 12:15 Ответить
Замість використання досвідчених найманців на фронті (а це саме досвідчені, явно не зеки працюють інструкторами), Путлєр направляє їх вусатому таргану вчити бл*доруських військових.
Щось в мене сумніви, що це буде атака на Польщу чи країни Балтії. Вірогідніше що план залучення цих військових проти України готується. І не впевнений, що цей напад не станеться з півночі.
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04.02.2024 12:18 Ответить
Вагнери... Білорусів...
Навчають азам атак русів-

М'ясним штурмам...
Розстріл - за дискусії-

Не користуватись розумом--
В кругозорі вузькому...
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04.02.2024 12:20 Ответить
Головна причина "сидіння" там "вагнерівців" - ЛУКА!!! А тут уже дві причини:
- Якщо народ почне бунтувать - "вагнера" його прикриють (до прибуття російських військ);
- Якщо сам Лука "забикує" та "піде впоперек" - вони його задавлять і захоплять владу - до прибуття російських військ
Треба ж якось "гріхи спокутувать" за пригожинський бунт!
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04.02.2024 12:23 Ответить
сейчас тут еще горе блогеры свидетели наступления на киев 2.0 бульборемб подтянуться.а то бедолаги так со своими прогнозиками пообсырались что до сих пор отмываються.
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04.02.2024 12:27 Ответить
Або просто - придушать луку й білорусь приєднають до мокшандії. путлєр ж себе позиціонує "собєратєлєм зємєль рускіх". В один момент йому може стати поюх, у кого віджимати, бо для мокшан потрібні хоч якісь результати, щоб не бурчали на вождя..
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04.02.2024 12:57 Ответить
Це - один з варіантів "другої причини"
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04.02.2024 13:00 Ответить
Скоріш б ті обидва фюрери подохли. А пауки почали гризтись за владу.

Стільки людей їх проклинає - і ще живі, бісові діти!
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04.02.2024 14:21 Ответить
Нічого не вийде ! "Путіна" (як фізичної особи) вже давно нема На екрані кукурікають двійники Тому смерть фізична нічого не змінить Тільки "політична" Тобто - зміна політичного курсу А Кремль ще не в тому становищі щоб шукать примирення А Лука просто "тягне час Для чого? Щоб синок підріс і його пропхнуть в президенти!
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04.02.2024 15:20 Ответить
То так, але смерть при великому скупченню людей, чи в прямому ефірі - боло б нормас.
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04.02.2024 15:42 Ответить
На такому рівні (для зміни режиму та ІДЕЇ) - повинна буть смерть "політична" - а не фізична Яким це чином зробить Кремль - оголошенням смерті "Путіна" - чи іншим шляхом - нам "НАСРАТЬ"!!! Головне буде в політичному курсі! Нагадаю слова людини (з-за імені якої мені зараз "вчепляться у сраку" наші "суперпертріоти" )
" Первый признак революционной ситуации: "Низы" не хотят жить по старому а "верхи" не могут управлять по-старому!"(В І Ленін)
Ви ЦЕ в РОсії бачите? Я - ні!!! То про що тоді мова?
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04.02.2024 16:13 Ответить
Політичної, нажаль, не буде. Доки в них є що прибухнути та чимось зажувати..

Олігархат теж не полізе.
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04.02.2024 16:26 Ответить
І ще хтось сумнівається,що бульбаші не брали,не беруть і масово не братимуть участі в нападі на Україну?
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04.02.2024 12:30 Ответить
День зарплаты. Как он был от нас далек. Ето празник со слезами на глазах.
Москальня. Що зробиш. Пруть як таракани. А, світло і все.
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04.02.2024 13:17 Ответить
.не виключено, що бойовики ПВК "Вагнер", навчають не тільки білоруських військових,але й рашистських бойовиків ...
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04.02.2024 14:29 Ответить
Чому навчають? Мабуть як швидше дохнути...
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04.02.2024 14:58 Ответить
********* це, як падаль, яку роздуває рузьким газом, і яка з часом, (якщо її не проштикнути) вибухне кишками наружу. Вони таки попруть з того напрямку.
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04.02.2024 18:45 Ответить
 
 