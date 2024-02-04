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Старший сержант 65 ОМБр Александр Драмарецкий погиб во время выполнения боевого задания вблизи Работино. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

память,світла

Старший сержант 65 ОМБр Драмарецкий Александр Петрович погиб 2 февраля 2024 во время выполнения боевого задания возле Работино Запорожской области.

Об этом сообщила пользовательница фейсбука Oksana Popik, информирует Цензор.НЕТ.

"Кажется, что эти страшные новости бесконечны... Снова погиб сын... муж... отец... брат... друг... побратим... мужественный и верный Защитник Украины... Больно... Каждый раз больно осознавать... К этому невозможно привыкнуть... Разум отказывается воспринимать, сердце разрывается на куски...", - пишет она.

"Саня, очень тяжело все это писать под твоим фото ''на щите''... Не хочу говорить о тебе в прошлом... Ты будешь жить в наших воспоминаниях и сердцах...", - добавила Оксана.

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Олександр Драмарецький загиблий воїн
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Вічна пам'ять Герою...
Співчуття рідним...
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04.02.2024 13:25 Ответить
Вічна пам'ять.
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04.02.2024 13:26 Ответить
Втрачати УКРАЇНЦІВ-ЗАХИСНИКІВ, завжди боляче!! ДЯКУЄМО тобі, Козаче!!
Сруськай мір *****, знищує Україну уже 10 років, але Українці доказали СВІТУ своєю боротьбою, що цей гнидник з московії смертний і його Українці знищують!!
Уся ота, ригоАНАЛЬНА наволоч від совдепії, що переховується на московії, чекає на «прикре самогубство»…
Прикро, коли КВНщики, випадково посаджені на посади в системі управління ДЕРЖАВОЮ єрмаком, з дивним завзяттям та активністю, так гадять Українцям під час війни з ******!!
Але ж є і Збройні сили та НацГвардія, яка знищують цю наволоч!!
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04.02.2024 13:34 Ответить
Сруський мир знищує Україну вже сотні років. Маємо за це дякувати гетьмана Хмельницького та його послідовників. Мабудь те ж хотів заглянути в очі руського царя та побачити там мир.....Як і наш Янєтряпка.
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04.02.2024 18:54 Ответить
Світла памʼять Герою нашої краіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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04.02.2024 13:37 Ответить
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04.02.2024 13:39 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.02.2024 14:03 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього саого!
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04.02.2024 16:47 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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04.02.2024 19:23 Ответить
 
 