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Новости Война в Украине
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Херсонщина (3580) боевые действия (2027) Гуменюк (492)

Командиры армии РФ для штурмов позиций ВСУ на левобережье Херсонщины отправляют только пешие группы без подкрепления техники, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

На левобережье Херсона продолжаются тяжелые бои. Враг не прекращает штурмовые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

Враг продолжает настойчиво штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны.

"Условия сверхсложные и враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки враг решился на 5 таких штурмов, но все обстоятельства были против них", - рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, российские командиры не разрешают применять своим бойцам бронетехнику во время штурмов. Чем существенно снижают эффективность таких атак.

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"Они вынуждены туда отправлять чисто пешие группы для стрелковых боев и столкновения прямо глаза в глаза фактически, и теряют личный состав", - отметила она.

Кроме того, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов разных типов.
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Топ комментарии
+8
Гуменюк, ты за кацапею переживаешь?
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04.02.2024 13:17
+7
Має бути так: щойно прочитав новину про Херсонський плацдарм - замість слів - закинув ---ста гривень Мадяру.

Це саме він випалює там тили орків, і оті піші групи що йдуть без техніки.

Сам зараз так зроблю, будь-ласка приєднуйтесь
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04.02.2024 13:59
+4
Цікаво, а наші групи туди хіба з підтримкою важкої техніки відправлять, може вони ії на плотах через ріку переправляють?
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04.02.2024 14:03
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Гуменюк, ты за кацапею переживаешь?
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04.02.2024 13:17 Ответить
В неї по географії трійка була. А вже географ. Ні куя собі, сказав собі.
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04.02.2024 13:21 Ответить
ОК Півень. Не п...
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04.02.2024 13:20 Ответить
Вона все знає. Задніцею. Заднім числом. Баба Панаса? Не, внучка.
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04.02.2024 13:25 Ответить
Варто тим камандірам переглянути документальні стрічки ще тих воїн,коли в шерегу з прикладом на плечі наступали))Не зволікайте,тримайте стрій і спокійно наступайте)))
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04.02.2024 13:25 Ответить
ПЕРЕСТАНЬКЕ КОРМИТИ ЛЮДЕЙ ПЕРЕМОГАМИ!!! - уже були через тиждень в Ялті і шашлички, люди потім почуваються зрадженими. Годі. РФ готова воювати 100 років і в них буле і люди і снаряди - все
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04.02.2024 13:39 Ответить
Коли таке було шоб вона воювала100 років?
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04.02.2024 18:47 Ответить
ну да ,бурятов куры не клюют , а техника вся побита
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04.02.2024 13:48 Ответить
И что теперь? Скинуться оркам на танк или машину? Е*аште их как можно больше!
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04.02.2024 13:50 Ответить
Має бути так: щойно прочитав новину про Херсонський плацдарм - замість слів - закинув ---ста гривень Мадяру.

Це саме він випалює там тили орків, і оті піші групи що йдуть без техніки.

Сам зараз так зроблю, будь-ласка приєднуйтесь
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04.02.2024 13:59 Ответить
Цікаво, а наші групи туди хіба з підтримкою важкої техніки відправлять, може вони ії на плотах через ріку переправляють?
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04.02.2024 14:03 Ответить
і знову Наталія Гуменюк.
знатна байкиткиня.
а ще, ігнат.
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04.02.2024 15:23 Ответить
 
 