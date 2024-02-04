Командиры армии РФ для штурмов позиций ВСУ на левобережье Херсонщины отправляют только пешие группы без подкрепления техники, - ОК "Південь"

На левобережье Херсона продолжаются тяжелые бои. Враг не прекращает штурмовые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

Враг продолжает настойчиво штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны.

"Условия сверхсложные и враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки враг решился на 5 таких штурмов, но все обстоятельства были против них", - рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, российские командиры не разрешают применять своим бойцам бронетехнику во время штурмов. Чем существенно снижают эффективность таких атак.

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"Они вынуждены туда отправлять чисто пешие группы для стрелковых боев и столкновения прямо глаза в глаза фактически, и теряют личный состав", - отметила она.

Кроме того, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов разных типов.