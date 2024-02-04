Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины, - Кэмерон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Западным политикам и СМИ следует воздержаться от пессимистических высказываний о перспективах войны в Украине, поскольку время в ней – на стороне Киева и его союзников.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом в интервью The Sunday Times заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", – подчеркнул глава британского МИД.
По его словам, Россия уже потерпела огромное стратегическое поражение, когда развязала войну. Кэмерон заявил, что стремится донести эту точку зрения до американского экс-президента Дональда Трампа, если тот снова станет главой страны по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года.
По мнению британского министра, взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки.
Пожалуйста, подождите...
Чи не єдині хто з Україною від початку і безальтернативно!
Західним Партнерам, Українці щиро вдячні, але ж … КНДР, КНР, Іран …
Це реальність на ФРОНТІ!
13 депутатів британського парламенту та 5 перів закликають Кемерона визнати Росію державою-спонсором тероризму Джерело: https://censor.net/ua/n3471510
Хто ж сперечається, що на вашій. Але наш час закінчився у 2019.
"заявив, що прагне донести цю точку зору до американського експрезидента Дональда Трампа, якщо той знову стане очільником країни"
Реаліст. Реалполітікіст?
Цей МЗС - британський,а не американський
Мысли материальны
Перестали думать про победу
И она куда - то исчезла
Даже на горизонте не маячит
И вообще
Меня уже тошнит от нашего президента
Он превратился в ПАНИКОВСКОГО
Дай миллион!
Дай танки!
Дай ракеты!
Послушайте, люди!
Украина производила танки - десятилетиями
Украина производила ракеты - десятилетиями
Украина осваивала космос
Мы почему себя как Эфиопия ?
Позорище , твою мать!
После полетов в космос предлагать собирать дроны на кухне
Коденюк летал в космос как УКРАИНСКИЙ КОСМОНАВТ
Украина напрямую сотрудничает С США в космической программе
Танки украинские за время независимости
Были на всех выставках военной техники
Украинские Ан востребованы во всем мире
Не надо прибедняться
Іноді мені здається, що Британія дупу рве на свій флаг аби ця війна продовжувалась якомога довше.
классно було б зробити команду із спецслужб ЕС України Канади і США по сумісному знаходженню агентів раши . З українського боку у цю команду мають війти представники Свободи як гаранти відсутності совковой ментальності.
А він в Українців на порядок більший ніж у кацапів і на два порядки - ніж у бритів та іже з ними. Бо виявилося, що британці не готові помирати на війні. То дуйте у два сопла, робіть зброю та набої, присилайте в Україну, а Українці зроблять за увесь Світ чорну роботу по умертвленню кацапоімперіалізму.
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Як си пан бажають, можна й припинити. Краще й так не стане.
Тому давайте переливати з пустого в порожнє й казати , що час працює проти путіна . І що економіка бритів в 25 разів більша за російську, це дуже потужно