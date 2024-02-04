Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины, - Кэмерон

Западным политикам и СМИ следует воздержаться от пессимистических высказываний о перспективах войны в Украине, поскольку время в ней – на стороне Киева и его союзников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом в интервью The Sunday Times заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", – подчеркнул глава британского МИД.

По его словам, Россия уже потерпела огромное стратегическое поражение, когда развязала войну. Кэмерон заявил, что стремится донести эту точку зрения до американского экс-президента Дональда Трампа, если тот снова станет главой страны по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года.

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По мнению британского министра, взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки.