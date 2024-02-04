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Новости Война в Украине
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Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины, - Кэмерон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кемерон

Западным политикам и СМИ следует воздержаться от пессимистических высказываний о перспективах войны в Украине, поскольку время в ней – на стороне Киева и его союзников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом в интервью The Sunday Times заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", – подчеркнул глава британского МИД.

По его словам, Россия уже потерпела огромное стратегическое поражение, когда развязала войну. Кэмерон заявил, что стремится донести эту точку зрения до американского экс-президента Дональда Трампа, если тот снова станет главой страны по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года.

Читайте также: Война в Украине стала для Путина стратегической катастрофой, - Кэмерон

По мнению британского министра, взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки.
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Топ комментарии
+12
брити давали і дають все що можуть. але це вам не амери з їх безконечними ресурсами.
Чи не єдині хто з Україною від початку і безальтернативно!
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04.02.2024 13:39
+12
Україну скоро третій рік, як знищують, поки Захід х*ї пинає. Як, в біса, час може бути "на нашому боці", коли проти нас воює скажена орда, за підтримки Пончика, іранців та китайоз, а Захід так "перевернув небо і землю", що в результаті ми дулю отримали?
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04.02.2024 14:20
+11
Дайте все, що нам треба. І таких розмов не буде.
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04.02.2024 13:29
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Проснувся?
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04.02.2024 13:27 Ответить
закордонний Гавно-марафон
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04.02.2024 14:45 Ответить
Дайте все, що нам треба. І таких розмов не буде.
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04.02.2024 13:29 Ответить
Так тіки і пиндякаєте
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04.02.2024 13:31 Ответить
Кемерон, твои паты вызывают у нас только маты. Оружие давайте.
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04.02.2024 13:32 Ответить
Мало хто пам'ятає радянського Хоттабича.
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04.02.2024 13:42 Ответить
А Вольку ібн Альошу?
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04.02.2024 14:21 Ответить
Они и Золотую Рыбку не знают. Шапито из говноквартала засрало и глаза, и уши.
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04.02.2024 17:19 Ответить
Якого скопіпастили з британського персонажа .
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04.02.2024 19:46 Ответить
Я, помилявся. Він за Україну.
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04.02.2024 13:38 Ответить
О, мужской разговор. А, то, мама-мама
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04.02.2024 13:39 Ответить
брити давали і дають все що можуть. але це вам не амери з їх безконечними ресурсами.
Чи не єдині хто з Україною від початку і безальтернативно!
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04.02.2024 13:39 Ответить
На «величні балачки», керівників Урядів Західних Партнерів, КНДР Китай, Іран, щоденно надають усе необхідне для воєнного злочинця прутіна та підтримують срускай мір, без балачок !!!

Західним Партнерам, Українці щиро вдячні, але ж … КНДР, КНР, Іран …
Це реальність на ФРОНТІ!
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04.02.2024 13:40 Ответить
Хоч одна розумна людина знайшлась
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04.02.2024 13:43 Ответить
Да, кста, а признай парашу спонсором терроризма или страной-террористом, Кемерон?

13 депутатів британського парламенту та 5 перів закликають Кемерона визнати Росію державою-спонсором тероризму Джерело: https://censor.net/ua/n3471510
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04.02.2024 13:44 Ответить
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D1%8F#fpstate=ive&vld=cid:ec699578,vidDIe-ZNM2Sg,st:0
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04.02.2024 13:46 Ответить
А "наш" трудовик (ЗЕК) скабееву і її чоловіка піде.
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04.02.2024 13:45 Ответить
"ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні"
Хто ж сперечається, що на вашій. Але наш час закінчився у 2019.

"заявив, що прагне донести цю точку зору до американського експрезидента Дональда Трампа, якщо той знову стане очільником країни"
Реаліст. Реалполітікіст?
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04.02.2024 13:50 Ответить
Забув написати, що коли Трамп стане президентом, вже буде інший очільник МЗС, лівак.
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04.02.2024 13:52 Ответить
Дебіл,
Цей МЗС - британський,а не американський
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04.02.2024 15:09 Ответить
Друже, якщо Ви не в курсі, що до січня наступного року в Англії мають відбутись вибори в парламент, на яких торі з великими шансами програють, то не ганьбіть себе, будь ласка.
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05.02.2024 04:22 Ответить
Тако. Якщо На всіх каналах, пі....ни сидять в "дольче габана", то все добре.
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04.02.2024 13:52 Ответить
Можете скільки завгодно припиняти розмови, але замовчування проблеми жодним чином ії не вирішить.
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04.02.2024 14:01 Ответить
есть важный момент, кроме потужной экономики нужно такая же сильная политическая воля, а иначе будут делаться пылесосы и автомобили, а не ракеты и танки...
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04.02.2024 14:04 Ответить
Цікаве положення займає британія...доречіі її сателіти -польща литва.....фактично допогти ці країни не можуть -грошима бо вони самі не мають таких грошей,і зброєю не можуть помогти -бо вони також не мають...але таке відчуття що британії не потрібна ніяка перемога,їй потрібно послабити просто рашу...якщо британія хоче війни в довгу то хай шле сюди своїх громадян.....територія без українців нічого не значить...британії потрібно поставити умову- або пепемога в швидку,а це купазброї плюс грошей,або в довгу як хоче британія- тоді хай пришле сюда на рік 500тис громадян для залужного з умеровим і будановим ....
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04.02.2024 14:06 Ответить
💯
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04.02.2024 14:41 Ответить
Економіка в 25 раз сильніша за кацапську , ось тільки проблеми з виготовленням снарядів
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04.02.2024 14:08 Ответить
есть реальный и финансовый сектор экономики
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04.02.2024 15:05 Ответить
Правильно
Мысли материальны
Перестали думать про победу
И она куда - то исчезла
Даже на горизонте не маячит
И вообще
Меня уже тошнит от нашего президента
Он превратился в ПАНИКОВСКОГО
Дай миллион!
Дай танки!
Дай ракеты!
Послушайте, люди!
Украина производила танки - десятилетиями
Украина производила ракеты - десятилетиями
Украина осваивала космос
Мы почему себя как Эфиопия ?
Позорище , твою мать!
После полетов в космос предлагать собирать дроны на кухне
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04.02.2024 14:10 Ответить
Україна - у складі Совка робила це все. А тільки отримали незалежність - розпродали та прихватизували все, що могли. Немає вже тих науковців і інженерів, бо вбили наукові інститути, а професія інженера по популярності стала на рівні двірника. Тому ні ракет, ні танків, ні космосу.
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04.02.2024 15:08 Ответить
Это не так
Коденюк летал в космос как УКРАИНСКИЙ КОСМОНАВТ
Украина напрямую сотрудничает С США в космической программе
Танки украинские за время независимости
Были на всех выставках военной техники
Украинские Ан востребованы во всем мире
Не надо прибедняться
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04.02.2024 15:23 Ответить
Ви ніби правильно надрукували але - назвіть мені модель японського літака який японці продають на експорт ? Ось канадійці мають Бомбардє - а японці своїх Кавасакі ( вони колись літаки випускали ) вже не випускають. І це при тому шо по рівню розвитку технологій японці попереду канадійців ( а по рівню економіки канадійці дуже відстають від японців ).
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04.02.2024 19:55 Ответить
Пані Боброва,ваш патріотизм вірий.Тільки от у виробництві,тим паче зброї,ви абсолютний дилетант...Для прикладу-"електрона іграшка "Ну постривай"("Ну погоди")Все збиралося в цехах радіолапових заводів України-але самий головнийелемент-мікропроцесор-робився в Зеленограді під Москвою.Не дасть Москва мікропроцесор-і нема іграшок в магазинах.А ви кажете-танки,ракети,космос.На кожному стратегічному заводі був відділ КГБ-який слідкував,щоб ніхто,крім кацапів, нічого не придумав і не мав кінцевого виробу,яким можна налякати москву...
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04.02.2024 16:29 Ответить
Заїбись як час на користь України. В нас же не зростає міграція і ті хто раніше виїхав не асимілюються в нових країнах. І з кожним днем не вичерпується мобілізаційний та людських потенціал, бо із всього світу приїжджають добровольці, особливо з Британії. А ще народжуються нові мільйони українців, які зможуть колись перейняти естафету або компенсувати втрати... Все це ж так, правда?
Іноді мені здається, що Британія дупу рве на свій флаг аби ця війна продовжувалась якомога довше.
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04.02.2024 14:19 Ответить
То хай сама піднімає свою дупу і воює. В нас армії клонів немає.
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04.02.2024 14:21 Ответить
Україну скоро третій рік, як знищують, поки Захід х*ї пинає. Як, в біса, час може бути "на нашому боці", коли проти нас воює скажена орда, за підтримки Пончика, іранців та китайоз, а Захід так "перевернув небо і землю", що в результаті ми дулю отримали?
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04.02.2024 14:20 Ответить
В України є дуже серйозна проблема: Путін може запросто навербувати 1 млн орків і відправити їх на війну, а поляки з британцями за торжество свободи у Європі воювати в українські степи не підуть. А перекриття польськими фермерами і перевізниками кордону з Україною можна порівняти хіба що з поставкою 🍩 із КНДР снарядів РФ.
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04.02.2024 23:05 Ответить
"Наша економіка більша за російську у 25 разів" --- більша воно то більша,але це буде видно коли економіки будуть хоч трохи працювати на допомогу для України,а вони функціонують в повсякденному режимі. Більше того,багато компаній все ще продовжують працювати на болотах і платити там податки
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04.02.2024 14:23 Ответить
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04.02.2024 14:38 Ответить
Так ті розмови ведуть агенти раши . Мабудь СПЕЦСЛУЖБИ КРАЇН слабо працюють .

классно було б зробити команду із спецслужб ЕС України Канади і США по сумісному знаходженню агентів раши . З українського боку у цю команду мають війти представники Свободи як гаранти відсутності совковой ментальності.
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04.02.2024 14:24 Ответить
🤣 это тот тягнибок который исправно зп на лубянке получал(получает?) без совковой ментальности?))))
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04.02.2024 15:12 Ответить
Ви , мабудь, сами получаете зарплату на Лубянці, бо ЗАНАДТО пхаете російські тези у ЗМІ
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05.02.2024 07:11 Ответить
Кожен окремо каже правильні речі а разом ради не можуть дати нечисті з боліт. Абсурд.
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04.02.2024 14:58 Ответить
Ми отримуєм у відповідь те, чим сцить в очі заходу і омериці найвеличніший земародер
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04.02.2024 15:00 Ответить
Виявилося, що не економікою потрібно мірятися, а силою духу.
А він в Українців на порядок більший ніж у кацапів і на два порядки - ніж у бритів та іже з ними. Бо виявилося, що британці не готові помирати на війні. То дуйте у два сопла, робіть зброю та набої, присилайте в Україну, а Українці зроблять за увесь Світ чорну роботу по умертвленню кацапоімперіалізму.
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04.02.2024 15:09 Ответить
Панове, шо ви все дайте та дайте?! Це принизливо! Вже за 2 роки ЗЕ! і "мудрий нарід" міг би створити свої ракети середньої дальності і іншу необхідну зброю. Чому в цьому напрямку не відчувається ніякого руху!!
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04.02.2024 15:25 Ответить
Хай дають, вистачить, що Україна стримує орду.
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04.02.2024 15:39 Ответить
В другу війну навіть нацисти на власній територіями і власною робочою силою все не випускали - в Чехії до прикладу випускалося значна кількість озброєнь + вязні концтаборів виробляли Фау 2 до прикладу.
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04.02.2024 20:02 Ответить
Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України, - Кемерон
--------------------------------------------------------------------------------
Як си пан бажають, можна й припинити. Краще й так не стане.
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04.02.2024 17:06 Ответить
За 10 років окупації кацапи на окупованих територіях Криму і даунбасу "виростили" покоління манкуртів які зараз вже воюють проти нас. Окупація з плином часу врешті вбиває... А те що десь у когось економіка в 25 разів більша за кацапську якось навіть звучить казково. То ж у когось і десь. А у нас конкретна "зелена дупа".
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04.02.2024 17:10 Ответить
по меньше дивіться на свою дупу і приділяйте їй уваги і волайте що всрались. а працюйте на перемогу над ординцями , крадіями, брехунами і баригами і життя налагодиться. а грязні ваші дупи ніхто за вас мити не буде
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05.02.2024 07:08 Ответить
Ага, і засунути голову в пісок - для кращого ефекту
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04.02.2024 18:14 Ответить
> Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України, - Кемерон

Тому давайте переливати з пустого в порожнє й казати , що час працює проти путіна . І що економіка бритів в 25 разів більша за російську, це дуже потужно
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04.02.2024 20:53 Ответить
"Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Наша економіка більша за російську у 25 разів, і ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна", - наголосив глава британського МЗС. Джерело: https://censor.net/ua/n3471510
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05.02.2024 06:59 Ответить
 
 