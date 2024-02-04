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На оккупированных территориях в школах планируют учить детей собирать дроны, - Центр национального сопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики на временно оккупированных территориях планируют ввести модуль технологий БПЛА на уроках труда, чтобы учить детей собирать дроны.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
По данным Центра нацсопротивления, модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотников в военных целях.
Кроме того, среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах.
В центре отмечают, что Кремль рассматривает управление БПЛА - как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.
Топ комментарии
+11 Ютубо Хейтер
показать весь комментарий04.02.2024 15:28
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+7 valeentina pavlenko
показать весь комментарий04.02.2024 15:33
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Всі чоловіки на фронт проти натівських сатаністів.
А тим часом, дівчата будуть від кацапні народжувати майбутніх збиральників дронів.
Тому, що він МІНІстр-НЕДОакадемік. Він добре 3,14здіти вміє і освіту руйнувати. А щось створити - не дано...
Даже скопировать у кацов не в состоянии.