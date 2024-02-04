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На оккупированных территориях в школах планируют учить детей собирать дроны, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На ТОТ у школах збиратимуть дрони

Российские захватчики на временно оккупированных территориях планируют ввести модуль технологий БПЛА на уроках труда, чтобы учить детей собирать дроны.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным Центра нацсопротивления, модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотников в военных целях.

Кроме того, среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах.

В центре отмечают, что Кремль рассматривает управление БПЛА - как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.

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Топ комментарии
+11
100%
Всі чоловіки на фронт проти натівських сатаністів.
А тим часом, дівчата будуть від кацапні народжувати майбутніх збиральників дронів.
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04.02.2024 15:28
+8
Це для тих хто думає, що не піде воювати проти Польші після капітуляції
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04.02.2024 15:12
+7
Молодці кацапи на відміну від нас, вміють організувати роботу
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04.02.2024 15:33
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Це для тих хто думає, що не піде воювати проти Польші після капітуляції
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04.02.2024 15:12 Ответить
100%
Всі чоловіки на фронт проти натівських сатаністів.
А тим часом, дівчата будуть від кацапні народжувати майбутніх збиральників дронів.
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04.02.2024 15:28 Ответить
Будут собирать дроны прямо за партами вместо учебы?
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04.02.2024 15:28 Ответить
Чому. Залишать раїсянськмй язик, літературу, викривлену історію, початкову воєнну підготовку, аріфметику й досить. Для збиральників дронів, та м'яса у подальшому - вистачить.
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04.02.2024 15:56 Ответить
Молодці кацапи на відміну від нас, вміють організувати роботу
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04.02.2024 15:33 Ответить
Чому така ідея не прийшла в голову нашому лісовому міністру, мішані федорову і сашку камишіну? Дівчата в школах на уроках праці лобзиками випилюють нікому не потрібні фігурні рамочки з фанери під фото. То може краще організувати більш корисну справу для країни - складати готові китайські детальки як конструктор і отримувати дрончика для армії?
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04.02.2024 15:35 Ответить
То вже не діти, то скот....такий який в даунецьку виріс.
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04.02.2024 15:43 Ответить
А чого ми не навчаємо? Єрмаку не вигідно?
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04.02.2024 15:55 Ответить
У когось війна, а у когось шапітовка.
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04.02.2024 15:57 Ответить
Мою ідею стирили))) але я пропонувала на уроках праці)) та в гуртках авіамоделювання..
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04.02.2024 15:58 Ответить
А в нас на кухнях збирають, мамоюріммою клянуся.
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04.02.2024 16:14 Ответить
А чому лісовий до цього не додумався?
Тому, що він МІНІстр-НЕДОакадемік. Він добре 3,14здіти вміє і освіту руйнувати. А щось створити - не дано...
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04.02.2024 16:43 Ответить
Кружок электроники и трудов совместно.
Даже скопировать у кацов не в состоянии.
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04.02.2024 18:17 Ответить
якщо москалі захоплять Україну, то всіх теперішніх "ухилянтів" вмить поставлять під ружжо і поженуть в перших рядах на Еуропу. Хто не хоче боронити Україну, воюватиме за інтірєси московії. Хто не хоче годувати свою армію, годуватиме армію окупанта
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05.02.2024 04:30 Ответить
 
 