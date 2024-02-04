РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15197 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
1 178 9
армия РФ (15464) Минобороны (8273) уничтожение (3967) Павлюк Александр (101)

За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За неделю с 28 января по 4 февраля 2024 г. Силы обороны Украины уничтожили около 6640 человек личного состава противника.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 63 танка;
  • 147 боевых бронированных машин;
  • 234 артиллерийские системы;
  • 7 РСЗО;
  • 3 установки ПВО;
  • 1 корабль;
  • 290 единиц автотехники;
  • 43 единицы спецтехники.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 388 750 человек (+810 за сутки), 6343 танка, 9331 артсистема, 11818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Кроме этого, украинские защитники уничтожили один самолет, 3 крылатые ракеты и 132 БпЛА.

Втрати окупантів за тиждень
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Официальные цифры делите на 10, тогда это будет хоть как-то ближе к реальности.
показать весь комментарий
04.02.2024 16:43 Ответить
Зразу ж на сто. Тоді і спати бункерний буде спокійніше.
показать весь комментарий
04.02.2024 16:46 Ответить
и все только порезались чистя картошку...
показать весь комментарий
04.02.2024 17:45 Ответить
кацапи пишуть,що біля Красногорівки
(29 км від Донецька) большіє потері...
крік душі прям,без сліз неможливо
читати )))
показать весь комментарий
04.02.2024 16:49 Ответить
есть такое на одном нашем тг-канале...!
можно ваш источник - только не ссылкой...\а название канала, если есть такое...\
показать весь комментарий
04.02.2024 17:47 Ответить
Оперативний ЗСУ
показать весь комментарий
04.02.2024 22:45 Ответить
Дякую...
показать весь комментарий
04.02.2024 23:10 Ответить
Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом.
показать весь комментарий
04.02.2024 20:12 Ответить
 
 