За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 28 января по 4 февраля 2024 г. Силы обороны Украины уничтожили около 6640 человек личного состава противника.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

63 танка;

147 боевых бронированных машин;

234 артиллерийские системы;

7 РСЗО;

3 установки ПВО;

1 корабль;

290 единиц автотехники;

43 единицы спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили один самолет, 3 крылатые ракеты и 132 БпЛА.