За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За неделю с 28 января по 4 февраля 2024 г. Силы обороны Украины уничтожили около 6640 человек личного состава противника.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 63 танка;
- 147 боевых бронированных машин;
- 234 артиллерийские системы;
- 7 РСЗО;
- 3 установки ПВО;
- 1 корабль;
- 290 единиц автотехники;
- 43 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили один самолет, 3 крылатые ракеты и 132 БпЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
(29 км від Донецька) большіє потері...
крік душі прям,без сліз неможливо
читати )))
можно ваш источник - только не ссылкой...\а название канала, если есть такое...\