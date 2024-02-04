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Новости Война в Украине
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Зеленский (16621) Запорожская область (2260) Федоров Иван (395)

Зеленский провел совещание относительно ситуации безопасности в Запорожской области: Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в Мелитополь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона относительно ситуации безопасности на Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, в начале совещания глава государства представил новоназначенного главу Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским шлавой временно оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в плену.

Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – сказал он, обращаясь к новому главе Запорожской ОВА.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо привести к нужному результату процесс строительства фортификационных сооружений.

По его словам, одной из важнейших задач является возврат количества рабочих мест к довоенным показателям, и центральная власть готова помогать со своей стороны соответствующими государственными заказами.

Также нужно сосредоточиться на решении насущных для жителей региона вопросов, таких как, например, организация учебного процесса, восстановление разрушенного или поврежденного жилья.

Иван Федоров поблагодарил за доверие и отметил, что для него это честь и ответственность в столь сложное для нашего государства время возглавить родную Запорожскую область.

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"Моя основная цель – чтобы все люди, которые очень желают вернуться домой, как можно скорее могли это сделать. Но и в прифронтовом Запорожье жизнь должна продолжаться. Люди должны верить в Запорожье и наше государство Украину", – отметил он.

Во время совещания Владимир Зеленский заслушал доклады командующих ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского и ОГВ "Запорожье" Владимира Горбатюка о ситуации на поле боя. В частности, ему доложили об оборонных действиях на Авдеевском направлении, ситуации в районе с. Работино и других участках фронта, об обустройстве оборонных рубежей.

Начальники областных управлений Службы безопасности Украины и Национальной полиции доложили президенту о защите объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в регионе от разведывательной и диверсионной деятельности врага.
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Топ комментарии
+58
прям генералісімус....під Авдіївкою пекло...а воно про Мелітополь...давай ще про Крим киздани разом з Будановим,..стратеги хєрові
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04.02.2024 16:29
+47
Передайте цьому дегенерату, що прямо зараз Україна втрачає Авдіївку
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04.02.2024 16:29
+47
Спочатку все здав, а тепер воно зібралось повертати життями українців.
Коли у нього повноваження закінчуються, нехай вступає до лав ЗСУ
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04.02.2024 16:33
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Очередное "удержание Бахмута любой ценой" ценой жизней Украинских Воинов.
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04.02.2024 17:11 Ответить
Этот бл.... Верховный все делает по сценарию путина
Вспомните фантастическое отступление русни в Харьковской области
Русня не просто отступала
Она бежала в панике
Я не военный
Но прочитала много книг о войне
В них написано
Что момент паники врага
Нельзя упустить
Нельзя в этот момент останавливаться
Даже когда у тебя меньше людей и техники
Ты можешь идти вперед
На брошенной врагом технике
Паника чужой армии
Это громадный перевес
Что сделал наш ВЕРХОВНЫЙ, бл...?
Он остановил ЗСУ
И дал врага передышку
На з месяца!!!!
И враг заминировал ВСЕ!!!!!!!
И справился с паникой
Предательство ВЕРХОВНОГО настолько очевидно мне
Так почему его не видят военные?
В каком уставе написано
Что нужно подчиняться предательским приказам?
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04.02.2024 17:12 Ответить
https://youtu.be/YIDu7wLmzNA?si=4byiY7nkOvB8tKCK...

А кто круче...? Индюкович или Голобородько?😜
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04.02.2024 17:12 Ответить
Спочатку зробив все, щоб у Мелітополь та інші наші зайшли рашисти, а тепер хоче відіграти назад?
А що скажуть його партнери по Оману?
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04.02.2024 17:15 Ответить
Акакаяразніца… хотьпаржом… Оманські тримають його за бейцели… а воно все, як у КВН, тільки піну пускає, по написаному … та гадить за гроші Українців.
Пильнуймо Україну та контролюймо, отого найманого горе-коміка…
Кров Українців, не водиця, - привладним відповідати ГОДИТЬСЯ!
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04.02.2024 17:24 Ответить
Тобто ще покласти в землю декілька тисяч людей? З лопатами в атаку як казав ваш міністр?
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04.02.2024 17:29 Ответить
ну есть два варианта...
1. начать думать головой
2. набрать еще несколько сот тысяч 40-50-ти летних полубольных мужичков
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04.02.2024 17:31 Ответить
Есть лучше. Посадть тех кто сдал Мелитополь (да и тебя, красавчик) и дать рулить тем, кто не сдал Днепр, Харьков, Николаев, Киев.
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04.02.2024 17:36 Ответить
А потом посадить тех кто сдал Днепр, Харьков, Николаев, Киев.
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04.02.2024 17:41 Ответить
Надо экономить пенсии, денег то на них нет!
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04.02.2024 17:38 Ответить
Хреновенько в штатах стало с пенсиями?
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04.02.2024 19:25 Ответить
С пенсиями везде хреновато, но без пенсии еще хреновее.
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04.02.2024 20:16 Ответить
Блазень "провів" тисячі нарад, зняв сотні "оптимістичних" відосіків, відвідав десятки країн за кордоном, але "вдома" просрав тисячі міст і сіл. Проблема в тому що він дегенерат на генетичному рівні - продукт сотень інцестів та імбрідінгу. До широкомасштабної війни він просто крав. Багато і натхненно. Цей період назвали "Великим крадійництвом". Під час війни виявилось що нічого крім красти, інтригувати та брехати він не вміє і навчитися не здатний. В 2019 його задекларовані статки були 15,6 млн. баксів і як швидко зясувалось цей тип роками не платив податків. За роки президентства ублюдок "заробив 370 мільйонів баксів. Це те що міжнародні спостерігачі відразу виявили. А скільки ще вкраденого з бюджету не виявили? Так як крадуть «зелені» в історії України не крав ще ніхто і ніколи. Крадійництво стало панівною ідеологією «слуг народу» і призвело до війни, втрати територій і врешті свободи та національної гідності. Памятайте що терпіти зло є само по собі злочином.

Огляд 50 найбагатших політиків 2023
https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s
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04.02.2024 17:35 Ответить
І хто мені пояснить, яка різниця між ****** і нашим величнішим, у них стратегія одна на двох- любою ціною , бо я так хочу . ???
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04.02.2024 17:41 Ответить
В них корінь один ''*уйло'' .
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04.02.2024 17:52 Ответить
АГа положить кучу людей для утехи наполеновских хотелок или просто ляпнул как обычно
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04.02.2024 17:48 Ответить
Знаю точно хто визволить...
Місіс ШатлБас , вона дуже добре вміє сосати визволяти ...
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04.02.2024 17:51 Ответить
Мабуть Верещучка..😆
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04.02.2024 21:50 Ответить
Цей клоун ******* на публіку, все що спадає на язик щоб викликати аплодисменти. Дешевий вуличний актор. Для такого тільки шибениця!
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04.02.2024 18:03 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Що можна сказати з останніх подій? Єрмак і Зеленський навіть не думають зупинятись в своїх намірах здати русні Україну і всіх нас, під виглядом "формули миру". Їх дуже непокоїть суспільна підтримка Залужного. Зараз вони моніторять пабліки, соцмережі, вигадують схему
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04.02.2024 18:14 Ответить
Не хвилюйтеся, їх формулу вже помножили на нуль. Ніхто про неї вже не згадує.
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04.02.2024 19:12 Ответить
Значит уже не берегу солдат,мясные штурмы разрешены?
Или он им асфальт повезёт?
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04.02.2024 18:14 Ответить
Мотиватор хрінів! Дешевий триндеж ні про що.
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04.02.2024 18:14 Ответить
Я думаю що якби верховний разом з єрмакою поїхав в Авдіївку на зайняті орками позиції кацапи з них би втекли без жодного пострілу
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04.02.2024 18:15 Ответить
Ще Безуглу нехай захватять із собою
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04.02.2024 19:13 Ответить
У 19 - 22 році потрібно було чухатись
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04.02.2024 18:23 Ответить
Ну то хай попросить кацапів розмінувати територію - це ж так працює
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04.02.2024 18:23 Ответить
Год назад мы смеялись что жабы посьедают гадюк на России, но они решили объедениться, против богатыря Залужного...
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04.02.2024 18:28 Ответить
Дебіл,Куп'яньск під загрозою. Ото таке воно главнокомандувач.
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04.02.2024 18:35 Ответить
никакой реальности- все фентези и это закончиться плохо
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04.02.2024 18:59 Ответить
Або, або. Все дуже сумно виглядає. У кацапів м'яса ще дуже багато, у нас критична ситуація. 50-річні воїни війну не виграють.
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04.02.2024 19:03 Ответить
ОПу потрібно направити, вони вже й одягнені відповідно. Всі носять хакі, як сталін.
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04.02.2024 19:15 Ответить
а, ты то кусок сала, на передовой?
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04.02.2024 19:44 Ответить
Цікаво, кусок чого ти?
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04.02.2024 19:49 Ответить
не мог резников воровать со старшиной- все нити ведут в офис президента и веры тебе нет
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04.02.2024 19:18 Ответить
Клован, так действуй! Твой резерв главного командования это прокуроры, те депутаты что в 2022 себе покупали квартиры и машины, когда в стране война. Формируй из них "гвардию победы" и вперед, в лобовой штурм Мелитополя. Или они его отобьют или сдохнут, что для страны тоже полезно.
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04.02.2024 19:18 Ответить
Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра.

https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
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04.02.2024 19:33 Ответить
Ну то нехай ЗЭльман мобілізує своїх клованів з 95-го Кагалу та ОПи та кине їх в мясні штурми з криками :"За Родіну! За наріка"...
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04.02.2024 19:44 Ответить
Якою бригадою ? Все було кинуто на захист Києва.
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04.02.2024 20:22 Ответить
Та ладно, мы ж летом кофе пили в Ялте! Ах нет, это был просто звиздеж от такого же клоуна
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04.02.2024 20:23 Ответить
Про Мелітополь можна вже забути якщо не назавжди, то на десятки років.
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04.02.2024 20:54 Ответить
Коломойський Квартал робить все можливе і не можливе щоб повернути Мелітополь: намагається звільнити Залужного, проє@али австралйські вертольоти. Зєрмак допомагає як може.
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04.02.2024 20:54 Ответить
Воно справді відчуває себе полководцем і вирішило командувать військами. Якщо його не зупинять, буде біда.
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04.02.2024 21:32 Ответить
Чого ж ти ,чмо русняве,в 22 його не звільнив,згідно задуму Залужного.
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04.02.2024 22:44 Ответить
Найпотужніша рішучисть сильний лідур
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04.02.2024 23:01 Ответить
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