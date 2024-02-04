Зеленский провел совещание относительно ситуации безопасности в Запорожской области: Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в Мелитополь
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Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона относительно ситуации безопасности на Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, в начале совещания глава государства представил новоназначенного главу Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским шлавой временно оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в плену.
Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.
"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – сказал он, обращаясь к новому главе Запорожской ОВА.
Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо привести к нужному результату процесс строительства фортификационных сооружений.
По его словам, одной из важнейших задач является возврат количества рабочих мест к довоенным показателям, и центральная власть готова помогать со своей стороны соответствующими государственными заказами.
Также нужно сосредоточиться на решении насущных для жителей региона вопросов, таких как, например, организация учебного процесса, восстановление разрушенного или поврежденного жилья.
Иван Федоров поблагодарил за доверие и отметил, что для него это честь и ответственность в столь сложное для нашего государства время возглавить родную Запорожскую область.
"Моя основная цель – чтобы все люди, которые очень желают вернуться домой, как можно скорее могли это сделать. Но и в прифронтовом Запорожье жизнь должна продолжаться. Люди должны верить в Запорожье и наше государство Украину", – отметил он.
Во время совещания Владимир Зеленский заслушал доклады командующих ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского и ОГВ "Запорожье" Владимира Горбатюка о ситуации на поле боя. В частности, ему доложили об оборонных действиях на Авдеевском направлении, ситуации в районе с. Работино и других участках фронта, об обустройстве оборонных рубежей.
Начальники областных управлений Службы безопасности Украины и Национальной полиции доложили президенту о защите объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в регионе от разведывательной и диверсионной деятельности врага.
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Вспомните фантастическое отступление русни в Харьковской области
Русня не просто отступала
Она бежала в панике
Я не военный
Но прочитала много книг о войне
В них написано
Что момент паники врага
Нельзя упустить
Нельзя в этот момент останавливаться
Даже когда у тебя меньше людей и техники
Ты можешь идти вперед
На брошенной врагом технике
Паника чужой армии
Это громадный перевес
Что сделал наш ВЕРХОВНЫЙ, бл...?
Он остановил ЗСУ
И дал врага передышку
На з месяца!!!!
И враг заминировал ВСЕ!!!!!!!
И справился с паникой
Предательство ВЕРХОВНОГО настолько очевидно мне
Так почему его не видят военные?
В каком уставе написано
Что нужно подчиняться предательским приказам?
А кто круче...? Индюкович или Голобородько?😜
А що скажуть його партнери по Оману?
Пильнуймо Україну та контролюймо, отого найманого горе-коміка…
Кров Українців, не водиця, - привладним відповідати ГОДИТЬСЯ!
1. начать думать головой
2. набрать еще несколько сот тысяч 40-50-ти летних полубольных мужичков
Огляд 50 найбагатших політиків 2023
https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s
Місіс ШатлБас , вона дуже добре вміє
сосативизволяти ...
@RudijLis
Що можна сказати з останніх подій? Єрмак і Зеленський навіть не думають зупинятись в своїх намірах здати русні Україну і всіх нас, під виглядом "формули миру". Їх дуже непокоїть суспільна підтримка Залужного. Зараз вони моніторять пабліки, соцмережі, вигадують схему
Или он им асфальт повезёт?
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/