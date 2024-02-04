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Новости Война в Украине
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Днепропетровщина (2926) Зеленский (16621) ПВО (1505)

Зеленский посетил расположение ВК "Схід": обсудили прикрытие городов с воздуха и применение систем ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение Воздушного командования "Схід" Вооруженных сил Украины и вручил государственные награды пилотам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, глава государства заслушал доклад командующего ВК "Схід" Ивана Теребухи о прикрытии с воздуха городов и громад, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.

Президенту рассказали детали серии российских атак с использованием БПЛА на объекты в Днепропетровской области и о мерах по усилению эффективности работы украинских мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы для отражения ударов вражеских дронов.

"Также обсуждались особенности применения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей ВК "Схід" с учетом будущих поступлений вооружения", - говорится в сообщении.

Зеленський у розташуванні ПвК Схід

Читайте также: Зеленский провел совещание относительно ситуации безопасности в Запорожской области: Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в Мелитополь

Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил боевых пилотов. Защитники неба получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого I-II степеней и "За мужество" I степени.

"Я вижу перед собой мощных воинов, которые защищают наше небо и с неба защищают Украину, наши дома, наших людей - детей и взрослых. Спасибо за ваши меткие действия, за уничтожение врага. Желаю вам всем здоровья и победы. И побратимам вашим также передайте нашу благодарность", - сказал глава государства.
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Топ комментарии
+28
Цирковий клоун забрів на семінар нейрохірургів. Обговорили новітні методи нейрохірургії. Обговорення було плідне і насичене. Який толк від обговорення із Зеленським чого завгодно, окрім кривляння на сцені і гри на роялі без штанів?
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04.02.2024 17:24
+27
О, как крысы забегали!!
Как у них подгорает!!!!!
Легитимность скоро - ВСЕ!
А нелигитимный президент для народа - это что?
Это голый король!
На велосипеде.....
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04.02.2024 17:17
+21
Я извиняюсь но имеюспросить, а что, вот этот специалист в имитации игры пиписькой на рояле, в воровстве, вранье и злопамятности с трусливостью что то понимает в работе ПВО?
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04.02.2024 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Суд закрив журналістам доступ до засідань у справі агента ФСБ Кулініча. У матеріалах є інформація щодо виборчої кампанії Зеленського і свояка Баканова 17.11.2023

https://republic.com.ua/article/sud-zakriv-zhurnalistam-dostup-do-zasidan-u-spravi-agenta-fsb-kulinicha-u-materialah-є-informacziya-shhodo-viborchoї-kampaniї-zelenskogo-i-svoyaka-bakanova-belyaєva.html
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04.02.2024 17:11 Ответить
Зеленський залишає Татарова на посаді попри обвинувачення у корупції



Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, попри численні обвинувачення у корупції, залишається на посаді, бо потрібен президентові Володимиру Зеленському для впливу на розгалужену правоохоронну систему України.

Про це повідомляє Reuters.
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04.02.2024 17:53 Ответить
Зеленський уперто боронить Єрмака з Татаровим

18.07.2022
Зеленський уперто боронить Єрмака з Татаровим.

.

Він справді міг у війни в історію з великим знаком плюс, по суті ж скочується в гібрид безвольного Ющенка зі вседозволеністю Януковича.

.

Кривава війна і окупація 21% території не змінила Зеленського. Це актор провінційного театру, який боїться втратити продюсера і відчайдушно чіпляється за його ногу. Зірка Василь і продюсер Валентин. Але від цього нездорового партнерства страждає вся Україна, яка не обирала Єрмака з Татаровим. Два незрозумілі чолов'яги прийшли і замкнули все на собі - це узурпація, не інакше
https://republic.com.ua/article/zelenskij-uperto-boronit-єrmaka-z-tatarovim.html
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04.02.2024 18:03 Ответить
П.Гончар. Учора Ю.Б.Швець говорив теж про безвольного Ющенка і навів приклад, коли він запізнився на зустріч з діаспорою. Колись старінний агент КГБ Соколовський після 2005 року поширював тезу про вічні запізнювання. Для сміху над біомасою навіть придумав, що його брат володіє "Петрогазом"(він тоді саме почав газувати разом тодішньою тьотьою української корупці). Ну нестраждав він авторитаризмом. Диктаторські комплекси наявні тільки у індивідумів з стійким порушенням нервової системи, коли вона не може віддавати звіт своїм діям і не бажає цього.
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04.02.2024 19:09 Ответить
Татаров - це те падло, яке треба прилаштувати на рею в першу чергу, разом з дєрьмаком - без нього вся мусорська вертухаль посиплеться. Решта - дрібніші смердюхи, при реальному шухері наввипередки побіжать здавати один одного.
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04.02.2024 18:10 Ответить
А як 4 разовий уклоніст може розумітися у військовій справі і питаннях оборони?
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04.02.2024 17:11 Ответить
Геній в усьому розуміється.
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04.02.2024 17:15 Ответить
Та немає в тому слові літери "е". У тому й проблема!
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04.02.2024 17:17 Ответить
Для чого Залужний, коли є наполеон.

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04.02.2024 17:54 Ответить
Вийди геть розбійнику , а то зараз подзвонимо адвокатам Банкову та Резнікову
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04.02.2024 18:59 Ответить
Тема нє раскрита.
Хде кадри как голий па пояс Зєлінскі стрєляєт па стєрвятнікам?
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04.02.2024 17:13 Ответить
Сто пудів, не хватає , для повноти сьогоднішньої картинки, сцени, де зеля в бескозирці ( звісно стрічки задав зубами!), кидає гранати у ворожий танк, десь на південному фронті!!!!...
Хоча, ще не вечір!...
Треба ж людям показати, що він не тільки об- се- раїться щоденно, але й щось робить ( " як кіт на глині!")!...
До речі, я розумію, що за кордон його вже ніхто не запросить, і руку не потисне!... Гастролі закінчилися...
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04.02.2024 17:39 Ответить


Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського



З усіх можливих сценаріїв розвитку внутрішніх подій України в війні - обрано найгірший
Volodymyr Omelyan«Мені часто закидають, що я скрізь влажу. Але я - менеджер президента, і тому я буду влазити всюди, де є його інтереси».Приблизно так на одній із зустрічей з журналістами пояснював «сірий кардинал» нової української політики Андрій Єрмак причини своєї всюдисущості.І був, треба визнати, максимально відвертим. У країні й справді не залишилось таких сфер, де б з-за спини замисленого Зеленського не бовваніла висока постать глави Офісу. Завжди готового включитись і вирішити будь-яку проблему: чи то переговори з росіянами, чи то зачистка силового блоку
https://republic.com.ua/article/chomu-usunuli-bakanova-i-venediktovu-silova-vertikal-zelenskogo.html
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04.02.2024 17:14 Ответить
Русскіі люді...
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04.02.2024 17:17 Ответить
А чого це він ? Чого не привітав свого Баканова ? І медальку за зраду не дав ? Бо колишній сусід ? А чого Червінського Романа не звільнив ? Бо не зраджував нікого. І сусідом не був.
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04.02.2024 17:15 Ответить
Клоун до Ви борів готується?
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04.02.2024 17:16 Ответить
О!!! То ЗЄ шарить у радиолокації, РЕБ та ППО.

Бо, якщо ні, то військові з таким же успіхом з песиком Патроном могли ці питання обговорювати.
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04.02.2024 17:17 Ответить
О, как крысы забегали!!
Как у них подгорает!!!!!
Легитимность скоро - ВСЕ!
А нелигитимный президент для народа - это что?
Это голый король!
На велосипеде.....
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04.02.2024 17:17 Ответить
На велосипеде без седла.
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04.02.2024 17:29 Ответить
А колеса проковтнув ...
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04.02.2024 17:35 Ответить
У меня такое впечатление что колёса ковтать он начал где то классе 8-9.
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04.02.2024 17:56 Ответить
Замечательно
Лучше и не скажешь
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04.02.2024 19:05 Ответить
З 70 років його місто було крупним центром наркоманії. Візитною карткою міста був кінотеатр Комсомолець і сквер навколо нього.
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04.02.2024 19:13 Ответить
Що завгодно, тільки не те що треба.
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04.02.2024 17:24 Ответить
Цирковий клоун забрів на семінар нейрохірургів. Обговорили новітні методи нейрохірургії. Обговорення було плідне і насичене. Який толк від обговорення із Зеленським чого завгодно, окрім кривляння на сцені і гри на роялі без штанів?
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04.02.2024 17:24 Ответить
Я извиняюсь но имеюспросить, а что, вот этот специалист в имитации игры пиписькой на рояле, в воровстве, вранье и злопамятности с трусливостью что то понимает в работе ПВО?
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04.02.2024 17:28 Ответить
Він явно розуміється в одному: раз іде у війська, значить, знає, що йому серед військових нічого не загрожує, не зважаючи на все зроблене, на всі прийняті і неприйнятні рішення, на всі призначення і звільнення
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04.02.2024 18:06 Ответить
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04.02.2024 18:12 Ответить
Шльома був,так і залишився шльомою!
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04.02.2024 19:37 Ответить
Слушайте сюда
Я перечитала ваш пост несколько раз- вслух
Как душевно.....
Дякую!!!!!
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04.02.2024 20:03 Ответить
Тупорилий ішак носиться, шукає підтримку та терміново шукає заміну Залужному. Але як видно немає бажаючих. Це безтолкове чмо заварило кашу і тепер не знає, як з цієї ситуації вийти. Ганьба тупорилому ішаку!
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04.02.2024 17:35 Ответить
От я бы его поддержал. Ей богу поддержал бы. За локоток поддержал бы. Покамон на табуретку, под веткой киевского каштана, залазил.
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04.02.2024 17:59 Ответить
А каштан не жалко? Лучше из окна на Банковой вывесить!
И узелок точно по позвоночнику,чтоб шейку не поломать!
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04.02.2024 19:39 Ответить
Вже пізно Валодєнька , спокійно собі дослужи і піди не видумуй нічого. Є професійна людина на твоє місце...
ти б звісно міг стати народним президентом але ти вибоав і став президентом сволоти і нечисті, ну то бери їх всіх і забирайтеся.

Україна це не твоя фірма, щоб тут був офіс , це коаїна народу і народ тобі дав право на 5 років і все
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04.02.2024 17:39 Ответить
Хто та людина? Щось не бачу. Тут тільки військову хунту можна ставити. Але й тут пробуксовка.
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04.02.2024 18:44 Ответить
Як ця "показуха" вже надоїла, головне з розумною пикою ходити
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04.02.2024 17:40 Ответить
ППО і ПРО цими паскудами і не організована і не забезпечена. Ворог безкарно нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, і\, убиває наших людей. А ця ******* лише піаритьсч на нашому горі Ї, знімає відосіки і монологи. І готує Україну до капітуляції. У відставку, в кайдани і на шибеницю виродків!
Дивно, що мовчить Залужний...
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04.02.2024 17:50 Ответить
Пропонуй, де взяти. Критикувати пізно. Раніше думати треба було.
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04.02.2024 18:46 Ответить
Що ти в цьому тямиш, ху*ограю???
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04.02.2024 17:56 Ответить
Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було

В руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Всі гілки влади, всі структури очолюють люди, які мають пряме відношення до президента. І ці всі люди - свої до кінчиків нігтів на ногах і руках. Бо вони - сусіди, друзі, друзі друзів, колеги, сестри і брати колег і так далі. Звісно, серед них не всі тамади на весіллях.

Але, повторюю в тисячний раз, країну хакнули у 2019 році. Країна дісталась людям з мозком і рівнем підлітків, яких раптово, замість проживання пубертату у звичних умовах, занесло у владу і вони очманіли від того, що тепер можуть все.

Не даремно з'явилась у нас тут фраза, як відповідь на питання - чому вони так роблять? - ТОМУ ЩО МОЖУТЬ.

Можуть посадити Червінського. І випустити голову суду Князева. Зменшивши в кілька разів заставу.

Можуть заплатити мільярди з бюджету за зброю, а зброю не поставити взагалі.

Можуть почати будувати дороги замість укріплень на полі бою.

Оті яйця по 17 гривень - не найстрашніше, що відбувалось і продовжується відбуватися в країні.

Найбільша проблема зараз - це Зеленський і його єрмаки.

Все голосніше лунає, що, схоже, влада не збиралась захищати країну ні тоді. ні зараз. Схоже, країні готували долю Маріуполя і Бучі.

А тут раптом українці стали на захист. Не поїхали на шашлики, як їх настійливо просили.

А тут раптом у генерала Залужного був план, який тримався в секреті від нашого шапіто. І саме військові врятували країну в перші дні. Коли весь світ поставив на нас хрест.

Влада спробувала ще погратися з підписанням так званих Стамбульських угод, але розтерзані тіла в Бучі, Ірпіні, Мощуні не дали.

Я знаю, що притомні люди були в глибокому здивуванні, коли про наш контрнаступ кричали з будь-якої праски. Якого милого?! Росіян лякали? Оці постійні інтерв'ю, оця кава у Криму?!

Я не розуміюсь на військових стратегіях і тактиках. Але хіба так роблять, коли готують серйозний наступ чи серйозну операцію? Навіщо тримати на такому адреналіні людей, які не військові? Навіщо оці порожні балачки і підвищення градусу напруги у суспільстві?

Можна як завгодно ставитися до книжки Саймон Шустера, яку він написав про нашого шоумена. Але там є страшні, як на мене, речі. Наприклад про те, як з певного часу Зеленський почав втручатися у військові справи. І розповідати генералам, як наступати, де наступати, чим наступати і так далі.

Слідом Bild пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська із Авдіївки, вирівняти фронт і полегшити оборону. Проте Зеленський відмовив.

Раніше таке саме було з Бахмутом. Як все закінчилось, ми знаємо. Зате циніки із оп співають тепер про «фортецю Бахмут». Забувши про тисячі втрачених життів, які генерал прагнув зберегти. Всупереч думці Залужного, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року.

Ви уявляєте собі цю картину?! Людина, яка навряд чи прочитала десяток товстих книжок в своєму житті, яка навряд чи може сконцентровано прочитати хоч один серйозний документ, раптом стала стратегом і тактиком на війні?! Так, я пам'ятаю, що ….. нерозумні виборці обрали його верховним головнокомандуючим. Насміялись, пацани і дівчата?

Біда у нас. Мстива, недалеко і обмежена людина керує країною під час тяжкої війни.

Я тепер думаю: а, може, вибори під час війни не така вже і погана думка? Ми можемо фізично не дожити до наступних. У вас є вілла в Італії? Ну от. А у Зеленського є. Його евакуюють. А вас?

Суспільство лихорадить від чуток. Військових високого рангу погрожують посадити до в'язниці, хочуть списати свої пройоби з півднем. Відправили у полон під гарантії звільнення найдобірніших вояків - азовців, і вже 2 роки ні слуху, ні духу.

Страшно мені було не на початку війни. Страшно мені зараз.

Він звільнить Залужного. Все до того йде. Хіба що триматимуть за руки і битимуть по голові, щоб не підписував Указ.

Все, що відбувається з генералом, головнокомандувачем ЗСУ, дуже показове і прогнозоване. І не лише з ним.

А як можна працювати, коли тебе кожного дня звільняють?!

Подобається це Зеленському чи не подобається, але Залужний став легендарною фігурою, яка вже міфологізована. Чи є недоліки у генерала? Та певне, що є. Але у боротьбі з міфами ще ніхто не виграв. І Зеленський не виграє.

До речі, існують чутки, щоб позакривати роти всім і звільнити Залужного безболісно, на його місце розглядають «Редиса», Дениса Прокопенка. Типу а що ви маєте проти легендарного Героя України? Нацгвардієць, недостатньо кваліфікації? Та фігня.

Окреме місце в пеклі обов'язково буде для тих, хто став брехливим рупором нинішньої влади і адвокатує ту хрєнь, яку продукує оп і найвеличніший. До речі, слідкуйте, хто активно обсирає зараз статтю Залужного на CNN. Бо вже почалось. У влади є гроші на ботоферми і на окремих дорогих ломів.

Якби ото вони скільки зусиль на країну направляли, а не на свої політичні проєкти і рейтинги, то все було би значно краще.

Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було.

P. S. І навіть не починайте про «розхитування човна» і «розгін зради». Це я написала найм'якший варіант із можливих.

Zoya Kazanzhy
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04.02.2024 18:05 Ответить
Країну *хакнули* ще в 92.
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04.02.2024 18:47 Ответить
Прочитала ваши слова : Такого горя еще не было -и разрыдалась
Нет сил смотреть - что они сделали со страной и народом
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04.02.2024 19:10 Ответить
Так его нароТ и поставил! Зато как поржали!
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04.02.2024 19:44 Ответить
Непогано Беня помстився за Приват! Разом з расєянами провели класну спецоперацію ФСБ "ЗЕРМАК".
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04.02.2024 19:42 Ответить
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04.02.2024 18:10 Ответить
Рекомендую пряму протидію ІнформМАРАФЕТУ ЄРМАКА -дайджест сайт. Будь який набір слів на теми та прізвища вбиваєте в пошук . Й маєте десятки сторінок публікувать як ПРО ЗЕ МАРОДЕРНУ ВЛАДУ так й ПРО ЗВИТЯГИ УКРАЇНЦІВ

https://republic.com.ua


ВОЮЄМО ЗА УРЯД ПОЛІТИЧЧНОЇ ЄДНОСТІ ЗА ПАРЛАМЕНТ ! Як написав Омелян ( не дослівно) - з 5-6 менеджерів ЗЕ повинен лишитися один - це буде його шанс увійти історію а не вляпалися . Час кулькульгавої ЗЕкачки прийняти рішення не тільки заради України а заради своїх дітей!
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04.02.2024 18:53 Ответить
Не тільки його (чи не його?) діти,але онуки і правнуки вже забезпечені тим,що він намародьорив в Україні.
ЗеЛенка про це попікувалася,по офшорам гроші заховала.
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04.02.2024 19:48 Ответить
Без его ценных указаний всё бы пропало.
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04.02.2024 18:19 Ответить
У вована срака почала підгорати, після того, как його кукловод єрмак в черговий раз наіхав на Залужного.
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04.02.2024 18:19 Ответить
План Залужного: ледяной душ для зелени, команда завхоза не в восторге
https://www.youtube.com/watch?v=F3CwgIhVXaw
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04.02.2024 18:30 Ответить
зе-лідор слухав доповідь про ППО і робив вигляд, що хоч щось розуміє, хмуриив брови, грав на камеру... Але лише одна думка весь цей час не давала спокою ветерану антиукраїнської інформаційної війни, заслуженому ватнику з мацковського КВН, чотириразовому уклоністу - "як так вийшло, що йому та його шоблі так і не вдалося повністю знищити українську ППО напередодні "шашличків", про які він так креативно знахабніло брехав українцям? І чому Андрєй, якого так нахвалював в Омані Патрушев, схибив, коли казав: "ДБР всьо сделал как надо, "Тататін" разоружил ПВО по всєм основним областям, гдє будут наступать і атаковать наши крємльовскіє партньори - Кієвская, Хєрсонская, Одєская, Хмєльніцкая. Клістрони уже сняти с частєй ПВО в етіх областях под прєдлогом "барьби с контрабандой" врємьон Порошенко. Всьо прошло гладко, соцопроси уже показалі, что народ прівецтвуєт нашу "борьбу с контрабандой", под которую ми ловко замаскіровалі борьбу с украінской ПВО"... "Ось і довіряй після цього Патрушеву, який запевнював в Омані, що Андрєй профі і що треба робити все, як він скаже", думав зе-лідор та хмурив свої бровки, бо за такий прокол в кремлі по головкє нє пагладят, коли прийдеться тікати на масковію та ставати на коліна перед владімірвладіміровічєм з криками "ну забєрітє мєня хоть за долгі ..."
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04.02.2024 18:32 Ответить
Зеленський як повітряна куля - злетів в 2019 надутий пустими надіями великої частини людей, що не звикли мислити критично, і підняв к хмарам в гондолі купку різних пройдисвітів, негідників дуже ласих до влади і грошей. Якби не війна, ця куля вже давно розтрощилась би але поки болтається недалеко від гострих, глобальних, смертельно небезпечних проблем і її пасижири до верху грузять її грязним баблом, і різними дурощами. Якби не жили тут, було б цікаво чим все скінчіться, а так - страшно
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04.02.2024 18:38 Ответить
Гнусавий і маршал його двора (гофмаршал) міцно повязані однією пуповиною. Сіамські близнюки. Їх акція в марафоні носить жалюгідний характер, навіть свій в доску Портников і то сумнівається. Так само в липні 2022 гарцювали картяр Агрохімія та придуркувата Бездомна з царем в голові. Більше нікому не може доручити найти українців для капітулірен.
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04.02.2024 19:22 Ответить
Невже у школі КВН,в який вчився ******* оманський,замість юракадемії,викладали тактику,стратегію(якою,як він сам казав "не волоіє фізіологіческі") і іні військові науки?!
Чи він знайомі букви шукав у незрозумілих словах?!
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04.02.2024 19:56 Ответить
На даний момент якщо б москалі знали де там Зе на передку, зовсім не факт що намагались би влучити. Швидше навпаки, припинили б вогонь щоб не поцілити випадково.
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04.02.2024 22:49 Ответить
Шановні дописувачі ЦН не звернули увагу на пАтужний прогрес у розвитку цього невігласа за часи президенства: якщо на початку вторгнення воно щось блеяло про коктейлі молотова, якими потрібно закидувати кацапські танки на полі бою, то вже сьогодні дає "цінні" вказівки відносно ..."прикриття міст з повітря та застосування систем ППО . пакуй валізи, лідор оманський.
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04.02.2024 22:59 Ответить
 
 