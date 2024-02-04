Зеленский посетил расположение ВК "Схід": обсудили прикрытие городов с воздуха и применение систем ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение Воздушного командования "Схід" Вооруженных сил Украины и вручил государственные награды пилотам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.
Как отмечается, глава государства заслушал доклад командующего ВК "Схід" Ивана Теребухи о прикрытии с воздуха городов и громад, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.
Президенту рассказали детали серии российских атак с использованием БПЛА на объекты в Днепропетровской области и о мерах по усилению эффективности работы украинских мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы для отражения ударов вражеских дронов.
"Также обсуждались особенности применения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей ВК "Схід" с учетом будущих поступлений вооружения", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил боевых пилотов. Защитники неба получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого I-II степеней и "За мужество" I степени.
"Я вижу перед собой мощных воинов, которые защищают наше небо и с неба защищают Украину, наши дома, наших людей - детей и взрослых. Спасибо за ваши меткие действия, за уничтожение врага. Желаю вам всем здоровья и победы. И побратимам вашим также передайте нашу благодарность", - сказал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
https://republic.com.ua/article/sud-zakriv-zhurnalistam-dostup-do-zasidan-u-spravi-agenta-fsb-kulinicha-u-materialah-є-informacziya-shhodo-viborchoї-kampaniї-zelenskogo-i-svoyaka-bakanova-belyaєva.html
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, попри численні обвинувачення у корупції, залишається на посаді, бо потрібен президентові Володимиру Зеленському для впливу на розгалужену правоохоронну систему України.
Про це повідомляє Reuters.
18.07.2022
Зеленський уперто боронить Єрмака з Татаровим.
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Він справді міг у війни в історію з великим знаком плюс, по суті ж скочується в гібрид безвольного Ющенка зі вседозволеністю Януковича.
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Кривава війна і окупація 21% території не змінила Зеленського. Це актор провінційного театру, який боїться втратити продюсера і відчайдушно чіпляється за його ногу. Зірка Василь і продюсер Валентин. Але від цього нездорового партнерства страждає вся Україна, яка не обирала Єрмака з Татаровим. Два незрозумілі чолов'яги прийшли і замкнули все на собі - це узурпація, не інакше
https://republic.com.ua/article/zelenskij-uperto-boronit-єrmaka-z-tatarovim.html
Хде кадри как голий па пояс Зєлінскі стрєляєт па стєрвятнікам?
Хоча, ще не вечір!...
Треба ж людям показати, що він не тільки об- се- раїться щоденно, але й щось робить ( " як кіт на глині!")!...
До речі, я розумію, що за кордон його вже ніхто не запросить, і руку не потисне!... Гастролі закінчилися...
Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського
З усіх можливих сценаріїв розвитку внутрішніх подій України в війні - обрано найгірший
Volodymyr Omelyan«Мені часто закидають, що я скрізь влажу. Але я - менеджер президента, і тому я буду влазити всюди, де є його інтереси».Приблизно так на одній із зустрічей з журналістами пояснював «сірий кардинал» нової української політики Андрій Єрмак причини своєї всюдисущості.І був, треба визнати, максимально відвертим. У країні й справді не залишилось таких сфер, де б з-за спини замисленого Зеленського не бовваніла висока постать глави Офісу. Завжди готового включитись і вирішити будь-яку проблему: чи то переговори з росіянами, чи то зачистка силового блоку
https://republic.com.ua/article/chomu-usunuli-bakanova-i-venediktovu-silova-vertikal-zelenskogo.html
Бо, якщо ні, то військові з таким же успіхом з песиком Патроном могли ці питання обговорювати.
Как у них подгорает!!!!!
Легитимность скоро - ВСЕ!
А нелигитимный президент для народа - это что?
Это голый король!
На велосипеде.....
Лучше и не скажешь
Я перечитала ваш пост несколько раз- вслух
Как душевно.....
Дякую!!!!!
И узелок точно по позвоночнику,чтоб шейку не поломать!
ти б звісно міг стати народним президентом але ти вибоав і став президентом сволоти і нечисті, ну то бери їх всіх і забирайтеся.
Україна це не твоя фірма, щоб тут був офіс , це коаїна народу і народ тобі дав право на 5 років і все
Дивно, що мовчить Залужний...
В руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Всі гілки влади, всі структури очолюють люди, які мають пряме відношення до президента. І ці всі люди - свої до кінчиків нігтів на ногах і руках. Бо вони - сусіди, друзі, друзі друзів, колеги, сестри і брати колег і так далі. Звісно, серед них не всі тамади на весіллях.
Але, повторюю в тисячний раз, країну хакнули у 2019 році. Країна дісталась людям з мозком і рівнем підлітків, яких раптово, замість проживання пубертату у звичних умовах, занесло у владу і вони очманіли від того, що тепер можуть все.
Не даремно з'явилась у нас тут фраза, як відповідь на питання - чому вони так роблять? - ТОМУ ЩО МОЖУТЬ.
Можуть посадити Червінського. І випустити голову суду Князева. Зменшивши в кілька разів заставу.
Можуть заплатити мільярди з бюджету за зброю, а зброю не поставити взагалі.
Можуть почати будувати дороги замість укріплень на полі бою.
Оті яйця по 17 гривень - не найстрашніше, що відбувалось і продовжується відбуватися в країні.
Найбільша проблема зараз - це Зеленський і його єрмаки.
Все голосніше лунає, що, схоже, влада не збиралась захищати країну ні тоді. ні зараз. Схоже, країні готували долю Маріуполя і Бучі.
А тут раптом українці стали на захист. Не поїхали на шашлики, як їх настійливо просили.
А тут раптом у генерала Залужного був план, який тримався в секреті від нашого шапіто. І саме військові врятували країну в перші дні. Коли весь світ поставив на нас хрест.
Влада спробувала ще погратися з підписанням так званих Стамбульських угод, але розтерзані тіла в Бучі, Ірпіні, Мощуні не дали.
Я знаю, що притомні люди були в глибокому здивуванні, коли про наш контрнаступ кричали з будь-якої праски. Якого милого?! Росіян лякали? Оці постійні інтерв'ю, оця кава у Криму?!
Я не розуміюсь на військових стратегіях і тактиках. Але хіба так роблять, коли готують серйозний наступ чи серйозну операцію? Навіщо тримати на такому адреналіні людей, які не військові? Навіщо оці порожні балачки і підвищення градусу напруги у суспільстві?
Можна як завгодно ставитися до книжки Саймон Шустера, яку він написав про нашого шоумена. Але там є страшні, як на мене, речі. Наприклад про те, як з певного часу Зеленський почав втручатися у військові справи. І розповідати генералам, як наступати, де наступати, чим наступати і так далі.
Слідом Bild пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська із Авдіївки, вирівняти фронт і полегшити оборону. Проте Зеленський відмовив.
Раніше таке саме було з Бахмутом. Як все закінчилось, ми знаємо. Зате циніки із оп співають тепер про «фортецю Бахмут». Забувши про тисячі втрачених життів, які генерал прагнув зберегти. Всупереч думці Залужного, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року.
Ви уявляєте собі цю картину?! Людина, яка навряд чи прочитала десяток товстих книжок в своєму житті, яка навряд чи може сконцентровано прочитати хоч один серйозний документ, раптом стала стратегом і тактиком на війні?! Так, я пам'ятаю, що ….. нерозумні виборці обрали його верховним головнокомандуючим. Насміялись, пацани і дівчата?
Біда у нас. Мстива, недалеко і обмежена людина керує країною під час тяжкої війни.
Я тепер думаю: а, може, вибори під час війни не така вже і погана думка? Ми можемо фізично не дожити до наступних. У вас є вілла в Італії? Ну от. А у Зеленського є. Його евакуюють. А вас?
Суспільство лихорадить від чуток. Військових високого рангу погрожують посадити до в'язниці, хочуть списати свої пройоби з півднем. Відправили у полон під гарантії звільнення найдобірніших вояків - азовців, і вже 2 роки ні слуху, ні духу.
Страшно мені було не на початку війни. Страшно мені зараз.
Він звільнить Залужного. Все до того йде. Хіба що триматимуть за руки і битимуть по голові, щоб не підписував Указ.
Все, що відбувається з генералом, головнокомандувачем ЗСУ, дуже показове і прогнозоване. І не лише з ним.
А як можна працювати, коли тебе кожного дня звільняють?!
Подобається це Зеленському чи не подобається, але Залужний став легендарною фігурою, яка вже міфологізована. Чи є недоліки у генерала? Та певне, що є. Але у боротьбі з міфами ще ніхто не виграв. І Зеленський не виграє.
До речі, існують чутки, щоб позакривати роти всім і звільнити Залужного безболісно, на його місце розглядають «Редиса», Дениса Прокопенка. Типу а що ви маєте проти легендарного Героя України? Нацгвардієць, недостатньо кваліфікації? Та фігня.
Окреме місце в пеклі обов'язково буде для тих, хто став брехливим рупором нинішньої влади і адвокатує ту хрєнь, яку продукує оп і найвеличніший. До речі, слідкуйте, хто активно обсирає зараз статтю Залужного на CNN. Бо вже почалось. У влади є гроші на ботоферми і на окремих дорогих ломів.
Якби ото вони скільки зусиль на країну направляли, а не на свої політичні проєкти і рейтинги, то все було би значно краще.
Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було.
P. S. І навіть не починайте про «розхитування човна» і «розгін зради». Це я написала найм'якший варіант із можливих.
Zoya Kazanzhy
Нет сил смотреть - что они сделали со страной и народом
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ВОЮЄМО ЗА УРЯД ПОЛІТИЧЧНОЇ ЄДНОСТІ ЗА ПАРЛАМЕНТ ! Як написав Омелян ( не дослівно) - з 5-6 менеджерів ЗЕ повинен лишитися один - це буде його шанс увійти історію а не вляпалися . Час кулькульгавої ЗЕкачки прийняти рішення не тільки заради України а заради своїх дітей!
ЗеЛенка про це попікувалася,по офшорам гроші заховала.
https://www.youtube.com/watch?v=F3CwgIhVXaw
Чи він знайомі букви шукав у незрозумілих словах?!