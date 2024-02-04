Зеленский посетил расположение ВК "Схід": обсудили прикрытие городов с воздуха и применение систем ПВО

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение Воздушного командования "Схід" Вооруженных сил Украины и вручил государственные награды пилотам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, глава государства заслушал доклад командующего ВК "Схід" Ивана Теребухи о прикрытии с воздуха городов и громад, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.

Президенту рассказали детали серии российских атак с использованием БПЛА на объекты в Днепропетровской области и о мерах по усилению эффективности работы украинских мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы для отражения ударов вражеских дронов.

"Также обсуждались особенности применения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей ВК "Схід" с учетом будущих поступлений вооружения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский провел совещание относительно ситуации безопасности в Запорожской области: Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в Мелитополь

Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил боевых пилотов. Защитники неба получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого I-II степеней и "За мужество" I степени.

"Я вижу перед собой мощных воинов, которые защищают наше небо и с неба защищают Украину, наши дома, наших людей - детей и взрослых. Спасибо за ваши меткие действия, за уничтожение врага. Желаю вам всем здоровья и победы. И побратимам вашим также передайте нашу благодарность", - сказал глава государства.