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Еще 35 человек, в том числе трое детей, эвакуированы с деоккупированных территорий Херсонщины
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С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали еще 35 человек, среди них трое детей.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"С деоккупированных территорий Херсона эвакуировали 35 жителей, среди них - 3 детей.
Продолжается выдача гуманитарной помощи жителям Херсона. Вчера жители освобожденных территорий от международных общественных организаций, благотворителей и волонтеров получили 1225 продуктовых наборов, 3301 буханку хлеба, 250 порций горячих обедов, 1320 литров питьевой воды. Также людям передали более 52 кубометров дров", - рассказали в ОВА.
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