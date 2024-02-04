Еще 35 человек, в том числе трое детей, эвакуированы с деоккупированных территорий Херсонщины

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали еще 35 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"С деоккупированных территорий Херсона эвакуировали 35 жителей, среди них - 3 детей.

Продолжается выдача гуманитарной помощи жителям Херсона. Вчера жители освобожденных территорий от международных общественных организаций, благотворителей и волонтеров получили 1225 продуктовых наборов, 3301 буханку хлеба, 250 порций горячих обедов, 1320 литров питьевой воды. Также людям передали более 52 кубометров дров", - рассказали в ОВА.

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