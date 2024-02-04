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Правительство США не будет вмешиваться в этот вопрос, - Салливан о вероятной отставке Залужного
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Европейскую правду" об этом Салливан заявил в интервью CBS.
"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений", - сказал он.
По его словам, это суверенное право Киева и право президента принимать собственные кадровые решения.
"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – отметил Салливан.
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Навіть в долю своєї країни.
Хотіли би щоб Україна перемогла в цій війні то вже давно би втручались і Єрмака би ліквідували і зброю і допомогу на 60$ млрд не затримували і херас два допустили щоб Залужного під час запеклих боїв і критичної фази війни на сході замінили на якусь Єрмакську фсбшну шестірку.
Що можна сказати...Україна залишалась сама з потужним північним ворогом і внутрішньою агентурою яка знищує Україну з середени.
Нам байдуже, і можете тримати зброю в сховках.
Підтримувати народ України та її збройні сили - чи "владу" Януковича №
ХУЖИНИБУДИТ?
ХОТЬ ПАРЖОМ?
КОКАЯ РАЗДНИЦА?
Ну ,это был ваш выбор.
Не нравится? ПЕРЕИЗБИРАЙТЕ.
При оказании помощи государству - ставшему жертвой агрессора - помощники могут требовать от властей соблюдение принципов цивилизованного государства. Особенно если явно - что президентом этого государства оказался враг этого государства - действия которого направлены на пользу агрессора.
американська економіка отримує з цього прибутки у вигляді рекордних збройних контрактів, ринки енергоресурсів, сша експортер нафти і частково газу, міліардні доходи американських корпорацій які мають виробництво в Азії від того що раша туди продає ресурси з дисконтом...
тому ніхто під рашу не прогнувся їм така ситуація просто вигідна
США перестали быть экспортером нефти с первого дня правления байдена : в день инаугурации он перекрыл нефтепровод Ки Стоун и запретил добычу нефти ра территории США и на шельфе.
Наутро нефть прыгнула с $40 (при Трампе) почти до 100 и россия начала получать астрономические доходы. По сей день.
Сейчас даже Пентагон ПОКУПАЕТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ (чуть-чуть бодяженную, чтобы скрыть следы преступного бизнеса).
ПРЕКРАТИТЕ ВРАТЬ !!!
U.S. crude oil exports reached a record high in first half of 2023
Еще идиотские посты будут?
Підстав для імпічменту і пожиттєвого неба в клітинку предостатньо.
И пара батальонов спецназа, подчиняющихся только ему? Добровольно, вопреки приказам бубочки- найвелычнишого.
чи тут потрібно сприймати на віру?
двое подштаников, свитерок заправлен в трусишки.
28 мин. ·
В ефірі телеканалу CBS помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Білий дім окреслив свою позицію по бажанню Володимира Зеленського звільнити Головкома ЗСУ Валерія Залужного.
"Ми чітко дали зрозуміти, що не маємо наміру втручатися У ЦЕ КОНКРЕТНЕ РІШЕННЯ. Прямо заявили про це українській стороні", - наголосив помічник Байдена, додавши, що американська влада не повинна здійснювати жодного впливу у цьому питанні.
"Ми не втручаємося у ці кадрові рішення. Це суверенне право України та українського президента", - зазначив чиновник.
Перекладаючи ці слова з чиновничої мови на людську можна зрозуміти, що Вашингтон висловив всі свої зауваження, Зеленський вперся і адміністрація США не стала далі його переконувати. Тим більше, що президент має законне право призначати та знімати Головкома ЗСУ, навіть якщо це рішення нелогічне та безглузде. Тепер вся відповідальність за це рішення та його наслідки лише на одній людині - на президенті України Володимирі Зеленському.
Сначала "бла-бла-бла-славаукраине-бла-бла-бла-нечеминекемваевать-бла-бла-героямслава".
Шо слышат ждуны *****? А их, ждунов, и щас большэнство. Сидят тихо. Но украинцы нехотят прислушывацца к бубнению за спиной.
73% рульоз !!!
"Ми их здьелали разом !"
ВАС ЗДЬЕЛАЛИ !!!
ХУЖИНИБУДИТ !
ХУЧ ПАРЖОМ!
ЯВАМНИЧИВОНИДОЛЖЕН!
САЙДЬОМСЯ ПАСИРИДИНЕ.
НАДАПРОСТА ПИРИСТАТЬ СТРИЛЯДЬ И ПАЕДЕМ НА ШАШЛЫКИ !