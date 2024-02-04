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Новости За рубежом
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отставка (3107) Залужный (571) Салливан Джейк (185)

Правительство США не будет вмешиваться в этот вопрос, - Салливан о вероятной отставке Залужного

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джейк,салліван

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Европейскую правду" об этом Салливан заявил в интервью CBS.

"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений", - сказал он.

По его словам, это суверенное право Киева и право президента принимать собственные кадровые решения.

"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – отметил Салливан.

Читайте также: Власти Украины сообщили США о решении Зеленского уволить Залужного, - The Washington Post
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Топ комментарии
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04.02.2024 19:11
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04.02.2024 19:17
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Непорозуміння. Я мав на увазі, що вояки не можуть окопи, бо ворог насідає. Кожен вояка на рахунку. До речі, у Києві багато військових у порівнянні з передвоєнним часом. І моя теза : народ обирав Президента, народу його й знімати. Не використовуйте армію для цих цілей.
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05.02.2024 11:39 Ответить
А Армія - це не народ? Якщо президент зрадник, веде Україну до погибелі, до капітуляції, до ліквідації державності, до денаціоналізації - якому "народові" його скидати? Це справа, це обов"язок, це священний обов"язок всієї Нації!
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05.02.2024 13:38 Ответить
Згідно Конституції в армії є свої цілі. Втручання армії у внутрішні справи нагадує на військовий переворот. Зброю направили проти законно обраного Парламенту та Президента. Розумієш ти це ? Для чого Україні ще й цей головний біль ? У Києві є достатньо політичних сил, громадських організацій, щоб нагадати Зеленському, хто його обирав. Ніяка країна не виправдає насильницький переворот. Ні в якому разі не повинен бути у цій справі замішаний військовий. Чекай до березня - квітня. Не поспішай. Легальність Зеленського закінчується. Терпіння народу закінчується. Закінчується і у Зеленського витримка та порядність. Спровокує він з зеЄрмаківським кодлом щось на "захоплення влади", то йому капець.
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05.02.2024 19:44 Ответить
Уряд США взагалі ні в що не втручається...

..
Навіть в долю своєї країни.
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04.02.2024 19:36 Ответить
Зєлі дали зрозуміти, що те гімно, яке він наколотив, він має з'їсти сам.
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04.02.2024 19:40 Ответить
Хуцпа не пройшла, тепер за усі свої рішення буде сама відповідати зеленосрака шобла.
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04.02.2024 20:44 Ответить
Ви хочете сказати, що три українські вимкнені від цифри опозиційні канали працюють на рашку, ведуться на їх провокації і штовхають їх ІПСО? Тепер буду знанити, на кого вони працюють
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04.02.2024 19:59 Ответить
По факту є зрадники і казнокради на банковій, а все інше їх вигадки
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04.02.2024 20:07 Ответить
Це вже друга така заява від США. І вона означає: ми зовсім не проти. Але не хочемо, щоб звинувачували нас, в разі чого.
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04.02.2024 19:44 Ответить
Зеленосракі слугі хотіли перекласти відповідальність за своє рішення звільнити Залужного на США, але тут же були послані нахер. В перекладі для наріту з дипломатичної на звичайну мову)))
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04.02.2024 20:53 Ответить
Тільки народ України здатен і має право на захист тих він дорожить. Підтримку Залужному!
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04.02.2024 19:44 Ответить
Хуженєбудєт-2.
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04.02.2024 19:49 Ответить
Так воно й правильне. США нікуди не втручається. Коли Обама не втручався у здачу Криму, а навпаки не нагнітайте, усі його слухали, соплі жували, ось і Крим загубили.
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04.02.2024 19:53 Ответить
Саліван хотів би щоб Україна вже давно капітулювала
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04.02.2024 19:59 Ответить
Та схоже Україна їм взагалі, як кістка в горлі. Захід вже готувався приймати "через 72 години іншу реальність", як там казали, та продовжувати бізнес з паРашою, а тут облом.
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04.02.2024 22:30 Ответить
США раді старатись. Вже давно стало зрозуміло що вони з х*йлом все такі з перших днів війни про все договорились але народ України дав трохи більше опору ніж на 3 дні і вже два роки як добивають Українців.

Хотіли би щоб Україна перемогла в цій війні то вже давно би втручались і Єрмака би ліквідували і зброю і допомогу на 60$ млрд не затримували і херас два допустили щоб Залужного під час запеклих боїв і критичної фази війни на сході замінили на якусь Єрмакську фсбшну шестірку.

Що можна сказати...Україна залишалась сама з потужним північним ворогом і внутрішньою агентурою яка знищує Україну з середени.
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04.02.2024 20:10 Ответить
Тобто виробник зброї, який знає що і хто може цією зброєю користуватись - каже.
Нам байдуже, і можете тримати зброю в сховках.
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04.02.2024 20:16 Ответить
А это точно, в Украине только один человек знает как пользоваться американским оружием?
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04.02.2024 23:42 Ответить
Вы кого имеете ввиду?
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05.02.2024 15:58 Ответить
Я требую вмешательства !!!
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04.02.2024 20:18 Ответить
А платівникам податків у США - що підтримують Україну - невже без різниці - чи конституційна влада в Україні?
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04.02.2024 20:19 Ответить
Точніше "чи є конституційний лад в Україні?"

Підтримувати народ України та її збройні сили - чи "владу" Януковича №
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04.02.2024 20:25 Ответить
… Януковича №2
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04.02.2024 20:28 Ответить
Нет, нам не без разницы. Только что вы от нас ждете, что мы поменяем вам власть в Украине? Мне кажется, это задача граждан Украины, проживающих в Украине.
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04.02.2024 23:44 Ответить
За Зеленского проголосовали 73% не американского, а УКРАИНСКОГО "нарида" !

ХУЖИНИБУДИТ?
ХОТЬ ПАРЖОМ?
КОКАЯ РАЗДНИЦА?

Ну ,это был ваш выбор.
Не нравится? ПЕРЕИЗБИРАЙТЕ.
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05.02.2024 05:05 Ответить
Верно, избрание руководителей государства - задача народа этого государства. Но в условиях войны перевыборы не проводятся.
При оказании помощи государству - ставшему жертвой агрессора - помощники могут требовать от властей соблюдение принципов цивилизованного государства. Особенно если явно - что президентом этого государства оказался враг этого государства - действия которого направлены на пользу агрессора.
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05.02.2024 10:20 Ответить
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04.02.2024 20:19 Ответить
В Зелі руки розв"язані ? -- Салліван дав добро ?
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04.02.2024 20:23 Ответить
А шо ще міг сказати Саліван путінський друг. Їм з х..лом це на руку.
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04.02.2024 20:27 Ответить
Немає в штатах друзів х..ла вони завжди захищають тільки свої інтереси, а зараз у їхніх інтересах не програш раші а щоб вона надовго завязла в війні та її послаблення, як совок в афгані .... і щоб вона не могла їм загрожувати

американська економіка отримує з цього прибутки у вигляді рекордних збройних контрактів, ринки енергоресурсів, сша експортер нафти і частково газу, міліардні доходи американських корпорацій які мають виробництво в Азії від того що раша туди продає ресурси з дисконтом...

тому ніхто під рашу не прогнувся їм така ситуація просто вигідна
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04.02.2024 21:11 Ответить
БРЕХНЯ.
США перестали быть экспортером нефти с первого дня правления байдена : в день инаугурации он перекрыл нефтепровод Ки Стоун и запретил добычу нефти ра территории США и на шельфе.
Наутро нефть прыгнула с $40 (при Трампе) почти до 100 и россия начала получать астрономические доходы. По сей день.
Сейчас даже Пентагон ПОКУПАЕТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ (чуть-чуть бодяженную, чтобы скрыть следы преступного бизнеса).
ПРЕКРАТИТЕ ВРАТЬ !!!
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05.02.2024 05:12 Ответить
Для тих в кого гугл не працює https://www.eia.gov/*************/detail.php?id=60622

U.S. crude oil exports reached a record high in first half of 2023
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05.02.2024 07:31 Ответить
прокомментируй, ****** кацапский Jolly Roger 0a3736d9! по ссылке на графике объемы экспорта нефти из США крупнейшие за десятилетие! что там тебе Байден перекрыл?
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05.02.2024 11:23 Ответить
******* **********, тебе бийдун ответит на допросе в ФБР
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06.02.2024 01:14 Ответить
Це казіно шо розкрутив 95 квартал, на чолі з 🤡 та коломойшою ...світові лідери не хочуть другого акту ...бо все вийшло з під контролю, зеленський грає на грані фолу ...просто політикі дають зрозуміти українцям , шоб вигребали самі, а те шо США та Захід , привели до влади 🤡 то таке ...ваші справи ...
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04.02.2024 20:27 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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04.02.2024 20:30 Ответить
США та Захид руками малоросив проголосувалы за ЗЕ и привелы його до влады?
Еще идиотские посты будут?
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05.02.2024 05:15 Ответить
..если не Залужний,то нет с кем говорить...
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04.02.2024 20:41 Ответить
Достаточно Залужного перестать приглашать на ставку, лишить доступа к разведывательной информации и лишить охраны. Все, будет вынужден написать рапорт об отставке. Подло конечно. Но эффективно.
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04.02.2024 20:45 Ответить
Так як росагент зезрадник зробив з Тупицьким, оточивши і захопивши приміщення КСУ? Гарант Конституції х..ров.
Підстав для імпічменту і пожиттєвого неба в клітинку предостатньо.
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04.02.2024 21:06 Ответить
А нет думки, шо у Залужного может появиться ЛИЧНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ охрана?
И пара батальонов спецназа, подчиняющихся только ему? Добровольно, вопреки приказам бубочки- найвелычнишого.
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05.02.2024 05:18 Ответить
Єрмачня дуже хотіла щоб амери хочаб натякнули, кого вони бачать замість Залужного, щоб потім звинуватити їх у можливому провалі наступу чи оборони. Мовляв, це ваша креатура.
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04.02.2024 20:52 Ответить
і де там те посилання Салліван 🤓🧐👀

чи тут потрібно сприймати на віру?
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04.02.2024 21:04 Ответить
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04.02.2024 21:06 Ответить
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04.02.2024 21:24 Ответить
тепло оделся.
двое подштаников, свитерок заправлен в трусишки.
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05.02.2024 10:29 Ответить
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04.02.2024 21:28 Ответить
Так і не зрозуміло : Залужний заважає Зе,Дрюші,Дрочеру щоб що?
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04.02.2024 21:38 Ответить
Гришка,на відміну від тебе барани не пасу і не живу в вівчарні.Ти якщо не знаєш відповіді ,то проходь мимо,ножками так туп-туп-туп.Бо навіть,якщо ти навчився рахувати до ста баранів,розуму це тобі не добавить.
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04.02.2024 22:26 Ответить
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04.02.2024 21:59 Ответить
Борислав Береза
28 мин. ·

В ефірі телеканалу CBS помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Білий дім окреслив свою позицію по бажанню Володимира Зеленського звільнити Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не маємо наміру втручатися У ЦЕ КОНКРЕТНЕ РІШЕННЯ. Прямо заявили про це українській стороні", - наголосив помічник Байдена, додавши, що американська влада не повинна здійснювати жодного впливу у цьому питанні.

"Ми не втручаємося у ці кадрові рішення. Це суверенне право України та українського президента", - зазначив чиновник.

Перекладаючи ці слова з чиновничої мови на людську можна зрозуміти, що Вашингтон висловив всі свої зауваження, Зеленський вперся і адміністрація США не стала далі його переконувати. Тим більше, що президент має законне право призначати та знімати Головкома ЗСУ, навіть якщо це рішення нелогічне та безглузде. Тепер вся відповідальність за це рішення та його наслідки лише на одній людині - на президенті України Володимирі Зеленському.
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04.02.2024 22:05 Ответить
Caліван це промосковитьське радник який сидить на колінах пемпасного нерішучого президента та дає йому отруєні поради.
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05.02.2024 01:22 Ответить
Джек Саліван - це "реал політік".Це проросійське,лівацьке крило демпартії.Блінкена,схоже,задвинули.
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05.02.2024 04:39 Ответить
+500
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05.02.2024 05:22 Ответить
"а чи був хлопчік?" чі може все таки це ІПСО від тих хто на кожному кроці розганяє зраду зрадну?
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05.02.2024 05:47 Ответить
Я внемательно слушаю Наркомана - он озвучивает хотелки кремлядей.
Сначала "бла-бла-бла-славаукраине-бла-бла-бла-нечеминекемваевать-бла-бла-героямслава".
Шо слышат ждуны *****? А их, ждунов, и щас большэнство. Сидят тихо. Но украинцы нехотят прислушывацца к бубнению за спиной.
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05.02.2024 10:27 Ответить
махнули рукой на Украину ... им осто3.14ли эти кульбиты зеленых малоросов в сторону х**ла ! И это и есть победа дерьмака и зели...
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05.02.2024 13:55 Ответить
То есть = победа *****.
73% рульоз !!!
"Ми их здьелали разом !"

ВАС ЗДЬЕЛАЛИ !!!
ХУЖИНИБУДИТ !
ХУЧ ПАРЖОМ!
ЯВАМНИЧИВОНИДОЛЖЕН!
САЙДЬОМСЯ ПАСИРИДИНЕ.
НАДАПРОСТА ПИРИСТАТЬ СТРИЛЯДЬ И ПАЕДЕМ НА ШАШЛЫКИ !
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06.02.2024 01:20 Ответить
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