Правительство США не будет вмешиваться в этот вопрос, - Салливан о вероятной отставке Залужного

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Европейскую правду" об этом Салливан заявил в интервью CBS.

"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений", - сказал он.

По его словам, это суверенное право Киева и право президента принимать собственные кадровые решения.

"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – отметил Салливан.

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