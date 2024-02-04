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Евровидение (770) alyona alyona (Алена Савраненко) (2)

Дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции

Новости Цензор.НЕТ Шоу-бизнес

євробачення

Дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в Мальме (Швеция).

По результатам финала национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2024" победителем стала Alyona Alyona & Jerry Heil с песней ("Teresa & Maria"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После судейского голосования Alyona Alyona & Jerry Heil получили 10 баллов, от зрителей – 11 баллов, и в итоге победили в нацотборе. За них проголосовало 723,2 тыс. украинцев, из 1,2 млн, участвовавших в голосовании.

Места других десяти финалистов распределились таким образом: группа Ziferblat ("Place I Call Home") заняли второе место, Mélovin ("Dreamer") – 3, Yaktak ("Lalala") – 4, группа Yagody ("Tsunamia") – 5, Ingret ("Keeper") – 6, Skylerr ("Time is running out") – 7, ANKA ("Палала") – 8, Drevo ("Endless chain") – 9, группа Nahaba ("Glasss") – 10, группа Nazva ("Slavic English") – 11 место.

В предыдущие разы, когда Швеция принимала Евровидение, Украина занимала там 1-е место (Джамала в 2016 году) и 3-е место (Злата Огневич в 2013 году).

Как сообщалось, 68-й конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Гранд-финал Евровидения-2024 проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая, со своей стороны, полуфиналы, в первом из которых примет участие и представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая.

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Топ комментарии
+35
і що з того ?
це допоможе нам перемогти рашку ?
люди геть здуріли, концентрують увагу та зусилля на другорядному
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04.02.2024 20:22
+30
Та якось по барабану. Низка європейських країн відмовилась від участі через брак фінансування.
А в нас війна , нагадую !
Але ж спершу шоу, а далі все інше.
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04.02.2024 20:19
+29
Попса це аж ніяк не культура. Це проста розвага, яку всі забувають через декілька місяців в кращому випадку.
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04.02.2024 20:29
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Дует Зелені **********...
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05.02.2024 02:12 Ответить
🤮
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05.02.2024 03:15 Ответить
Ці дві "худа і товста" ще тижні що два потому взірвали ТікТок цією піснею, аж оскомина з'явилась від частоти відео. Ось це і допомогло їм набрати таку кількість голосів. Натомість такого розголосу пісень інших учасників не було.
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05.02.2024 04:31 Ответить
Через цю жиробаску європейці ще фінансову допомогу скасують.
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05.02.2024 07:58 Ответить

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05.02.2024 08:53 Ответить
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05.02.2024 08:57 Ответить
Як на мене, то це ******* *******. Бидло в черговий раз обрало ****** бидло... це ж мерзотна тварина, яка витирала жирну сраку прапором України, і обісрала площу перед Софією Київською. Ви серйозно? Хоча про що я, звісно що згідно зегнідського плану Україна в очах Європи має виглядатияк жирна бидлотітка невідомого середнього віку з інтелектом чайної ложечки.
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05.02.2024 09:40 Ответить
Що там про дрони на кухні?
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05.02.2024 11:34 Ответить
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