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Новости Происшествия
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В Литве предлагают еще на год отсрочить для украинских беженцев требования по знанию литовского языка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

литва,біженці

Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает продлить на год срок, в течение которого украинцам, бежавшим от войны в Литву и устроившимся там на работу, предстоит выучить литовский язык.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Как отмечается, предлагается изменить соответствующее постановление правительства и установить, что "для иностранцев, которым предоставлена временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при принятии на работу в течение трех лет с момента предоставления временной защиты в Литве". В действующем ныне определении предусматривается двухлетний срок.

"Нужно понимать, что ситуация этих людей – особенная. Они были вынуждены убегать от войны, покинуть свои дома. Это был большой стресс, и этим людям нужен более длительный срок для адаптации в Литве", - отметил представитель Департамента национальных меньшинств Литвы Сергей Добряков.

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По его словам, Департамент по делам национальных меньшинств полностью поддерживает предложение министерства.

Кроме того, он сообщил, что украинцы действительно очень стараются интегрироваться в литовское общество, проявляют огромный интерес к культуре Литвы и стремятся учить литовский язык.

"Но, к сожалению, пока удовлетворить потребность всех желающих изучать литовский язык мы не можем. Места на курсы по изучению языка, в том числе и финансируемые департаментом, заполняются мгновенно, и далеко не все желающие попадают на них", - отметил Добряков.

Он рассказал, что сейчас курсы литовского языка в Доме национальных общин посещают 620 человек. Из них подавляющее большинство – это украинцы.

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Топ комментарии
+14
за два роки не вивчили мову?
то, не українці! то якісь тупі істоти з українськими паспортами.
женіть їх у сраку!
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04.02.2024 20:28
+8
шах і мат, молодці, а в цей самий час дурнуваті хохли з комплексом меншовартості і ущербності звільняють професора Ірину Фаріон за захист укр. мови і за те що москалів за ігнор укр мови останніх років 30 назвала москалями. В нормальних людей 2 роки, не 30 не 32 - отаке для москворотих або депортація і ніхто з кацапнею не бавиться
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04.02.2024 20:58
+7
Та не будуть вони нічого вчити! Об'єднаються з кацапами і будуть скавуліти про дискримінацію.
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04.02.2024 20:46
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за два роки не вивчили мову?
то, не українці! то якісь тупі істоти з українськими паспортами.
женіть їх у сраку!
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04.02.2024 20:28 Ответить
👍
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04.02.2024 20:40 Ответить
Які це українці? це ті розумововідсталі москвороті, що в Україні за 30 років не вивчили державну мову (а неадекватні роботодавці і далі приймають їх на роботу). А Литва дає їм ще рік на вивчення мови. Їх краще усіх одразу на рашу депортувати.
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04.02.2024 20:44 Ответить
Je suis d^accord absolument
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04.02.2024 21:31 Ответить
А какие языки ТВ выучил за 2 года, бестолочь?!
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05.02.2024 02:09 Ответить
В тебе 5 помилок на 4 речення. Тихо будь!
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05.02.2024 05:46 Ответить
Не хотели учить украинский, учите теперь литовский. "Какая разница"?
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04.02.2024 20:38 Ответить
Взагалі, то українську в Україні вивчають та вивчали всі...
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04.02.2024 20:44 Ответить
Нічого подібного. Діти в школах після 1991 року, можливо. Наслєдіє савка - русскагаварящєє.
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04.02.2024 21:27 Ответить
и до 1991 майже всі вивчали, були випадки коли батьки відмовлялись щоб іх дитина вивчала, але 95% вивчали, навіть на сході
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04.02.2024 21:50 Ответить
Стаття 26. Мова виховання в дитячих дошкільних установах

В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в тому числі в дитячих будинках, ведеться українською мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи, де виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою.

В дитячих дошкільних установах в разі необхідності можуть створюватись окремі групи, в яких виховання ведеться іншою мовою, ніж в установах в цілому.

Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах ведеться українською мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і виховна робота в яких ведеться їхньою національною або іншою мовою.

У випадках, передбачених у частині третій статті 3 цього Закону, можуть створюватись загальноосвітні школи, в яких навчальна і виховна робота ведеться мовою, спільно визначеною батьками школярів.

У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в яких навчальна і виховна робота ведеться відповідно українською мовою або мовою населення іншої національності.

Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської мов є обов'язковим.

https://osvita.ua/legislation/law/2242/
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04.02.2024 21:58 Ответить
Та не будуть вони нічого вчити! Об'єднаються з кацапами і будуть скавуліти про дискримінацію.
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04.02.2024 20:46 Ответить
шах і мат, молодці, а в цей самий час дурнуваті хохли з комплексом меншовартості і ущербності звільняють професора Ірину Фаріон за захист укр. мови і за те що москалів за ігнор укр мови останніх років 30 назвала москалями. В нормальних людей 2 роки, не 30 не 32 - отаке для москворотих або депортація і ніхто з кацапнею не бавиться
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04.02.2024 20:58 Ответить
невже?! багаторічну агентку КГБ-ФСБ,провокаторшу,комсомолку,інтернацірналістку та російську філологиню Ірку звільнили??! уявляю,який переполох на Лубянкє.....
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04.02.2024 21:03 Ответить
сабж про інше, взагаліто. Ну звідки ви прете з цією хернею імені ківалова/колісніченка/гордона. Фаріонша була в партії рік, чомусь жодна тварина не згадає що парт організацією керував Теофіль Комаринець - видатний укр . філолог, на кафедрі фіаріонша відповідала за випуск стінгазети де писала статті про стуса в тому числі, після розвалу совка з парт. орг. створили кафедру української фольклористики. Ніяка гнида вам цього не розкаже. Як і не розкаже про сотні освітніх передач на каналі Фаріон, про курси укр мови, про її дослідження мовної норми часів розстріляного відродження, не розкажуть про книги про Бандеру і діячів укр націоналізму. Ідіоти ******* показувати якусь партійну дич. про рускій язик і жодна гнида не прочитає вище абзацу де написано що фаріонша брала участь в олімпіадах і проявляла таланти. Ганьба світового рівня що різні трампи, путіни, ілони маски тепер говорять дурним хохлам що мова це кордон, прямо говорять, і що цей кордон по московській мові, володіння путіна, не доходить. Фаріоншу за таке років 20 тому називали фашисткою. Замість того щоб ставити рускоязичним в Україні запитання типу що за нах, чому ігнор мови 30+ років вони пресують професора-філолога. Схоже режим самознищення включений на всіх рівнях.
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04.02.2024 21:45 Ответить
через Ірку режим самознищення України запущений??? що ви там палите (курите)на своєму бойовому дивані,друже? для того щоб мати розуміння ЩО це таке,Ірка Фаріон,мені не треба слухати ківалових-гордонів. в неї на лобі витаврувано: тайняк Лубянки. чого варті її освітні канали,якщо вона за 10 років ЖОДНОГО разу навіть не тявкнула про те,як її партайгеноссе Тенюх та Березовскій без жодного пострілу здали Крим і флот,як торпедував правосуддя інший свободовець-аферист Могильницький,хай вона на курсах укрмови розкаже де воюють її інші партайгеноссе зі Свободи,Олежка Тягнибок і бандюки Морда та Пупс.. ні,Ірка не фашистка,вона давня агентесса КГБ-ФСБ,така ж як і колись були агентами перевербовані бандерівці,які були відповідно легендовані ГБ і говорили,як оунівці. ви,друже,м..м...не дуже розумна і наївна людина,старайтеся критично дивитися на такі речі,міркуйте,аналізуйте,хоч вам це і складно буде
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04.02.2024 23:49 Ответить
Пишіть з повагою-«пані Фаріон». Що за «фаріонша». То хай би Фараонша вже)) Раз йде у бою за мову перша і на коні.)))
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05.02.2024 00:08 Ответить
Поки ти, ***** ігор данилко розсипаєш виперди за фаріониху, сидячи на дивані, мої москвороті побратими разом зі мною - україноротим львів'янином, на фронті захищають Україну. Для того щоб ти, ухилянт, міг далі скавучати.
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04.02.2024 21:53 Ответить
це ти дурне *****, так і нічого не зрозумів з того що я написав, які ж ви очманілі любителі зеленського/єрмака
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04.02.2024 21:57 Ответить
Дивно, що з 2022 року, перебувати в країні і не освоїти, на побутовому рівні, її мову?? Розумові здібності, як і мішєбратіяв??
Їсти можуть, а з мовою ….
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04.02.2024 21:03 Ответить
а для чого їм зайва мова - це ще зеленський коли сказав, какая разніца, і тут такий облом
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04.02.2024 21:58 Ответить
Krupnix magazinax v kasax mnogo rabotajet s Ukraini.Tak mogu skazat ponimajet po litovski i nemnozko govoriat .Ja daze udivlion kogda govorit sumu skolko platyt na litovskom.Litovski jazyk jest ocen trudni jazyk.Te kotoryje vyducli litovski jazyk,oni polucajet luce rabotu,a te sto net rabotajet gde nebut skladax
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04.02.2024 21:20 Ответить
Учат литовский те которые хотят остаться Литве, а которые "проездом " то им и ненужен , а я для беженцев ненакалял бы ситуацию с литовским , они в Литве не от "хорошей " жизни ... их выгнали фашиский московский режим из родных мест и домов и каким то образом должны общатся , многие в Литве знают и понимают по русский ,как и в Латвий ,и в Эстоний . В Эстоний я пробовал на русском общатся ,но мне на удивление отвечали на эстонском.
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05.02.2024 04:07 Ответить
Ponimajet zdes sto iz nexorosej zyzni prijexali bezenci.No skazu sto molodyje liudi Litve realno neznajet ruskogo jazyka,ix etogo neucili skole.Pervy jazyk Litve jest litovski,vtoroj angliski.Tak sto magazinax gde nado obcatsia prodavci dolzni umet jazyk.*********** nepostavis ili togda angliski znat,po angliski molodios govorit litve ocen xoroso.PO starse liudi oni ponimajet ruski jazyk ix ucili ruski v skolax.
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05.02.2024 08:07 Ответить
Год,насмешили,там и через 20 лет ни в зуб ногой
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04.02.2024 21:31 Ответить
А нафуя відтерміновувати? Особливо для чоловіків призивного віку? Аааа, мабуть це рюзькещелепні біженці.
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04.02.2024 21:32 Ответить
Таке колись було з вініловими платівками - постійне повторення.
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04.02.2024 21:56 Ответить
Раз уж пустили в ЕС, кто в здравом уме едет в Литву вместо Германии?
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04.02.2024 22:41 Ответить
А німці думають: хто в здравом умє їде у Німеччину, коли є Швейцарія, Нідерланди чи Люксембург
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04.02.2024 22:48 Ответить
У Німеччині взагалі то умови кращі, хоча потрібно брати до уваги до якої землі потрапив, так же як у Швейцарії до якого кантону ...
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05.02.2024 03:32 Ответить
Пиши ще. Дуже смішно. Якість життя між Нідерландами і навіть із Зах Німеччиною сильно відрізняється. Я вже не кажу про Люкс, в якому кожен третій робітник - німецький гастербайтер
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07.02.2024 11:46 Ответить
Бабі своїй будеш тикати. П.С. Я бачу ти зовсім не в темі ...
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07.02.2024 12:01 Ответить
Цей незручний момент, коли в Україні не має вимоги до своїх громадян володіти українською
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04.02.2024 22:49 Ответить
На бытовом уровне не выучить литовский ухитряются только обладатели русскоязычной челюсти. Особенность языка - относительно малое число корневых слов. Зная грамматику - сами не заметите, что заговорите в разных ситуациях довольно правильно. Грамматика на 80 проц. совпадает с русской, но она гораздо логичней. Поэтому хороший инженер - тоже быстро осваивает язык с использованием науки логики. Но в языке есть небольшой кошмарик для иностранцев - очень архаичная система ударений. Поэтому людям с выученным языком диктором телевидения стать почти невозможно. Для того, чтобы разговаривать без акцента, нужно обладать музыкальным слухом. Но сколько мне приходилось общаться и работать с украинцами - среди них людей без слуха не встречал.
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04.02.2024 23:20 Ответить
 
 