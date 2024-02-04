В Литве предлагают еще на год отсрочить для украинских беженцев требования по знанию литовского языка
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Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает продлить на год срок, в течение которого украинцам, бежавшим от войны в Литву и устроившимся там на работу, предстоит выучить литовский язык.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Как отмечается, предлагается изменить соответствующее постановление правительства и установить, что "для иностранцев, которым предоставлена временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при принятии на работу в течение трех лет с момента предоставления временной защиты в Литве". В действующем ныне определении предусматривается двухлетний срок.
"Нужно понимать, что ситуация этих людей – особенная. Они были вынуждены убегать от войны, покинуть свои дома. Это был большой стресс, и этим людям нужен более длительный срок для адаптации в Литве", - отметил представитель Департамента национальных меньшинств Литвы Сергей Добряков.
По его словам, Департамент по делам национальных меньшинств полностью поддерживает предложение министерства.
Кроме того, он сообщил, что украинцы действительно очень стараются интегрироваться в литовское общество, проявляют огромный интерес к культуре Литвы и стремятся учить литовский язык.
"Но, к сожалению, пока удовлетворить потребность всех желающих изучать литовский язык мы не можем. Места на курсы по изучению языка, в том числе и финансируемые департаментом, заполняются мгновенно, и далеко не все желающие попадают на них", - отметил Добряков.
Он рассказал, что сейчас курсы литовского языка в Доме национальных общин посещают 620 человек. Из них подавляющее большинство – это украинцы.
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то, не українці! то якісь тупі істоти з українськими паспортами.
женіть їх у сраку!
В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в тому числі в дитячих будинках, ведеться українською мовою.
У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи, де виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою.
В дитячих дошкільних установах в разі необхідності можуть створюватись окремі групи, в яких виховання ведеться іншою мовою, ніж в установах в цілому.
Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах
В Українській РСР навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах ведеться українською мовою.
У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і виховна робота в яких ведеться їхньою національною або іншою мовою.
У випадках, передбачених у частині третій статті 3 цього Закону, можуть створюватись загальноосвітні школи, в яких навчальна і виховна робота ведеться мовою, спільно визначеною батьками школярів.
У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в яких навчальна і виховна робота ведеться відповідно українською мовою або мовою населення іншої національності.
Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської мов є обов'язковим.
https://osvita.ua/legislation/law/2242/
Їсти можуть, а з мовою ….