Польша предупреждает о повышенной активности своих боевых самолетов вдоль границ с Россией и Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Польше выдано навигационное предупреждение о возможности "незапланированной военной деятельности" для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.
Польское агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.
NOTAM выдали, чтобы предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".
"Навигационные предупреждения — незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности — рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве", — пояснили в оперативном командовании.
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В учениях принимают участие:
свыше 90 тысяч военнослужащих;более 50 кораблей (от эсминцев до авианосцев);более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников;1 100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты