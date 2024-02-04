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Новости За рубежом
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Польша предупреждает о повышенной активности своих боевых самолетов вдоль границ с Россией и Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

В Польше выдано навигационное предупреждение о возможности "незапланированной военной деятельности" для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Польское агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

NOTAM выдали, чтобы предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".

"Навигационные предупреждения — незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности — рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве", — пояснили в оперативном командовании.

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Топ комментарии
+6
что там хохма усатая опять будет по 10 мотолыг с бмп к границе с поляками гонять?
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04.02.2024 20:52
+5
Мабуть щось знають тому так всполохнулися
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04.02.2024 20:54
+3
У Польщі немає кордону із росією. Кенінгсберг не росія
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04.02.2024 20:55
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Хоть би не било вайни.
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04.02.2024 20:51 Ответить
что там хохма усатая опять будет по 10 мотолыг с бмп к границе с поляками гонять?
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04.02.2024 20:52 Ответить
Мабуть щось знають тому так всполохнулися
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04.02.2024 20:54 Ответить
Steadfast Defender 2024 англ. - «Стойкий защитник 2024») - военные учения НАТО, которые запланированы с 22 января по 31 мая 2024 года. Основной этап проходит с 1 февраля. Манёвры продлятся четыре месяца, участие в них принимают 90 тысяч военнослужащих из 31 страны-члена альянса (а также Швеции). Это крупнейшие учения со времени окончания Холодной войны

В учениях принимают участие:
свыше 90 тысяч военнослужащих;более 50 кораблей (от эсминцев до авианосцев);более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников;1 100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты
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04.02.2024 21:03 Ответить
У Польщі немає кордону із росією. Кенінгсберг не росія
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04.02.2024 20:55 Ответить
Поляки будуть ловити кацапські ракети на живца ? ))
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04.02.2024 20:57 Ответить
Головне, щоб с-300 випадково не зпіймали.
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04.02.2024 22:29 Ответить
Ну все москалікам піпец,можліво фермерів треба взяти? Для усіленія.
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04.02.2024 21:49 Ответить
Еще в сентябре пересекал всю Польшу то сразу заметил что их военные самолеты постоянно висели в воздухе.
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04.02.2024 21:54 Ответить
Бояться щоб кацапська ракета випадково не залетіла на військовий аеродром, тому піднімають у повітря всі наявні борти
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04.02.2024 22:26 Ответить
"Злобная ната гатовіцца на нас нападаць", скаже сьогодні-завтра у вечірньому промиванні азарной азарьонак.
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04.02.2024 21:54 Ответить
Краще хай ці польські клоуни кордони розблокують, бо скоро агробарони почнуть застосовувати fpw дрони для розблокування доріг для агроекспорту 😸
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04.02.2024 22:28 Ответить
Ну для минска думаю такого количества должно было бы вполне хватить)))
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04.02.2024 22:33 Ответить
А ВАкруг раSSєюшкi злобная ната с косамi cтаiт:
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05.02.2024 00:15 Ответить
 
 