Ситуация очень сложная, но оснований говорить об "измене" нет, - посол Маркарова о помощи Украине от США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона.
"Ситуация чрезвычайно сложная, но оснований говорить об измене точно нет. Все движется в правильном направлении, но это сложный процесс в избирательный год. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", - сказала Маркарова.
Она напомнила, что недавно в СМИ распространилась информация о том, что Палата представителей зарегистрировала законопроект о помощи только Израилю. Но чтобы закон в США стал законом, он должен быть проголосован обеими палатами и подписан президентом.
"Поэтому сегодня мы ожидаем публикации Сенатом США двухпартийного законопроекта, включающего Украину, Израиль, вопросы границы и другие вопросы. Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", - рассказала посол.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/CMd30qUa1Ks?si=4ve3ZArsXxOxgx8h
Цирк с Коломойским прекратите,выдайте США
Певно, з дитинства радувала матусю тим, що харашо кушала...
Це ви ще не бачили хто від України на Евробачення їде.
Гарна жінка, с пищеварением все в порядке.
А на досках мы еще належимся
Всё поставляют,но не деньги ж дарить глядя на её жирную рожу.
І за майже два роки війни з пітьмою ця зелена клуша Маркарова не змогла налагодити потрібні комунікації в американському політикумі і бізнес-колах, щоби до мінімуму звести негативний вплив ************ на чолі із Трампом на рішення, від яких залежить доля України.
Таке враження, що весь цей час ця особа те і робила, що прошвирювалась по бутіках, відпочивала на Маямі і гралась на комп'ютері. Бо результат її роботи - нуль.
Зло бере за цей абсолютний провал зе-дипломатії!
Як вона казала про лендліз - "працюємо"
тільки запропонували подовжити республіканці та проголосували в Палаті представників
а демократи в Сенаті відмовились голосувати
от так вона попрацювала
додатково послом на острова в карибському морі не відправляють - це подяка за "роботу"
Це - пОслиця. Свинеподібна.
демократи відверті соплеЖуї
І давайте будемо че чеснішими - вони обісрались по-повній,
Зради перед нами і не може бути. Вони не українці, але вони ЗАСРАНЦІ
(Головне,щоб вашингтонський ресторанчик працював).
Громадська діячка, публіцистка Ірина Магрицька, котра в 2021 році отримала нагрудний знак «Захиснику України» від Ради національної безпеки і оборони України, написала на своїй сторінці в соцмережах:
«Вимагаю відкликання Оксани Маркарової з посади посла України в США.Ще 9.05.22 р. Україна мала б отримати вкрай необхідний лендліз, але цього не сталося, і не в останньому випадку через непрофесіоналізм (вона має хімічну і фінансову освіту) і брак патріотизму цієї дипломатки. У час кривавої російсько-української війни вона разом зі своєю командою мала би працювати у поті чола свого - стукати в усі двері, виступати на всіх можливих заходах і зустрічах, добиватись, просити і вимагати підтримки України на всіх рівнях.Проте посол Маркарова, навпаки, з усіх сил «захищає» Україну від американської військової допомоги, забороняє американським українцям виступати із закликами та вимогами про запуск лендлізу, ігнорує діяльність волонтерів, які наполягають на виконанні підписаного президентом Байденом минулого року закону і переконує американців, що «Україні лендліз не потрібний».
Не чули ми голосу Маркарової і про необхідність американської наступальної зброї для ЗСУ, без якої масово гинуть наші і військові, і цивільні. Тобто вона шкодить Україні і саботує все, що працювало б на її перемогу.
Тому я вважаю, що діяльність Оксани Маркарової на посаді посла України в США - це зрада національних інтересів України і відверта робота на ворога. І вимагаю від МЗС України на чолі з Дмитром Кулебою відкликати Маркарову з цієї посади і замінити її високопрофесійним і патріотичним дипломатом.
...І навряд чи податки з продажу борщу-вареників-пампушок з часником із ресторану Маркарової-Волинця поповнять бюджет України… А страви там не такі вже й дешеві: порція з 4 вареників коштує $9!»
Для Байдена позволить закрыть границу, и ужесточить законодательство = лишиться поддержки мигрантов, и скорее всего - шанса на переизбрание.
Особо следует отметить, что избиратели республиканцев, и мигранты - буквально кровные враги. Первые считают что все должны трудиться для того чтоб Америка становилась сильнее (и получать в зависимости от своего вклада). Вторые - просто хотят пользоваться тем что Америка сильна особо ничего не давая взамен, чем просто бесят республиканцев.
Эти ребята на компромиссы идти не захотят.
О Трампе можно говорить что угодно, но логика его вполне понятна. Он патриот СВОЕЙ страны.
Трамп, не позбавлений клепки в голові, не повівся на зелено-рашистську провокацію і завбачливо відмовився.
Тепер вся Україна розплачується за т.з. зелені "про..оби".
Консультации с рыфы, никто не проводит, с другими провели. По результатам консультаций нам стали давать оружие и помощь. зеленский и его шобла начали разворовывать помощь, чем поставили под вопрос дальнейщее оказание помощи.
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6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
твоя цитата а ссылку можно от западных источников подтверждение этого.
Змінюйте переобирайте вашу злочинну прокремлівську владу, тоді допомога відновиться у кратних розмірах.
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В правильном направлении для кого?
Складною цю ситуацію зробили не в Америці, а в Україні - зє препіздєнт з ОПою, якою керує кацапський крот дєрьмак і допомогали купа зелених злодіїв, пиляючих бюджет під час війни, яким НАСРАТИ на Україну.
*хто не знає анєкдот, нагадаю: чоловіку повідомили що дружина йому зраджує. От він підглядає як дружина з коханцем заходять в баню, роздягаються зовсім, а потім.. пускають пар - нічого не видко, чоловік бідкається: "проклятая нєопрєдєльонность!"
Добре що в нас є законопроект про множине громадянство. Разом з умеровим і арестовичем будемо Україну любити.
Гуртом, так сказать.