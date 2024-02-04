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Новости Война в Украине
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США (23253) пособие (607) Маркарова (250)

Ситуация очень сложная, но оснований говорить об "измене" нет, - посол Маркарова о помощи Украине от США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маркарова

Вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона.

"Ситуация чрезвычайно сложная, но оснований говорить об измене точно нет. Все движется в правильном направлении, но это сложный процесс в избирательный год. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", - сказала Маркарова.

Она напомнила, что недавно в СМИ распространилась информация о том, что Палата представителей зарегистрировала законопроект о помощи только Израилю. Но чтобы закон в США стал законом, он должен быть проголосован обеими палатами и подписан президентом.

"Поэтому сегодня мы ожидаем публикации Сенатом США двухпартийного законопроекта, включающего Украину, Израиль, вопросы границы и другие вопросы. Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", - рассказала посол.

Читайте также: Маркарова о помощи Украине от США: Дискуссии продолжаются, но есть большой прогресс
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Топ комментарии
+25
Якось ця корова розповідала, що ленд-ліз Україні не потрібен...
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04.02.2024 21:19
+22
Ну, а ти там на фуя сидиш, свиня вгодована? Ресторани собі відкривати?
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04.02.2024 21:30
+20
Перестаньте хоча б обманювати самі себе. Вони не збираються допомагати в найближчі місяці як мінімум і потрібно шукати альтернативні джерела допомоги щоб не прийшлося дійсно ваші розрекламовані 500000 громадян з лопатами на танки гнати.
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04.02.2024 21:16
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Правила форума Совет форумчан
Авжеж. Бо для початку треба зізнатися що зрада сидить на Банковій!
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04.02.2024 21:12 Ответить
Перестаньте хоча б обманювати самі себе. Вони не збираються допомагати в найближчі місяці як мінімум і потрібно шукати альтернативні джерела допомоги щоб не прийшлося дійсно ваші розрекламовані 500000 громадян з лопатами на танки гнати.
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04.02.2024 21:16 Ответить
ти то тут до чогозі своїми висерами, сидячи в фатерлянді? без вас розберемось
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04.02.2024 21:55 Ответить
Не пісяй! Лопата під рукою не мита як Масю поховав. Гарного
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04.02.2024 22:14 Ответить
Торги . ломають списи -- може и діидуть якогось консенсусу
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04.02.2024 21:16 Ответить
Дуже талановитий та характерний портретний сюжет 👍
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04.02.2024 21:22 Ответить
Улблений вираз політика з України особливо при владі МАРОДЕРІВ. У США, дорослій демократії ,криза дорослих - вже дуже дорослих з інтересом політиків, а не державних діячів ...Якщо там не зуміли виховувати собі електорат з громадян а не споживачів айфонів з тік токами , то що тоді дорікати "малолітнім українцямв у носі колупатися "й Зеленського вибирати
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04.02.2024 21:30 Ответить
... я би сказала навіть ЗЕлені Кремлемлем вирощені шоукозюльки вибирати
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04.02.2024 21:33 Ответить
КВН - клуб винахідливих правнуків НКВедешників з почуттям політичного гумору , а для совка криворогульського це було вершиною зльту. Зараз там хто більш довірений до ***** гей змагаються вові там зростати довелося - він совковий автомат заводи полюбив разом кіркоровими в нагрузку 7 До якої глибини та любов ? Треба у ЄРМАКА ЗАПИТАТИ
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04.02.2024 21:46 Ответить
За секунду до закінчення повноважень
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04.02.2024 21:41 Ответить
ЇЇ З ЗАПІЗНЕННЯМ ПОСЛАЛИ
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04.02.2024 21:47 Ответить
аж у лютому 2021 р
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04.02.2024 22:00 Ответить
Ще з неї у США зроблять вові премʼєра
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04.02.2024 22:01 Ответить
Зради нема ...ясний пепець... а от валити за бажанням 🤡... та не лізти на другий термін ,США натякають ,тому така діарея у СН та 🤡
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04.02.2024 21:17 Ответить
Зрадою є уже хоча б те, що у надзвичайно важливій для нас країні, працює така слабка дипломаткиня!
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04.02.2024 21:17 Ответить
Який з неї дипломат? Це аферистка з мінфіну порошенка за фахом. Зараз відбуває на курорті в якості нагороди за награбоване при попереднику
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04.02.2024 23:53 Ответить
Якось ця корова розповідала, що ленд-ліз Україні не потрібен...
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04.02.2024 21:19 Ответить
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04.02.2024 21:24 Ответить
Дивляться на наше те все бл..ство...Зрадники на зраднику...Одні пі...ри крадуть, другі їх ловлять і відпускають. Є така дитяча гра...Але це цирк, чи дитяча гра? Досить! Щось робіть, бо буде пі...єц! Кажуть в США - для вас немає ні грошей, ні зброї, і робіть, що хочете. Хочете , зніміть Залужного, бо ви маєте на то право, бо вам скільки грошей не дай, все одно вкрадете, бо розпоряджаєтесь грошима всерівно ви , а не Армія. А може США чекає, щоб той цирк, чи ця гра скінчилася.Злодій повинен сидіти в тюрмі! ГЕНЕРАЛ ЗАЛУЖНИЙ -мій генерал! Інакше не може бути...
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04.02.2024 21:28 Ответить
Ситуація надзвичайно складна, шанси надзвичайно великі
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04.02.2024 21:29 Ответить
Ну, а ти там на фуя сидиш, свиня вгодована? Ресторани собі відкривати?
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04.02.2024 21:30 Ответить
А если нет , ты и кулеба уйдут в отставку?
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04.02.2024 21:30 Ответить
Ви десь бачили, шоб свині самі від корита з помиями пішли?
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05.02.2024 08:31 Ответить
Гончаренко в Конгрессе США. Помощи от США не будет. ВСУ будут воевать лопатами.
https://youtu.be/CMd30qUa1Ks?si=4ve3ZArsXxOxgx8h
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04.02.2024 21:31 Ответить
ну петущок гончаренко єто еще та падаль,очень было бы не плохо чтобы эту шваль 200тили где при фронте,но оно же ни ногой туда,хоть бы дерьма эти ***** заставили пожрать за его хайпожерство)
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04.02.2024 21:48 Ответить
Да все плохие, кроме Подоляка и всяких Стерненок.
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04.02.2024 21:56 Ответить
Він штани свої вже зашив, голою дупою не світить у ВР?)
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05.02.2024 00:04 Ответить
Генерала Залужного у Верховного Головнокомандувача !
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04.02.2024 21:34 Ответить
Не впевнений, але може десь і так. Хоча нещодавно серед учасників українського "конкурсу краси" вже таке було. Байден прийде, порядок наведе.....
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04.02.2024 21:52 Ответить
І що? Ви вже мабуть забули, як він на всю країну по телевізору, в студії курви Мосєйчучки розповідав вже на початку лютого що "війни не буде, а мешканця прифронтових міст не треба турбуватись"?? Найдіть цей ролик. Не складно. Чи Вам страшно визнавати, що нами продовжують керувати ті ж, хто привів велику війну в Україні через свою бездіяльність і непідготовку? Всі ті люди один в один залишились і по сьогодні керувати: зеленський, Гайдай, данілов, залужний, подоляк, арахамія, тощо
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05.02.2024 14:21 Ответить
Звичайно треба розвивати виробництво снарядів по підприємствах в країнах Європи. Але зрада якраз і полягає в безрезультатності роботи нашої дипломатії в США.
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04.02.2024 21:34 Ответить
Ми робимо все для того, щоб законопроект про допомогу Україні було схвалено. .реальністьз американською допомогою Україні говорить прямо протилежне-"Зелені" зробили все, щоб війсково-фінансова допомога США Україні.була припинена "
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04.02.2024 21:35 Ответить
У Байдена зараз більше трішки підтримки-, він відмовляється виходити на прямі контакти на праймеріз - є шанс що він зробить яустал... Бо у демократів ,якщо буде ще коливання - то тільки бажання голосувати за будь-когоокрм Байдена
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04.02.2024 22:21 Ответить
Не дуже вірю про вкид про Мішень Обаму - але...
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04.02.2024 22:23 Ответить
...Мішель
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04.02.2024 22:24 Ответить
Ну она явно не голодает,так шо не дюже и скдадна
Цирк с Коломойским прекратите,выдайте США
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04.02.2024 21:35 Ответить
Виявилось, і трампа чекати не треба: старий пердун байден зі своєю ліберальною шоблою нічим не кращий
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04.02.2024 21:40 Ответить
Зради немає. Просто - поматросили, і бросили.
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04.02.2024 21:44 Ответить
Мало ли что Джонстон говорил
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04.02.2024 21:49 Ответить
Американці дуже не ******* коли їх обкрадають, особливо коли це бородата бабушка і Буратіно. Ось якось так.
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04.02.2024 21:45 Ответить
Чалого зеухилянт змінив на цю корову-жополізку... Тому не варто чогось очікувати... На жаль(((🥺
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04.02.2024 21:46 Ответить
Ні вона не сосна, а скоріше залежавша гарбузиха.
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04.02.2024 22:03 Ответить
Баобаб!
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05.02.2024 00:24 Ответить
(дивлячись на фото):
Певно, з дитинства радувала матусю тим, що харашо кушала...
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04.02.2024 21:48 Ответить
(читая новин):
Це ви ще не бачили хто від України на Евробачення їде.
Гарна жінка, с пищеварением все в порядке.
А на досках мы еще належимся
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04.02.2024 21:54 Ответить
Честно. Я стільки дивився як ви тут сретесь. Мені все остогидло. Треба обирати Лупана. Голосу За Лупа-на!
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04.02.2024 21:52 Ответить
"Хай чабан, усі гукнили, за атамана буде"
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04.02.2024 21:57 Ответить
"Die USA bestätigen die Lieferung von GLSDB-Präzisionsbomben, die Ziele weit hinter der Front erreichen können"

Всё поставляют,но не деньги ж дарить глядя на её жирную рожу.
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04.02.2024 21:54 Ответить
добре їй: сирени не виють, шахеди не падають!
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04.02.2024 21:59 Ответить
Папуасам зброю не дадуть. А тільки папуаси можуть під час війни обкрадати власну армію.
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04.02.2024 22:01 Ответить
Це хіба їхня армія? Ви про що? Вони тут кремлівські заробітчани, а ви їхній кріпосний улус. Щось несподобалось кріпосним, підняли голову у 2013му, ось всіх окупант і заганяє всіх назад до стійла.
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05.02.2024 00:18 Ответить
В США дієва українська діаспора, зокрема у корінному для респів штаті Юта - громада мормонів на чолі із сенатором-республіканцем Міттом Ромні, що займає проукраїнську позицію. Багато інших впливових політиків, журналістів і бізнесменів, що готові всяляко підтримати Україну.
І за майже два роки війни з пітьмою ця зелена клуша Маркарова не змогла налагодити потрібні комунікації в американському політикумі і бізнес-колах, щоби до мінімуму звести негативний вплив ************ на чолі із Трампом на рішення, від яких залежить доля України.
Таке враження, що весь цей час ця особа те і робила, що прошвирювалась по бутіках, відпочивала на Маямі і гралась на комп'ютері. Бо результат її роботи - нуль.
Зло бере за цей абсолютний провал зе-дипломатії!
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04.02.2024 22:06 Ответить
Перед тим вона була темно-коричнева. Хамелеон якийсь, як більшість зрадників у злочинній верхівці
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05.02.2024 00:22 Ответить
Тільки не кольору гімна, щоб ви не подумали)
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05.02.2024 00:24 Ответить
Трамп тут ні до чого

Як вона казала про лендліз - "працюємо"
тільки запропонували подовжити республіканці та проголосували в Палаті представників
а демократи в Сенаті відмовились голосувати
от так вона попрацювала

додатково послом на острова в карибському морі не відправляють - це подяка за "роботу"
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05.02.2024 00:45 Ответить
Лица на ней нет. Лупашить бідна як ***** на галерах.
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04.02.2024 22:11 Ответить
73%уйобків, ви все ж таки угробили Україну.
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04.02.2024 22:14 Ответить
Хіба це посол?
Це - пОслиця. Свинеподібна.
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04.02.2024 22:22 Ответить
Давайте будемо чесними
демократи відверті соплеЖуї
І давайте будемо че чеснішими - вони обісрались по-повній,
Зради перед нами і не може бути. Вони не українці, але вони ЗАСРАНЦІ
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04.02.2024 22:24 Ответить
Там с 2022 года было понятно, с их капельными поставками что США не собираются серьезно и до конца поддерживать Украину.
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04.02.2024 23:16 Ответить
Говорити про зраду немає підстав навіть якщо допомоги не буде вже ніколи.
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04.02.2024 22:27 Ответить
Пані Маркарова забороняла діаспорським орґанізаціям підіймати тему ленд-лізу і всіляко той закон применшувала. В результаті його так і злили, а тепер допомоги зовсім нема в т.ч. тому що укрдипломатія сидить на підсосі в Демократів а у тих бачення закінчення війни зовсім не таке як в народу України.
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04.02.2024 22:31 Ответить
В принципі,про зраду вже давно сказано 😏
(Головне,щоб вашингтонський ресторанчик працював).

Громадська діячка, публіцистка Ірина Магрицька, котра в 2021 році отримала нагрудний знак «Захиснику України» від Ради національної безпеки і оборони України, написала на своїй сторінці в соцмережах:
«Вимагаю відкликання Оксани Маркарової з посади посла України в США.Ще 9.05.22 р. Україна мала б отримати вкрай необхідний лендліз, але цього не сталося, і не в останньому випадку через непрофесіоналізм (вона має хімічну і фінансову освіту) і брак патріотизму цієї дипломатки. У час кривавої російсько-української війни вона разом зі своєю командою мала би працювати у поті чола свого - стукати в усі двері, виступати на всіх можливих заходах і зустрічах, добиватись, просити і вимагати підтримки України на всіх рівнях.Проте посол Маркарова, навпаки, з усіх сил «захищає» Україну від американської військової допомоги, забороняє американським українцям виступати із закликами та вимогами про запуск лендлізу, ігнорує діяльність волонтерів, які наполягають на виконанні підписаного президентом Байденом минулого року закону і переконує американців, що «Україні лендліз не потрібний».

Не чули ми голосу Маркарової і про необхідність американської наступальної зброї для ЗСУ, без якої масово гинуть наші і військові, і цивільні. Тобто вона шкодить Україні і саботує все, що працювало б на її перемогу.

Тому я вважаю, що діяльність Оксани Маркарової на посаді посла України в США - це зрада національних інтересів України і відверта робота на ворога. І вимагаю від МЗС України на чолі з Дмитром Кулебою відкликати Маркарову з цієї посади і замінити її високопрофесійним і патріотичним дипломатом.

...І навряд чи податки з продажу борщу-вареників-пампушок з часником із ресторану Маркарової-Волинця поповнять бюджет України… А страви там не такі вже й дешеві: порція з 4 вареників коштує $9!»
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04.02.2024 22:32 Ответить
Такі як ця пані товкли Українцям що ленд-ліз від конгресвумен Спарц ''не потрібен''. Тепер товчуть що в усьому винен Трамп... в той час як саме Демократи звалили усі закони в купу і відмовляються зачинити той південний кордон, фактично ігноруючи власну конституцію і волю американського народу.
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04.02.2024 22:35 Ответить
Открытая граница - ключевой фактор в избирательной компании Байдена. В прошлый раз он бы не победил на выборах без голосов мигрантов. Сейчас он всячески стремится завезти в страну и легализовать как можно больше мигрантов, добавляя себе их голосов. Он для них - гарант защиты и спокойной жизни. Соответственно для республиканцев вопрос закрытия границы - критический. Если ничего не делать, в страну приедет столько мигрантов, поклонников демократов, что республиканцам не видать более власти как своих ушей.
Для Байдена позволить закрыть границу, и ужесточить законодательство = лишиться поддержки мигрантов, и скорее всего - шанса на переизбрание.

Особо следует отметить, что избиратели республиканцев, и мигранты - буквально кровные враги. Первые считают что все должны трудиться для того чтоб Америка становилась сильнее (и получать в зависимости от своего вклада). Вторые - просто хотят пользоваться тем что Америка сильна особо ничего не давая взамен, чем просто бесят республиканцев.

Эти ребята на компромиссы идти не захотят.
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05.02.2024 00:17 Ответить
Так і є. Ще скількись там мільйонів нелегалів і демократи дістануть вічне правління. Вони дозволяють нелегалам голосувати у федеральних виборах, без жодних документів. США буде безповоротно зруйновано. Саме тому за організованими потоками нелегалів прослідковуться китайські і російські спецоперації
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05.02.2024 00:32 Ответить
США будут безвозвратно разрушены.

О Трампе можно говорить что угодно, но логика его вполне понятна. Он патриот СВОЕЙ страны.
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05.02.2024 00:49 Ответить
Багато республіканських конгресменів хотіли б надати допомогу, але абсолютно всі республіканці хочуть, щоб на президентських виборах переміг їх кандидат. Трампу вигідно, щоб питання мексиканського кордону було не вирішене, бо так він топить рейтинг Байдена. Також Трамп відверто не любить нашого Гаранта, а отже і народ який його обрав. Якби на місці Зеленського була адекватна людина, то вона б поїхала домовлятися з Трампом, але наш Головнокомандувач обрав шлях безкінечних тупих повчань колишнього і мабуть майбутнього президента США в інтерв'ю західним медіа.
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04.02.2024 22:45 Ответить
Трампу вигідно, і тому Демократи його не вирішують? Де тут сенс? Адже усі їх пропозиції - це імітація і саботаж який нічого не змінює. Байден може закрити кордон за добу, використавши executive power, але того не робить бо це визнання правоти Трампа при якомy нелегальна міграція була практично зупинена.
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05.02.2024 00:37 Ответить
Боневтік уже запрошував Трампа до України декілька місяців тому. Це було як ляпас для Байдена запрошувати його опонента, поки Байден надає допомогу Україні.
Трамп, не позбавлений клепки в голові, не повівся на зелено-рашистську провокацію і завбачливо відмовився.
Тепер вся Україна розплачується за т.з. зелені "про..оби".
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05.02.2024 00:40 Ответить
Щооо ж , панове...Розумію, вам усім хотілося б, щоб Маркарова була недолугим послом і своїми...ммм...габаритами дратувала ще й і державний департамент, а не тільки вас. Мушу розчарувати.
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04.02.2024 22:47 Ответить
Все решили ещё 2022 году и все идёт по плану немного поддержки и солидарности для приличия типа похлопывания по плечу. А поддержки уже не будет ни 2024 ни 2025 году. Цинизм запада и особенноСША превзошёл все ожидания.
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04.02.2024 23:01 Ответить
зеленскому спасибо скажи за воровство. Украине никто ничего не должен помогать, а помогают.
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04.02.2024 23:18 Ответить
Почему не должны а Будапештский меморандум, а ценности демократии и свободного мира. А своё самолюбие они должны иметь, давая авторитарной стране гопнику с ВВП менее 2% нагнуть США с 20% плюс страны ЕС с ВВП 20%.
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04.02.2024 23:38 Ответить
ну ******* рф, дальше что?
Консультации с рыфы, никто не проводит, с другими провели. По результатам консультаций нам стали давать оружие и помощь. зеленский и его шобла начали разворовывать помощь, чем поставили под вопрос дальнейщее оказание помощи.
==========
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

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05.02.2024 00:13 Ответить
«зеленский и его шобла начали разворовывать помощь, чем поставили под вопрос дальнейщее оказание помощи»
твоя цитата а ссылку можно от западных источников подтверждение этого.
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05.02.2024 00:45 Ответить
Угу, никто ничего нам не должен. В Украине более 7 тысяч ядерных боеголовок были нацелены на США. Украина могла испепелить Америку. А два идиота Кравчук и Кучма от такой невероятной мощи отказались. Зрадники, пропади они пропадом.
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04.02.2024 23:46 Ответить
как говорится, без лоха и жизнь плоха.
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05.02.2024 00:03 Ответить
Украина ничего испепелить без санкции Кремля немогла. Коды запуска в Москве.
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05.02.2024 06:35 Ответить
США надіслали Україні список демократичних реформ восени для продовження військової та фінансової допомоги. Спеціально оголосили про його отримання урядом. Що з цього виконано? Взагалі нічого. Ваш потужний безстрашний Боневтік свій смичок гри на піаніно клав на будь-які реформи. Які тепер можуть бути претензії?
Змінюйте переобирайте вашу злочинну прокремлівську владу, тоді допомога відновиться у кратних розмірах.
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05.02.2024 00:52 Ответить
Вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении. Источник: https://censor.net/ru/n3471544
============
В правильном направлении для кого?
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04.02.2024 23:16 Ответить
Це велика перемога величної зєдєрмакодипломатії!!!

Складною цю ситуацію зробили не в Америці, а в Україні - зє препіздєнт з ОПою, якою керує кацапський крот дєрьмак і допомогали купа зелених злодіїв, пиляючих бюджет під час війни, яким НАСРАТИ на Україну.
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04.02.2024 23:49 Ответить
тухлые яйца по 17 закончились и в ближайшее время не придвидится
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04.02.2024 23:55 Ответить
Як вже всі з…ли! Руки геть від Залужного !
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05.02.2024 00:13 Ответить
Складна ну й складна собі, зато кабак в Уошінгтоні прибуток дає і весь світ бачить що так як робить борщ Макарова з чоловіком рівних їм мало! І то і є наша українська слава! Молодець Макарова, досягнуто багато!
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05.02.2024 00:43 Ответить
проклятая нєопрєдєльонность (с)

*хто не знає анєкдот, нагадаю: чоловіку повідомили що дружина йому зраджує. От він підглядає як дружина з коханцем заходять в баню, роздягаються зовсім, а потім.. пускають пар - нічого не видко, чоловік бідкається: "проклятая нєопрєдєльонность!"
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05.02.2024 03:06 Ответить
Так це таки й не зрада, це зветься проср...ти все. Яким же треба бути довбо...бом, щоб спочатку демонстративно відкликати посла з Британіі (повторюю - з БРИТАНІЇ), а потім на зустріч з американськими СЕНАТОРАМИ відправити секретарку. Тож тепер, доки ця хєрмак-секретарка буде біля корита не чекайте ні грошей, ні зброї. І незалежно від звільнення чи незвільнення Залужного у хєрмака тепер дві дороги - до буцигарні або "на історічєскую родіну" і якщо директор цього не розуміє то, по-перше, він і його потягне, а по друге - на хереса нам такий директор, як найняли, так і звільнимо, уже один такий був "всєрйоз і надолго" і де воно тепер.
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05.02.2024 06:12 Ответить
Ситуація складна - виходить, що я тут для галочки. І вся моя праця звелась до прапоганди крадіїв- патріотів.
Добре що в нас є законопроект про множине громадянство. Разом з умеровим і арестовичем будемо Україну любити.
Гуртом, так сказать.
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05.02.2024 08:13 Ответить
Мало того что мудрый нарид выбрал мародёров, дак ещё союзники оказались полным говном.
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05.02.2024 10:18 Ответить
 
 