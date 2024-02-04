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Новый пакет санкций ЕС против РФ будет самым слабым из всех, – журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

росія,санкції

Новые санкции Евросоюза против России, которые будут приурочены ко второй годовщине войны в Украине, станут самыми слабыми из всех предыдущих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере.

"Как и ожидалось: учитывая заявления, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 человек/организаций. Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодня", - написал он.

Читайте также: Детали 13-го пакета санкций против РФ начнут обсуждать в ближайшие дни, - Reuters
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Топ комментарии
+15
Найкращі санкції це бомби на нафтові і газові заводи росіян і регулярно якщо хтось надумає росіянам допомагати у відбудові.
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04.02.2024 21:18
+13
Санкції, війна - то все херня Головне евробачення.
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04.02.2024 21:24
+6
Слабкий пакет, чи сильний. Без різниці
Головне як дотримуються цих санкції. І чи карають за їх порушення

А з цим у багатьох сумно, нажаль.....
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04.02.2024 21:53
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анаконда захват ледь-ледь посилює. Потвора потроху звикає до болі, і не здихає.
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04.02.2024 21:17 Ответить
Найкращі санкції це бомби на нафтові і газові заводи росіян і регулярно якщо хтось надумає росіянам допомагати у відбудові.
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04.02.2024 21:18 Ответить
Wintershall Dea
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04.02.2024 21:44 Ответить
Ну коли пів - світу від них не відвернулось - Китаи Індія - то як ти ту рашку задавиш
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04.02.2024 21:23 Ответить
Санкції, війна - то все херня Головне евробачення.
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04.02.2024 21:24 Ответить
є ще ".... кіно і цирк" (С) ))
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04.02.2024 21:36 Ответить
Якщо "потужні та вбивчі санкції" не спрацювали,від слова "ніяк",то який сенс в цих тілорухах?Просто "щоб було"?
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04.02.2024 21:32 Ответить
Сенс у тому, щоб закривати дірки, через які не працюють попередні санкції.
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04.02.2024 21:55 Ответить
Капiтуляцiя
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04.02.2024 21:46 Ответить
Имитация бурной деятельности
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04.02.2024 21:50 Ответить
А що на це скажуть польські фермери
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04.02.2024 21:49 Ответить
Потрібно перекривати нафто та гозопровід і забув, амякопровід нафіг підірвати. Але наше керівництво цього не зробить.
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04.02.2024 21:51 Ответить
Слабкий пакет, чи сильний. Без різниці
Головне як дотримуються цих санкції. І чи карають за їх порушення

А з цим у багатьох сумно, нажаль.....
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04.02.2024 21:53 Ответить
Может санкции не подействовали как надеялись, потому что Запад это всего 11% населения земли. Но психологически это сильно давит на русских. А психология в экономике имеет очень важное значение. Биржевые индексы в рашке не поднимались после обвала в 2014-м году. Сейчас акции Газпрома, добывающего астрономические 400 миллиардов кубов газа в год, стоят как акции успешной инвестиционной конторы в Нью-Йорке, которая вообще ничего не производит, а только играет на бирже. Это и есть психология.
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04.02.2024 21:54 Ответить
Ось біржовими індексами і рейтингами ми їх і задавимо психологічно. Снаряди другорядні.
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04.02.2024 22:26 Ответить
Это радует, но пока не очень помогает нашим ребятам в Авдеевке.
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04.02.2024 22:48 Ответить
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04.02.2024 22:01 Ответить
Та хоть 1000 пакетів лупоніть.Це безтолку якщо вони не діють і їх обходять .Це тупість .Наслідки повинні бути непідйомними для тих хто обходить, або їм допомагає.Ця війна це інструмсенти впливу для всіх.А ви цими які не дієві в цілому доводити нікчемність їх і влпиву Євросоюзу так і цілого збіговиська ООН.Ви самі створюєте і вже створили на ********** майбутне нові більші війни.
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04.02.2024 22:05 Ответить
Якщо мене спіймають, то розстріляють або замучать у підвалах луб'янки. Але я вам відкрию стратегічно важливу, абсолютно таємну інформацію. Кацапи роблять свої срублі, самі для себе на московському монетному дворі. Тому вплив санкцій на кацапів діє як і місячне світло на рейки.
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04.02.2024 22:39 Ответить
Ти, часом, не з Вищої школи економіки Зімбабве? Тамтешні економісти теж думали, що якщо самим собі надрукувати багато грошей, то все буде зашибісь ) Як результат інфляція розігналась до таких темпів, що ціни зростали вдвічі протягом дня і гроші сумками носили, щоб на буханку хліба поміняти
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04.02.2024 23:00 Ответить
Я вам ще один секрет розкрию. У них там гроші друкують із податків за вироблену продукцію. Так що з інфляцією там все гаразд. І я знаю ключову фігуру, на якій тримається вся їхня економіка. Це косоокий дядько Вася з плоскостопістю та сколіозом, який працює на чайниковому заводі та штампує кришки для чайників, потім вони ці чайники продають і на отримані доходи друкують свої срублі. А вже потім за допомогою цих срубів, зі свого металу, своєї електроенергії, зі свого пороху на своих верстатах роблять снаряди. А санкції у цьому кругообігу ніяк не беруть участі.
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04.02.2024 23:30 Ответить
Треба діставати найпатужнішу секретну зброю. Всі з фанєрок сміятись. А тут дві виїжджає с картинами і почали свою зброю, на якій не один уже полетів,...... Ганьба.... ганньбааа... ганьбаа
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04.02.2024 22:49 Ответить
А какая разница они из "ада " или не из ада если нет контроля за их выполнений и слежений. . Московия покупает то что им надо и обход через 2-ые , 3-ие , 4-ые страны . Она неплатит на прямую . Плотят олигархи которые непопали под санкционыий " нож" в двойне или в тройне и получают то что им нужно.
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05.02.2024 03:43 Ответить
Сдача Украины варварам идёт полным ходом.
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05.02.2024 10:20 Ответить
Петро Порошенко: Заходу необхідно посилити санкції проти росії до такого рівня, щоб вона не могла нарощувати виробництво зброї.

До цього закликав наших партнерів в інтерв'ю бельгійській газеті De Standaard.
Ми маємо розуміти, що росія вже має проблеми з високотехнологічною військовою технікою, але вона збільшує кількість снарядів і дешевих безпілотників.
Вона організовує виробництво - певний вид оборонної промисловості, зокрема і ракетної, і артилерійської. Водночас вони не можуть поліпшувати свій флот, і це дає нам можливість повернути контроль над українською частиною Чорного моря та відновити зерновий коридор без російського впливу, що є життєво важливим проти російської спроби шантажувати світ небезпекою голоду.
У цій ситуації фактором нашої перемоги має бути не лише зброя. Щоб виграти війну, щоб зупинити путіна, ми повинні створити для нього умови, які значно ускладнять йому життя. Збройні сили України роблять це, тому щодня росія втрачає майже 1000 людей. Але нам також потрібно обмежити здатність росії виробляти більше зброї. В наших руках - можливість зупинити російські літаки. Це наша можливість припинити виробництво російських ракет, бо якщо вони не матимуть напівпровідників і решту компонентів, вони не зможуть виробляти зброю. І безсумнівно, нам потрібен Китай на нашому боці.
Значне підвищення ефективності санкцій полягає не лише у збільшенні списку продукції з росії, а й у скороченні російського експорту. Російський експорт має становити не більше 200 мільярдів доларів. Не 500, а 200. путін повинен розуміти, що йому просто бракує «повітря», щоб фінансувати війну.
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05.02.2024 13:27 Ответить
 
 