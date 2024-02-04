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Новый пакет санкций ЕС против РФ будет самым слабым из всех, – журналист Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Новые санкции Евросоюза против России, которые будут приурочены ко второй годовщине войны в Украине, станут самыми слабыми из всех предыдущих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере.
"Как и ожидалось: учитывая заявления, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 человек/организаций. Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодня", - написал он.
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Головне як дотримуються цих санкції. І чи карають за їх порушення
А з цим у багатьох сумно, нажаль.....
До цього закликав наших партнерів в інтерв'ю бельгійській газеті De Standaard.
Ми маємо розуміти, що росія вже має проблеми з високотехнологічною військовою технікою, але вона збільшує кількість снарядів і дешевих безпілотників.
Вона організовує виробництво - певний вид оборонної промисловості, зокрема і ракетної, і артилерійської. Водночас вони не можуть поліпшувати свій флот, і це дає нам можливість повернути контроль над українською частиною Чорного моря та відновити зерновий коридор без російського впливу, що є життєво важливим проти російської спроби шантажувати світ небезпекою голоду.
У цій ситуації фактором нашої перемоги має бути не лише зброя. Щоб виграти війну, щоб зупинити путіна, ми повинні створити для нього умови, які значно ускладнять йому життя. Збройні сили України роблять це, тому щодня росія втрачає майже 1000 людей. Але нам також потрібно обмежити здатність росії виробляти більше зброї. В наших руках - можливість зупинити російські літаки. Це наша можливість припинити виробництво російських ракет, бо якщо вони не матимуть напівпровідників і решту компонентів, вони не зможуть виробляти зброю. І безсумнівно, нам потрібен Китай на нашому боці.
Значне підвищення ефективності санкцій полягає не лише у збільшенні списку продукції з росії, а й у скороченні російського експорту. Російський експорт має становити не більше 200 мільярдів доларів. Не 500, а 200. путін повинен розуміти, що йому просто бракує «повітря», щоб фінансувати війну.