Военные РФ в течение 4 февраля 24 раза обстреляли Сумщину, зафиксировано 97 взрывов

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 97 взрывов из минометов, артиллерии, авиации и из БпЛА (FPV-дрон).

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Краснопольская громада: совершены минометные обстрелы (35 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), артобстрелы (20 взрывов).

Хотинская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).

Свеская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

Белопольская громада: враг ударил из минометов (16 взрывов).

Эсманская громада: были минометные обстрелы (6 взрывов).

Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

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