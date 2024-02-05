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Новости За рубежомВойна в Украине
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Если Европа вовремя не мобилизуется, тогда вызовы возникнут не только для Украины, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ландсбергіс

Европа должна более решительно действовать в вопросе помощи Украине в ее победе над Россией, иначе вызовы возникнут не только для Киева, но и для ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.

По его словам, ситуация на украинском фронте вызывает беспокойство.

"Сейчас решающий момент выбора. С нашей общей помощью Украина может победить, и тогда у нас новый мирный период. Но если мы вовремя не мобилизуемся и поддержка до Украины не дойдет, тогда вызовы возникнут не только для страны, которая сейчас борется за всех нас, не только для нашего региона, но и для всей Европы", - сказал Ландбергис.

По словам министра, только решительные действия Европы могут побуждать Россию к изменению своего поведения.

Также читайте: Путин не остановится, пока его не остановят. Единственный способ - победа Украины, - Ландсбергис
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Топ комментарии
+4
повторюється історія сторічної давності. Мюніхський зговір 38-го року - Європа віддала Чехословаччину гітляру в надії умиротворити агресора. Хабаря вистачило на рік - почалася Світова війна, котра ледь не розтоптала вщент миротворців. Франція була окупована ледь не за місяць, а Британію молотили ракетними ударами що зараз той Харків..
Зараз захід здає Україну, боячись прямого конфлікту з московським ядерним монстром. Чи довго Еуропа з гАмерикою відтягуватимуть свій кінець??? Події зараз відбуваються прискорено.
Коли москва окупує Україну, то поверне всі її ресурси (і мобілізаційні) проти Еуропи. Не зупиняючись. Шоп не дати наті, в якої скінчилися снаряди та інша зброя для допомоги Україні, оговтатися.. візьме тьоплєнькімі та беззбройними. Переконаний, що еуропейці навіть пручатися московській агресії не стануть. Аби "ізбєжать чєлавєчєскіх жертв і разрушеній"
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05.02.2024 02:02
+4
ната воюватиме (якщо спроможеться на опір), таки, конвенційною зброєю. Бо використання ЯЗ миттєво приведе до масивного удару та взаємного знищення. Захід пожертвує країнами Балтії, східної Еуропи та почне напружуватися лише коли кацапи (разом з мобілізованими українськими ухилянтами) підійдуть до кордонів країн "старої" демократії - Німеччини, Австрії, Італії та Греції
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05.02.2024 02:54
+3
Русню за неделю ракетами с авиации и флота закидают и все,или тут сведетели "слабого нато" думают что нато бтрами и окопными войнами с неандертальскими кацапами на бтрах 80 годов воевать будет,вот смешные почитайте военную доктрину нато и сравните то же количество авиа кацев и нато 1 к 5)
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05.02.2024 02:26
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Очевидне, як таблиця множення!!
За 10 років московської війни в Україні, часу це зрозуміти достатньо!!
Як і виконавців, трампа+орбана+прутіна+….
Слава Україні
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05.02.2024 01:18 Ответить
Європі як і всьому світу по факту на нас класти.Їх така ситуація задовольняє .Вони не в війні їх економіки не страждають їх люди і армія не воююють .Тянуть кота за яйця.Скільки країн допомагають нам?50 на рамштайні було ?Проста математика наприклад фантастикою з кожної країни по 2 шт авіації скільки б у нас їх було б?Не кажучи про іншу техніку.А нам вигрібають те що згинло і утилізація стоє дорожче чим її нам відати.А самі в обмін на це барахло отримують новітню техніку..Й"баний цирк на 3 рік війни вже у всьому.Тянуть і тянуть тянуть і тянуть кота ...Та вже за"бали...
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05.02.2024 01:22 Ответить
повторюється історія сторічної давності. Мюніхський зговір 38-го року - Європа віддала Чехословаччину гітляру в надії умиротворити агресора. Хабаря вистачило на рік - почалася Світова війна, котра ледь не розтоптала вщент миротворців. Франція була окупована ледь не за місяць, а Британію молотили ракетними ударами що зараз той Харків..
Зараз захід здає Україну, боячись прямого конфлікту з московським ядерним монстром. Чи довго Еуропа з гАмерикою відтягуватимуть свій кінець??? Події зараз відбуваються прискорено.
Коли москва окупує Україну, то поверне всі її ресурси (і мобілізаційні) проти Еуропи. Не зупиняючись. Шоп не дати наті, в якої скінчилися снаряди та інша зброя для допомоги Україні, оговтатися.. візьме тьоплєнькімі та беззбройними. Переконаний, що еуропейці навіть пручатися московській агресії не стануть. Аби "ізбєжать чєлавєчєскіх жертв і разрушеній"
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05.02.2024 02:02 Ответить
Русню за неделю ракетами с авиации и флота закидают и все,или тут сведетели "слабого нато" думают что нато бтрами и окопными войнами с неандертальскими кацапами на бтрах 80 годов воевать будет,вот смешные почитайте военную доктрину нато и сравните то же количество авиа кацев и нато 1 к 5)
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05.02.2024 02:26 Ответить
Афганистан показал что без людей никак. Хотя и там полегло достаточно правительственных войск, из афганцев, которые были на стороне НАТО.
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05.02.2024 02:53 Ответить
ната воюватиме (якщо спроможеться на опір), таки, конвенційною зброєю. Бо використання ЯЗ миттєво приведе до масивного удару та взаємного знищення. Захід пожертвує країнами Балтії, східної Еуропи та почне напружуватися лише коли кацапи (разом з мобілізованими українськими ухилянтами) підійдуть до кордонів країн "старої" демократії - Німеччини, Австрії, Італії та Греції
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05.02.2024 02:54 Ответить
Pro Polsu i ixniju armiju ja bi na meste kacapov ne riskoval.Polskaja armija ucytyvaja na ix zakubki voruzenije jest silnej kacapskoj.Samolioti,F-35 eto polnoja kontrol vozuxa,Patriot prakticeski vsio sbyvajet,Himars takze vydem,a takix poliaki 500 zakupili,tanki leopardi.Vojevat poliaki takze umejet.NATo takze budet vojevat amerikansi,nemci i brity takze,ja etom nesomnevajus
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05.02.2024 08:52 Ответить
Daze s finami kacapam byli problemi.U finov s 18 let vse mucini proxodit sluzbu.Kto otkazycajetsia polucajet 6 mesiacev tiurmi,takix tam i netu.Realno vojevat tam mozet vse i oni podgotovleni k etomu neskolko milionov sobrat oni mozet i segodnia i podgotovlenix vojevat
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05.02.2024 09:07 Ответить
Ядерна зброя творить дива. От Пакістану, наприклад, достатньо всього 6 ICBM, щоб утримувати довбанутого сусіда. А Захід дуже сереться ядерного конфлікту. І всі (рашка, північна корея, іран, китайське ордло) це вже давно зрозуміли.
Буде кармічно смішно, коли НАТО буде завдавати ударів тільки по окупованій частині Польші (наприклад), а по кацапії - це вже буде ескалація.
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05.02.2024 05:46 Ответить
Кац, давай брататься: я тебе х@й в рот,а ты мне язык в жопу?
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05.02.2024 06:16 Ответить
Он предлагает всем пенсии 70 евро сделать,как в Украине?
Что бы деньги дать, их надо где то взять.
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05.02.2024 05:41 Ответить
Ландсбергис политик знатный. Только вот Китай, как он обещал, на коленях к нему не приполз. А он Тайвань признал территорией Китая. Стоило Китаю визы заморозить. Хотя может СМИ и врут.
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05.02.2024 09:17 Ответить
 
 