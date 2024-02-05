Что касается войны на земле, то здесь сложилась патовая ситуация, это факт, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик из-за задержек с поставкой военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1

По словам президента, "что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт", потому что "были задержки с техникой, а задержки означают ошибки".

"Мы воюем против террористов, имеющих одну из самых больших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что военно-морская операция "принесла положительные результаты".

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"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматичная часть сделки с влиянием на экономику была проведена положительно", - подчеркнул президент.

Он также заявил, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед, ее удалось остановить.

"За два года важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% территории страны все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед. Мы остановили их", - сказал Зеленский.

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