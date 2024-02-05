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Что касается войны на земле, то здесь сложилась патовая ситуация, это факт, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик из-за задержек с поставкой военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1

По словам президента, "что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт", потому что "были задержки с техникой, а задержки означают ошибки".

"Мы воюем против террористов, имеющих одну из самых больших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что военно-морская операция "принесла положительные результаты".

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"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматичная часть сделки с влиянием на экономику была проведена положительно", - подчеркнул президент.

Он также заявил, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед, ее удалось остановить.

"За два года важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% территории страны все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед. Мы остановили их", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+72
Ну так расскажи как ты действовал вопреки просьбам Залужного и советов американцев. Как отдавал все современное и новое не на прорыв на Мелитополь, а любимчику Сырскому на Бахмут. Как отказывался копать укрепления на востоке. Как командовал через голову главкома. Стратек хренов.
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05.02.2024 00:51
+56
а шож так, ти не хочеш Перемоги.? Все що міг вже розікрав, мародер
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05.02.2024 00:50
+50
Зеленський , тобі пора йти у відставку , бо довів нашу краіну , до ручки
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05.02.2024 00:53
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Це каже чмоня яке за себе казало :"Я фізіологіческі не можу мислити стратегіческі!".
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05.02.2024 10:34 Ответить
І це каже чмоня,яка казало:"я фізіологічєскі не можу мислити стратегічєскі!"
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05.02.2024 10:36 Ответить
Сигналом до звільнення Залужного повинна стати втрата українськими військами Авдіївки, або прорив військ РФ на харківському напрямку, перед президентськими виборами в РФ (15-17 березня). В принципі це може статись до кінця лютого по причині критичної нестачі боєзапасу і зриву мобілізації зусиллями провладної більшості в Верховній Раді. Це потрібно Росії для демонстрації "перемог" на фронті перед виборами і потрібно Зеленському, щоб відправити у відставку Залужного "за невдале керування військами". https://timeze2019.blogspot.com/
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05.02.2024 13:10 Ответить
Вова, 56 діб останніх твоїх і вали нахер ти зі своїми шашликами з людської плоті, гад.
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05.02.2024 15:54 Ответить
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