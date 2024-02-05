Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине. Байден призвал Конгресс его принять
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американские сенаторы обнародовали детали двухпартийного законопроекта на основе запроса президента США относительно дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля на общую сумму 118 млрд долларов.
Как информрует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.
Долгожданный законопроект предполагает выделение $60,1 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд для Израиля и $20,2 млрд на усиление безопасности на границе США.
Кроме того, документ предусматривает финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и Тайване.
Президент США Джо Байден выразил поддержку законопроекту, содержащему двухпартийное соглашение по границе, а также помощь Украине, и призвал Конгресс ускорить его принятие в обеих палатах.
Предварительное голосование ожидается в середине недели, но уже сейчас ясно, что законопроект создан с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже сказал, что обещает его заблокировать.
"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии России. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки возрастут", – говорится в специальном обращении Байдена, которое опубликовал Белый дом.
Пожалуйста, подождите...
В будь якому разі він навряд чи буде проголосований в Хаузі.
А про українців є розділ що продовжує прихисток на тих хто прибув у цьому році. З якого дива давати їм громадянство?
якщо ти підтримуєш блокування бо не можеш громадянство отримати це вже інше
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_section-by-section.pdf
Чесно кажучи, так собі. Нічого особливого.
Про це Джонсон повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре по прибуттю".
"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", - наголосив Джонсон. Джерело: https://censor.net/ua/n3471593--------------це цензор нет даючи такі кричущі назви статтям вводить Вас в оману....слухайте тих хто вирішує.а вирішує тут майк джонсон....
Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов - для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов, сообщается на сайте Сената США. Предполагается, что из пакета помощи Украине около 20 млрд долларов будут направлены на замещение складов в США, около 14 млрд долларов пойдут на закупку нового оружия у американских компаний для ВСУ.
Так что лоббистов за его принятие в США среди оружейников хватит.
Всього планується виділити 118 млрд. На все: на Україну, Ізраіль, Тайвань, кордони з Мексикою...
З цих 118 - 60,1 млрд на Україну, а 14,1 - на Ізраїль.
А вже з українських 60,1 млрд - 20 на заміщення складів, а 14 - на нову зброю для ЗСУ.
А ви щось усе перемішали.
тому що це программа USAI
зараз не використано (немає контрактів) 6млрд за 2022-2023роки
а фінансування на 12млрд розтягнуто на наступні 5-6 років, по 2-4млрд в рік
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Трамп закликав у понеділок, 5 лютого, членів Республіканської партії відхилити двопартійну угоду в Сенаті, що передбачає ухвалення законопроєкту, котрий містить нові жорсткі заходи з безпеки на кордонах в обмін на виділення 60 мільярдів доларів безпекової допомоги для України та інші пріоритети національної безпеки.
Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що вживатиме заходів, аби верхня палата Конгресу розглянула цей проєкт вже у середу, 7 лютого.
Шумер закликав республіканців утриматися від "рефлекторної реакції" та спроб "потопити законопроєкт" через забаганку Трампа. "Сенатори повинні не допускати шуму від тих, хто хоче, щоб ця угода провалилася заради їхньої власної політичної мети", - зазначив Шумер.