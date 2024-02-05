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Новости За рубежом
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Байден (2383) Конгресс США (979) помощь (6282) Сенат США (413)

Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине. Байден призвал Конгресс его принять

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,сенат

Американские сенаторы обнародовали детали двухпартийного законопроекта на основе запроса президента США относительно дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля на общую сумму 118 млрд долларов.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Долгожданный законопроект предполагает выделение $60,1 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд для Израиля и $20,2 млрд на усиление безопасности на границе США.

Кроме того, документ предусматривает финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и Тайване.

Президент США Джо Байден выразил поддержку законопроекту, содержащему двухпартийное соглашение по границе, а также помощь Украине, и призвал Конгресс ускорить его принятие в обеих палатах.

Предварительное голосование ожидается в середине недели, но уже сейчас ясно, что законопроект создан с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже сказал, что обещает его заблокировать.

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии России. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки возрастут", – говорится в специальном обращении Байдена, которое опубликовал Белый дом.

Также читайте: В Сенате США надеются, что республиканцы на днях поддержат договор о границе, - CNN
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Топ комментарии
+20
Нажаль серед конгресменів досить багато путінських шльондр. Куди дивиться ФБР та ЦРУ?
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05.02.2024 06:31
+15
Як уже дістали! То обіцяють прийняти, то ні! То одна вимога, то інша... Перетворили кордон на прохідний двір, бо нормальним громадянство за нормальнрю процедурою отримати не так просто, а тим часом сотні всяких бомжів скаче через колючтй дріт... Ця проклята толерантність колись усіх нас погубить!
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05.02.2024 06:56
+15
Україна без допомоги США, це все одно, що Друга світова без лендлізу США. Це буде перемога зла над добром.
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05.02.2024 07:06
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Нажаль серед конгресменів досить багато путінських шльондр. Куди дивиться ФБР та ЦРУ?
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05.02.2024 06:31 Ответить
Куди вони мають дивитись? Це демократія, а не совок, де всі мають одноголосно підтримувати "генеральну лінію партії".
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05.02.2024 08:14 Ответить
І русня цим користується аж бігом.
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05.02.2024 09:36 Ответить
Когда дело касается войны-демократия неуместна и частично сворачивается. С началом 2 Мировой-на территории США демократии не было вобще. Что значит только интернирование в концлагеря миллионов американцев японского происхождения-многие из которых умерли от этого. К Сожалению Американцы не понимают что Рашка Иран,Китай и все мировое зло-они воюют не только против Украины но и против США. В семидесятые годы 20 века у американцев с пониманием проблем не было,особенно у Республиканцев. А сейчас с этим проблемы-и особенно у Республиканцев
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05.02.2024 19:11 Ответить
все они понимают Они надеются с ними договориться
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06.02.2024 02:42 Ответить
Трамп вже заявив, що виступає проти запропонованої угоди про кордон, яку обговорювали сенатори, i хоче використати прикордонне питання проти Байдена на президентських виборах у листопаді та вважає заходи, передбачені законопроєктом для боротьби з нелегальною імміграцією, недостатніми.
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05.02.2024 06:31 Ответить
Тому що та угода дискримінує українців в США і не вирішає питання кордону. Чому Сенат не хоче голосувати проект рішення Хаузу H. R. 2?
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05.02.2024 06:38 Ответить
Карлосон Такер приехал в москву с неофициальным визитом -будущий гос.секретарь Трампа
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05.02.2024 06:31 Ответить
Не кажи гоп......
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05.02.2024 06:33 Ответить
Такер це колишній журналіст CNN.
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05.02.2024 06:36 Ответить
Ні Фох ньюз
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05.02.2024 06:55 Ответить
Перевір уважно. Спочатку він працював в CNN де сформувався як особистість. Тоді пішов працювати на солідніщий канал Fox News. Тепер ніде не првцює.
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05.02.2024 07:37 Ответить
Не працює після того, як ФоксНьюз заплатив штраф 800 млн $ за його брехню про вибори.
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05.02.2024 13:50 Ответить
Цей закон дискримінує українців які проживають в США. Згідно цього закону шлях до громадянства надається виключно громадянам Афганістану. А українців залишають у підвішеному стані.
В будь якому разі він навряд чи буде проголосований в Хаузі.
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05.02.2024 06:34 Ответить
нормально так сенатори закони пишуть. а чим їм афганці подобаються більше ніж українці? Я взагалі не розумію - у штатах більшість католики та протестанти. Афганці скоріше за все - мусульмани. Європа вже набралася мусульман як ***** бліх. Штатам теж кортить?
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05.02.2024 06:46 Ответить
В законі про афганців які служили в допоміжних підрозділах американської армії перекладачами тощо.
А про українців є розділ що продовжує прихисток на тих хто прибув у цьому році. З якого дива давати їм громадянство?
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05.02.2024 06:58 Ответить
Не правда. Закон створює шлях до громадянства для усіх афганців. Я особисто читав.
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05.02.2024 07:39 Ответить
Неправда
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05.02.2024 16:33 Ответить
Не маеіпулюй. Там про українців взагалі нічого не має. А щодо терміну проживання, то частина українців живе майже 2 роки. І не зрозуміло чим українці гірші за афганців.
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05.02.2024 07:41 Ответить
чувак, нам основне звідти військова допомога
якщо ти підтримуєш блокування бо не можеш громадянство отримати це вже інше
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05.02.2024 08:42 Ответить
Та цьому маслюку пофіг, що буде в Україні. Головне пристроїти свою грибницю...
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05.02.2024 12:37 Ответить
Тим, що втікли в Штати, а не воюють за свою Батьківщину. Якщо що, то я - 128 ОГШБр.
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05.02.2024 10:02 Ответить
мексиканцам главное дайте
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06.02.2024 02:44 Ответить
Куди перекинуть? В Торонто?
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05.02.2024 06:56 Ответить
Ото аби гавкнуть. Чи перднуть.
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05.02.2024 07:35 Ответить
Документ:
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_section-by-section.pdf
Чесно кажучи, так собі. Нічого особливого.
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05.02.2024 06:54 Ответить
Нічого особливого окрім дискримінації українців. Українці станом на сьогодні навіть не знають чи їм продовжать пароль як це було в афганців. У декого залишились лічені місяці. А вказаним законом вони взагалі хочуть відкрити шлях до громадянства лише для Афганців. Ось тобі і рівність прав.
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05.02.2024 07:45 Ответить
Не подобається пароль - не їдь. В Канаду тоді - там landed resident status українцям дають. І життя більш схоже на українське.
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06.02.2024 02:55 Ответить
Як уже дістали! То обіцяють прийняти, то ні! То одна вимога, то інша... Перетворили кордон на прохідний двір, бо нормальним громадянство за нормальнрю процедурою отримати не так просто, а тим часом сотні всяких бомжів скаче через колючтй дріт... Ця проклята толерантність колись усіх нас погубить!
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05.02.2024 06:56 Ответить
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це Джонсон повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре по прибуттю".

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", - наголосив Джонсон. Джерело: https://censor.net/ua/n3471593--------------це цензор нет даючи такі кричущі назви статтям вводить Вас в оману....слухайте тих хто вирішує.а вирішує тут майк джонсон....
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05.02.2024 10:45 Ответить
Якщо Україні не буде допомоги, то США і Захід геополітично програють і відкриють шлях диктаторським недемократичним режимам до переділу світу, до глобальної 3-ї світової, де переможців не буде
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05.02.2024 07:03 Ответить
Ця теза дуже важко проникає в макітри обмежених провінціалів, однаково що з Арканзасу що з Бронксу.
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05.02.2024 07:08 Ответить
Ну Бронкс - це район Нью Йорка самого крутого і міста планети. Назвати жителів Нью Йорка провінціалами якось не дуже правильно. ))
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05.02.2024 07:48 Ответить
Жителі Бронкса - глибокі провінціали, що не бачать далі Манхетена. Нагадати вам як виглядає карта Америки з погляду нью-йоркців?
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05.02.2024 19:52 Ответить
Україна без допомоги США, це все одно, що Друга світова без лендлізу США. Це буде перемога зла над добром.
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05.02.2024 07:06 Ответить
Світ навиворіть -- добро і зло змішалось
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05.02.2024 07:10 Ответить
Не бздеть !!! Всё только начинается.

Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов - для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов, сообщается на сайте Сената США. Предполагается, что из пакета помощи Украине около 20 млрд долларов будут направлены на замещение складов в США, около 14 млрд долларов пойдут на закупку нового оружия у американских компаний для ВСУ.
Так что лоббистов за его принятие в США среди оружейников хватит.
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05.02.2024 07:47 Ответить
$60,1 + $14,1 + $20,2 = 118 млрд доларів. Занятная арифметика.
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05.02.2024 07:54 Ответить
Взагалі неправильно рахуєте!
Всього планується виділити 118 млрд. На все: на Україну, Ізраіль, Тайвань, кордони з Мексикою...
З цих 118 - 60,1 млрд на Україну, а 14,1 - на Ізраїль.
А вже з українських 60,1 млрд - 20 на заміщення складів, а 14 - на нову зброю для ЗСУ.
А ви щось усе перемішали.
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05.02.2024 10:46 Ответить
14 це років через 5-10
тому що це программа USAI
зараз не використано (немає контрактів) 6млрд за 2022-2023роки
а фінансування на 12млрд розтягнуто на наступні 5-6 років, по 2-4млрд в рік
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05.02.2024 13:49 Ответить
Ще Тайвань слід додати.
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05.02.2024 12:39 Ответить
СПАСІННЯ потопельника, СПРАВА рук самого потопельниКА.
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05.02.2024 08:35 Ответить
а шо вчера была за Зрада ?
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05.02.2024 08:44 Ответить
Влиятельные республиканцы критикуют Белый дом за недостаточную поддержку Украины
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05.02.2024 08:47 Ответить
Республиканцы в Конгрессе разработали План победы в Украине
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05.02.2024 08:48 Ответить
законопроєкт створений із серйозним спротивом у Палаті представників, де більшість належить республіканцям. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже сказав, що обіцяє його заблокувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3471560
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05.02.2024 10:18 Ответить
Думаю что штопанные трамписты , еще подкинут сюрпризов.
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05.02.2024 09:41 Ответить
Давайте дрочить дальше...
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05.02.2024 10:28 Ответить
А навіщо нам та допомога. Зеля каже що і дрони є і снаряди виробляємо і ніхто нічого не краде.
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05.02.2024 11:21 Ответить
Для республіканців на першому місті їх особисті питання - потрапити у владу... і збити на виборах демократів... все як завжди... політики думають тільки про себе
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05.02.2024 13:51 Ответить
Звідки тобі там в Європі відомо як нам живеться в США? Більшість американців голосують за республіканців які єдині хто рятує США від радикальних ліваків.
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05.02.2024 17:07 Ответить
Ех, якби воскрес сенатор Джозеф Маккарті! Він швидко і якісно простерилізував би свою рідну республіканську партію від московитської бацили! А якби йому ще й на допомогу дядечко Гувер ожив!
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05.02.2024 17:15 Ответить
Попередні результати інспекційної поїздки генеральних інспекторів США передані в держдепартамент США. Інспектори радять виконавчій владі США обмежити прямі фінансові платежі Україні, замінивши їх прямим постачанням озброєння і техніки, закупленої за ці кошти. Потрібні кошти на підтримку соціальних виплат рекомендовано реалізовувати через систему Світового банку.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.02.2024 17:23 Ответить
Республиканці, Вікторія Спартц зокрема, розкусили Зеленського й допомоги тепер чекати там нема чого.
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05.02.2024 18:13 Ответить
Республіканцям потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію, який жодним чином не прив'язаний до іноземної допомоги, а нинішній законопроєкт, який включає допомогу Україні, підтримувати не варто, вважає Трамп.

Трамп закликав у понеділок, 5 лютого, членів Республіканської партії відхилити двопартійну угоду в Сенаті, що передбачає ухвалення законопроєкту, котрий містить нові жорсткі заходи з безпеки на кордонах в обмін на виділення 60 мільярдів доларів безпекової допомоги для України та інші пріоритети національної безпеки.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що вживатиме заходів, аби верхня палата Конгресу розглянула цей проєкт вже у середу, 7 лютого.

Шумер закликав республіканців утриматися від "рефлекторної реакції" та спроб "потопити законопроєкт" через забаганку Трампа. "Сенатори повинні не допускати шуму від тих, хто хоче, щоб ця угода провалилася заради їхньої власної політичної мети", - зазначив Шумер.
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05.02.2024 20:53 Ответить
 
 