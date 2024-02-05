13-й пакет санкции ЕС против России будет принят до 24 февраля, - Reuters
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В 13 пакет санкций ЕС против Украины не планируют включать новые ограничения на импорт. Принять новый пакет санкций хотят ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет Reuters.
Еврокомиссия и страны-члены Европейского Союза хотят быстро принять новый пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля, поэтому готовят документ, который вызовет минимальные дебаты между странами-членами, несмотря на призывы некоторых стран запретить больше российского экспорта, например, алюминия.
"Будут списки с сотнями... названий юридических и физических лиц. Никаких громких названий (компаний)", – сказал один из дипломатов, но уточнил, что от Еврокомиссии еще может поступить предложение расширить список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения.
Источники агентства добавили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт.
В Брюсселе считают, что осталось немного вопросов, по которым страны ЕС могли бы прийти к единодушному согласию, а санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.
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До цього закликав наших партнерів в інтерв'ю бельгійській газеті De Standaard.
Ми маємо розуміти, що росія вже має проблеми з високотехнологічною військовою технікою, але вона збільшує кількість снарядів і дешевих безпілотників.
Вона організовує виробництво - певний вид оборонної промисловості, зокрема і ракетної, і артилерійської. Водночас вони не можуть поліпшувати свій флот, і це дає нам можливість повернути контроль над українською частиною Чорного моря та відновити зерновий коридор без російського впливу, що є життєво важливим проти російської спроби шантажувати світ небезпекою голоду.
У цій ситуації фактором нашої перемоги має бути не лише зброя. Щоб виграти війну, щоб зупинити путіна, ми повинні створити для нього умови, які значно ускладнять йому життя. Збройні сили України роблять це, тому щодня росія втрачає майже 1000 людей. Але нам також потрібно обмежити здатність росії виробляти більше зброї. В наших руках - можливість зупинити російські літаки. Це наша можливість припинити виробництво російських ракет, бо якщо вони не матимуть напівпровідників і решту компонентів, вони не зможуть виробляти зброю. І безсумнівно, нам потрібен Китай на нашому боці.
Значне підвищення ефективності санкцій полягає не лише у збільшенні списку продукції з росії, а й у скороченні російського експорту. Російський експорт має становити не більше 200 мільярдів доларів. Не 500, а 200. путін повинен розуміти, що йому просто бракує «повітря», щоб фінансувати війну.