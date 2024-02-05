13-й пакет санкции ЕС против России будет принят до 24 февраля, - Reuters

В 13 пакет санкций ЕС против Украины не планируют включать новые ограничения на импорт. Принять новый пакет санкций хотят ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет Reuters.

Еврокомиссия и страны-члены Европейского Союза хотят быстро принять новый пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля, поэтому готовят документ, который вызовет минимальные дебаты между странами-членами, несмотря на призывы некоторых стран запретить больше российского экспорта, например, алюминия.

"Будут списки с сотнями... названий юридических и физических лиц. Никаких громких названий (компаний)", – сказал один из дипломатов, но уточнил, что от Еврокомиссии еще может поступить предложение расширить список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения.

Источники агентства добавили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт.

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В Брюсселе считают, что осталось немного вопросов, по которым страны ЕС могли бы прийти к единодушному согласию, а санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.