На Харьковщине – скопление вражеских войск. Оккупанты подготовили по меньшей мере 500 танков для возможных наступательных действий, - Forbes
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне стремятся захватить Купянск до марта 2024 года. Для этого собрали на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
"РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", - говорится в материале.
Отмечается, что российская армия подготовила около 500 танков, более 600 боевых машин и не менее 40 тысяч оккупантов.
Forbes уточняет, что целью является захват значительной части Харьковской области, которую российские силы кратковременно заняли в 2022 году, но затем потеряли в результате контрнаступления украинской армии.
"Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", - пишет Forbes.
Пожалуйста, подождите...
Тобто протягом найближчих 2-3 тижнів ще десятки міст і сіл Донецької області?
Це як?
Чому постійно така увага до всяких висерів впринципі зрозуміло, бо багатомільйонні споживачі їхнього контенту довіряють їм а значить це має вплив і на нас
-Потік свідомості нашого Верховного Головнокомандувача, стратега і трохи тактика.
Там вам буде все - в про нашу загибель за 3 дня (тижні, місяця, квартала, роки) і про нашу скору перемогу і за місяць (два, три, пів року, в 22-му, 23-му, 24-му...) Одним словом, в "поважних виданнях" буде все, крім правди. Але якщо тисячу раз навмання тикати пальцями кудись, один раз із тисячі буде точно достовірним - далі просто, беремо той 1 вдалий раз і наголошуємо :"а ми ж говорили!"
A NATO member
22 hours ago
Путин - предатель России, и России нужно разобраться с ним, чем скорее, тем лучше, чтобы спасти жизни. Этой зимой инфраструктура во многих местах пришла в упадок. Люди остались без крова или даже замерзли насмерть. (мы увидим весной, когда все начнет оттаивать) Ощущается нехватка продовольствия. (яйца). На улицах городов наводнения и сточные воды текут из прорванных труб. Нет мужчин, которые могли бы что-либо починить - все они воюют или мертвы. Сейчас нефтяная промышленность разрушается украинскими беспилотниками.
Сказано: "Из дерева познания добра и зла не питайтесь плодами тьмы и невежества".
Тьма - коррупция.
Невежество - бюрократизм.
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Бог воззвёл Иисуса Навина на высокую гору и показал богатейшие земли, - медовые луга, кисельные берега, молочные реки... сказав: "Пойди и овладей этими землями. Покупай у них хлеб и воду за золото и серебро", - т.е. навяжи им коррупцию, распространи бюрократизм и ТЫ овладеешь и землями их, и народом этим.
Что сейчас происходит в Украине, у кого маски с лиц послетали?
Думай народ Мой, украинский, размышляй!