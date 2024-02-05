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Новости Война в Украине
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Forbes (92) армия РФ (15464) Харьковщина (4163) Купянск (357)

На Харьковщине – скопление вражеских войск. Оккупанты подготовили по меньшей мере 500 танков для возможных наступательных действий, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,танки

Россияне стремятся захватить Купянск до марта 2024 года. Для этого собрали на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", - говорится в материале.

Отмечается, что российская армия подготовила около 500 танков, более 600 боевых машин и не менее 40 тысяч оккупантов.

Forbes уточняет, что целью является захват значительной части Харьковской области, которую российские силы кратковременно заняли в 2022 году, но затем потеряли в результате контрнаступления украинской армии.

"Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", - пишет Forbes.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: враг бил из артиллерии и минометов, наносил авиаудары КАБами
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Топ комментарии
+48
А в той час якійсь янелох розмірковує як Залужного звільнити
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05.02.2024 08:04
+26
Це теж подарок до виборів путіна. Від Янелоха Хороброго
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05.02.2024 08:09
+18
Ну, було, стало 500
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05.02.2024 08:08
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Правила форума Совет форумчан
там 1200 шт. вже було....і шо?
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05.02.2024 07:59 Ответить
Ну, було, стало 500
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05.02.2024 08:08 Ответить
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05.02.2024 08:15 Ответить
Шматочок свинцю був би кращим подарунком
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05.02.2024 08:27 Ответить
Форбс применшили кількість кацапів - їх там ще з літа 55 тис орків і 750 танків. І вже півроку вони наступають-наступають і все на одному місці
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05.02.2024 11:02 Ответить
Якісь нескінченні запаси танків у ворога..
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05.02.2024 08:03 Ответить
Дивно, так? Наче вже всі попалили.
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05.02.2024 08:10 Ответить
Розконсервовані Т-55 ще не всі попалили.
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05.02.2024 08:30 Ответить
Обидва танкові заводи працюють 24/7
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05.02.2024 08:25 Ответить
і разом випускають два десятки на місяць. все інше це з консерваціі металобрухт який на жаль ще стріляє.
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05.02.2024 09:11 Ответить
і знов "брухт" і "ваюєм с лахамі" , плять , коли ви вже перестанете дивитись і слухати той марафон...
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05.02.2024 09:41 Ответить
А Т-55 це що? Система зі штучним інтелектом?
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05.02.2024 09:47 Ответить
будь -який танк, хай навіть т-55 це облаштована ,броньована , мобільна вогнева точка, яка на полі бою має певні переваги..
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05.02.2024 14:30 Ответить
В Лідора є потужна відповідь доя орди-1 мільйон тон асфальту.
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05.02.2024 09:19 Ответить
А в той час якійсь янелох розмірковує як Залужного звільнити
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05.02.2024 08:04 Ответить
І не лох, і не тряпка, і не втік, і не, не, не - #ид, коротше
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05.02.2024 08:07 Ответить
Це теж подарок до виборів путіна. Від Янелоха Хороброго
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05.02.2024 08:09 Ответить
Янелох перетворився в *******
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05.02.2024 08:56 Ответить
То це вам на руку. Вчора на капучиному каналі вже Г. Маляр намалювалася. Її штовхатимете чи це хитрий хід?
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05.02.2024 09:27 Ответить
Ніт. Нападу не буде. Це все для того щоб Алена-алена не поїхала на євробачення. Зірвати відбір хотіли.
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05.02.2024 08:08 Ответить
500 джавелiнiв - i питання закрито.
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05.02.2024 08:09 Ответить
Виступите в якості оператора Джавеліна?
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05.02.2024 08:40 Ответить
ЗЄлі достатньо дати команду «Відбийте їх!» і можна далі грати в теніс і пити вино з мівіною.
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05.02.2024 08:15 Ответить
Щас сирський відіб'є... чєчьотку
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05.02.2024 08:39 Ответить
РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Тобто протягом найближчих 2-3 тижнів ще десятки міст і сіл Донецької області?

Це як?

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05.02.2024 08:22 Ответить
А так, що вкотре доводить, що усі ці форбси-*****, бібісі-енбісі і інші міммісі є простою жовтою пресою, де пишуть для того, щоб їх просто читали.
Чому постійно така увага до всяких висерів впринципі зрозуміло, бо багатомільйонні споживачі їхнього контенту довіряють їм а значить це має вплив і на нас
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05.02.2024 08:49 Ответить
Ну... Дочекатися відміни допомоги від Штатів (там вже Джонсон сказав, що поховає допомогу Україні, чого б це йому не коштувало) та остаточного зняття Залужного, і на тлі загального розпачу українців вдарити з кількох боків. Може й прокатити.
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05.02.2024 10:55 Ответить
«Относительно войны на фронте - это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства
-Потік свідомості нашого Верховного Головнокомандувача, стратега і трохи тактика.
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05.02.2024 08:24 Ответить
Навіть не знає що таке пат,і до цього часу з якимись терористами воює.Коксу закине і вважає себе цапскім спєцназавцем в чєчнє.
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05.02.2024 09:12 Ответить
Я просто уявляю що воно меле на ставці.
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05.02.2024 09:37 Ответить
Швидше треба звільнити Залужного. І тоді у бубачкі перемога.
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05.02.2024 08:25 Ответить
"РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області, й частину Харківської області до річки Оскіл". А від ОП подарок Путіну - відставка Залужного...
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05.02.2024 08:28 Ответить
Хотілося б, щоб на цензорі зібрали колекцію висерів найповажніших видань світу за останні 2 роки з їхніми афігенними прогнозами з інсайдами з най най най най найдостовірніших джерел.
Там вам буде все - в про нашу загибель за 3 дня (тижні, місяця, квартала, роки) і про нашу скору перемогу і за місяць (два, три, пів року, в 22-му, 23-му, 24-му...) Одним словом, в "поважних виданнях" буде все, крім правди. Але якщо тисячу раз навмання тикати пальцями кудись, один раз із тисячі буде точно достовірним - далі просто, беремо той 1 вдалий раз і наголошуємо :"а ми ж говорили!"
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05.02.2024 08:57 Ответить
Комментарии под статьей Форбс еще круче.

A NATO member
22 hours ago

Путин - предатель России, и России нужно разобраться с ним, чем скорее, тем лучше, чтобы спасти жизни. Этой зимой инфраструктура во многих местах пришла в упадок. Люди остались без крова или даже замерзли насмерть. (мы увидим весной, когда все начнет оттаивать) Ощущается нехватка продовольствия. (яйца). На улицах городов наводнения и сточные воды текут из прорванных труб. Нет мужчин, которые могли бы что-либо починить - все они воюют или мертвы. Сейчас нефтяная промышленность разрушается украинскими беспилотниками.
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05.02.2024 09:33 Ответить
Пишут что эти 40 тысяч будут уничтожены через 72 дня, с учетом скорости убийства кацапов украинцами.
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05.02.2024 09:36 Ответить
*с учётом скорости отчётов генштаба
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05.02.2024 11:57 Ответить
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05.02.2024 09:10 Ответить
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05.02.2024 09:12 Ответить
треба знищувати в місцях базування і колони пересування . тільки чим ? у нас вже навіть Точок У не лишилось .
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05.02.2024 09:27 Ответить
А куди поділись HIMARS?! Може "забули" про Storm Shadow, SCALP, а Штати підкинули ще й GLSDB?! Тож не репетуй хлопче, прийми валеріани і заспокойся!
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05.02.2024 09:39 Ответить
а що американці дали дозвіл стріляти по кацапії ? так танки стоять там . не репетуй казав в лютому 2022 один дурачок !
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05.02.2024 09:46 Ответить
А мова йде про кількість війська на території Московії (т.з. "роССії"). І знов нагадаю те що написав нижче: У листопаді 2021 року під час підготовки рашистів до нападу на Україну кількість танків на кордонах України вже оцінювалась у 1 200 одиниць щонайменше, а фактично у лютому 2022 було у двічі більше. Тож не думаю що 500 танків на Слобожанщині є чимось неймовірним та таким що може казати про наявнісь "залізного кулака" котрого колись в кремлядей "не було". Тому не варто як недооцінювати, так і переоцінювати загрозу, бо все це вже було, а підготовлені ЗСУ до цього набагато краще ніж це було на початку 2022-го!!!
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05.02.2024 09:51 Ответить
500 танків достатньо щоб зірвати 100 км кордону , це розумію я який в армії не був жодного дня . а головна проблема що не можемо знищити до розгортання . скільки армій в світі мають 500 танків ?
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05.02.2024 10:02 Ответить
"Рома" НАВЧИСЬ ЧИТАТИ!!! У статті чітко вказано що ці танки на ХАРЬКІВЩИНІ і ніщо не заважає їх знищувати західною зброєю і додам - Окупаційні війська РФ щодня з початку великої війни втрачали 19 танків, ББМ, гаубиць чи іншого важкого озброєння. Таким чином, змінився прогноз стосовно закінчення військової техніки в Росії: він скоротився до шести місяців. Про це повідомляє Forbes. ОСЬ ТАК!
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05.02.2024 10:22 Ответить
може координати є ? на зараз окуповано Харківщини 603 кв. км . де там можно розмістити стільки техніки і солдат ? і головне для чого ? тобто це просто брехня , а техніка знаходиться на території кацапії .
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05.02.2024 10:54 Ответить
У листопаді 2021 року під час підготовки рашистів до нападу на Україну кількість танків на кордонах України вже оцінювалась у 1 200 одиниць щонайменше, а фактично у лютому 2022 було у двічі більше. Тож не думаю що 500 танків на Слобожанщині є чимось неймовірним та таким що може казати про наявнісь "залізного кулака" котрого колись в кремлядей "не було". Тому не варто як недооцінювати, так і переоцінювати загрозу, бо все це вже було, а підготовлені ЗСУ до цього набагато краще ніж це було на початку 2022-го!!!
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05.02.2024 09:35 Ответить
Так кілька місяців тому там було 1000 і всіх тоді лякали, а зараз вже 500, скоро буде 200 або 100.
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05.02.2024 09:37 Ответить
30.01.24: Для того, щоб піти на Харків, росіянам треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає, - Сухопутні війська Джерело: https://censor.net/ua/n3470605
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05.02.2024 09:45 Ответить
Так это было уже летом,тыща танкоф и 100к кацапетов на купянском направлении,а с захватить до березня весь бамбас это вообще кумедия в сми тянеться с 22 года,подымите новости архив,внатуре пипл рыбки гуппи забывающие что только вчера было)каждую неделю речныки пугали планами кацапов за неделю бамбас захватить.
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05.02.2024 09:50 Ответить
Зеленскій Харків пуйлу обіцяв. Я пам'ятаю як ще до війни зелень казала , що треба бути готовими залишити Харків! Так мало статись і з Херсоном і з Черніговом ,але вийшло тільки х Херсоном. Дякуємо Зе за ниші шашлики!
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05.02.2024 10:01 Ответить
Окупаційні війська РФ щодня з початку великої війни втрачали 19 танків, ББМ, гаубиць чи іншого важкого озброєння. Таким чином, змінився прогноз стосовно закінчення військової техніки в Росії: він скоротився до шести місяців. Про це повідомляє Forbes. ОСЬ ТАК!
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05.02.2024 10:20 Ответить
Будут 500 командиров танковых корпусов! 👌
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05.02.2024 12:40 Ответить
В Україні внутрішніх ворогів достатньо, лише корупцією кацалапі достануть та вимотають Нас!
Сказано: "Из дерева познания добра и зла не питайтесь плодами тьмы и невежества".
Тьма - коррупция.
Невежество - бюрократизм.
-- // --
Бог воззвёл Иисуса Навина на высокую гору и показал богатейшие земли, - медовые луга, кисельные берега, молочные реки... сказав: "Пойди и овладей этими землями. Покупай у них хлеб и воду за золото и серебро", - т.е. навяжи им коррупцию, распространи бюрократизм и ТЫ овладеешь и землями их, и народом этим.
Что сейчас происходит в Украине, у кого маски с лиц послетали?
Думай народ Мой, украинский, размышляй!
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08.02.2024 01:09 Ответить
 
 