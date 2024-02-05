7 515 14
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 389 560 человек (+810 за сутки), 6348 танков, 9349 артсистем, 11822 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 389 560 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 389560 (+810) человек,
- танков - 6348 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,
- РСЗО - 979 (+0) ед,
- средства ПВО - 664 (+1) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
- крылатые ракеты – 1848 (+0),
- корабли /катера - 24 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,
- специальная техника - 1486 (+7)
Топ комментарии
+13 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий05.02.2024 08:57
+12 частный сектор
показать весь комментарий05.02.2024 08:22
+7 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий05.02.2024 08:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
54! одиниці техніки та 810! чумардосів.
Арта 18, броня 9, логістика 19.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 7.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила 43000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 389 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
А тухле касапське м'ясо вже набридло. Хоч дітися нікуди, потрібно скирдувати...