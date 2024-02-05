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Новости Война в Украине
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армия РФ (15464) Генштаб ВС (4361) ликвидация (1985) уничтожение (3967)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 389 560 человек (+810 за сутки), 6348 танков, 9349 артсистем, 11822 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 389 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 389560 (+810) человек,
  • танков - 6348 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,
  • РСЗО - 979 (+0) ед,
  • средства ПВО - 664 (+1) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
  • крылатые ракеты – 1848 (+0),
  • корабли /катера - 24 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,
  • специальная техника - 1486 (+7)

Также читайте: За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Скільки окупантів знищено за добу
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Топ комментарии
+13
Минув 3634 день москальсько-української війни.
54! одиниці техніки та 810! чумардосів.
Арта 18, броня 9, логістика 19.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 7.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила 43000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 389 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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05.02.2024 08:57
+12
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05.02.2024 08:22
+7
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05.02.2024 08:59
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Чорти у пеклі вже втомилися Кабзону глотку автогеном заварювати
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05.02.2024 08:13 Ответить
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05.02.2024 08:22 Ответить
куйло приди.
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05.02.2024 08:32 Ответить
Близбко наще. крівой рог не говорі?
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05.02.2024 08:26 Ответить
Ду мають, що вічні. Кіко влючилось.
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05.02.2024 08:28 Ответить
Пусть Китай для поднятия своего авторитета президента нападет на РФ. Там почти не осталось войск и куча безхозных ж. И Сибирь будет Китайский официально. Рейтинг точно поднимет)
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05.02.2024 08:32 Ответить
Теж не розумію.Зараз саме час-ніхто слова не скаже...
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05.02.2024 08:36 Ответить
Всі бояться атомної бімби.
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05.02.2024 09:32 Ответить
Китайської чи російської ?
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05.02.2024 09:38 Ответить
А це вже не буде мати значення, хто розпочне.
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05.02.2024 09:42 Ответить
Минув 3634 день москальсько-української війни.
54! одиниці техніки та 810! чумардосів.
Арта 18, броня 9, логістика 19.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 7.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила 43000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 389 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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05.02.2024 08:57 Ответить
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05.02.2024 08:59 Ответить
ещё чуток и 3 юбилейчика к ихнему недопразднику 23.02 - 400к мяса, 10к арты и 1к рсзв + 1,5к спецтехники
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05.02.2024 09:15 Ответить
знову техніки малувато.
А тухле касапське м'ясо вже набридло. Хоч дітися нікуди, потрібно скирдувати...
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05.02.2024 10:38 Ответить
 
 