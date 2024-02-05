Уничтожение А-50 в связке с Ил-22 – впервые в истории. Это серьезный удар по имиджу режима Путина, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные силы ВСУ впервые в истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения, поразив 14 января российский А-50 в связке с Ил-22.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Центру противодействия дезинформации рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает - это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует", - сказал спикер.
Он добавил, что Украина показала странам Запада, что умело применяет предоставленное вооружение и может проводить операции разных уровней. Кроме того, уничтожение А-50 — это серьезный имиджевый удар по режиму Путина.
"Воздушные Силы мечтали такой самолет уничтожить. Вы не представляете, какая радость была тем, кто это сделал, какая радость была на командном пункте... Действительно, это вдохновляет", - добавил спикер Воздушных Сил.
Уничтожение А-50
Ночью 15 февраля появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.
15 января Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.
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Знищення А-50
Вночі 15 лютого з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.
15 січня Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний повідомив, що воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
12:42, 02.02.2024
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/181218/
В окупантів підтвердили, що залізяка булькає собі десь в глибинах разом з екіпажем
**********клоуном назначен Юрий, который Игнат.
А-50 ніби збили свої ж через те, що "пєрєпуталі мєткі".
ІЛ-22 - потрапив під гарматний вогонь власного "Панциря", якщо вірити ТаймЗє.