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Новости Война в Украине
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Уничтожение А-50 в связке с Ил-22 – впервые в истории. Это серьезный удар по имиджу режима Путина, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак,а-50,мачуліщі

Воздушные силы ВСУ впервые в истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения, поразив 14 января российский А-50 в связке с Ил-22.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Центру противодействия дезинформации рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает - это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует", - сказал спикер.

Он добавил, что Украина показала странам Запада, что умело применяет предоставленное вооружение и может проводить операции разных уровней. Кроме того, уничтожение А-50 — это серьезный имиджевый удар по режиму Путина.

"Воздушные Силы мечтали такой самолет уничтожить. Вы не представляете, какая радость была тем, кто это сделал, какая радость была на командном пункте... Действительно, это вдохновляет", - добавил спикер Воздушных Сил.

Уничтожение А-50

Ночью 15 февраля появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.

15 января Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Также читайте: На аэродроме "Бельбек" были подбиты, по меньшей мере, три самолета РФ, - Игнат
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Топ комментарии
+11
Іншої теми для публікації не знайшлось? А чом би не згадати в тисячний раз про ураження крейсера "москва" під пиво з кримськими крєвєтками?
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05.02.2024 08:41
+5
Якого беника нам иого імідж - нам би зараз відбитися
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05.02.2024 08:40
+3
ну так не про крадіжкі з бюджету писати
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05.02.2024 08:58
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Краще - не вдарити по "іміджу", а отримати зброю...
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05.02.2024 08:37 Ответить
Це в стилі кварталу95 -"вперше в світі". Ігнат хоче бути в тренді. Щоб не вигнали.
Чітко тримає ніс по вітру.
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05.02.2024 08:39 Ответить
А як своєчасно! Всього три тижні минуло
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05.02.2024 09:19 Ответить
Та ладно... ***** зробить вигляд, що їх ніколи і не було.
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05.02.2024 08:40 Ответить
Якого беника нам иого імідж - нам би зараз відбитися
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05.02.2024 08:40 Ответить
імідж путіна? ))))
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05.02.2024 08:40 Ответить
Іншої теми для публікації не знайшлось? А чом би не згадати в тисячний раз про ураження крейсера "москва" під пиво з кримськими крєвєтками?
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05.02.2024 08:41 Ответить
ну так не про крадіжкі з бюджету писати
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05.02.2024 08:58 Ответить
Росія загалом нині тримає під окупацією 109 тис. км кв. території України. Є про що писати.
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05.02.2024 09:03 Ответить
Белгород, Краснодар - включено?
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05.02.2024 13:09 Ответить
Це правильна публікація. Ігнат є офіційним речником.
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05.02.2024 09:05 Ответить
Правильна протягом 3 діб з моменту події. Далі це тупе розслабляюче "побєдобєсіє". Робота виконана. Зарплата отримана. Працюйте далі, а не вимагайте поваги за вчорашній день.
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05.02.2024 09:29 Ответить
Саме тому вона і є правильною.
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05.02.2024 09:41 Ответить
І що? Куйло на виборах отримає не 99%, а лише 98?
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05.02.2024 08:41 Ответить
Знищення А-50 з Іл-22 - вперше в історії. Це серйозний удар по іміджу режиму Путіна, - Ігнат

Можливо замість у зв'язці замінити в - у парі. Наприклад, тактика, спосіб, мистецтво бути у парі

Невдалий переклад з російської? Танцюють у парі, літаки літають у парі, бійці, поліцейські виконують завдання у парі

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05.02.2024 09:01 Ответить
патякало патякає пятсот раз одне й те саме
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05.02.2024 09:08 Ответить
Це коли відбулося ???
Вчора? 15 січня? 15 лютого якого року?
🤡 🤡 🤡!!!
Визначиться з показами...
Скопійовано з статті:

Знищення А-50

Вночі 15 лютого з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

15 січня Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний повідомив, що воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
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05.02.2024 09:10 Ответить
Лаптестан Магадан Сарафан Кафтан встал с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные профукали СССР, СНГ, Варшавский договор,ОДКБ... следующая станция метро...чЛенинские горы 👽👽👽в живых остался Мавзолей обезьяны Плешивой...🦍👺
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05.02.2024 09:16 Ответить
МОМЕНТ ІСТИНИ: УКРАЇНА АБО ЗЕЛЕНСЬКИЙ. УКРАЇНЦІ, ВИБІР ЗА ВАМИ

12:42, 02.02.2024

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/181218/
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05.02.2024 09:17 Ответить
Отже нічого хорошого більше немає. Тож витягнули щось устарівше.
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05.02.2024 09:20 Ответить
Хто проживає на дні озера? Екіпаж рашистського Мі-8

В окупантів підтвердили, що залізяка булькає собі десь в глибинах разом з екіпажем
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05.02.2024 09:20 Ответить
1 февраля на аэродроме Бельбек сгорели СУ-27,СУ-30, разгромлен пункт управления аэродромом,РЛС и турбогенератор 3 киловольта...🥇🥇🥇👌👌✊💪
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05.02.2024 09:24 Ответить
Сегодня дежурным ********** клоуном назначен Юрий, который Игнат.
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05.02.2024 09:28 Ответить
Ну, кацапня вже розмила цю перемогу.
А-50 ніби збили свої ж через те, що "пєрєпуталі мєткі".
ІЛ-22 - потрапив під гарматний вогонь власного "Панциря", якщо вірити ТаймЗє.
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05.02.2024 09:33 Ответить
Про це треба забути і рухатись далі. У росії ще достатньо А-50. До перемоги ще далеко. Росія нарощує власне виробництво
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05.02.2024 09:41 Ответить
Знищення рашистами "МРІЇ" вперше в історії. Це серйозний удар по іміджу режиму"ззедента"
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05.02.2024 09:44 Ответить
Самолёт А-50 никто не сбивал в Мире...там действительно сидели за пультом очень крутые спецы..не ниже полковника..а посему по факту это подлодка КУРСк.. Флагман дохлого флота ..💥💥👽👽
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05.02.2024 09:45 Ответить
 
 