В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей, враг выбирает новую тактику, - ВМС
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Россияне могли забрать свои корабли с акватории морей в пункты базирования.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук,
"Война – это всегда поиск действия и противодействия. То есть реакция любой стороны – это всегда реакция на те действия, к которым прибег противник. В данном конкретном случае произошел очередной кейс, и он отличается от предыдущих", - заявил он.
По словам спикера, оккупанты спрятали свои корабли в пунктах базирования. К таким действиям оккупанты прибегли, поскольку еще не выяснили все обстоятельства потери ракетного катера "Ивановец".
"И сейчас враг, во-первых, разбирается, почему такая ситуация стала возможной, а во-вторых, он, конечно, сейчас формирует свою дальнейшую тактику, свои дальнейшие действия, и соответственно из-за этого такое затишье. Враг сейчас решает, как ему вести себя далее в море. Потому что, к сожалению, какого-то постоянного противоядия против россиян нет", - заявил он.
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Не треба верфі...
Краще ховати на дні-
Кораблі РФфії...