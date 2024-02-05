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В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей, враг выбирает новую тактику, - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

флот,рф

Россияне могли забрать свои корабли с акватории морей в пункты базирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук,

"Война – это всегда поиск действия и противодействия. То есть реакция любой стороны – это всегда реакция на те действия, к которым прибег противник. В данном конкретном случае произошел очередной кейс, и он отличается от предыдущих", - заявил он.

По словам спикера, оккупанты спрятали свои корабли в пунктах базирования. К таким действиям оккупанты прибегли, поскольку еще не выяснили все обстоятельства потери ракетного катера "Ивановец".

"И сейчас враг, во-первых, разбирается, почему такая ситуация стала возможной, а во-вторых, он, конечно, сейчас формирует свою дальнейшую тактику, свои дальнейшие действия, и соответственно из-за этого такое затишье. Враг сейчас решает, как ему вести себя далее в море. Потому что, к сожалению, какого-то постоянного противоядия против россиян нет", - заявил он.

Также читайте: Работа Черноморского флота РФ, если не парализована, то очень усложнена, - ВМС
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Топ комментарии
+5
оскільки ще не з'ясували усі обставини втрати ракетного катера "Івановець". Так Буданов и компания уже все растрындели, сколько дронов было и т.д.
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05.02.2024 09:06
+4
Яку нову тактику? Наступати по суходолу? Чи перевести всі кораблі в підводні? Адже літати вони не можуть.
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05.02.2024 08:48
+4
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05.02.2024 09:24
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Обирає тактику - шо іх там немає
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05.02.2024 08:47 Ответить
Яку нову тактику? Наступати по суходолу? Чи перевести всі кораблі в підводні? Адже літати вони не можуть.
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05.02.2024 08:48 Ответить
Ніякої "нової тактики" в калюжі під назвою "чорне море" не має і бути не може. Вочевидь швиденько дообладнають кораблі якимсь новим електронним засобом захисту "made in Chsna".
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05.02.2024 08:58 Ответить
Если совсем их прижмут то могут небольшие корабли отправить каналами на Каспий.
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05.02.2024 09:15 Ответить
У кацапів залишилось 13 кораблів (включаючи підводні човни) і якісь дрібні катери. По кожному кораблю потрібно створити групу яка має ретельно відслідковувати і планувати знищення кожного обєкту. За такого цілеспрямованого підходу ми здатні повністю знищити всі кацапські військові судна в Чорному морі до кінця цього року.
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05.02.2024 09:22 Ответить
оскільки ще не з'ясували усі обставини втрати ракетного катера "Івановець". Так Буданов и компания уже все растрындели, сколько дронов было и т.д.
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05.02.2024 09:06 Ответить
Не треба портів-
Не треба верфі...
Краще ховати на дні-
Кораблі РФфії...
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05.02.2024 09:17 Ответить
испугались наших дронов MAGURA V5
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05.02.2024 09:23 Ответить
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05.02.2024 09:24 Ответить
Не.. Подлодка КУРСк жива...что чЛенин в Мавзолеее воскрес из мертвых..на Помойке все живое...👽даже вяличие Мавзолейных Обезьян кремлевского Вермахта утилизировать тяжко..но можно...👽👽👽😜💥💥💥
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05.02.2024 09:31 Ответить
Херойськи затопити в бухті Севастополя.
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05.02.2024 09:41 Ответить
Врагу нє здайотся наш гордий Варяг?
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05.02.2024 10:36 Ответить
Фельдмаршал Манштейн взял Крым в 1941 году без единого танка... драпали в Новороссийск красноперые что аж Гай шумів 🚴🏊🚣
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05.02.2024 09:59 Ответить
У них є срєпноє рєшеніє проблеми
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05.02.2024 10:58 Ответить
Для неморяків назва статті доволі дивна - що ж їх кораблі на сушу витягли ??
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05.02.2024 11:34 Ответить
ВОТ ТАК НЕОБХОДИМО И ПУТИНУ ПО @БЛУ ДАТЬ И ВСЕМ ЕГО БЛИЗКИМ ШОБ СЪ@БАЛИСЬ !!!
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05.02.2024 12:46 Ответить
ИВАН ОВЕЦ - КАДЫР ОВЕЦ ))))))))))))))))
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05.02.2024 12:48 Ответить
Речник ВМСУ - тупий і ще тупіше. Такий коментар може надати і баба Параска на лавочці біля під'їзду
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05.02.2024 16:31 Ответить
 
 