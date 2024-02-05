Германию ожидают десятилетия противостояния с РФ, Берлин должен быстро восстанавливать армию, - Писториус

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус предупредил немцев, что необходимо готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале The New York Times.

Глава Минобороны ФРГ Писториус отметил, что сейчас российские военные "полностью застряли" в Украине, однако в случае перемирия у Путина будет несколько лет для перезагрузки военного потенциала.

Писториус не исключает, что затем Путин захочет испытать реальное единство НАТО. По его мнению, Германии следует быстро восстановить потенциал своей армии.

"Публичные предостережения Писториуса отражают значительные изменения на высшем уровне руководства Германии. Несмотря на то, что эти предостережения становятся все громче, немецкое общество до сих пор не уверено, что новая агрессивная Россия угрожает безопасности ФРГ и Европы", - говорится в публикации.

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Издание отметило, что на сегодняшний день в правительстве Германии значительная часть считает недопустимым возвращение каких бы то ни было отношений с Россией к привычному режиму, который был до начала полномасштабной войны в Украине.

В материале NYT говорится, что германские политики избегают прямого конфликта с РФ. Немцы якобы привыкли к мнению, что безопасность государства строится на сотрудничестве, а не на борьбе с Россией.

Примером этой осторожности издание называет нежелание немецкого канцлера Олафа Шольца давать четкий ответ относительно вступления Украины в НАТО. Кроме того, это касается задержки предоставления Taurus для Украины.

"Шольц всегда говорил, что "Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть", что указывало на то, что он всегда думал о тупике, который приведет к дипломатическому процессу", - заметил оппозиционный эксперт по международной политике Норберт Реттген.

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По его словам, канцлер Германии "считает Россию важнейшей среди всех стран". Поэтому Шольцу якобы не хватает ощущения европейскости и его возможной роли европейского лидера.

Опросы показывают, что немцы хотят видеть более боеспособную армию. Однако только 38% респондентов заявили, что хотят, чтобы их страна играла большую роль в международных кризисах. Это самый низкий показатель с тех пор, как этот вопрос был впервые поставлен в 2017 году.

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