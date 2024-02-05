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Новости За рубежом
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Германию ожидают десятилетия противостояния с РФ, Берлин должен быстро восстанавливать армию, - Писториус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пісторіус

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус предупредил немцев, что необходимо готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале The New York Times.

Глава Минобороны ФРГ Писториус отметил, что сейчас российские военные "полностью застряли" в Украине, однако в случае перемирия у Путина будет несколько лет для перезагрузки военного потенциала.

Писториус не исключает, что затем Путин захочет испытать реальное единство НАТО. По его мнению, Германии следует быстро восстановить потенциал своей армии.

"Публичные предостережения Писториуса отражают значительные изменения на высшем уровне руководства Германии. Несмотря на то, что эти предостережения становятся все громче, немецкое общество до сих пор не уверено, что новая агрессивная Россия угрожает безопасности ФРГ и Европы", - говорится в публикации.

Также читайте: Имперские амбиции Путина будут только расти, - Писториус в Бундестаге

Издание отметило, что на сегодняшний день в правительстве Германии значительная часть считает недопустимым возвращение каких бы то ни было отношений с Россией к привычному режиму, который был до начала полномасштабной войны в Украине.

В материале NYT говорится, что германские политики избегают прямого конфликта с РФ. Немцы якобы привыкли к мнению, что безопасность государства строится на сотрудничестве, а не на борьбе с Россией.

Примером этой осторожности издание называет нежелание немецкого канцлера Олафа Шольца давать четкий ответ относительно вступления Украины в НАТО. Кроме того, это касается задержки предоставления Taurus для Украины.

"Шольц всегда говорил, что "Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть", что указывало на то, что он всегда думал о тупике, который приведет к дипломатическому процессу", - заметил оппозиционный эксперт по международной политике Норберт Реттген.

Читайте также: Писториус "устал" от дискуссий о поставках Taurus Украине, - немецкие СМИ

По его словам, канцлер Германии "считает Россию важнейшей среди всех стран". Поэтому Шольцу якобы не хватает ощущения европейскости и его возможной роли европейского лидера.

Опросы показывают, что немцы хотят видеть более боеспособную армию. Однако только 38% респондентов заявили, что хотят, чтобы их страна играла большую роль в международных кризисах. Это самый низкий показатель с тех пор, как этот вопрос был впервые поставлен в 2017 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине не может зависеть только от Германии, - Шольц
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Топ комментарии
+5
Які десятиріччя??? Кацапстан треба добивати ще у цьому 2024 році.
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05.02.2024 09:31
+3
Комплименти Фрау Меркель ...але ж були і є , політи з головою у Німеччині ...то чим думали !?
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05.02.2024 09:19
+3
а це привід не дати достатно зброі
тіпа, самим треба
у сусіда ведмідь рве тиля а я не стріляю
готуюсь коли зайде на моє подвір"я і почне рвати мою худобу
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05.02.2024 09:37
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Комплименти Фрау Меркель ...але ж були і є , політи з головою у Німеччині ...то чим думали !?
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05.02.2024 09:19 Ответить
На заміну тандем х#йло-Меркель прийшов Рейнметал-Шольць. Позбутися залежності меркель від виявилося виявилося навіть економічно вигідною справою, а тепер у німецьку політику замість кацапських навтодоларів входять великі гроші збройового бізнесу. За подобрівшим Шольцем та такими заявами Пісторіуса стоїть Рейметал, який потирає руки від очікуваних надприбутків.
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05.02.2024 09:27 Ответить
Можливо ...така маніпуляція шось дасть ...подивимося ...кому ...
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05.02.2024 09:35 Ответить
И никто пока не собирается притянуть к ответственности эту немецкую комсомолку за разгром 20 бригад бундесвера чем она уничтожила всю систему европейской безопасности.
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05.02.2024 09:28 Ответить
Комсомолка вмішана в таке, що розвал безпеки Німеччіни та НАТО буде здаватись дитячим садочком, якщо це вскриється, і репутації ФРГ тогді [censored] назавжди. Тому її не чіпатимуть, поки не здохне. Але кацапня може викинути досьє Штазі перед поразкой. Тому ніхто не зацікавлен в поразці кацапії.
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05.02.2024 12:45 Ответить
Щось Пісторіус занадто нервує. В нас он альона альона на Євробачення їде. Все пучком.
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05.02.2024 09:24 Ответить
Бла бла бла, НАТО пора зрозуміти що з ними вже давно почали гібридну війну, в першу чергу етнічні питання що виникнуть в зв'язку з засиллям мусульманських біженців при бабці Меркель
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05.02.2024 09:27 Ответить
Які десятиріччя??? Кацапстан треба добивати ще у цьому 2024 році.
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05.02.2024 09:31 Ответить
а це привід не дати достатно зброі
тіпа, самим треба
у сусіда ведмідь рве тиля а я не стріляю
готуюсь коли зайде на моє подвір"я і почне рвати мою худобу
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05.02.2024 09:37 Ответить
Це окремі польські партії у такому стилі ********** - це не наша війна. Або агенти пині або наївні ідіоти, корисні пині ідіоти.
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05.02.2024 10:15 Ответить
Ядерну державу не можна так взяти і добити. Але їй можна наваляти як у Афганістані і мільйони снарядів із Євпропи зараз перетворюють рашистів на фарш
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05.02.2024 10:32 Ответить
Україну збираються залишити сам на сам з рашкою, звичайно самим нам не вистояти, тому тут теж буде росія ось з нею й збираються протистояти десятиріччями...
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05.02.2024 10:54 Ответить
Які десятиріччя? Об'єднаєтесь з ******, як колись Адік зі сраліним та почнете Європу ділити.
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05.02.2024 09:35 Ответить
І ше швидше передавати нам зброю
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05.02.2024 09:37 Ответить
Постійне залякування Заходу Росією, деякими ораторами, може визвати зворотній ефект, Захід почне озброювати себе.
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05.02.2024 10:00 Ответить
Прикладом цієї обережності видання називає небажання німецького канцлера Олафа Шольца давати чітку відповідь щодо вступу України в НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3471576
А навіщо думка якоїсь Німеччини, Франції... НАТО записано в Конституції і за великим рахунком має бути все одно на їхню думку.
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05.02.2024 09:43 Ответить
Сколько лет их Трамп упрашивал обзавестись армией. Дошло? Или будет как со 100 миллиардами для армии Шольца? Много говорят, но никогда не парятся с выполнением обещаний.
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05.02.2024 09:47 Ответить
Німців після Другої Світової так віддрюкали денацифікацією так що сьогоднішні бюргери бояться ********** і витісняють з своєї свідомості будь які історичні факти гвалтування та грабунку який вчинила орда в Німеччині. СССР вивіз з Німеччини 4400 заводів разом з інженерами. Армія орків згвалтувала та знищила 2 мільйона німецьких жінок, а американці перетворили німців на "звірів" які влаштували Холокост і мають віками спокутувати вину дідів... Німецька молодь боїться армії і повністю втратила військовий дух. Сумніваюсь що відродити боєздатність Вермахту можливо навіть за 30-40 років... Американці Трампа ладні проміняти мир в Європі на три додаткові бюргери і два буріто в кожне американське пузо. І проміняють аж бігом! Тільки уявіть що на всій планеті лише американська армія сьогодні здатна протистояти ********** з Китаєм. Всі інші все ще "на розслабоні". Нічого. Трамп прийде і піздєц підкрадеться на тонких волохатих ніжках...
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05.02.2024 09:54 Ответить
Задали німці про "Взятие Рейхстага" із фанери під Москвою, про машини "На Берлин!" "За немками", "Можем повторить"? Про масовий карнавал з перевдіванням діетей, мамашек в сов. форму часів ІІ світ. війни.
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05.02.2024 09:55 Ответить
А почему шмеркельшу ни кто не привлекает...
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05.02.2024 10:33 Ответить
не треба десятиліття. знищіть російську нафтодобичу і російський оборонний сектор. і росія всреться.
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05.02.2024 11:10 Ответить
 
 