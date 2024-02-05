Удар по пекарне в оккупированном Лисичанске: Ее оборудовали под нужды военных РФ. Прилет произошел во время собрания рашистов
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Пекарню в оккупированном Лисичанске, об обстреле которой 3 февраля заявили оккупационные "власти", россияне использовали в своих целях.
Об этом сообщили в ГВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
3 февраля главарь террористов "ЛНР" Пасечник заявил о якобы обстреле пекарни в оккупированном Лисичанске, обвиняя в обстреле украинскую армию.
Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.
Заведение оккупанты называют пекарней, заявляя, что это гражданский объект. Переселенцы из Лисичанска рассказали, что узнали заведение - это ресторан под названием "Adriatic", который был расположен на окраине, в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
В Лисичанской ГВА заявили, что пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города.
"Действительно, в том помещении была пекарня. Ее оборудовали для нужд фронта. ...Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", - говорится в сообщении.
В Telegram опубликовали список якобы погибших. По информации от выехавших из города местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения - местного бизнесмена, который имел в Лисичанске также магазины. Кроме того, местные опознали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами в городе.
"Прилет был в то время, когда оккупанты собрались там. Список погибших, гуляющий по сети в Интернете, составляют, в основном, коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов", - подытожили в ГВА.
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А завивання окупантів, підтверджує правильність!
Смерть московитам ***** в Україні!!
Слава Україні!
- горы мусора нікто не вывозіт
-дорогі разбіты
-квартиру после обстрела продают за
4 млн.деревянных(хто її купе?)
-набирають персонал в ресторан(будуть
кормить орків...)
Інформація подається в совковому стилі..
туповатому..
Сподіваюсь, кацапи добре пропеклися в тій пекарні.