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Удар по пекарне в оккупированном Лисичанске: Ее оборудовали под нужды военных РФ. Прилет произошел во время собрания рашистов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Пекарню в оккупированном Лисичанске, об обстреле которой 3 февраля заявили оккупационные "власти", россияне использовали в своих целях.

Об этом сообщили в ГВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

3 февраля главарь террористов "ЛНР" Пасечник заявил о якобы обстреле пекарни в оккупированном Лисичанске, обвиняя в обстреле украинскую армию.

Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.

Заведение оккупанты называют пекарней, заявляя, что это гражданский объект. Переселенцы из Лисичанска рассказали, что узнали заведение - это ресторан под названием "Adriatic", который был расположен на окраине, в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

В Лисичанской ГВА заявили, что пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города.

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"Действительно, в том помещении была пекарня. Ее оборудовали для нужд фронта. ...Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", - говорится в сообщении.

В Telegram опубликовали список якобы погибших. По информации от выехавших из города местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения - местного бизнесмена, который имел в Лисичанске также магазины. Кроме того, местные опознали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами в городе.

"Прилет был в то время, когда оккупанты собрались там. Список погибших, гуляющий по сети в Интернете, составляют, в основном, коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов", - подытожили в ГВА.

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Топ комментарии
+12
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05.02.2024 09:49
+8
Зпеклися
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05.02.2024 09:50
+7
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05.02.2024 09:58
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05.02.2024 09:49 Ответить
Зпеклися
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05.02.2024 09:50 Ответить
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05.02.2024 09:58 Ответить
Усі цілі на окупованій ворогом території, треба знищувати!!
А завивання окупантів, підтверджує правильність!
Смерть московитам ***** в Україні!!
Слава Україні!
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05.02.2024 09:56 Ответить
Поцікавилася,що пише "ТіпічныйДонецк"...
- горы мусора нікто не вывозіт
-дорогі разбіты
-квартиру после обстрела продают за
4 млн.деревянных(хто її купе?)
-набирають персонал в ресторан(будуть
кормить орків...)
Інформація подається в совковому стилі..
туповатому..
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05.02.2024 10:00 Ответить
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05.02.2024 10:00 Ответить
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05.02.2024 12:05 Ответить
То є добре
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05.02.2024 10:23 Ответить
Ну, тепер зрозуміло, що то за контингент був. А вчора ВВС в своїй онлайн*стрічці "Война в Украине" мало не щогодини публікували повідомлення з розкопок завалу. Врешті, остаточно було повідомлено про 28 хороших орків та більше, ніж сотня трьохсотих.
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05.02.2024 10:33 Ответить
Удар по пекарні в окупованому Лисичанську: Її обладнали під потреби військових РФ. Приліт стався під час зібрання рашистів

Сподіваюсь, кацапи добре пропеклися в тій пекарні.
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05.02.2024 10:49 Ответить
Отлично! Слава ЗСУ!
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05.02.2024 11:04 Ответить
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05.02.2024 12:11 Ответить
Для всіх нас буде несподіванкою дізнатись те, що "міністри" в "лнр" працюють пекарями
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05.02.2024 12:43 Ответить
 
 