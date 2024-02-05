Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что "похоронит" проект помощи США для Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, предусматривающий предоставление помощи Украине и Израилю.
Об этом Джонсон сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытии".
"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - подчеркнул Джонсон.
Помощь США
В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины.
В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирование для Украины и Израиля.
Пожалуйста, подождите...
Ще до влади не прийшов, але вже республіканцями керує.
У разі перемоги в листопаді 2024 року риже падло домовиться з ****** за нашою спиною, а це означає, що нас змусять капітулювати.
Отака *****...
По моему только слепому не очевидно что США уже "не тянут" роль мирового лидера. Они уже больше 30 лет пытаются контролировать мир, экономика которого растёт быстрее чем у США. Если 30 лет назад США без проблем хватало денег и ресурсов чтоб держать всех под контролем, то сейчас уже не хватает поскольку "партнёры" стали гораздо сильнее чем были тогда, так что приходится занимать денег, а хуже того - урезать расходы на решение внутренних проблем. И ситуация только ухудшается. Можно ещё какое то время пытаться жить в мечтах, но конец станет только хуже.
Трамп это понимает, и хочет переориентировать политику США на решение внутренних проблем. При том максимально ограничив участие в конфликтах за пределами США. Его интересуют только проблемы внутри Америки.
Иран в подтверждение.
Так торговые войны - это и есть протекционизм, и поддержка своего производителя.
Думаю 99% американцев, предпочли бы не отправлять в Украину деньги, а разделить их и забрать себе.
Трамп просто не заинтересован чтоб США оплачивали что то за пределами своих границ.
А чого Джонсон став спікером?
Тому що звільнилось місце
А чому звільнилось місце?
Тому що всі демократи + 8 республіканців звільнили Маккарті
Чому звільнили Маккарті?
Не сподобалось, що поставив на голосування бюджет, котрий включав допомогу Україні
Чи могло б це статись, якщо б всі демократи не допомогли?
Або хочаб 5-6 не проголосували?
Ні. тому що більшість в Палаті представників у республіканців на 1 голос
Тому очевидно, що це зробили демократи
щоб звільнити місце для Джонсона
Довідка
В Палаті представників більшість у республіканців +1 голос
Звільнили Маккарті демократи заручившись підтримкою 8х республіканців
https://youtu.be/xwCHQzR4aBk?si=_B-os1w9jddDJyrI
І ще одного бойового комбата Андрія Малахова (Тумана) кинули за ґрати! За що?
в них республіканці можуть заблокувати допомогу україні.
як їм після цього хтось в світі взагалі буде довіряти?
проамериканських афганців кинули. в сирії протестувальників проти асада кинули. обіцяли, що допоможуть скинути асада. а як росія ввела війська на захист асада - то вивели свої війська, і дозволили російській авіації проутюжить місцеве населення.
європейці теж поганий союзник. тому що там є такі продавшиєся росії політики, як орбан, які в любий момент можуть заблокувати допомогу україні.
хай нам захід передасть 600 млрд доларів, які він конфіскував у росії і скаже допомога закінчена.
і ми на ці гроші купимо собі по всьому світу зброї і побудуємо заводи по виробництву ***********. побудуємо армію, сильнішу за російську.
і тоді нам ніхто не буде зв'язувати руки, тіпа "не стріляйте по росії".
і тоді ми не будемо залежними від дурної американскьої політики і європейської політики.
Перелогінься, зеленський. Цей нік ти спалив у перший же день 😂
не 600, а 300. Не конфіскував, а заморозив.
|> ми на ці гроші купимо собі по всьому світу зброї і побудуємо заводи по виробництву ***********. побудуємо армію, сильнішу за російську.
з зеленським президентом?
Трампошльондра забула вставити слово - попередній президент .
йогуртиДжонсони однаково корисні!
Тока не нада зліть пукена , нуно сохраніть єму літсо ( с ) !!
Для довідки: пастор Турчинов з 2022 року у лавах ЗСУ. Боронить Україну зі зброєю в руках.
Америка - номер один в мире ,как ни крути!
Мы во всем отстаем
А вот по ********* - мы один в один
Приятно же!
Хоть в чем - то походить на АМЕРИКУ.....
Насправді проект не про допомогу Україні а про кордон США.