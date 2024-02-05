Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что "похоронит" проект помощи США для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, предусматривающий предоставление помощи Украине и Израилю.

Об этом Джонсон сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытии".

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - подчеркнул Джонсон.

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Помощь США

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины.

В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирование для Украины и Израиля.

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