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Новости За рубежом Помощь Украине
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Конгресс США (979) помощь (6282) США (23253) Джонсон Майк (33)

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что "похоронит" проект помощи США для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, предусматривающий предоставление помощи Украине и Израилю.

Об этом Джонсон сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытии".

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - подчеркнул Джонсон.

Также читайте: Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине. Байден призвал Конгресс его принять

Помощь США

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины.

В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирование для Украины и Израиля.

Читайте также: Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине и безопасности границ "вероятно" разделят, - СМИ
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Топ комментарии
+40
3,14 дар
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05.02.2024 10:34
+39
судя по тому что творится в американской политике -Европе придется отдуваться самой с гигантской проблемой на Востоке -и ее вялыми и мягкотелыми политическими институтами -парашка уничтожит ее изнутри с помощью подкупов -подстав -тотальной лжи и европейской коррупции - уже набирают силу ультраправые движения в Европах и Америках -которые - все без исключения -на подсосе у Лубянки
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05.02.2024 10:41
+38
наскільки я зрозуміла, Трамп хоче дружити тільки з самим собою, на кону його безпека, він схоже злочинець і йому світить реальний термін, тому йому конче необхідно виграти ці вибори, ні Україна, ні Ізраїль його не цікавлять від слова взагалі, він веде дуже брудну гру, по суті шантажує весь світ... кацапи зовсім не дарма поставили все на цього персонажа, він розвалить все, що зможе, така його задача...
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05.02.2024 10:50
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3,14 дар
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05.02.2024 10:34 Ответить
3,14 дар в нас на Банковій. і не один там, на жаль...
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05.02.2024 10:35 Ответить
один одного варті
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05.02.2024 10:51 Ответить
Та то по ходу рудий 3.14дар керує.
Ще до влади не прийшов, але вже республіканцями керує.
У разі перемоги в листопаді 2024 року риже падло домовиться з ****** за нашою спиною, а це означає, що нас змусять капітулювати.
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05.02.2024 11:29 Ответить
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05.02.2024 10:36 Ответить
підар ******!
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05.02.2024 10:36 Ответить
Наши пенсионеры с облегчением вздохнули.
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05.02.2024 10:37 Ответить
немає ні однієї курви ,котру не можна купити...
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05.02.2024 10:39 Ответить
Тебе треба поховати,трампівська гнида.
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05.02.2024 10:39 Ответить
Хто в них там головний??? Джонсон чи шо? Спікер - так спікай і не бери на себе зайвого!
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05.02.2024 10:41 Ответить
Спикер США - третий человек в иерархии политической системы Соединённых Штатов после президента и вицепрезидента.
Отака *****...
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05.02.2024 11:36 Ответить
Третій, а поводиться, як перший над першим..
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05.02.2024 12:23 Ответить
Згідно процедурного законодавства США спікер палати представників одноосібно вирішує питання чи ставити якийсь законопроект на голосування та в який день габо взагалі може не вносити його на голосування хоч роками. Тому в частині законотворчої діяльності він дійсно перша особа в державі і тому так показово вислужується перед своїм патроном Трампом показуючи йому свою відданість.
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05.02.2024 14:40 Ответить
..ще одна, легкодоступна за гроші, колега тещиного утриманця, дермаківського прохвесора зельоних ноУк стефанчука
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05.02.2024 10:41 Ответить
Этого хитрожопого ************ самого пора уже поховать в месте с рыжей мразью.
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05.02.2024 10:41 Ответить
судя по тому что творится в американской политике -Европе придется отдуваться самой с гигантской проблемой на Востоке -и ее вялыми и мягкотелыми политическими институтами -парашка уничтожит ее изнутри с помощью подкупов -подстав -тотальной лжи и европейской коррупции - уже набирают силу ультраправые движения в Европах и Америках -которые - все без исключения -на подсосе у Лубянки
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05.02.2024 10:41 Ответить
Далеко не всі - хто см0кче, а хто надає зброю, від якої загнулось вже 380 тисяч рашистів
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05.02.2024 13:59 Ответить
Схоже смокчуть навіть ті, що потроху дають зброю. Сьогодні пройшла інфа, що в Німеччині контрозвідка зацепились за агентурну сітку ФСБ, рівень вражає, мало не як в нас, - через кацапа (ніби типу експолковник з України) помічника депутата німця ( цей казахського розливу) з ультраправої партії куплялись голоси для потрібних кремлю рішень серед депутатів і є підозра, що в уряді. Це перекликається зі звинуваченнями, для яких правда поки не знайшли фінансового підтвердження, Меркель у співпраці з москалями, але факт, що вона дуже активно просувала Сєвєрний поток, є і ще щось крім нього дрібніше пригадали. Щольціння німецького уряду з поставками зброї в Україну теж постає зовсім в іншому світлі. У німців назріває урядова кр.иза і це недобре не тільки для нас, а й для ЄС взагалі
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05.02.2024 22:02 Ответить
Полный маразм привязывать вопросы международной безопасности к внутренним вопросам страны. И как помощь Украине может зависить от мексиканской границы? Ответ прост - деблоид фсбшный Трамп решил с ****** дальше дружить за счет Украины. К тому же не дай Бог при Байдене Украина будет успешно защищаться, а тем более освобождать свою страну
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05.02.2024 10:42 Ответить
наскільки я зрозуміла, Трамп хоче дружити тільки з самим собою, на кону його безпека, він схоже злочинець і йому світить реальний термін, тому йому конче необхідно виграти ці вибори, ні Україна, ні Ізраїль його не цікавлять від слова взагалі, він веде дуже брудну гру, по суті шантажує весь світ... кацапи зовсім не дарма поставили все на цього персонажа, він розвалить все, що зможе, така його задача...
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05.02.2024 10:50 Ответить
Трамп - бизнесмен . А бізнесменам робить у політиці нічого , бо вони усі ТОРГАШИ І ЗОЛОТИЙ ТЕЛЕЦЬ ДЛЯ НИХ ЗА БОГА
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05.02.2024 10:56 Ответить
Он не бизнесмен. Он родился с золотой ложкой во рту.
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05.02.2024 11:00 Ответить
Трампон вже відправив до мАскви свого «спікера» Такера Карлсона, якого копняками вигнали з фоксньюс за трампістську ідеологію, а зараз він буде брати інтерв'ю у самого *****, у орбана він вже взяв інтерв'ю та про все домовився. Рудий вже формує світову диктатуру і Україні допомога точно вже не світить.
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05.02.2024 11:23 Ответить
Он хочет сделать Америку сильнее.

По моему только слепому не очевидно что США уже "не тянут" роль мирового лидера. Они уже больше 30 лет пытаются контролировать мир, экономика которого растёт быстрее чем у США. Если 30 лет назад США без проблем хватало денег и ресурсов чтоб держать всех под контролем, то сейчас уже не хватает поскольку "партнёры" стали гораздо сильнее чем были тогда, так что приходится занимать денег, а хуже того - урезать расходы на решение внутренних проблем. И ситуация только ухудшается. Можно ещё какое то время пытаться жить в мечтах, но конец станет только хуже.

Трамп это понимает, и хочет переориентировать политику США на решение внутренних проблем. При том максимально ограничив участие в конфликтах за пределами США. Его интересуют только проблемы внутри Америки.
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05.02.2024 12:40 Ответить
Його цікавить влада. В ********* світі не можна вижити шляхом ізоляції. Сам Трамп змушений був торгівельно воювати із КНР. Йому насрати на США, бо перемога України це саме перемога США. Трамп зацікавленний в поразці України, великій поразці, як в Афганістані. Мало того що це зробить приємно "його другу" Путіну, так ще і підвищить шанси Трампа бути обраним.
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05.02.2024 13:06 Ответить
В современном мире нельзя выжить путём изоляции.

Иран в подтверждение.
Так торговые войны - это и есть протекционизм, и поддержка своего производителя.
Думаю 99% американцев, предпочли бы не отправлять в Украину деньги, а разделить их и забрать себе.
Трамп просто не заинтересован чтоб США оплачивали что то за пределами своих границ.
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05.02.2024 13:37 Ответить
Все вірно Іран чудово підтверджує що вижити в ізоляції неможна. Те що у них там важко назвати життям, порівняно із США. Гроші США цінні коли є авторитет та репутація, без всього цього це просто красиві бумажки, за які навряд чи хтось віддасть свій товар. США зараз майже нічого не виробляє а імпортує, її годують її інвестиції, які підкріпленні зовнішньою політикою США. Що заважає Китаю чи іншим країнам націоналізвувати заводи фірм США. Саме авторитет США. Якщо Трамп виведе всі війська в США, розпустить НАТО, то США втратять набагато більше ніж зекономлять. Бо США вже не буде сприйматися як світова сила, максимум регіональна.
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05.02.2024 19:58 Ответить
Тобі з цим на шоу у соловйова виступати. Які вологі кремлівські мрії. Не сподівайся, США були є і будуть світовим лідером і доб'ють вашу недокраїну
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05.02.2024 14:02 Ответить
Саме тому трампісти можуть лише затягнути ухвалення допомоги, бо у демократичних країнах здоровий глуз в кінці кінців завжди перемагає, які б козні не строїли
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05.02.2024 11:32 Ответить
Якби там переважав здоровий глузд, то цього джонсона не вибрали б, або одразу переобрали...
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05.02.2024 11:45 Ответить
У демократичних країнах здоровий глузд часто перемагає із затримкою у часі. Перевибори ще попереду
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05.02.2024 11:48 Ответить
Припустимо

А чого Джонсон став спікером?
Тому що звільнилось місце

А чому звільнилось місце?
Тому що всі демократи + 8 республіканців звільнили Маккарті

Чому звільнили Маккарті?
Не сподобалось, що поставив на голосування бюджет, котрий включав допомогу Україні

Чи могло б це статись, якщо б всі демократи не допомогли?
Або хочаб 5-6 не проголосували?
Ні. тому що більшість в Палаті представників у республіканців на 1 голос

Тому очевидно, що це зробили демократи
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05.02.2024 13:15 Ответить
І на хрін тоді той Конгрес потрібен, якщо один пNздюк може все пересрати на свій блRдський розсуд.
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05.02.2024 10:42 Ответить
Этот пиз..юк протеже Трампа, который скорее всего, благодаря американскому "мудрому нариду", будет кандидатом от республиканцев на выборах. В этом году ещё выборы в Конгресс, поэтому каждый конгрессмен теперь будет идти на поводу Трампа. Трамписты рулят и пох им вопросы международной безопасности
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05.02.2024 10:48 Ответить
Я інше спитав.
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05.02.2024 10:59 Ответить
Так про Трампа мова.
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05.02.2024 11:34 Ответить
Цікаво було б спитати у "аццов-аснавателей", чим вони мотивувались. Взагалі, вони багато чого нафакапили, але зараз прийшов час розплати за все одразу.
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05.02.2024 12:52 Ответить
Краще спитати навіщо демократи зняли Маккарті
щоб звільнити місце для Джонсона

Довідка
В Палаті представників більшість у республіканців +1 голос
Звільнили Маккарті демократи заручившись підтримкою 8х республіканців
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05.02.2024 13:18 Ответить
й зараз саме той час, коли треба звільняти Залужного, вони, мабуть, змовились...
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05.02.2024 10:45 Ответить
Надо ему на телефон фото погибших каждый час присылать.
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05.02.2024 10:46 Ответить
До чого тут ти ватний дебіл зі своїми тупими порівняннями про "междусобойчик та зімбабвійцев" і найбільша та найжорстокіша війна в Європі з часів 2 Світової?
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05.02.2024 12:17 Ответить
намаганнями підігрувати трампу він ховає впершу чергу свою політичну кар'єру
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05.02.2024 10:47 Ответить
Джонсенюки ,вони різні бувають....
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05.02.2024 10:47 Ответить
На фоні того, що зєрмаки садять бойових офіцерів без права застави, ця новина говорить багато про що:
https://youtu.be/xwCHQzR4aBk?si=_B-os1w9jddDJyrI

І ще одного бойового комбата Андрія Малахова (Тумана) кинули за ґрати! За що?
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05.02.2024 10:48 Ответить
Це і є результати роботи полиці Маркарової.
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05.02.2024 10:50 Ответить
в данной ситуации не маркарова и махатма ганди не помог бы с манделлой,когда такие холливары респы-демы_)
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05.02.2024 10:51 Ответить
американці не серйозний союзник.

в них республіканці можуть заблокувати допомогу україні.

як їм після цього хтось в світі взагалі буде довіряти?

проамериканських афганців кинули. в сирії протестувальників проти асада кинули. обіцяли, що допоможуть скинути асада. а як росія ввела війська на захист асада - то вивели свої війська, і дозволили російській авіації проутюжить місцеве населення.

європейці теж поганий союзник. тому що там є такі продавшиєся росії політики, як орбан, які в любий момент можуть заблокувати допомогу україні.

хай нам захід передасть 600 млрд доларів, які він конфіскував у росії і скаже допомога закінчена.

і ми на ці гроші купимо собі по всьому світу зброї і побудуємо заводи по виробництву ***********. побудуємо армію, сильнішу за російську.

і тоді нам ніхто не буде зв'язувати руки, тіпа "не стріляйте по росії".

і тоді ми не будемо залежними від дурної американскьої політики і європейської політики.
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05.02.2024 10:50 Ответить
Як ОПа вміє витрачати, відомо на багато тисяч кілометрів
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05.02.2024 10:57 Ответить
/хай нам захід передасть 600 млрд доларів\
Перелогінься, зеленський. Цей нік ти спалив у перший же день 😂
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05.02.2024 11:13 Ответить
Ну переконав - більше не будемо дружити з ненадійними американцями. Твоя рашка кращий союзник - дружили дружили з росією і отримали ніж у спину - минулий союзник зараз прийшов вбивати наш народ у подяку за дружбу
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05.02.2024 11:28 Ответить
|> хай нам захід передасть 600 млрд доларів, які він конфіскував у росії і скаже допомога закінчена.

не 600, а 300. Не конфіскував, а заморозив.

|> ми на ці гроші купимо собі по всьому світу зброї і побудуємо заводи по виробництву ***********. побудуємо армію, сильнішу за російську.

з зеленським президентом?
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05.02.2024 11:33 Ответить
Не той уже Вашингтонський обком
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05.02.2024 10:51 Ответить
Як би я хотів, щоб Нікі Хейлі взяла би участь в голосуванні 5 листопада хоча би в якості незалежного кандидата...
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05.02.2024 10:52 Ответить
Завтра багато що проясниться в Неваді, результат буде післязавтра. Якщо вона покаже ріст, все буде добре.
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05.02.2024 11:01 Ответить
оькоьк
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05.02.2024 10:55 Ответить
Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив { ?... } президент", - наголосив Джонсон. Джерело: https://censor.net/ua/n3471593
Трампошльондра забула вставити слово - попередній президент .
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05.02.2024 10:58 Ответить
Не всі йогурти Джонсони однаково корисні!
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05.02.2024 11:00 Ответить
значит тебя похоронят
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05.02.2024 11:02 Ответить
❗️F-16 прибудуть в Україну вже з ракетами на 300-500 км, - Наєв.
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05.02.2024 11:03 Ответить
Дай Бог . ! Але не здивуюсь якщо трампівська камарилья в Конгресі проголосує за те щоб зменшити дальність тих ракет до 300 - 500 м .
Тока не нада зліть пукена , нуно сохраніть єму літсо ( с ) !!
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05.02.2024 11:10 Ответить
...і будуть охороняти залишки Української землі, що залишили Україні згідно підступної змови вищого керівництва країни...
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05.02.2024 11:50 Ответить
его путин покусал
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05.02.2024 11:04 Ответить
Очікую прив'язки до пакету допомоги Україні проблему зникнення східного плямистого скунса на мексіканському кордоні.
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05.02.2024 11:06 Ответить
Цей маленький смердючий клоп робить політику Америки ?
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05.02.2024 11:14 Ответить
Жага влади та грошей - страшна річ: не те що рідну мати, країну продаси.
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05.02.2024 11:17 Ответить
До осені старців з білого дому будуть проклинати не менше ніж московських.
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05.02.2024 11:21 Ответить
забули як наші політики хотіли ввести двопалатний парламент ? от вам приклад його в дії .
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05.02.2024 11:29 Ответить
атматросілі і бросілі
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05.02.2024 11:29 Ответить
Ніхто нікого не кинув. Боротьба у США триває
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05.02.2024 13:48 Ответить
м'ясник
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05.02.2024 11:30 Ответить
Він залежить від Трампа, а Трампа підтримує більшість американців - от і все. Ми ж також нічого не змогли зробити, коли тупа маса посадила нам Зєлю на шию. Демократія, сер...
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05.02.2024 11:40 Ответить
Трампа підтримує реднеківське бидло, не здатне думати навіть на 5 років уперед..
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05.02.2024 11:50 Ответить
Яка демократія... Як би прийшли голосувати не 33 а 80 то зеленого лідора і у помині б не було...
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05.02.2024 12:15 Ответить
Израильское лобби хочет похоронить престиж Америки.
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05.02.2024 11:47 Ответить
От же **** трампістська!!!
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05.02.2024 11:48 Ответить
Щур і морда щуряча. Розповідає, що від дуже набожний, але це брехня. Якщо ти співпрацюєш із Трампом - найбільшим циніком, прелюбодєєм, т.і. , то дорога до пекла відкрита.
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05.02.2024 12:27 Ответить
А де наш пастор Турчинов, чому не вийде на зв"язок з Джонсоном?
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05.02.2024 12:34 Ответить
А хто зараз пастор Турчинов? Президент? Спікер Ради? Голова МЗС? Чому він має зустрічатися із Джонсоном? До чого тут Турчинов? Чи просто прізвище знайоме?
Для довідки: пастор Турчинов з 2022 року у лавах ЗСУ. Боронить Україну зі зброєю в руках.
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05.02.2024 13:22 Ответить
У цих бравих воїнів УБД ще з 2015р.)
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06.02.2024 02:02 Ответить
Цей спікер схожий на актора з фільму тупий і ще тупіший. Дуже зручний мабуть для Трампа )))))
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05.02.2024 12:34 Ответить
під.рас..........
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05.02.2024 13:02 Ответить
А я вот сегодня порадовалась за Украину
Америка - номер один в мире ,как ни крути!
Мы во всем отстаем
А вот по ********* - мы один в один
Приятно же!
Хоть в чем - то походить на АМЕРИКУ.....
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05.02.2024 13:02 Ответить
Чому ви постійно вводите людей в оману. Не ставайте на бік ліваків. В США за них ніхто уже не хоче голосувати.
Насправді проект не про допомогу Україні а про кордон США.
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05.02.2024 17:00 Ответить
Кучмі там випадково не ікається на Блакитному Березі за позбавлення України ЯО як 100% гарантії безпеки..?В реалії тепер доводиться чекати подачки від дядька Сема, щоб убезпечитися від шизнутих рашистів.
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05.02.2024 17:48 Ответить
 
 