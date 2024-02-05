Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине действия военного положения и проведении общей мобилизации еще на 90 суток – до 14 мая 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты №10456 и №10457 зарегистрированы на сайте Рады.
Срок действия военного положения и мобилизации истекает в Украине 14 февраля. Зеленский предлагает продлить их на 90 дней, то есть до 14 мая 2024 года.
Это будет уже десятое продление с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, законопроекты будут приняты на этой неделе.
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19 Грудня 2023
"Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прохання Генштабу щодо додаткової мобілізації близько 500 тис. осіб, сказав, що для утримання одного військового потрібно мати шість платників податків."
Плідор зробив усе навпаки, і тепер вони мають вмирати за його пройоби, не зрозуміють.
бо треба податки платити
тому вдесяте запитую...
у нас є війна?
може у нас стан війни???
чи ні, нікуя нема???
при загрозі нападу люди не гинуть сотнями тисяч!!!!
а воєнний стан вводиться при загрозі.
то що в Україні, пане заступник єрмака???
Хто зних має застрелитися?
Тупий совковийгумор
тому персонажу, якому надали цю дебільну пораду - треба було пристрелити савєтчіка!
А воно що колись воювало чи хоч пройшло службу в армії?
Може воно ще порадить хірургам як операції робити, , чи акушерам як пологи приймати?
Наполеон
Воно у мирний час обісралося піти до армії, а тепер "созрєл" давати вказівки військовим
нелігітимна з жовтня 2023, але клепає закони спокійно
Тиць: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3430-20#Text
Ось такі "чомусьники" і в 19-му повірили, що "нада простА пєрєстать стєлять!" і що тупий хрипатий кривляка-скоморох зможе управляти країною у війні!
Ви ще й зараз "Я чомусь йому вірю"? Вже наржались?
Цаплієнко пише, що ситуація в Авдіївці стала критичною. Окупанти змогли обійти українські бойові порядки і закріпитися у міській забудові. До головного шляху забезпечення захисників міста лишилося кілька сотень метрів.
Очевидно, Авдієвка приречена, її здача лише справа часу. Очевидно також, що в день коли це станеться, ЗЕботва масово почне вивалювати в багні генерала Залужного. Мовляв, це він винний у втраті Авдіївки.
Тобто оцініть. Ставка Зеленського вже рік втручається у всі справи керування військами на фронті - команда ЗЕ сама цим хваляться. До втручання ставки, ми мали противника вибитого з Київщини, звільнені Харківщину, Лиман та Херсон. Потім ставка почала втручатися - і перемоги закінчилися.
І от тепер Залужний стане винний в тому що він не створив ворогам Аустерліц.
Оцініть ще кілька фактів. На фронті (мені це курсанти розповідають) буває що у взводах лишається по 8-10 людей. Взводами командують сержанти, а ротами - лейтенанти-піджаки, які офіцерське звання мають за результатами навчання на воєнкафедрах. На фронті банально бракує людей. Шалено бракує. А влада вже другий місяць не може прийняти закон про мобілізацію, бо трясеться над своїми рейтингами.
На фронті снарядний голод. Влада не збудувала виробництва *********** (бо, мовляв, окупанти їх розстріляють), і довела стосунки з Заходом до такої межі що допомога нам зменшилася до мінімума (і плана Б естрадно-циркова влада не має).
Залужний не може призначати керівників родів військ і напрямків - він змушений працювати з тими кого йому дають.
От у цих умовах Залужний не зміг влаштувати ворогам Аустерліц... Я сильно сумніваюся, що в таких умовах зміг би Бонапарт.
Коли ЗЕботва почне звинувачувати у втраті Авдієвки Залужного, я дуже прошу - пригадуйте, що країною під час війни керує Верховний головнокомандувач. І це - Володимир Зеленський. Цей Верховний головнокомандувач під час війни, не об'єднує країну. Він влаштував війну з керівником армії.
Повторюю, тип який чотири рази ухилився від служби в армії, влаштував ворожнечу з генералом, який пройшов всі щаблі кар'єри від курсанта до головкома.
Вам зрозуміло, чому вже рік ми воюємо так як воюємо? Чи вони все ще мають право на помилку?
Коли закінчуються повноваження Голобородько...з юридичної сторони...
То може наступного разу, коли буде подання до ВРУ про продовження РВС не погодити і швидко провести вибори, щоби його замінити?
Те саме стосується і виборів.
А от якщо воєнного стану де-юре немає (напрмклад ВРУ не продовжила), от тоді як у казці: і король стає голим і золота карета перетворюється в гарбуза, а служнички - в мишей.
Єдіная РасіяСлуга Народу контролює парламент.
... Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний ВИСНОВОК:
1). Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року.
2). З цього моменту Зеленський НЕ користується правом недоторканності (ст.105) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.
3). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24).
4). Слідчий, відповідно до норм КПК, вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш, ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів.
5). Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він, згідно з Конституцією України, припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановлені міри покарання.
...
ВИСНОВОК: повноваження Президента України Зеленського, які закінчуються о півночі 20 травня 2024 року НЕ МОЖУТЬ бути автоматично продовженими до обрання Президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Президентські повноваження Зеленського НЕ МОЖУТЬ бути продовженими законом чи постановою Верховної Ради, оскільки це буде порушенням Конституції України, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії.
Наголошую, що закони та інші нормативно-правові акти ПОВИННІ прийматися на основі Конституції України і ПОВИННІ відповідати їй.
Адже існує принцип безперервності державної влади. Між тим, голова ВРУ не зможе опанувати президентські повноваження після 20.05.2024р., оскільки це можливо лише у випадку дострокового припинення повноважень Президентом України. А тут не той випадок, бо достроковості немає.
Натомість, є правова колізія: якщо Зеленський не оголосить про свою відставку до 20.05.2024 року включно, тоді після цього навіть в разі його відставки спікер ВРУ не матиме права на президентські повноваження (навіть обмежені). А отже змінити командування ЗСУ в разі необхідності, то такої правової можливості вже не буде.
Отже, потрібно домагатись відміни режиму воєнного стану після 31.03.2024 року та проведення президентських виборів в Україні по аналонії із 2014 роком - конкретні безпечні для голосування округи ЦВК вправі визначати самостійно.
Лише так можна легітимно усунути Зеленського з теперішньої його посади.
а тобі на підставі "воєнного стану" давали притулок?
Значит гражданских на фронт можно, а полицейских нельзя? Что-то в моем городе, когда кацапы были уже "у ворот", на улице не было полицейских, никого. Забота о гражданских их не волновала. Одни военные были - честь им и хвала, не пустили кацапов.
И где тогда логика вообщем?
1. Например, взять 45 летнего мужика - его в полицию не возьмут. Он старый уже. Он уже пенсионер для полиции. Он не дотягивает по подготовке и требованиям.
2. Но полицейский на фронт не хочет - т.к. его этому "не учили".
3. Однако этого 45 летнего мужика можно запросто отправить на фронт! Хотя он даже в полицию не годится, которую "не учили воевать".
В той час як менти це спеціально відібрані кадри, яких набирають на довгострок і для специфічних функцій, куди випадкова людина може не підійти.
57 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Сигналом до звільнення Залужного повинна стати втрата українськими військами Авдіївки, або прорив військ РФ на харківському напрямку, перед президентськими виборами в РФ (15-17 березня). В принципі це може статись до кінця лютого по причині критичної нестачі боєзапасу і зриву мобілізації зусиллями провладної більшості в Верховній Раді. Це потрібно Росії для демонстрації "перемог" на фронті перед виборами і потрібно Зеленському, щоб відправити у відставку Залужного "за невдале керування військами".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
У него есть козырь против Зеленского
Убийственный
Ему нужно сделать главным лозунгом своей программы
Избавим Украину от Ухилянта и Шашлычника
И все.....
Или перехрестыты и отпуститьтить дамой? А завтра на работу, снова винтить прохожых возле АТБ?