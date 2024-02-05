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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине действия военного положения и проведении общей мобилизации еще на 90 суток – до 14 мая 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты №10456 и №10457 зарегистрированы на сайте Рады.

Срок действия военного положения и мобилизации истекает в Украине 14 февраля. Зеленский предлагает продлить их на 90 дней, то есть до 14 мая 2024 года.

Это будет уже десятое продление с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, законопроекты будут приняты на этой неделе.

Читайте также: Зеленский не говорил о "патовой" ситуации на фронте, - Никифоров
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Топ комментарии
+42
Як цікаво. 4-джи ухилянта вносить закон про мобілізацію. Тепер автозаків і бусіків незламності побільшає
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05.02.2024 10:52
+36
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05.02.2024 11:13
+27
Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Цаплієнко пише, що ситуація в Авдіївці стала критичною. Окупанти змогли обійти українські бойові порядки і закріпитися у міській забудові. До головного шляху забезпечення захисників міста лишилося кілька сотень метрів.

Очевидно, Авдієвка приречена, її здача лише справа часу. Очевидно також, що в день коли це станеться, ЗЕботва масово почне вивалювати в багні генерала Залужного. Мовляв, це він винний у втраті Авдіївки.

Тобто оцініть. Ставка Зеленського вже рік втручається у всі справи керування військами на фронті - команда ЗЕ сама цим хваляться. До втручання ставки, ми мали противника вибитого з Київщини, звільнені Харківщину, Лиман та Херсон. Потім ставка почала втручатися - і перемоги закінчилися.

І от тепер Залужний стане винний в тому що він не створив ворогам Аустерліц.

Оцініть ще кілька фактів. На фронті (мені це курсанти розповідають) буває що у взводах лишається по 8-10 людей. Взводами командують сержанти, а ротами - лейтенанти-піджаки, які офіцерське звання мають за результатами навчання на воєнкафедрах. На фронті банально бракує людей. Шалено бракує. А влада вже другий місяць не може прийняти закон про мобілізацію, бо трясеться над своїми рейтингами.

На фронті снарядний голод. Влада не збудувала виробництва *********** (бо, мовляв, окупанти їх розстріляють), і довела стосунки з Заходом до такої межі що допомога нам зменшилася до мінімума (і плана Б естрадно-циркова влада не має).

Залужний не може призначати керівників родів військ і напрямків - він змушений працювати з тими кого йому дають.

От у цих умовах Залужний не зміг влаштувати ворогам Аустерліц... Я сильно сумніваюся, що в таких умовах зміг би Бонапарт.

Коли ЗЕботва почне звинувачувати у втраті Авдієвки Залужного, я дуже прошу - пригадуйте, що країною під час війни керує Верховний головнокомандувач. І це - Володимир Зеленський. Цей Верховний головнокомандувач під час війни, не об'єднує країну. Він влаштував війну з керівником армії.

Повторюю, тип який чотири рази ухилився від служби в армії, влаштував ворожнечу з генералом, який пройшов всі щаблі кар'єри від курсанта до головкома.

Вам зрозуміло, чому вже рік ми воюємо так як воюємо? Чи вони все ще мають право на помилку?
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05.02.2024 11:11
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Як цікаво. 4-джи ухилянта вносить закон про мобілізацію. Тепер автозаків і бусіків незламності побільшає
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05.02.2024 10:52 Ответить
"загальної мобілізації "
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05.02.2024 10:55 Ответить
Ви добре підмітили. Це вперше.
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05.02.2024 11:03 Ответить
Свідоме доведення країни до коллапсу.

19 Грудня 2023
"Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прохання Генштабу щодо додаткової мобілізації близько 500 тис. осіб, сказав, що для утримання одного військового потрібно мати шість платників податків."
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05.02.2024 11:15 Ответить
Ну зараз він виконує лєзгінку, намаючить одночасно "понравіцца" недоумкуватим свїм вібарцам, віхрещучись від мобілізації і сховатися від публіки черконути указ.
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05.02.2024 11:32 Ответить
Не вийде. Це чучело прийшло до влади на "уставших ат вайни", і на гаслах "сайтісь пасєрєдінє і пєрєстать стрєлять". Зебіли такого кидалова, коли їх П лідор зробив усе навпаки, і тепер вони мають вмирати за його пройоби, не зрозуміють.
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05.02.2024 12:56 Ответить
Тю. Підвищіти податки в 6 разів - і можна мобілізувати половину населення. Просте рішення.™
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05.02.2024 11:43 Ответить
але ж він податків не платить
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05.02.2024 13:59 Ответить
тому його фінми в офшорах??
бо треба податки платити
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05.02.2024 18:49 Ответить
вдесяте просить ВР продовжити ВС,,,
тому вдесяте запитую...
у нас є війна?
може у нас стан війни???
чи ні, нікуя нема???
при загрозі нападу люди не гинуть сотнями тисяч!!!!
а воєнний стан вводиться при загрозі.
то що в Україні, пане заступник єрмака???
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05.02.2024 18:47 Ответить
вофка, а твоєму місці, я б пішов і десь тихо застрелився !!!



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05.02.2024 10:53 Ответить
Є такий фільм (СРСР) "Батальони просять вогню" і от там один з персонажів, звернувся до іншого "А якщо кішка тонка, - іди в дальній окоп і застрелися. Тільки тихо!"
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05.02.2024 11:06 Ответить
У когось "кішка тонка"? , а у когось з інтелектом проблеми.
Хто зних має застрелитися?

Тупий совковийгумор
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05.02.2024 18:41 Ответить
есесер завжди закидував супротивника м'ясом, бо "кишка тонка" була в голові!

тому персонажу, якому надали цю дебільну пораду - треба було пристрелити савєтчіка!
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05.02.2024 19:47 Ответить
І Шустер цей якийсь прибитий лантухом, якщо верзе, що наше "верховне непорозуміння" сформувало своє розуміння як воювати. Як можна взагалі сформувати розуміння коли немає достатньо для цього розуму? Про як воювати буде давати вказівки особа, яка чотири рази не приходило до ТЦК?
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05.02.2024 11:11 Ответить
тцк почав діяти лише з 22 року, так що воно не приходило до військового комісаріату
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05.02.2024 14:03 Ответить
Це та сама хєрня
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05.02.2024 18:01 Ответить
"сформувало своє розуміння як воювати"
А воно що колись воювало чи хоч пройшло службу в армії?

Може воно ще порадить хірургам як операції робити, , чи акушерам як пологи приймати?

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05.02.2024 18:48 Ответить
Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать.

Наполеон

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05.02.2024 18:53 Ответить
Нарцис з комплексом Наполеона.

Воно у мирний час обісралося піти до армії, а тепер "созрєл" давати вказівки військовим
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05.02.2024 19:12 Ответить
Саме через особисте втручання зе-лідора у справи генштабу щодо планування та проведення бойових дій наш контрнаступ у 2023 був фактично зірваний... а тепер зелена гидота робить крайніми Главкома та генштаб, які доречі добряче сперечалися із зе-лідором, зокрема щодо пагубного впливу наказа зе-лідора "стоять насмєрть" під Бахмутом, де ми таким чином вимотали та знекровили наші досвідчені бойові частини, яких потім бракувало в контрнаступі і потім прийшлося кидати в бій необстріляні новостворені бригади. Про ці суперечки Главкома із зе-лідором ще у березні 2023 писали західні ЗМІ. А Шустер в своїй книзі це зайвий раз підтверджує.
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05.02.2024 11:15 Ответить
..часікі тікають, до 20го травня небагато "шашличків" залишилося.. і як воно буде далі жидь...?
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05.02.2024 10:57 Ответить
А разом з "президентом" має піти і весь його так званий "офіс" разом з усіма "радниками". Де ж вони тоді харчуваться будуть, бідолашні?
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05.02.2024 11:42 Ответить
У в'язниці. Ті, хто не буде висіти.
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05.02.2024 11:51 Ответить
а як Рада поточного скликання живе?

нелігітимна з жовтня 2023, але клепає закони спокійно
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05.02.2024 15:08 Ответить
А от якщо влада сама повбиває 500 тис. простолюдінов - воно ж значно дешевше вийде, га?
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05.02.2024 10:57 Ответить
До речі, про новий закон про мобілізацію. В.Фесенко сказав, що "Батьківщина" та "ЄС" зовсім не проти цього закону, вони проти самої мобілізації. Я чомусь йому вірю. Боротьба за голоси виборців розпочалася.
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05.02.2024 11:01 Ответить
Фесенко лайно смердюче, з сраки усіх можновладців лізе
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05.02.2024 11:04 Ответить
той флюгер взагалі з 58 року, у нього імунітет.
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05.02.2024 14:09 Ответить
Кому вірити, ваш вибір. Але фесенко не аналітик, а підстілка дерьмака і анаЛітить, те, що велить господар.
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05.02.2024 11:05 Ответить
І я вірю Лідору і Єрмаку.
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05.02.2024 11:10 Ответить
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05.02.2024 11:13 Ответить
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05.02.2024 12:02 Ответить
Оппозицию никто заставить голосовать не может в отличии от зеленых, да и те в последнее время разбегаются - потому что понимают что верхушка улетит из страны и спрячется - а им - свадебным фотографам и домохозяйкам - придется отвечать за те абсолютно неконстиционные законы. И никто их защищать и отмазывать не будет, ими попользовались и выкинут. А оппозиция в отличии от вышеупомянутых зеленых - расчитывают что у них будет политическое будущее, и им приходится думать наперед о том что они собираются делать. А закон о мобилизации в том виде в котором он есть - когда только кнут - и никакого пряника - им не простят.
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05.02.2024 11:12 Ответить
Точнісінько. І процес вже розпочався. Закон про мобілізацію став своєрідним маркером. Ще півтора року тому його прийняли б залюбки без усіляких правок, більше того - проект внесли б самі СН. Зробили б ініціатором якусь Безуглу та й край. А тепер навіть до найтупіших слуг почало доходити, що їх використовують. Причому, роблять це всі кому не лінь. Від ОП до МО, які теж навіть при найгіршому розкладі залишаться «ніучому нєуіноуатиє». Саме тому проект подає Шмигаль. Бо дурнів відповідати за це сильно поменшало.
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05.02.2024 11:59 Ответить
да тому шмигалю вже всеодно....то таке путо .воно так вдерьмо в лізло.а по суті -це промто фунт
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05.02.2024 14:06 Ответить
Отож.
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05.02.2024 14:50 Ответить
У цьому проекті Закону є принципова новація - додалося одне, але ключове слово - Закон про ЗАГАЛЬНУ мобілізацію!
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05.02.2024 18:30 Ответить
Він і до того таким був. То ви просто саме зараз звернули увагу.

Тиць: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3430-20#Text
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05.02.2024 18:40 Ответить
"Я чомусь йому вірю" - не дивись "єдиний мудозвон" і не буде у тебе оце "чомусь"! Дивні люди іноді трапляються - вони знають, що гриби отруйні, але ж продовжують їх їсти, бо вони ж...красиві! Іноді хочеться, щоб всі отакі "чомусьники" просто осліпли, оглохли і не могли б ходити...на вибори!
Ось такі "чомусьники" і в 19-му повірили, що "нада простА пєрєстать стєлять!" і що тупий хрипатий кривляка-скоморох зможе управляти країною у війні!
Ви ще й зараз "Я чомусь йому вірю"? Вже наржались?
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05.02.2024 11:58 Ответить
Брехня!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.02.2024 12:32 Ответить
"Я чомусь йому вірю" - бо ти очевидний дебіл і зєлєбобік!
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05.02.2024 19:53 Ответить
Всьо -- 95 -и квартал вже не відвертиться
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05.02.2024 11:09 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Цаплієнко пише, що ситуація в Авдіївці стала критичною. Окупанти змогли обійти українські бойові порядки і закріпитися у міській забудові. До головного шляху забезпечення захисників міста лишилося кілька сотень метрів.

Очевидно, Авдієвка приречена, її здача лише справа часу. Очевидно також, що в день коли це станеться, ЗЕботва масово почне вивалювати в багні генерала Залужного. Мовляв, це він винний у втраті Авдіївки.

Тобто оцініть. Ставка Зеленського вже рік втручається у всі справи керування військами на фронті - команда ЗЕ сама цим хваляться. До втручання ставки, ми мали противника вибитого з Київщини, звільнені Харківщину, Лиман та Херсон. Потім ставка почала втручатися - і перемоги закінчилися.

І от тепер Залужний стане винний в тому що він не створив ворогам Аустерліц.

Оцініть ще кілька фактів. На фронті (мені це курсанти розповідають) буває що у взводах лишається по 8-10 людей. Взводами командують сержанти, а ротами - лейтенанти-піджаки, які офіцерське звання мають за результатами навчання на воєнкафедрах. На фронті банально бракує людей. Шалено бракує. А влада вже другий місяць не може прийняти закон про мобілізацію, бо трясеться над своїми рейтингами.

На фронті снарядний голод. Влада не збудувала виробництва *********** (бо, мовляв, окупанти їх розстріляють), і довела стосунки з Заходом до такої межі що допомога нам зменшилася до мінімума (і плана Б естрадно-циркова влада не має).

Залужний не може призначати керівників родів військ і напрямків - він змушений працювати з тими кого йому дають.

От у цих умовах Залужний не зміг влаштувати ворогам Аустерліц... Я сильно сумніваюся, що в таких умовах зміг би Бонапарт.

Коли ЗЕботва почне звинувачувати у втраті Авдієвки Залужного, я дуже прошу - пригадуйте, що країною під час війни керує Верховний головнокомандувач. І це - Володимир Зеленський. Цей Верховний головнокомандувач під час війни, не об'єднує країну. Він влаштував війну з керівником армії.

Повторюю, тип який чотири рази ухилився від служби в армії, влаштував ворожнечу з генералом, який пройшов всі щаблі кар'єри від курсанта до головкома.

Вам зрозуміло, чому вже рік ми воюємо так як воюємо? Чи вони все ще мають право на помилку?
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05.02.2024 11:11 Ответить
https://youtu.be/FwbYrKr8fkU?si=mqMmCW8qlDh9OI49..

Коли закінчуються повноваження Голобородько...з юридичної сторони...
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05.02.2024 11:25 Ответить
Недовго залишолося підпіздєнту до кінця легітимності .
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05.02.2024 11:28 Ответить
Доки діє режим воєнного стану (РВС) - Зеленський продовжує свої повноваження президента після спливу п'ятирічного строку своєї каденції.
То може наступного разу, коли буде подання до ВРУ про продовження РВС не погодити і швидко провести вибори, щоби його замінити?
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05.02.2024 11:47 Ответить
Нажаль, опозиція жує соплі. А могли б такий нежданчик зе-владі зробити.
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05.02.2024 12:02 Ответить
Згідно Закону, що регулює режим воєнного стану, під час його дії будь-які акції громадської непокори, демонстрації чи страйки заборонені.
Те саме стосується і виборів.
А от якщо воєнного стану де-юре немає (напрмклад ВРУ не продовжила), от тоді як у казці: і король стає голим і золота карета перетворюється в гарбуза, а служнички - в мишей.
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05.02.2024 12:18 Ответить
А ну, а ну, як?
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05.02.2024 12:30 Ответить
Тю. Виноситься в раду президентський законопроект про продовження воєнного стану ще на 90 діб. Опозиція голосує проти. Вуаля.
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05.02.2024 13:12 Ответить
Їх занадто мало. Єдіная Расія Слуга Народу контролює парламент.
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05.02.2024 18:05 Ответить
Факт. Особливо враховуючи те, що всілякі «голоси» та «довіри» - то підстилки СН і давно голосують як хазяїн скаже.
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05.02.2024 18:45 Ответить
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/181218

... Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний ВИСНОВОК:
1). Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року.
2). З цього моменту Зеленський НЕ користується правом недоторканності (ст.105) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.
3). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24).
4). Слідчий, відповідно до норм КПК, вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш, ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів.
5). Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він, згідно з Конституцією України, припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановлені міри покарання.

...

ВИСНОВОК: повноваження Президента України Зеленського, які закінчуються о півночі 20 травня 2024 року НЕ МОЖУТЬ бути автоматично продовженими до обрання Президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Президентські повноваження Зеленського НЕ МОЖУТЬ бути продовженими законом чи постановою Верховної Ради, оскільки це буде порушенням Конституції України, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії.
Наголошую, що закони та інші нормативно-правові акти ПОВИННІ прийматися на основі Конституції України і ПОВИННІ відповідати їй.
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05.02.2024 13:24 Ответить
Автор цього допису тішить себе ілюзією, що норма статті 103 Конституції є підставою припинення президентськтх повноважень Зеленського в умовах дії режиму воєнного стану. І цим вводить своїх читачів в оману. Бо це не так, оскілтки суперечить Закону, що регулює РВС.
Адже існує принцип безперервності державної влади. Між тим, голова ВРУ не зможе опанувати президентські повноваження після 20.05.2024р., оскільки це можливо лише у випадку дострокового припинення повноважень Президентом України. А тут не той випадок, бо достроковості немає.
Натомість, є правова колізія: якщо Зеленський не оголосить про свою відставку до 20.05.2024 року включно, тоді після цього навіть в разі його відставки спікер ВРУ не матиме права на президентські повноваження (навіть обмежені). А отже змінити командування ЗСУ в разі необхідності, то такої правової можливості вже не буде.
Отже, потрібно домагатись відміни режиму воєнного стану після 31.03.2024 року та проведення президентських виборів в Україні по аналонії із 2014 роком - конкретні безпечні для голосування округи ЦВК вправі визначати самостійно.
Лише так можна легітимно усунути Зеленського з теперішньої його посади.
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05.02.2024 16:07 Ответить
Але це не те що малоймовірно, а взагалі не реалістично. Якщо припиняється дія правового режиму військового стану, то, відповідно, припиняють дію і всі обмеження з ним пов'язані, а це, відповідно, і вільний виїзд за кордон, і неможливість проводити мобілізацію і т.і. На такий крок не пішов би навіть найупоротіший опозиціонер з усих можливих і неможливих. Бо настала б срака. повна
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05.02.2024 18:18 Ответить
«вільний виїзд за кордон» - спробуйте це зробити на загальних умовах. Максимум на що ви можете розраховувати - 90 діб за свій рахунок по туристичній візі з перевіркою майнового стану на кордоні. На все інше потрібна робоча, шлюбна або студентська віза. А якщо домовитися з міжнародними партнерами про тимчасове припинення безвізу, то кордони в такому разі закривати немає потреби. Закони про продовження воєнного стану та продовження загальної мобілізації - то різні речі і подаються окремо. Згадайте 2014-2015 рік. Мобілізація є, кордони відкриті - ніхто не виїжджає. Ключове питання - безвіз.
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05.02.2024 18:53 Ответить
90 діб з головою вистачить щоб виїхати та знайти прихисток
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05.02.2024 19:12 Ответить
На якій підставі прихисток, якщо воєнний стан буде скасовано?
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05.02.2024 19:15 Ответить
на підставі постійниx бомбардувань території України, юризд
а тобі на підставі "воєнного стану" давали притулок?
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05.02.2024 19:57 Ответить
«а тобі на підставі "воєнного стану" давали притулок?» - шо ти верзеш? Іди уроки вчи - завтра в школу, спеціаліст мамкин.
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05.02.2024 20:15 Ответить
Плюс, майновий стан. Розчарую вас, але в кишені має бути не менш ніж 3000 євро. Це на додачу. За туристичною візою вам притулок ніхто не надасть. Ви турист, а не біженець.
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05.02.2024 19:30 Ответить
Ти вже розчарував своїx маму з татом! Притулок нададуть з будь якою візою, і навіть БЕЗ візи!
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05.02.2024 19:58 Ответить
Навчися спершу читати коментарі, а потім розумника включати. Чукча нє чітатель - чукча пісатєль, егеж?
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05.02.2024 20:17 Ответить
Конституція ніяким чином не може суперечити будь-якому Закону, тому що має вищу від звичайного Закону, юридичну силу! Усі Закони України, які входять у протиріччя з нормами Конституції,- є нікчемними й не підлягають виконанню!
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05.02.2024 18:37 Ответить
И что изменится,оставшихся инвалидов из низших каст потащат на фронт,а здоровые полицаи,таможенники,податкивцы,прокуроришки,судьишки,минкультовцы и прочие довольные собой прожиратели бюджета остануться в тылу ожидать путиские танки в своих городах?
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05.02.2024 11:30 Ответить
В телеге было видео с днепровскими полициянтами (экс-беркутовцами) которые отказывались идти в бригаду "лють", дескать их этому не учили и они подготовлены только гражданских защищать.
Значит гражданских на фронт можно, а полицейских нельзя? Что-то в моем городе, когда кацапы были уже "у ворот", на улице не было полицейских, никого. Забота о гражданских их не волновала. Одни военные были - честь им и хвала, не пустили кацапов.

И где тогда логика вообщем?

1. Например, взять 45 летнего мужика - его в полицию не возьмут. Он старый уже. Он уже пенсионер для полиции. Он не дотягивает по подготовке и требованиям.

2. Но полицейский на фронт не хочет - т.к. его этому "не учили".

3. Однако этого 45 летнего мужика можно запросто отправить на фронт! Хотя он даже в полицию не годится, которую "не учили воевать".
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05.02.2024 11:48 Ответить
Поліціянт корисніший для влади, тому що буде її (і себе тим самим) захищати від "мужиків". Ось вам і логіка.
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05.02.2024 11:55 Ответить
Логіка дуже проста - ніхто не чекає, що 45-річний чоловік на фронті проявить якісь подвиги. Так само як 55-річний чи 25. Це просто розхідний матеріал, розрахований на дуже короткий строк експлуатації, мішень для дрона чи снаряда.
В той час як менти це спеціально відібрані кадри, яких набирають на довгострок і для специфічних функцій, куди випадкова людина може не підійти.
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05.02.2024 12:06 Ответить
одна женщина очень давно говорила...если живешь с дураком, то лучше рожать от умного
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05.02.2024 11:33 Ответить
05.‎02.‎2024 712 доба війни

57 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Сигналом до звільнення Залужного повинна стати втрата українськими військами Авдіївки, або прорив військ РФ на харківському напрямку, перед президентськими виборами в РФ (15-17 березня). В принципі це може статись до кінця лютого по причині критичної нестачі боєзапасу і зриву мобілізації зусиллями провладної більшості в Верховній Раді. Це потрібно Росії для демонстрації "перемог" на фронті перед виборами і потрібно Зеленському, щоб відправити у відставку Залужного "за невдале керування військами".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.02.2024 11:38 Ответить
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05.02.2024 11:57 Ответить
Там 73 вiдсотки - з голово хватить.
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05.02.2024 12:11 Ответить
Судя по всему Сырского назначат... Безумная уже пиарит
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05.02.2024 12:12 Ответить
Політ на "МІСЯЦЬ- безугла, вдаритись в сосну-безугла, посьміховисько в Раді-безугла, це то саме! Сирський, не один, він допомагав Залужному!!!
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05.02.2024 12:27 Ответить
безмозгла їбонута на всю голову!
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05.02.2024 12:34 Ответить
Если генерал Залужный решит пойти в политику
У него есть козырь против Зеленского
Убийственный
Ему нужно сделать главным лозунгом своей программы
Избавим Украину от Ухилянта и Шашлычника
И все.....
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05.02.2024 12:54 Ответить
Потрібно прийняти на рівні закону, чиновники, в умовах воєнного стану, не можуть займати своїх посад, якщо їх діти не служитимуть у Силах Оборони! Або їхні сім'ї та діти з початком повномасштабної виїхали та проживають за кордоном! Або якщо депутат або чиновник, або їх діти проводять більшу частину року за кордоном. Тим більше зараз все буде в електронному вигляді де все простежується. А в нас зелені обслуговують та дозволяють цілому ботальєну Монако (в основному регіАналі) не втрачаючи мондатів проживати 10 місяців на рік на блакитному березі у своїх маєтках, чи ця війна не для чиновників, депутатів, ТЦК, 95 кварталу, а для бідних? Вам потрібно м'ясо і раби, про яку справедливу мобілізацію Зеленськм може йтися. Де була підготовка до повномасштабного вторгнення, скільки людей не підготувалося і повірило клоуну... скільки смертей...
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05.02.2024 18:34 Ответить
Зєля і дЄрьмак з його шоблою більші вороги ніж уся кацапня. Це факт. Такої шкоди, як ця компашка Україні не наніс ще ніхто
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05.02.2024 18:46 Ответить
яка ницість : зебздура поперло на передову ,що б подивитись на бійців - смертників : особового складу 1 до 20 ,зброї нема- рожок автомата!Він же не повіз зброю,літаки,танки,беспілотки ???Що це було взагалі ???Це знущання чи насмішка? Чи це фінзвіт для пуйла ??
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05.02.2024 19:58 Ответить
Скандал у Дніпрі: Дніпровськi Беркутa відмовляється від мобілізації. У Дніпрі виникла серйозна ситуація із місцевим батальйоном поліції особливого призначення, який раніше відомий був як "Дніпровський Беркут". Новину про їхню відмову від мобілізації обурює громадськість. Бійці цього батальйону, які вже мали сумнівну репутацію через події на Майдані, відмовились вступати до бригади «Лють» і викликали скандал, вважаючи заступника начальника Нацполіції гнідою. При спробі відправити цих поліцейських на фронт, вони виступили проти заступника начальника поліції області, використовуючи образи та прокльони. Зазначено, що Володимир Богоніс, який колись працював директором салону мобільного зв'язку і прийшов до поліції після Революції Гідності, був атакований саме через свою участь у подіях Майдану. Ситуація вимагає уваги та розслідування, оскільки вона підірвала довіру громадськості до цих екс-Беркутівців, що перейшли до новоствореної поліції.
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05.02.2024 20:28 Ответить
мусора , беркута йшли в "мусарку" нi для того, щоб на нулi захищати краiну, а щоб безкарно грабувати населення
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05.02.2024 20:36 Ответить
Хто отказался - в расход. Это ждуны и враги.
Или перехрестыты и отпуститьтить дамой? А завтра на работу, снова винтить прохожых возле АТБ?
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05.02.2024 21:54 Ответить
мало того, що "воно" не може "продовжувати" военний стан по закону, а може лише вводити або припиняти , Тобто нiякого военнго стану в краiнi нема. 👈
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05.02.2024 20:32 Ответить
 
 