Нужно быть готовыми к любому сценарию - Польша о вероятности нападения со стороны России
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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация в мире достаточно напряженная, поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию. Страна предполагает вероятность нападения России.
Об этом он заявил в интервью одному из польских СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, если Украина проиграет в войне, Россия может напасть на страны НАТО, в частности, Польшу.
"Мы предполагаем любой сценарий, а наиболее серьезно относимся к худшим", - подчеркнул польский министр обороны.
"Ситуация в мире очень серьезная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана. Надо быть готовыми к каждому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например, относительно оружия. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипировка бойцов", - добавил Косиняк-Камыш.
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