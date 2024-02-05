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Новости За рубежом
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Нужно быть готовыми к любому сценарию - Польша о вероятности нападения со стороны России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

армія,польща,польська

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация в мире достаточно напряженная, поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию. Страна предполагает вероятность нападения России.

Об этом он заявил в интервью одному из польских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, если Украина проиграет в войне, Россия может напасть на страны НАТО, в частности, Польшу.

"Мы предполагаем любой сценарий, а наиболее серьезно относимся к худшим", - подчеркнул польский министр обороны.

"Ситуация в мире очень серьезная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана. Надо быть готовыми к каждому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например, относительно оружия. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипировка бойцов", - добавил Косиняк-Камыш.

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Топ комментарии
+7
Ну не до шашликів же їм готуватись.
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05.02.2024 11:11
+4
Під крилом НАТО можна готуватись -- це ми як свічка на вітру
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05.02.2024 11:28
+3
наших зе-н*ркоманів, розвідки США попереджала ще з літа 2021 року, що Ху*ло нападе - вони ж нам про шашлики макаронні вироби на вуха вішали !!!

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05.02.2024 11:25
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Польща про ймовірність нападу з боку Росії

Ге ж.
Авдіївку візьмуть - і одразу ж...
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05.02.2024 11:07 Ответить
Ну не до шашликів же їм готуватись.
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05.02.2024 11:11 Ответить
так поляки вже готуються
передові загони польських фермерів з вилами чекають куйла на кордоні
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05.02.2024 12:46 Ответить
наших зе-н*ркоманів, розвідки США попереджала ще з літа 2021 року, що Ху*ло нападе - вони ж нам про шашлики макаронні вироби на вуха вішали !!!

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05.02.2024 11:25 Ответить
вони і зараз попереджують що буде спроба захопити Харків, Суми, Київ
що пропонуєш робити?
Евакуювати ВСІХ з Харкова, Сум, Києва?
піждеть за океаном не мішки з піском носити
- тільки давай без зради - якщо по ділу то пиши
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05.02.2024 12:49 Ответить
Під крилом НАТО можна готуватись -- це ми як свічка на вітру
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05.02.2024 11:28 Ответить
Ніхто не заважав українцям вступити в НАТО, але вони кожні 5 років вступають в чергове лайно
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05.02.2024 11:45 Ответить
Ніхто - так ше ж Кучма просився - але шось нам були не дуже раді
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05.02.2024 11:50 Ответить
Обосрались но делают вид что к чему то готовы.
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05.02.2024 11:49 Ответить
Posmotrel dlia interesa rusko-finskuju vojnu.Poteri kacapoc 2268 tankov,finov 20 tankov LIcnogo sostava s ranenami fini 50 tysiac,kacapi minimum 500 tysiac eto ucytyvaja sto kacapi nekogda nedajut vernyje danyje mozet 1mln i bolse.A sto bylo jesli bi napalo na NATO stranu kak Polsa
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05.02.2024 11:55 Ответить
 
 