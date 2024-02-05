В Авдеевке уличных боев нет, оккупанты зашли в дачный массив вблизи города, - начальник ГВА Барабаш
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Российские оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки. Однако пока уличных боев в городе нет.
Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города - да. Но это не городская застройка, это не улицы города", - отметил он.
Топ комментарии
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+11 Деніс Войцеховський
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+9 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий05.02.2024 12:15
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Пожалуйста, подождите...
- спочатку кажуть що все під контролем (коли вже твітер гудить від відосів про захоплені руснею позиції).
- потім кажуть що ведуться бої але обстановка стабільна (це вже коли ворогом захоплено і довелось в собачий голос кинути не резерви підкріплення, а з нуля штурмувати щоб відбити назад).
- і нарешті кажуть що без втрат відійшли на буцім-то більш обладнані і вигідні позиції, а тримати старі не було сенсу
Це вам не відкрита місцевість, де можна косити піхоту, яка йде у повний зріст.
Навіть ПС надає купу місць для того, щоб сховатись.
Адже бої в міській забудові завжди надають перевагу тим, хто обороняється.
Бої в міській забудові якраз нівелюють чисельну перевагу противника.
І чим значніша міська забудова (багатоповерхівки) тим краще там оборонятись.
Головне, щоб щільність оборонних порядків була достатньою. Це головне - бо дійсно, якщо на кілометровий фронт міських боїв буде всього кілька десятків оборонців, тоді так, вони просто фізично не в змозі матераалізувати свою первевагу.
Думаю походження цього міфу походить з того, що, дійсно, бої в міський забудові нівелюють якісну перевагу піхоти (в міських боях, дійсно, найкращий спец, з близьких дистанцій може бути легко убитий якимсь сраним мобіком)
Бій на ближній дистанції - це вже більше про вдачу: хто кого першим побачить. Маючи перевагу у кількості... ви зрозуміли.
Листопад - бої
Грудень - бої
Січень - фронт боїв уже більше 5 км
Лютий - бої і далі продовжувалися ще на східній стороні Бахмутки
Березень - коли наші уже залишили східний берег Бахмутки, кацапи майже оточили, вийшли на піночі і півдні (літачок) на західні крила, майже оточивши місто (3500 метрів між їхніми позиціями)
Квітень - наші контролюють 3 на 3 км Бахмута
Травень - західна висотна забудова 750 на 750 метрів контролювала нашими, поки аж до 20 числа врешті решт кацапи змогли все захопити.
Як думаєте, пів року бої це мало?
Головна причина падіння Бахмуту - це захоплення вагнерами висот навкруги і заводу шампанських вин на півночі міста з його підвалами і бетонованими укриттями, що надавало можливості штурмовим групам концентруватись і готуватись до атак.
Аналог по Авдіївці - це коксохімзавод. І ще одна висота за кар'єром під контролем ЗСУ. Допоки вони стоять, оборона міста доречна.
перевага є коли противник в чистому полі, а ти в нас пункті з підвалами та висотками які дають хороший огляд.
А коли некомплект бо нема заміни вибувших, то орки просто заходять на цю позицію, а сміжникам доводиться теж відходити щоб не отримати удар з флангу
кияни їм дали відпор..
І так відкрий карту, орки вже фактично відрізали коксохім від міста, а в астальном прекрасная маркіза всьо карашо всьо карашо.
Я якось Бутусову вірю, а кишеньковому песику зеуйобка - ні.
Тоді б ворожі штурмові групи не просочились у приватну забудову.
І це, що каже цей речник, то повтор того, що повідомляли наверх, коли ворог вже прорвався в місто.
"Щоби не нагнітати паніки" (с).
Уявляю якби Гітлєр вихвалявся перед всім світом тим що мовляв - танкові дивізії Гудеріана за 3 місяці безперервного штурму захопили 19 хат десь в селі . !!