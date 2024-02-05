В Авдеевке уличных боев нет, оккупанты зашли в дачный массив вблизи города, - начальник ГВА Барабаш

Российские оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки. Однако пока уличных боев в городе нет.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города - да. Но это не городская застройка, это не улицы города", - отметил он.

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