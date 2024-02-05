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В Авдеевке уличных боев нет, оккупанты зашли в дачный массив вблизи города, - начальник ГВА Барабаш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

авдіївка

Российские оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки. Однако пока уличных боев в городе нет.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города - да. Но это не городская застройка, это не улицы города", - отметил он.

Также читайте: Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, идут бои, - Бутусов
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Топ комментарии
+14
Я Бутусову якось більше вірю ніж назначенцю Зеуйобка.
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05.02.2024 11:56
+11
Все одно погано. Маючи кратну перевагу у м'ясі, міська забудова тільки полегшує бої.
Це вам не відкрита місцевість, де можна косити піхоту, яка йде у повний зріст.
Навіть ПС надає купу місць для того, щоб сховатись.
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05.02.2024 11:54
+9
Нє нагнітайтє, лучше гатовьтєсь к шашличькам на майскіє.©

Я якось Бутусову вірю, а кишеньковому песику зеуйобка - ні.
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05.02.2024 12:15
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Правила форума Совет форумчан
А як же ж вчорашніи Бутусов
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05.02.2024 11:52 Ответить
Я Бутусову якось більше вірю ніж назначенцю Зеуйобка.
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05.02.2024 11:56 Ответить
а де бутусов не правий ? чи для вас вуличні бої це виключно бої в центрі нас. пункту та 5-9 поверхівках..
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05.02.2024 12:14 Ответить
А Бутусов раніше писав що вони завжди так і кажуть:
- спочатку кажуть що все під контролем (коли вже твітер гудить від відосів про захоплені руснею позиції).
- потім кажуть що ведуться бої але обстановка стабільна (це вже коли ворогом захоплено і довелось в собачий голос кинути не резерви підкріплення, а з нуля штурмувати щоб відбити назад).
- і нарешті кажуть що без втрат відійшли на буцім-то більш обладнані і вигідні позиції, а тримати старі не було сенсу
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05.02.2024 17:17 Ответить
Все одно погано. Маючи кратну перевагу у м'ясі, міська забудова тільки полегшує бої.
Це вам не відкрита місцевість, де можна косити піхоту, яка йде у повний зріст.
Навіть ПС надає купу місць для того, щоб сховатись.
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05.02.2024 11:54 Ответить
"Пехота, в полный рост"? Как в кино?
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05.02.2024 12:07 Ответить
Поля під Бахмутом, всіяні трупами, як тут показували відео з коптерів рік тому, свідчать саме про це.
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05.02.2024 12:08 Ответить
До речі, оцей міф якраз чомусь дуже поширений останнім часом. Причому подається все, як беззаперечна істина. Я не розумію чому.
Адже бої в міській забудові завжди надають перевагу тим, хто обороняється.
Бої в міській забудові якраз нівелюють чисельну перевагу противника.
І чим значніша міська забудова (багатоповерхівки) тим краще там оборонятись.
Головне, щоб щільність оборонних порядків була достатньою. Це головне - бо дійсно, якщо на кілометровий фронт міських боїв буде всього кілька десятків оборонців, тоді так, вони просто фізично не в змозі матераалізувати свою первевагу.
Думаю походження цього міфу походить з того, що, дійсно, бої в міський забудові нівелюють якісну перевагу піхоти (в міських боях, дійсно, найкращий спец, з близьких дистанцій може бути легко убитий якимсь сраним мобіком)
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05.02.2024 12:14 Ответить
Бахмут довго тримався, поки русня вгризалась у передмістя та ПС, але коли вони дійшли до багатоповерхівок, оборона посипалась швидко.
Бій на ближній дистанції - це вже більше про вдачу: хто кого першим побачить. Маючи перевагу у кількості... ви зрозуміли.
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05.02.2024 12:21 Ответить
міська забудова - це суміш багатоповерхівок, заводів,приватної забудови, парків, площ, інших "пустих місць". Уже в жовтні 22 року в Бахмуті почалися міські бої, коли було втрачено цементний завод.
Листопад - бої
Грудень - бої
Січень - фронт боїв уже більше 5 км
Лютий - бої і далі продовжувалися ще на східній стороні Бахмутки
Березень - коли наші уже залишили східний берег Бахмутки, кацапи майже оточили, вийшли на піночі і півдні (літачок) на західні крила, майже оточивши місто (3500 метрів між їхніми позиціями)
Квітень - наші контролюють 3 на 3 км Бахмута
Травень - західна висотна забудова 750 на 750 метрів контролювала нашими, поки аж до 20 числа врешті решт кацапи змогли все захопити.
Як думаєте, пів року бої це мало?
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05.02.2024 12:45 Ответить
Пам'ятаю, як швидко вони просувались у багатоповерховій забудові.
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05.02.2024 12:48 Ответить
Багатоповерхівки і швидке просуванні ворогв у Бахмуті - то таке.
Головна причина падіння Бахмуту - це захоплення вагнерами висот навкруги і заводу шампанських вин на півночі міста з його підвалами і бетонованими укриттями, що надавало можливості штурмовим групам концентруватись і готуватись до атак.
Аналог по Авдіївці - це коксохімзавод. І ще одна висота за кар'єром під контролем ЗСУ. Допоки вони стоять, оборона міста доречна.
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05.02.2024 13:16 Ответить
Саме так. І, оцей міф про швидке просування кацапів у Бахмуті, теж трохи кумарить. Дані відкриті, і на картах і в інших джерелах. Пів року, мені здається, це не швидке просування по місту
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05.02.2024 13:23 Ответить
хйня, якщо йде заруба вулиця на вулицю хата на хату то оборонятись дуже важко.
перевага є коли противник в чистому полі, а ти в нас пункті з підвалами та висотками які дають хороший огляд.
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05.02.2024 12:24 Ответить
Це працює коли вистачає тих хто в обороні на всю ділянку.
А коли некомплект бо нема заміни вибувших, то орки просто заходять на цю позицію, а сміжникам доводиться теж відходити щоб не отримати удар з флангу
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05.02.2024 17:20 Ответить
Коли орки попробували зайти в Київ,то
кияни їм дали відпор..
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05.02.2024 12:09 Ответить
******* про перемоги та як все чудово це наше все. а потім ***** хрипаве каже що своїм недолугим мозком розмірковує над відставкою Валери, хоча до того це все було іпсо, по словам собачок падаляка.
І так відкрий карту, орки вже фактично відрізали коксохім від міста, а в астальном прекрасная маркіза всьо карашо всьо карашо.
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05.02.2024 12:19 Ответить
Нє нагнітайтє, лучше гатовьтєсь к шашличькам на майскіє.©

Я якось Бутусову вірю, а кишеньковому песику зеуйобка - ні.
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05.02.2024 12:15 Ответить
ПДРЫ КОНСЕРВАЦИЮ ЖРУТ !!! НАДЕЮСЬ ЧТО ХОТЬ НЕМНОГО ОТРАВЯТСЯ !)
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05.02.2024 12:19 Ответить
Коли рашистські війська захопили територію садового товариства ""Івушка-2" і розпочали свої атаки на "Івушку", що безпосередньо прилягає до північної околиці Авдвївки, то треба було відходити з позицій за кар'єром і мінувати всі можли підходи з цієї сторони.
Тоді б ворожі штурмові групи не просочились у приватну забудову.
І це, що каже цей речник, то повтор того, що повідомляли наверх, коли ворог вже прорвався в місто.
"Щоби не нагнітати паніки" (с).
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05.02.2024 12:39 Ответить
Барабаш в будьонівці і на коні вєщає?
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05.02.2024 13:18 Ответить
Чув як ***** вихвалявся на перед журналюгами тим що його войсько захопило 19 будинків в Авдіївці і теперь закрєпілось там , і - надьожно іх удєрживаєт . ! Дожився , уйобок !
Уявляю якби Гітлєр вихвалявся перед всім світом тим що мовляв - танкові дивізії Гудеріана за 3 місяці безперервного штурму захопили 19 хат десь в селі . !!
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05.02.2024 13:22 Ответить
 
 