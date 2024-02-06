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Россияне наносят до 2500 ударов по территории Донетчины, - руководитель ОВА Филашкин

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Армия РФ ежедневно наносит от 1500 до 2500 ударов по Донецкой области.

Об этом в комментарии Reuters заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг обстреливает (регион) от 1500 до 2500 раз в день", – сказал он.

При этом Филашкин отметил, что Москва все еще стремится захватить область полностью.

"Вражеские обстрелы такие плотные, такие тяжелые, почти каждый день", - добавил руководитель ОВА.

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Автор: 

обстрел (27043) Донецкая область (9590) Филашкин Вадим (17)


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ТАК УНИЧТОЖТЕ ДОНЕЦК И ЛУГАНСК !!! КАК МАРИУПОЛЬ !!! И НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ !!! ВЫ К ЭТОМУ ВЕДЁТЕ !?
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06.02.2024 23:25 Ответить
 
 