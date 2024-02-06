Россияне наносят до 2500 ударов по территории Донетчины, - руководитель ОВА Филашкин
Армия РФ ежедневно наносит от 1500 до 2500 ударов по Донецкой области.
Об этом в комментарии Reuters заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Враг обстреливает (регион) от 1500 до 2500 раз в день", – сказал он.
При этом Филашкин отметил, что Москва все еще стремится захватить область полностью.
"Вражеские обстрелы такие плотные, такие тяжелые, почти каждый день", - добавил руководитель ОВА.
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ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий06.02.2024 23:25 Ответить Мне нравится 0
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