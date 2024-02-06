Россияне в течение 6 февраля 31 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 123 взрыва, - ОВА

В течение дня россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (10 взрывов) и авиаудар (4 взрыва).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (19 взрывов), артиллерии (14 взрывов) и FPV-дроном (1 взрыв). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (7 взрывов), гранатометный обстрел (11 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва), а также танковые обстрелы (4 взрыва).

Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).

Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).

Великописаревская громада: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).

Новослободская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва)".

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