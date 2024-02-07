После совещания с Умеровым пришел к выводу, что законопроект о мобилизации необходимо принять в первом чтении, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят в первом чтении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал омбудсмена.
"Сегодня вечером состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.
В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать", – сообщил Лубинец.
Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека заявил, что новый законопроект о мобилизации имеет ряд противоречивых норм.
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