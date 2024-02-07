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После совещания с Умеровым пришел к выводу, что законопроект о мобилизации необходимо принять в первом чтении, - Лубинец

лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят в первом чтении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал омбудсмена.

"Сегодня вечером состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.

В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать", – сообщил Лубинец.

Лубінець про законопроєкт про мобілізацію

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека заявил, что новый законопроект о мобилизации имеет ряд противоречивых норм.

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Автор: 

омбудсмен (597) мобилизация (2753) Лубинец Дмитрий (457) Умеров Рустем (518)


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Топ комментарии
+66
Швидко перевзувся. Прям в польоті
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07.02.2024 00:20
+58
"Ну, Конституция уже не такая уж и Конституция, а законы не такие уж и законы. А что вчера говорил - уже не помню © Лубинец
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07.02.2024 00:33
+51
Домовились не порушувати традиції порушувати закони.
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07.02.2024 00:23
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