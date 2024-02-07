По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, рашисты атаковали ракетами, "шахедами" (обновлено)

Утром 7 февраля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях в связи с угрозой запуска ракет с самолетов Ту-95МС.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

5.58 - Первая группа крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины.

6.02 – взрывы в Харькове.

6.03 – взрывы в Николаеве.

По состоянию на 6:05 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Кроме этого, по данным мониторинговых каналов, враг атакует юг Украины "шахедами".

6.40 – в Киевской области работает ПВО.

6.57 – вероятны повторные пуски ракет Х-101 - Х555 из Ту-95

6.58 – повторные взрывы на Киевщине и в Киеве.

7.02 – В Черкасской области прозвучали взрывы.

7.21 – Взрывы на Львовщине, работает ПВО.

7.26 – Взрывы в Ивано-Франковской области.

7.42 – повторные взрывы в Киеве.

В 8:51 Воздушные силы объявили об отбое ракетной угрозы для всех областей, кроме Одесской.

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