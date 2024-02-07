По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, рашисты атаковали ракетами, "шахедами" (обновлено)
Утром 7 февраля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность в южных и восточных областях в связи с угрозой запуска ракет с самолетов Ту-95МС.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
5.58 - Первая группа крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины.
6.02 – взрывы в Харькове.
6.03 – взрывы в Николаеве.
По состоянию на 6:05 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Кроме этого, по данным мониторинговых каналов, враг атакует юг Украины "шахедами".
6.40 – в Киевской области работает ПВО.
6.57 – вероятны повторные пуски ракет Х-101 - Х555 из Ту-95
6.58 – повторные взрывы на Киевщине и в Киеве.
7.02 – В Черкасской области прозвучали взрывы.
7.21 – Взрывы на Львовщине, работает ПВО.
7.26 – Взрывы в Ивано-Франковской области.
7.42 – повторные взрывы в Киеве.
В 8:51 Воздушные силы объявили об отбое ракетной угрозы для всех областей, кроме Одесской.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль