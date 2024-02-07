Республиканцы в Сенате не поддержали законопроект с реформами на границе и помощью Украины, - The Hill

Республиканцы в Сенате США заявили, что не смогли собрать достаточной поддержки для принятия законопроекта, предусматривающего усиление пограничной политики США, а также помощь для Украины и других стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект", - заявил во время пресс-конференции во вторник лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Кроме того, более половины республиканцев в верхней палате высказались категорически против законопроекта, а несколько высокопоставленных законодателей из этой партии вообще подчеркнули, что будут блокировать рассмотрение документа.

Это может означать, что республиканцы быстро "похоронили" соглашение, достигнутое после нескольких месяцев переговоров сенаторами от Республиканской и Демократической партий, а также представительницей независимых, пишет издание.

Мнение демократов

Такое развитие событий разозлило демократов, которые не смогли скрыть своего пренебрежения к оппонентам, обвинив их в обмане. Они подчеркнули, что именно республиканцы настаивали на объединении пограничной реформы с оказанием помощи Украине еще в октябре. Тогда эту идею поддержал и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а теперь он вторит заявлениям Трампа и называет документ непроходимым в нижней палате.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, представлявший свою партию на переговорах, в этой связи заявил, что после этого республиканцам нельзя доверять вообще. "Они сказали нам что делать, мы придерживались их инструкций в каждой букве, а затем они "выдернули ковер из-под ног" в течение 24 часов. С кем мы там должны работать? Они - ужас для переговоров", - заявил сенатор-демократ.

Байден обвинил Трампа

Президент США Джо Байден, со своей стороны, обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве республиканцев.

"Все говорит о том, что этот законопроект даже не будет вынесен в Сенате. Почему? Причина проста: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него в политическом плане", - заявил Байден во вторник.

Президент США также отметил, что Трамп предпочитает использовать эту проблему в своих политических целях, чтобы не решить ее.

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