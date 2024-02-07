Республиканцы в Сенате не поддержали законопроект с реформами на границе и помощью Украины, - The Hill
Республиканцы в Сенате США заявили, что не смогли собрать достаточной поддержки для принятия законопроекта, предусматривающего усиление пограничной политики США, а также помощь для Украины и других стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект", - заявил во время пресс-конференции во вторник лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.
Кроме того, более половины республиканцев в верхней палате высказались категорически против законопроекта, а несколько высокопоставленных законодателей из этой партии вообще подчеркнули, что будут блокировать рассмотрение документа.
Это может означать, что республиканцы быстро "похоронили" соглашение, достигнутое после нескольких месяцев переговоров сенаторами от Республиканской и Демократической партий, а также представительницей независимых, пишет издание.
Мнение демократов
Такое развитие событий разозлило демократов, которые не смогли скрыть своего пренебрежения к оппонентам, обвинив их в обмане. Они подчеркнули, что именно республиканцы настаивали на объединении пограничной реформы с оказанием помощи Украине еще в октябре. Тогда эту идею поддержал и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а теперь он вторит заявлениям Трампа и называет документ непроходимым в нижней палате.
Сенатор-демократ Крис Мерфи, представлявший свою партию на переговорах, в этой связи заявил, что после этого республиканцам нельзя доверять вообще. "Они сказали нам что делать, мы придерживались их инструкций в каждой букве, а затем они "выдернули ковер из-под ног" в течение 24 часов. С кем мы там должны работать? Они - ужас для переговоров", - заявил сенатор-демократ.
Байден обвинил Трампа
Президент США Джо Байден, со своей стороны, обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве республиканцев.
"Все говорит о том, что этот законопроект даже не будет вынесен в Сенате. Почему? Причина проста: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него в политическом плане", - заявил Байден во вторник.
Президент США также отметил, что Трамп предпочитает использовать эту проблему в своих политических целях, чтобы не решить ее.
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"З 2014 року Україна є однією з трьох країн-кандидатів на отримання статусу основного союзника США («Основний союзник поза НАТО» - Major Non-NATO Ally або MNNA), на який також претендують Грузія і Молдова, що свого часу, як і Україна, стали жертвами агресії і так само тимчасово втратили частини своїх територій. Надання такого статусу було б логічним кроком з боку США як держави-гаранта відповідно до Будапештського меморандуму... Напередодні Мюнхенського форуму з безпеки 14 лютого 2020 року українські дипломати, науковці й письменники звернулись до Володимира Зеленського з відкритим листом («Безпека України понад усе!»), в якому вимагали порушити питання отримання Україною спеціального статусу основного союзника США.Це звернення було оприлюднене в багатьох виданнях: «День», «Універсум», "Главком", «Gazeta.ua», «Українська літературна газета», в «Свободі» - найстарішій україномовній газеті США. На жаль, з боку Президента України жодної реакції не послідувало..."
Джерело: https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-dosi-ne-otrimala-specialnogo-statusu-osnovnogo-soyuznika-ssha-734106.html
Сподівання політично недосвідченого Президента на швидкий прийом України в НАТО виявилися занадто оптимістичними. На жаль, у НАТО Україну так і не прийняли.
З другого боку, українська влада, занадто сподіваючись на військову підтримку США , мабуть погано вивчила і не врахувала уроки історії... На жаль, демократія в США, виборчий процес не гарантують продовження військової допомоги тим країнам-партнерам (не союзникам США за юридичним статусом), обороноздатність яких критично залежать від військової допомоги США.
Уроки історії: https://www.youtube.com/watch?v=yjfQBmWgmTw&t=722s&ab_channel=MarkSolonin
Трамп стал первым за 250-летнюю историю Соединённых Штатов президентом, которому были предъявлены обвинения по уголовному делу
Завжди
Элементарная добросовестность требует, чтобы в статье было изложено, что за помощь и какие меры по границе предлагались.