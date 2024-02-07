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Россия по меньшей мере 9 раз запускала против Украины баллистические ракеты, поставленные КНДР, - представитель США при ООН Вуд

роберт,вуд

Российская Федерация, по меньшей мере, девять раз запускала по территории Украины баллистические ракеты производства Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом на заседании Совета Безопасности заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, подрывающие многолетние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие Совета Безопасности" – сказал Роберт Вуд в своем выступлении.

По его словам, не менее девяти раз против Украины были применены ракеты, которые России поставила Северная Корея.

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В то же время представитель США добавил, что именно Россия является единственным агрессором в этой войне и только Москва может закончить ее сегодня.

"Но даже при полном отсутствии какой-либо серьезной демонстрации заинтересованности Путина в мирном урегулировании войны Украина продолжает искать путь к справедливому и длительному миру в соответствии с принципами Устава ООН", - подчеркнул Вуд.

Автор: 

КНДР (1191) ООН (4165) россия (95454) США (26542) баллистические ракеты (375)


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Тільки словами збуджувати повітря.
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07.02.2024 07:11 Ответить
Замість підкинути нам ракет,вони сильно стурбовані тим що кім дає їх кацапам!!!!
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07.02.2024 07:46 Ответить
Тут натяк на те що кацапи використовують по Україні іноземні ракети, що дає право Україні також робити те ж саме, а союзникам постачати ракети для ударів по **********.
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07.02.2024 07:53 Ответить
З такими натякачами в союзниках ми дуже ризикуємо програти
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07.02.2024 08:03 Ответить
Куколды....так правильно назвать это сборище...
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07.02.2024 08:10 Ответить
 
 