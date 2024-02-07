Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, в котором не было помощи Украине

Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, который предусматривал предоставление Израилю 17,6 миллиарда долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и The Hill.

В Демократической партии заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, также предусматривающий помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.

Голосование прошло с результатом 250 голосов против 180. Этого не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов. Голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

Позиция республиканцев

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие чиновники говорят, что теперь Сенат должен перейти к другим аспектам пакета - финансированию Израиля, Украины и Тайваня.

"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект", - заявил Макконнелл.

По его словам, по мнению республиканцев, положение о границе, учитывая глубокие разногласия в рядах партии, следует оставить в стороне.

"Я следовал указаниям моей фракции, которая настаивала на том, чтобы мы занялись этим вопросом в октябре. Я имею в виду, что это наша сторона хотела решить вопрос о границе. Мы его начали", - добавил Макконнелл.

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При этом сенатор-демократ Крис Мерфи, представлявший свою партию на переговорах, в этой связи заявил, что после такого республиканцам "нельзя доверять вообще".

"Они сказали нам что делать, мы придерживались их инструкций в каждой букве, а затем они "выдернули ковер из-под ног" в течение 24 часов. С кем мы там должны работать? Они - ужас для переговоров", - заявил он.