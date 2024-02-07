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Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, в котором не было помощи Украине

сша,конгрес,палата,представників

Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, который предусматривал предоставление Израилю 17,6 миллиарда долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и The Hill.

В Демократической партии заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, также предусматривающий помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.

Голосование прошло с результатом 250 голосов против 180. Этого не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов. Голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

Позиция республиканцев

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие чиновники говорят, что теперь Сенат должен перейти к другим аспектам пакета - финансированию Израиля, Украины и Тайваня.

"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект", - заявил Макконнелл.

По его словам, по мнению республиканцев, положение о границе, учитывая глубокие разногласия в рядах партии, следует оставить в стороне.

"Я следовал указаниям моей фракции, которая настаивала на том, чтобы мы занялись этим вопросом в октябре. Я имею в виду, что это наша сторона хотела решить вопрос о границе. Мы его начали", - добавил Макконнелл.

Читайте также: Республиканцы в Сенате не поддержали законопроект с реформами на границе и помощью Украины, - The Hill

При этом сенатор-демократ Крис Мерфи, представлявший свою партию на переговорах, в этой связи заявил, что после такого республиканцам "нельзя доверять вообще".

"Они сказали нам что делать, мы придерживались их инструкций в каждой букве, а затем они "выдернули ковер из-под ног" в течение 24 часов. С кем мы там должны работать? Они - ужас для переговоров", - заявил он.

Автор: 

законопроект (3221) Конгресс США (1232) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+31
Европа должна сделать правильные выводы из этой ситуации и начать вовсю развивать свои вооруженные силы, поскольку надеяться на Америку и считать ее надежным союзником - это большая ошибка.
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07.02.2024 07:01
+21
Вот вам и НАТО и гарантии какие оно дает. И ето еще Трамп к власти не пришел. Он вообще развалит НАТО как только придет к власти. Нужно восстанавливать ЯО и срать на визги всех.
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07.02.2024 07:25
+18
Мильна бульбашка це зе і ко, і коли це побачили, то підримка припинилася.
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07.02.2024 10:38
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Правила форума Совет форумчан
Ну то й що? Це ні на що не впливає. США виявилися мильною бульбашкою.
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07.02.2024 06:56 Ответить
Мильна бульбашка це зе і ко, і коли це побачили, то підримка припинилася.
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07.02.2024 10:38 Ответить
Виявилося що бульок дві - одна у нас , а інша у США . І тут вже плювати на те що янкі думають про нашу владу , вони народ України кидонули , а не владу , бо щось не чув від них що причиною відмови у допомозі є недолугість наших владців ((
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07.02.2024 19:55 Ответить
усі винуваті получається? США - винуваті, зе винуватий, Європа - винувата
тільки людожер маньяк вбивця владімір путін не виноватий
стокгольмський синдром однако
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07.02.2024 20:50 Ответить
А до чого ти це доплів ?
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07.02.2024 20:52 Ответить
путін винуватий у ВСІХ БІДАХ людства
згідний?
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07.02.2024 20:54 Ответить
Не зовсім , бо крім нього іще є ті , хто йому дозволив до цих бід добратися .
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07.02.2024 21:03 Ответить
вашу позицію я зрозумів
ви намагаєтеся оправдати маньяка вбивцю дітей, жінок, бабусь і дідусів - презідента путіна
бажаю тобі згоріти в пеклі разом з твоїм вбивцею путіним
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07.02.2024 21:12 Ответить
Ідіоте , ти щось зрозуміти не здатний , саме у цьому твоя проблема ((
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07.02.2024 21:32 Ответить
феерічно як ти захищаєш убивцю дітей, милователя людожерів владіміра путіна
сгинь - касапе
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07.02.2024 21:36 Ответить
Я не тільки не згину , ідіоте , я тобі сьогодні всю ніч у снах приходитиму , дивися кіндратія не схопи
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07.02.2024 21:55 Ответить
Начебто в порядку черги, першим же має бути Герасимов, потім Мішустін, а вже потім Путін. А як ти до дядька Васи, з чайникового заводу ставишся? Він також і Путіна підтримує і податки платить у скарбницю РФ.
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08.02.2024 17:29 Ответить
усіх 148 млн - а потім усю російську діаспору - дивись вище
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08.02.2024 19:21 Ответить
Ти вже скільки вбив кацапів? За себе штук п'ять шість, і ще стільки ж за маму, за тата, за дружину, за дітей. Хоча б 30-40 кацапів такому як ти воїну треба вбити. Така місія для тебе неможлива. Тож вони тебе не бояться. Такі як ти для них безпечні.
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08.02.2024 20:31 Ответить
а ти?
головне ціль в житті - а методи найдуться
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08.02.2024 20:50 Ответить
Перше, треба диван поміняти.
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08.02.2024 20:58 Ответить
кому діван - кому методичку
головне шоб всі рускі стали гойда на дереві
ти тримайся там - кацапські вилупки полюбому нежильці
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08.02.2024 21:51 Ответить
Їж кашу манну, одну ложечку за тата другу за маму, третю за дідуся четверту за бабусю. Підростай, набирайся сил кацапів убивати.
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08.02.2024 22:27 Ответить
дякую - кацапчику
ням ням
ти теж відгодовуйся - путінським людожерам треба відпочити на гражданці 🤡
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09.02.2024 13:59 Ответить
чмо кацапське - запам'ятай
для Українця взагалі не виникає питання хто винен
винун твій презік владімір путін
він має здохнути
а всякі "не савсем віноват" засунь собу в дупу
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07.02.2024 21:16 Ответить
Ідіотино , проспись скотина , потім потренуйся з людьми спілкуватися , перед тим гарно свою пельку прополощи бо з неї лайнолм смердить !
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07.02.2024 21:23 Ответить
опа - тепер я бачу як ти пуцькіна любиш
в опу не забудь його поцілувати після того як він сходить в чемодан
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07.02.2024 21:29 Ответить
ідіот , тобі сюди : => , крутися на ньому до упаду .
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07.02.2024 21:31 Ответить
пуця - уйло .... ла-ла-ла ла-ла-ла
що над спиною куратор стоїть?
та не бійся - раскройся
будь мужиком - набери повітря і скажи
ПУТІН - ВБИВЦЯ - ПУТІН ПОВИНЕН ЗДОХНУТИ НЕГАЙНО!!!
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07.02.2024 21:37 Ответить
Не відволікайся , смокчи
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07.02.2024 21:53 Ответить
Народ кидонули 73% народу, а все інше похідне.
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07.02.2024 21:12 Ответить
Мильна бульбашка?! Як би США не надали Україні сітльки військової допомоги, що нам іне снилося ніколи, то взагалі не було б навіть цієї дискусії (в т.ч. і цензорнета і навіть того неікому не потрібного земорафона). Ми в б вже були повністю під окупацією і хіба що партизанили як УПА. Якщо зевлада вивилася страусами, то звинувачувати США (руку яка дає) це просто самогубство!
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07.02.2024 20:49 Ответить
яка різниця скільки США надавали допомоги якщо Україна програє?
а пропаганда росії просто розцвіте - США допомагали - а толку пшик
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07.02.2024 20:52 Ответить
Ну якби США свого часу нас не роззброїли , жахаючи міжнародною ізоляцією , то цілком можливо що таких дискусій ніхто б і не проводив (( Пану так не здається ? (( Чи ви особисто вважаєте що Кравчук і Кучма дійсно були неляканими ідіотами і фраза "Україна -не кацапстан" Кучмі в голову навздогінці прийшла ?
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07.02.2024 20:56 Ответить
Европа должна сделать правильные выводы из этой ситуации и начать вовсю развивать свои вооруженные силы, поскольку надеяться на Америку и считать ее надежным союзником - это большая ошибка.
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07.02.2024 07:01 Ответить
Гуляй, фантомас, сегодня не подаю.
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07.02.2024 07:17 Ответить
Кілька років тому, пам"ятаю, деякі європейські посадовці висували ідею створити Європейську армію. Але їх, чомусь, швидко обламали.
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07.02.2024 07:37 Ответить
Кірпіч, ти не на тому місці віщаєш! Тебе, як світило **********( 2-ге місце після Бонявтіка), потрібно вставляти у брюсельских вуличних вітринах !
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07.02.2024 10:07 Ответить
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07.02.2024 07:08 Ответить
Вот вам и НАТО и гарантии какие оно дает. И ето еще Трамп к власти не пришел. Он вообще развалит НАТО как только придет к власти. Нужно восстанавливать ЯО и срать на визги всех.
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07.02.2024 07:25 Ответить
Полонених на уранові копальні й не звертати уваги на істерики всіляких ООН та гамнесті.
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07.02.2024 07:36 Ответить
В країні, яка просрала свою ракетну програму і тепер навіть ішакєд повноцінно скопіювати не може.
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07.02.2024 07:59 Ответить
А хто може? Чому досі не скопіювали?
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07.02.2024 09:20 Ответить
Ішакєд і сам - копія якогось старого ударного американського БПЛА.
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07.02.2024 09:26 Ответить
І де вони? Чому нам не дають? Чому знов не виробляють?
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07.02.2024 09:34 Ответить
Питання риторичне.
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07.02.2024 09:34 Ответить
Значить, не все там так просто. Можна ж було налагодити випуск копій шахедів в США чи в якійсь європейскій країні. Інвесторів та покупців, я думаю, знайшлось би достатньо. Але, чомусь, цього не робиться. Чому? Не зрозуміло...
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07.02.2024 09:45 Ответить
Не експерт з цих питань.
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07.02.2024 09:47 Ответить
Я теж. Але виглядає ця ситуація досить дивно. Невже в іранців зараз такі передові технології виробництва, які більше нікому не під силу повторити?
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07.02.2024 09:52 Ответить
Іранці скопіювали німецьку розробку ще 80-х років.Там немає нічого зверхскладного.А ось у нас не розгортається масове виробництво,тому що йде саботаж на всіх рівнях.Зеленський виконує вказівку «ляльководів-глобалістів» не розгортати в Україні виробництво зброї,щоб ми були максимально залежні від поставок зброї з Заходу.Таким чином вони можуть регулювати хід в війни в Україні як їм хочеться.Це вже пора було усім зрозуміти.Перед нами розігрують глобальний політичний театр з поставками допомоги,а українці як сліпі кошенята,наївно думають що Захід за нас дуже хвилюється
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07.02.2024 10:25 Ответить
Воно ж то так, але. Лише за сьогодні вражені кілька підприємств. Де розгортати? Шахед - не той рівень, який можна склепати в будь-якому гаражі. Потрібен повноцінний завод, який кацапи рознесуть ще на стадії фундаменту. Але чому шахеди не виробляються в інших країнах - це для мене загадка.
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07.02.2024 10:34 Ответить
Потрібен повноцінний завод, який кацапи рознесуть ще на стадії фундаменту.
У Карпатах,с західної сторони якоїсь гори вбудувати завод,ніяка ракета не знесе.Було би тільки бажання будувати.
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10.02.2024 12:39 Ответить
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10.02.2024 12:42 Ответить
Але чому шахеди не виробляються в інших країнах - це для мене загадка.
Ніякої загадки немає,нас винищують руками рашки,щоб заселити наши землі іншим народом.
Кацапстан не викидують з ООН, з Ради Безпеки ООН,за ними залишається право вето.США не зацікавлені в розвалу россії.Відмашки про збереження ядерної зброї в одних руках смішні.Немає у кацапів ядерки,бо термін придатности боєголовок уже давно закінчився,а нових вони не роблять з 90 року.
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10.02.2024 12:48 Ответить
Потрібен повноцінний завод, який кацапи рознесуть ще на стадії фундаменту.
До речі подібне сказав Подоляк.Ось що відповів на це главред Цензора Бутусов. https://www.facebook.com/100011831705181/videos/1780353572463113
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10.02.2024 23:07 Ответить
помітили,як все повидаляли,що я вам писав?Про Зеленського,і хто з ним в одній шоблі?Тут не хочуть,щоб писали правду.Приведу ролик від думаючої людини.
https://www.youtube.com/watch?v=oXYZqtRNIgg&ab_channel=%D0%A8%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%9E https://www.youtube.com/watch?v=oXYZqtRNIgg&ab_channel=%D0%A8%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%9E
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17.02.2024 20:56 Ответить
Немцы начиная с 1944 года сделали больше 25 тысяч ФАУ-1, примитивный самолетик по современным меркам. Делалось это в условиях уже серьезного экономического кризиса, под бомбежками.
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07.02.2024 16:49 Ответить
То німці. В них на той час було все: і технології, і фахівці, і відповідне обладнання. І дисципліна зверху і до низу. В нас же з цього всього нема нічого...
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07.02.2024 16:55 Ответить
Ну тогда они были первопроходцами - и пульсирующий реактивный двигатель, и система наведения - все приходилось придумывать с нуля. А сейчас все это есть готовое, причем по надежности и качеству просто несравнимое с тем что было у немцев. В матрицах из стеклоткани делать выклейки дохера ума надо?
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07.02.2024 17:07 Ответить
Що все готове? Більш серйознішого, на жаль, робити нікому, ні з чого і ні на чому.
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07.02.2024 17:17 Ответить
"Ви ж самі хотіли "просто перестать стрелять", - кажуть вони.
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07.02.2024 11:21 Ответить
Ага. І тому, назло нам, не виготовляють безпілотники, навіть, для себе.
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07.02.2024 11:23 Ответить
Не развалит.
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07.02.2024 08:57 Ответить
Допустимо що у України є ядерні ракети і навіть їх носії. Назвіть у кого із президентів України вистачило би внутрішнього духу запустити по москві з десяток ядерних ракет (менше не має сенсу, бо більшість ракет буде збита ще до прильоту і спрацювання).
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07.02.2024 12:23 Ответить
якщо допускати - то на ядерну державу путін точно не напав би - зассав би
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07.02.2024 20:58 Ответить
С другой стороны, на США больше полагатся не стоит, США полностью сняла с себя полномочия мирового жандарма. Теперь это просто страна. Одна из многих.
И есть еще одно следствие, наверно самое важное.
Слушать ее указания о чем-то, типа ликвидировать противопехотные мины, порезать стратегические бомбардировщики и т.д. - тоже не стоит. Америка не в том положении, чтобы кому-то что-то указывать. Американцы - вы теперь никто.
В том числе и "указание не бомбить территорию рф" - это ни о чем. У Украины теперь полностью развязаны руки для ведения полномасштабных действий на территории рф. Любого рода.
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07.02.2024 07:34 Ответить
Бессмысленный поток сознания.
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07.02.2024 07:43 Ответить
Проплаченный фсб-ышный бот.
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07.02.2024 07:49 Ответить
Вопрос только чем бомбить?
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07.02.2024 07:45 Ответить
класичесим: літаки летять, будем всіх бомбить
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07.02.2024 16:33 Ответить
Було б ще чим...
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07.02.2024 08:48 Ответить
Откуда вы дебилы лезете?
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07.02.2024 08:58 Ответить
из тех ворот что и ты...
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07.02.2024 13:49 Ответить
Чим,???
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07.02.2024 09:01 Ответить
Дрон, начиненный высокорадиактивным веществом. Пусть кацапы сбивают. Прямо над своим населенным пунктом.
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07.02.2024 12:25 Ответить
Трамп у вас тіпа наш януковіч. Республіканці партія регіонів.
Філіал нашей ради. Одін лохматік а результат
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07.02.2024 08:00 Ответить
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07.02.2024 08:26 Ответить
Саме час зняти Залужного та інших генералів(
Сподіваюсь, нетряпка виправдає очікування свого кумира і "сайдьотся пасєрєдінє"?
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07.02.2024 08:27 Ответить
Быдло не имеет национальности и на этом основана игра кремля, что ватноголовые имбецилы, что отупевшие зелеДрочеры, что слабоумные трамписты.....
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07.02.2024 09:42 Ответить
Свого часу Трамп "кинув" в Сирії союзників-курдів. Уже тоді багато хто, казав, що це удар по іміджу США, адже ясно продемонструвало що вони готові кинути напризволяще союзників. Тоді це минулось без особливих наслідків в силу ряду причин.
Але тепер республіканці на чолі з Трампом, більш ніж ясно демонструють, що покладатись на США, як хоч трохи надійного союзника не варто. В довготерміновій перспективі це матиме надзвичайно сильний вплив на їх позиції в Європі, Азії, НАТО....
Це приклад того, як жадоба влади однієї людини, десятиліттями впливатиме на місце країни в світі.
А щодо нашої ситуації - тепер ще більше потрібно надіятись лише на власні сили. А от з цим біда, адже зелені уже звикли кататись по світу в очікуванні допомоги. 2 роки фактично втрачено. А могли розвивати власний ВПК.
Єдина поки надія на ЄС, що він таки вийде з сплячки і спробує зайняти місце геополітичного лідера в світі, з якого самоусувається Америка. Ну і на вибори в США, але там теж все не просто.
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07.02.2024 09:55 Ответить
Никого не кидали. В Сирии Америка с курдами контролирует почти всю нефтедобычу. Девять военных баз на самых больших месторождениях. Значительная часть денег достается курдам.
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07.02.2024 10:20 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/kurdy-i-turechchyna/30274493.html Але президент США Дональд Трамп вирішив відмовитися від підтримки курдів перед загрозою турецького вторгнення і якраз перед ним вивів американські війська з регіону, залишивши союзників сам-на-сам із турецькою армією.
https://www.radiosvoboda.org/a/kurdy-i-turechchyna/30274493.html «Американці підтримували курдів у боротьбі проти «Ісламської держави» і дали їм обіцянки у разі подолання ісламістів, - розповідає Луїс Сарайва, експерт із питань безпеки, в минулому військовий радник у ЄС і НАТО. - Те, що зробив Трамп, - це зрада найліпших союзників, яких вони мали в регіоні. У такий спосіб Трамп лише посилив значущість режиму Ердогана».

Це я з одного з перших посилань з пошуку скопіював, просто через те, що це з РадіоСвобода, більш менш адекватне джерело. Можна і більше конкретики знайти.
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07.02.2024 10:27 Ответить
Курды союзники США не только в Сирии, в Ираке (10-миллионный иракский Курдистан). Главный людской военный ресурс против ИГИЛ. Курды удерживают много территорий важных для противостояния Ирану. От такого союзника просто так не отказываются.
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07.02.2024 10:41 Ответить
А те що пишуть в інтернетах це ж завжди являється істинним відображенням дійсності.
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07.02.2024 10:48 Ответить
Звичайно, тільки телемарафон! Лише там правда!

Між "пишуть в інтернеті" і "пишуть на своїх сайтах ЗМІ, котрі тривалою і бездоганною роботою заслужили на певну довіру" є суттєва різниця.
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07.02.2024 12:35 Ответить
Я так понял, пока будет Трамп, они будут дружно жрать дерьмо, как в анекдоте про двух ковбоев. Трампа, когда изберут, жуй им будет, а не граница
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07.02.2024 09:59 Ответить
Вже хавають і причмокують. А у трампона одна стратегія до виборів: чим всім стає гірше - тим йому вигідніше.
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07.02.2024 12:44 Ответить
46 демократов поддержали закон зная или догадываясь о том что это означает почти 100% заморозку помощи Украине поскольку Республиканцев интересует исключительно помощ Израилю. Тоесть если-бы акон рассматривался не по ускоренной процедуре то 250 голосов включая 46 демократов хватило-бы чтобы закон о помощи Израилю прошел-бы. Нужно сначала одобрение помощи Украине и только потом другим странам. Или пакет который изначально предлагал Байден. Но Республиканцы в принципе против помощи Украине-поскольку слушаюиться Трампа а в США формируется стойкое антиукраинское пророссийское лобби
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07.02.2024 10:07 Ответить
Прийняттям цього закону оранжевий полубог хотів запросити до танцю майбутніх спонсорів свої кампашки. З 8 самих крупних спонсорів республіканців жоден не горить бажанням звязуватись з прохіндеями, бо гроші візьмуть а потім пошлют на хер. Донні вже їх попередив -не буде грошей у його фонд, можуть не заходити в його кабінет.Він сптав кабінет з камерою в тюрмі.
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07.02.2024 13:47 Ответить
хто б міг подумати що америка таке рідке гімно нато-всрато вони ж не тільки нас підставляють ми то їм ніхто вони підставляють своїх союзників Ізраїль і Тайвань кончені ресбубліканці
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07.02.2024 22:51 Ответить
 
 