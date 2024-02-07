Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, в котором не было помощи Украине
Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, который предусматривал предоставление Израилю 17,6 миллиарда долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и The Hill.
В Демократической партии заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, также предусматривающий помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.
Голосование прошло с результатом 250 голосов против 180. Этого не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов. Голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.
Позиция республиканцев
В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие чиновники говорят, что теперь Сенат должен перейти к другим аспектам пакета - финансированию Израиля, Украины и Тайваня.
"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект", - заявил Макконнелл.
По его словам, по мнению республиканцев, положение о границе, учитывая глубокие разногласия в рядах партии, следует оставить в стороне.
"Я следовал указаниям моей фракции, которая настаивала на том, чтобы мы занялись этим вопросом в октябре. Я имею в виду, что это наша сторона хотела решить вопрос о границе. Мы его начали", - добавил Макконнелл.
При этом сенатор-демократ Крис Мерфи, представлявший свою партию на переговорах, в этой связи заявил, что после такого республиканцам "нельзя доверять вообще".
"Они сказали нам что делать, мы придерживались их инструкций в каждой букве, а затем они "выдернули ковер из-под ног" в течение 24 часов. С кем мы там должны работать? Они - ужас для переговоров", - заявил он.
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тільки людожер маньяк вбивця владімір путін не виноватий
стокгольмський синдром однако
згідний?
ви намагаєтеся оправдати маньяка вбивцю дітей, жінок, бабусь і дідусів - презідента путіна
бажаю тобі згоріти в пеклі разом з твоїм вбивцею путіним
сгинь - касапе
головне ціль в житті - а методи найдуться
головне шоб всі рускі стали гойда на дереві
ти тримайся там - кацапські вилупки полюбому нежильці
ням ням
ти теж відгодовуйся - путінським людожерам треба відпочити на гражданці 🤡
для Українця взагалі не виникає питання хто винен
винун твій презік владімір путін
він має здохнути
а всякі "не савсем віноват" засунь собу в дупу
в опу не забудь його поцілувати після того як він сходить в чемодан
що над спиною куратор стоїть?
та не бійся - раскройся
будь мужиком - набери повітря і скажи
ПУТІН - ВБИВЦЯ - ПУТІН ПОВИНЕН ЗДОХНУТИ НЕГАЙНО!!!
а пропаганда росії просто розцвіте - США допомагали - а толку пшик
У Карпатах,с західної сторони якоїсь гори вбудувати завод,ніяка ракета не знесе.Було би тільки бажання будувати.
Ніякої загадки немає,нас винищують руками рашки,щоб заселити наши землі іншим народом.
Кацапстан не викидують з ООН, з Ради Безпеки ООН,за ними залишається право вето.США не зацікавлені в розвалу россії.Відмашки про збереження ядерної зброї в одних руках смішні.Немає у кацапів ядерки,бо термін придатности боєголовок уже давно закінчився,а нових вони не роблять з 90 року.
До речі подібне сказав Подоляк.Ось що відповів на це главред Цензора Бутусов. https://www.facebook.com/100011831705181/videos/1780353572463113
https://www.youtube.com/watch?v=oXYZqtRNIgg&ab_channel=%D0%A8%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%9E https://www.youtube.com/watch?v=oXYZqtRNIgg&ab_channel=%D0%A8%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%9E
И есть еще одно следствие, наверно самое важное.
Слушать ее указания о чем-то, типа ликвидировать противопехотные мины, порезать стратегические бомбардировщики и т.д. - тоже не стоит. Америка не в том положении, чтобы кому-то что-то указывать. Американцы - вы теперь никто.
В том числе и "указание не бомбить территорию рф" - это ни о чем. У Украины теперь полностью развязаны руки для ведения полномасштабных действий на территории рф. Любого рода.
Філіал нашей ради. Одін лохматік а результат
Сподіваюсь, нетряпка виправдає очікування свого кумира і "сайдьотся пасєрєдінє"?
Але тепер республіканці на чолі з Трампом, більш ніж ясно демонструють, що покладатись на США, як хоч трохи надійного союзника не варто. В довготерміновій перспективі це матиме надзвичайно сильний вплив на їх позиції в Європі, Азії, НАТО....
Це приклад того, як жадоба влади однієї людини, десятиліттями впливатиме на місце країни в світі.
А щодо нашої ситуації - тепер ще більше потрібно надіятись лише на власні сили. А от з цим біда, адже зелені уже звикли кататись по світу в очікуванні допомоги. 2 роки фактично втрачено. А могли розвивати власний ВПК.
Єдина поки надія на ЄС, що він таки вийде з сплячки і спробує зайняти місце геополітичного лідера в світі, з якого самоусувається Америка. Ну і на вибори в США, але там теж все не просто.
https://www.radiosvoboda.org/a/kurdy-i-turechchyna/30274493.html «Американці підтримували курдів у боротьбі проти «Ісламської держави» і дали їм обіцянки у разі подолання ісламістів, - розповідає Луїс Сарайва, експерт із питань безпеки, в минулому військовий радник у ЄС і НАТО. - Те, що зробив Трамп, - це зрада найліпших союзників, яких вони мали в регіоні. У такий спосіб Трамп лише посилив значущість режиму Ердогана».
Це я з одного з перших посилань з пошуку скопіював, просто через те, що це з РадіоСвобода, більш менш адекватне джерело. Можна і більше конкретики знайти.
Між "пишуть в інтернеті" і "пишуть на своїх сайтах ЗМІ, котрі тривалою і бездоганною роботою заслужили на певну довіру" є суттєва різниця.