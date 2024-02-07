ВСУ отразили атаки врага на 6 направлениях. На Херсонщине россияне дважды штурмовали позиции наших защитников, - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григоровки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за минувшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак около Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

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На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отбивают штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.