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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 391 470 человек (+890 за сутки), 6372 танка, 9387 артсистем, 11879 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 391 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 391 470 (+890) человек,

– танков - 6 372 (+7) единицы,

– боевых бронированных машин - 11 879 (+22) единиц,

– артиллерийских систем - 9 387 (+20) единиц,

– РСЗО - 980 (+1) единиц,

– средств ПВО - 665 (+0) единиц,

– самолетов - 332 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 177 (+4) единиц,

– крылатых ракет - 1 849 (+1) единиц,

– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 486 (+33) единиц,

– специальной техники ‒ 1 497 (+1) единиц.

"Данные уточняются", - подчеркивают в Генштабе.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника из БМ-21 "Град". ВИДЕО

Втрати РФ за добу

Автор: 

армия РФ (19154) Генштаб ВС (6245) ликвидация (3523) уничтожение (6883)


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Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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07.02.2024 08:17 Ответить
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07.02.2024 08:22 Ответить
Дякую ЗСУ.
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07.02.2024 08:23 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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07.02.2024 08:27 Ответить
Їх потрібно винищувати, щоб ті хто залишаться боялись даже глянути в сторону України.
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07.02.2024 13:09 Ответить
З початку місяця ББМ закрили першу сотню, логістика другу, барани п'ятидесяту.
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07.02.2024 09:12 Ответить
Минув 3636 день москальсько-української війни.
85! одиниць техніки та 890! чумардосів.
Арта 20!, броня 29, логістика 33.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 391 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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07.02.2024 09:19 Ответить
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07.02.2024 09:21 Ответить
безмежні простори кацапії, многа в нєй балот і бєскрайнєй тундри, до станції Сургут паравоз буде їхати ще півмісяця.
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07.02.2024 13:19 Ответить
 
 