Общие боевые потери РФ с начала войны – около 391 470 человек (+890 за сутки), 6372 танка, 9387 артсистем, 11879 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 391 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 391 470 (+890) человек,

– танков - 6 372 (+7) единицы,

– боевых бронированных машин - 11 879 (+22) единиц,

– артиллерийских систем - 9 387 (+20) единиц,

– РСЗО - 980 (+1) единиц,

– средств ПВО - 665 (+0) единиц,

– самолетов - 332 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 177 (+4) единиц,

– крылатых ракет - 1 849 (+1) единиц,

– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 486 (+33) единиц,

– специальной техники ‒ 1 497 (+1) единиц.

"Данные уточняются", - подчеркивают в Генштабе.

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