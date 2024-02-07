Общие боевые потери РФ с начала войны – около 391 470 человек (+890 за сутки), 6372 танка, 9387 артсистем, 11879 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 391 470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 391 470 (+890) человек,
– танков - 6 372 (+7) единицы,
– боевых бронированных машин - 11 879 (+22) единиц,
– артиллерийских систем - 9 387 (+20) единиц,
– РСЗО - 980 (+1) единиц,
– средств ПВО - 665 (+0) единиц,
– самолетов - 332 (+0) единицы,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 177 (+4) единиц,
– крылатых ракет - 1 849 (+1) единиц,
– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 12 486 (+33) единиц,
– специальной техники ‒ 1 497 (+1) единиц.
"Данные уточняются", - подчеркивают в Генштабе.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
85! одиниць техніки та 890! чумардосів.
Арта 20!, броня 29, логістика 33.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 391 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...