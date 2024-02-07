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Ракетная атака РФ на Киев: в Голосеевском районе возгорание в многоквартирном доме, горят автомобили и помещение СТО (обновлено)

дснс

Во время ракетной атаки РФ на Киев произошло возгорание здания в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - отметил Кличко.

"В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение следует на место. А в Днепровском районе столицы сейчас двое пострадавших. Обеим медики оказали помощь на месте", - впоследствии уточнил Кличко.

"В Голосеевском районе горят автомобили и помещение СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", - информирует Кличко по состоянию на 8.24.

"По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе произошло возгорание здания. Информация уточняется. В Днепровском районе повреждены линии электропередач. Количество потребителей без электроэнергии уточняется. Работают орперативные службы. Данные оперативного возведения обновляются.
Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - отметил в свою очередь начальник КГВА Сергей Попко.

Никаких подробностей пока не известно.

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Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

Читайте также: Группа вражеских ракет движется на Киев, - Воздушные силы

Автор: 

пожар (5936) ракеты (3566) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+9
То казали ж президент,що поступила нова система ППО,яка збиває все..

Краще б воно мовчало...
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07.02.2024 08:38
+8
Ага, язиком.
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07.02.2024 08:54
+7
Дай Бог щоб жертв не було.....
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07.02.2024 08:33
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07.02.2024 08:26 Ответить
Дай Бог щоб жертв не було.....
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07.02.2024 08:33 Ответить
труха знову викладає фотки прильотів?
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07.02.2024 08:34 Ответить
Не знаю кто первым выложил, в твитере увидел фото.
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07.02.2024 08:41 Ответить
ну тут же не вказана геолокація, конкретно не вгадаєш і не визначиш місце, це не шкідлива фотка...

бо навіть Труха розумніший за Зебздюка, який на днях позливав локації військ.об'єктів заради красивих фоточок і піару, ідіот гундосий.
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07.02.2024 09:19 Ответить
То казали ж президент,що поступила нова система ППО,яка збиває все..

Краще б воно мовчало...
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07.02.2024 08:38 Ответить
Ага, язиком.
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07.02.2024 08:54 Ответить
я про це теж згадала....
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07.02.2024 09:20 Ответить
Вот еще последствия атаки в Киеве
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07.02.2024 08:42 Ответить
Цитата....."Київ захищений багарівневими засобами ППО"
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07.02.2024 08:59 Ответить
Да когда же вы поймете уже, сколько бы средств ПВО не было, они не дают 100% защиту. И даже сбитые ракеты наносят не малый вред, падая на дома, улицы. Единственное действенное средство - уничтожение носителей ракет. Но это из области фантазий...
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07.02.2024 09:12 Ответить
Чому фантазії ? Вже скільки бомберів і кораблів знищили ?
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07.02.2024 09:15 Ответить
Тоді навіщо запевняє Ігнат ,про цю маячню?
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07.02.2024 09:17 Ответить
Работа у него такая... Рассказывать сказки на телемарафоне.
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07.02.2024 09:41 Ответить
да ми все розуміємо, але ж тєлєпузіки вірять Гундосому Чму, що він лічно роздобув певео, яке збиває ВСЕ (марахвон не дасть збрехать) і потім не йдуть в укриття і гинуть в квартирах... от нахіра він взагалі цю дурню меле?
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07.02.2024 09:24 Ответить
Ну это вопрос не ко мне. Это наверное у психиатров надо спрашивать, почему он такой "патологический лжец"... Хотя, есть еще вариант, что он просто озвучивает то что ему докладывает его "менеджеры", которым он доверяет. А они не хотят травмировать его нежную психику, рассказывают что все хорошо и прекрасно. А весь негатив - вражеские ИПСО.
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07.02.2024 09:44 Ответить
та просто він загрався в царя, протух вже, пора мінять...
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07.02.2024 17:14 Ответить
Вопрос не в возможностях ПВО. это понимают все, кроме одного самого умного.
Вопрос в том, зачем пиариться говоруну разговорного жанра ради своего рейтинга?
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07.02.2024 09:30 Ответить
Вище фото - може відхилили РЕБ. Теж варіант.
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07.02.2024 09:13 Ответить
А может просто знаменитая "высокоточность" российских ракет. Для которых отклонение в несколько десятков, а то и сотен метров - норма.
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07.02.2024 09:45 Ответить
так, можливо, пишуть розраховані були нести ЯЗ, тому така точність
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07.02.2024 14:19 Ответить
 
 