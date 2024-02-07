Ракетная атака РФ на Киев: в Голосеевском районе возгорание в многоквартирном доме, горят автомобили и помещение СТО (обновлено)

Во время ракетной атаки РФ на Киев произошло возгорание здания в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - отметил Кличко.

"В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение следует на место. А в Днепровском районе столицы сейчас двое пострадавших. Обеим медики оказали помощь на месте", - впоследствии уточнил Кличко.

"В Голосеевском районе горят автомобили и помещение СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", - информирует Кличко по состоянию на 8.24.

"По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе произошло возгорание здания. Информация уточняется. В Днепровском районе повреждены линии электропередач. Количество потребителей без электроэнергии уточняется. Работают орперативные службы. Данные оперативного возведения обновляются.

Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - отметил в свою очередь начальник КГВА Сергей Попко.

Никаких подробностей пока не известно.

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Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

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